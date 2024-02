Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 29 stycznia-2 lutego.

One More Level: Akcjonariusze zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 28 lutego o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych celem umorzenia, podano w projektach uchwał na NWZ. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 5 000 000 sztuk, stanowiących ok. 8,85% kapitału zakładowego. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 500 tys. zł.

Carbon Studio: Premiera gry „Hunt Together” w wersji PCVR na platformie Steam oraz w sklepie Meta Store w wersji na gogle Rift odbędzie się 8 lutego 2024 r., podało Carbon Studio. Premiera w wersji PCVR będzie zawierała opcję cross-platform, tzn. gracze z wersji PC będą mogli grać wspólnie z graczami z Meta Quest. Premiera wersji Meta Quest miała miejsce 25 stycznia 2024 r.

Starward Industries: Liczy, że gra „The Invincible” będzie long-sellerem, a jej sprzedaż pozwoli na utrzymanie studia, poinformował zarząd spółki. Obecnie jest jednocześnie „w ostatnim etapie negocjacji finansowania płynnościowego, które ma za zadanie zabezpieczyć spółkę również w przypadku pogorszenia się sprzedaży gry.

Drago entertainment: Podpisał trzecią umowę wydawniczą z Codebusters Studio, która dotyczy nowego projektu „Superstore Simulator”, podała spółka.

CreativeForge Games: Ustaliło datę premiery gry „Colonize” na 15 lutego 2024 r. Gra zostanie wydana na platformie Steam w formule early access. Cena jednostkowa yytułu wynosi 16,99 USD. CreativeForge Games jest wydawcą gry, a producentem jest Rembrosoft z siedzibą w Koszycach na Słowacji.

VR Factory Games: Otrzymało od Sony Interactive Entertainment informację o potwierdzeniu dat premier gry „Bartender VR Simulator” na nową generację okularów PSVR2, współpracujących z konsolą nowej generacji PlayStation 5, które odbędą się odpowiednio w dniu 8 lutego 2024 r. w regionie SIEE (Sony Interactive Entertainment of Europe) oraz 9 lutego 2024 r. w regionie SIEA (Sony Interactive Entertainment of America). Potwierdzenie dat premier jest konsekwencją uzyskania przez grę certyfikacji, która jest niezbędna do rozpoczęcia dystrybucji tej gry na urządzenia PSVR2.

SimFabric: Otrzymał informację od MobileFabric o wyznaczeniu daty premiery czterech gier na urządzenia Apple Vision Pro w sklepie App Store na 2 lutego. Gry portowane przez MobileFabric: „Saboteur!”, „Saboteur II: Avenging Angel”, „Saboteur SiO” oraz „Quantum Storm” zostały przygotowane na platformę Apple Vision Pro.

Fallen Leaf: We współpracy z Unseen Silence i Black Drakkar Games, wyprodukuje grę „Ultra Mega Cats” – trzecioosobową strzelankę z trybem kooperacji. Tytuł zadebiutuje na PC w połowie 2024 roku w trybie early access, a Fallen Leaf będzie także odpowiedzialny za wydanie gry. Spółka podtrzymuje plan debiutu giełdowego w tym roku.

CI Games: Dokonało całkowitej spłaty kredytu w PKO BP udzielonego w dniu 29 kwietnia 2022 r.

PCF Group: Według mediów branżowych, studio People Can Fly zwalnia część zespołu tworzącego tajną grę. Autorzy „Outriders”, mierzą się z „cięciami budżetu”. Firma zwolniła w sumie ponad 30 osób, a kolejnych 20 – pracujących do tej pory nad grą o kryptonimie „Project Gemini” – przeniesiono do prac nad innymi tytułami. Ponadto „Project Gemini” będzie miał krótszą kampanią niż planowano.

PCF Group: Zawarł krótkoterminową umowę wykonawczą z Square Enix Limited do umowy produkcyjno-wydawniczej na „Projekt Gemini”. Obecnie spółka wraz z wydawcą pracują nad planem dla „Projektu Gemini”, który wymaga modyfikacji w niektórych obszarach i ponownego ukierunkowania.

Live Motion Games: Przydzielił 11885 akcji serii D. Akcje serii D były obejmowane po cenie zamiany równej 6,31 zł za każdą akcję.

CD Projekt: Aktualizacja 2.11 do „Cyberpunka 2077” i „Phantom Liberty” jest wprowadzana na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, podano na LinkedIn. Patch skupia się na naprawianiu najczęstszych problemów napotykanych przez graczy, w tym animacji ciosów kończących, i dodaje coś dla entuzjastów Rayfielda.

7Levels: Podpisał umowę licencyjną ze studiem Inlogic. Umowa dotyczy wydania gry „Fight Legends: Fighting Games” na konsolę Nintendo Switch. Zgodnie z warunkami umowy, 7Levels będzie odpowiedzialne za działania wydawnicze, dystrybucyjne oraz promocyjne gry na platformie Nintendo Switch na własny koszt. Wynagrodzenie dla Licencjodawcy będzie zależne od wartości przychodów generowanych ze sprzedaży gry na platformie Nintendo Switch. Data premiery oraz cena produkcji zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Huuuge: Big Bets Oü, podmiot związany z akcjonariuszem Antonem Gauffin, kupił 14,4 tys. akcji po 27,15-27,49 zł sztuka.

Drago entertainment: Podpisał z Codebusters Studio umowy wydawniczej dotyczącej gry „Superstore Simulator”. Spółka opublikowała ponadto nowe demo gry „Winter Survival”, które nie spotkało się ze znaczącym zainteresowaniem, na co spadkami zareagował kurs społki.

Blizzard Entertainment: Johanna Faries została nowym prezesem.

Spirit Games Studio: Powstało z połączenia czterech podmiotów: Golden Eggs Studio, Glob Games Studio, West Wind Games oraz Revenge Studios. Teraz przedstawia założenia nowej strategii rozwoju i przygotowuje się do debiutu na NewConnect. Studio ma obecnie w swoim portfolio kilkanaście projektów. Wśród nich są produkcje własne, tytuły realizowane na zlecenie zewnętrznych podmiotów (jak Ultimate Hunting, którego wydawcą jest notowany na głównym parkiecie Ultimate Games), oraz tzw. produkcje zewnętrzne.

OVHcloud: Udostępnił infrastrukturę centrów danych na całym świecie oraz serwery dedykowane z najnowszym osprzętem wykorzystywanym do instalacji serwerów gier dla klientów firmy ScalaCube. Opracowała ona interfejs zapewniający użytkownikowi wysoką wygodę i intuicyjność obsługi. Za pomocą kilku kliknięć panel umożliwia natychmiastowe utworzenie i uruchomienie serwera dla dowolnej z 27 obsługiwanych gier. Serwery OVHcloud dla ScalaCube obsługują miliony użytkowników na całym świecie, w tym graczy „Minecrafta” oraz „Counter-Strike”. Globalna infrastruktura centrów danych oraz serwery OVHcloud bare metal z najnowszym sprzętem zapewniają skuteczną ochronę przed atakami DDoS. Serwery OVHcloud są gotowe do użycia dla klientów w ciągu 2 minut od zakupu.

Movie Games: Udostępnił zaktualizowane demo gry „Drug Dealer Simulator 2”.

RedDeer.Games: Gra logiczna „Fit my cat” zostanie udostępniona na Nintendo eShop w dniu 16 lutego.

ECC Games: Łączna liczba instalacji gry „Car Mechanic Simulator Racing” to ok. 2 mln sztuk.

Ten Square Games: Członkowie zarządu objęli łącznie 12,5 tys. akcji po 0,01 zł sztuka w ramach programu motywacyjnego. Z kolei członek rady nadzorczej dokonał darowizny 662tys. akcji.

Bloober Team: Podczas State of Play, wydarzenia Sony PlayStation, pokazano nowe materiały z fragmentami rozgrywki remake gry „Silent Hill 2”. Natomiast nie podano daty premiery gry. Kurs akcji Bloober Team podczas sesji giełdowej po prezentacji spadał nawet o 20%.

ZTE: Oferuje smartfon nubia Neo 5G to sprzęt dedykowany najbardziej wymagającym użytkownikom i graczom, którzy oczekują płynności i świetnych wyników. 5G, szybki procesor, bajeczny wyświetlacz, unikatowe wzornictwo, duża pamięć i wiele dodatków takich jak NFC, Game Space czy szybkie ładowanie są w stanie zapewnić najlepsze wrażenia z gry i użytkowania nubii Neo.

Gameparic: Udostępnił darmowy prolog gry „El Dorado: The Golden City Builder” na platformie Steam.

Microsoft Xbox: Zespół „Age of Empires” ogłosił specjalne wydarzenie na żywo, które odbędzie się 23 lutego o godzinie 19:00 CET. Podczas transmisji pokazany zostanie „Age of Empires Mobile” po raz pierwszy oraz „Age of Mythology: Retold”. Nie zabraknie również aktualizacji do oryginalnych tytułów „Age of Empires”, które pojawią się w 2024 roku.

Gaming Factory: Dokonano warunkowej rejestracji w KDPW 450 tys. akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł sztuka.

Źródło: ISBnews