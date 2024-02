Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 5-9 lutego.

SimFabric: Po 48 godzinach od wydania czterech gier MobileFabric w sklepie AppStore na urządzenia Apple Vision Pro wszystkie koszty ich przygotowania, produkcji i portingu oraz wydania gier na nowe urządzenia Apple Vision Pro zostały zwrócone, a sprzedaż na tej platformie wzrosła ponad 1000%, podał SimFabric.

Drago entertainment: Zawarło umowę z Duality Games na produkcję dodatku do gry „Gas Station Simulator” o nazwie „DLC Shady Deals”, podała spółka.

CD Projekt: Na początku marca zmigruje funkcje online, w tym „Cross Progression” i „Moje nagrody” w grach CD Projekt Red z kont GOG do nowego systemu kont, którego jest bezpośrednio właścicielem i operatorem, podała spółka.

Playtech: Ogłosił przedłużenie współpracy z Totalizatorem Sportowym – polskim narodowym operatorem loterii – w zakresie platformy kasyna online, podał Playtech.

Road Studio: Strategia na 2024 r. zakłada m.in. wspieranie gry „Alaskan Road Truckers” (ART) i rozpoczęcie prac nad Projektem D, podała spółka. W dłuższej perspektywie (2025 i dalej) spółka zakłada dalsze prace nad „Road Truckers 2” i „American Motorcycle Simulator”.

BoomBit: Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 22,74 mln zł (+10,4% m/m), w tym 20,72 mln zł (+1,4% m/m) z gier mobilnych, zaś 2,02 mln zł z technologii blockchain (+1 107,1%) w styczniu 2024 r., podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17,9 mln.

CD Projekt: Wkroczył we wczesną fazę rozwoju kontynuacji gry „Cyberpunk 2077” o kryptonimie Projekt Orion w studiu CD Projekt Red North America, gdzie trwa rekrutacja, podała spółka.

Duality: Phenomen Games zawarł z Duality umowę o współpracy, na podstawie której zainwestuje w spółkę łącznie 3,8 mln zł w ramach podwyższenia kapitału oraz współfinansowania trzech projektów, podało Duality.

Ten Square Games: Odnotowała dodatkowe zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wpłyną na wyniki Grupy i spółki w 2023 roku, podała spółka. Spółka zaksięguje 3,3 mln zł straty z tytułu udziałów w studiu Gamesture oraz wykaże zobowiązanie podatkowe za lata 2020-2022 na ok. 2,4 mln zł na koniec grudnia 2023 roku, zaś odsetki od tego zobowiązania zostaną uregulowane w 2024 roku.

Simteract: Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2023 r. wyniosły ok 2,3 mln zł, a zysk netto 245 tys. zł. Obecnie spółka szykuje się do premiery „Taxi Life: A City Driving Simulator” zaplanowanej na 7 marca.

SimFabric: Podpisał z amerykańskim koncernem Alchemy Insights Inc. umowę określającą zasady współpracy w ramach wsparcia tworzenia zdecentralizowanych rozwiązań deweloperskich opartych o technologię blockchain, kryptowaluty i NFT, podała spółka.

Alior Bank: Łączy siły z założonym przez Polaków startupem gamingowym MillionPugs, który nagradza graczy za ich codzienne zakupy. W ramach współpracy, fani League of Legends, Valoranta i Teamfight Tactis mają teraz możliwość zdobywania punktów, które pozwolą im na urozmaicenie rozgrywek. MillionPugs to globalny program lojalnościowy, umożliwiający użytkownikom zbieranie punktów za zakupy online w ponad 20 tys. sklepach, m.in. Allegro, Pyszne, Empik, czy MediaExpert.

VR Factory Games: Gra „Bartender VR Simulator” zadebiutowała 8 lutego na PS VR2. Tytuł jest połączeniem realistycznego symulatora pracy za barem oraz immersyjnej rozrywki VR. VR Factory Games zapowiada także rebranding „Horror Bar VR” na wszystkich platformach i zmianę nazwy produkcji na „Zombie Bar Simulator”.

Red Square Games: Podpisało umowę wsparcia wydawniczego z Sylen Studio. Oprócz produkcji gry realizowanej w ramach wcześniej zawartej umowy, zespół spółki zajmie się także marketingiem, PR oraz social mediami projektu o roboczym tytule „The First”. Przychód krakowskiego producenta gier w ramach umowy w 2024 roku wyniesie 275 tys. zł., a po premierze gry dodatkowym bonusem będzie określony procent ze sprzedaży tytułu.

7Levels: Zawarł trzy umowy o udzielenie licencji ze studiem Astro Games Mirosław Dymek (licencjodawca) na gry: „Warplanes: WW1 Fighters”, „Warplanes: Battles over Pacific” i „Warplanes: Air Corp”, podała spółka. Umowy dotyczą licencji do wydania gier na platformę Sony PlayStation VR2 na konsolę PlayStation 5. Data premiery poszczególnych tytułów oraz ich ceny zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Varsav Game Studios: Rozpoczął prace nad grą „Bee Simulator: Ultimate Edition” – przed przystąpieniem do dalszych prac nad grą „Bee Simulator 2” – i planuje je zakończyć na przełomie IV kw. 2024 r. i I kw. 2025 r., podała spółka. Gra zostanie m.in. dostosowana do obecnych standardów graficznych oraz zyska nowe mechaniki, które uatrakcyjnią i znacznie podniosą czas rozgrywki i regrywalność.

Gaming: Prawie połowa Polaków gra na smartfonie lub tablecie (49%), podał Huawei CBG Polska. Jak wynika z badania firmy, 60% graczy mobilnych ściągnęło nową grę w ciągu ostatniego miesiąca, 36% w ostatnim tygodniu, 46% graczy mobilnych korzysta z mikropłatności, by szybciej osiągnąć cele i zacząć kolejne gry. „Dopłacamy, by skrócić czas rozwinięcia swojej postaci, zwiększyć szanse na wygraną i grać bez zbędnych przerw, Zazwyczaj przeznaczamy na mikropłatności w grach do 50 zł miesięcznie” – wskazano w informacji.

RedDeer.Games: Wydał „Project Downfall”, stworzony przez MGP Studios i Solid9 Studios. Polska produkcja jest już dostępna na Nintendo Switch, Xbox One i Xbox X|S. Z kolei gra „Tell Me Your Story” weźmie udział w tegorocznym święcie graczy – Steam Next Fest. Udostępnił grę Golfinite, autorstwa Pmurph Games, na Nintendo Switch.

Aurora Studio: Producent gier, którego udziałowcem jest Arts Alliance, w oparciu o własne IP opublikowała na platformie Steam stronę pierwszej produkcji „HARM Weather Warfare”. Trailer gry miał premierę na YouTube serwisu IGN, informacje o grze pojawiły się także w innych kanałach wydawnictwa. Wydanie wersji warly access gry planowane jest na ostatni kwartał 2024.

Eneida Games, Cat-astrophe Games: Gra „Don’t Be Afraid 2” ukaże się na PC tego lata.

G-devs: Udostępni darmowe demo gry „Orc Warchief: Strategy City Builder” na Steam NEXT Fest. G-devs jest producentem gry i wydawcą wraz z CreativeForge Games. Planowane wydanie gry to III kw. 2024 r.

Ice Code Games: Dokonał spłaty całej kwoty pożyczki 140 tys. euro i 400 tys. zł powiększonych o należne odsetki Jednocześnie spółka zawarła z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% akcji dwie umowy pożyczki na kwotę 400 tys. zł każda na zapewnienie finansowania bieżącej działalności gospodarczej.

11 bit studios: Udostępniony został gameplay trailer gry „Indika” z segmentu wydawniczego. Demo gry, produkowanej przez studio Odd Meter, jest dostępne w ramach Steam Next Fest.

Valve: Na platformie Steam wystartowało wydarzenie „Steam Next Fest”, które potrwa do 12 lutego

Platige Image: Spółka z grupy Platige podpisała zamówienie od Activision Publishing, Inc. z siedzibą w USA, na realizację utworów audiowizualnych.

Bloober Team: Darmowy spin-off serii Silent Hill „The Short Message” został pobrany ponad 1 mln razy w 5 dni.

Microsoft Gaming: Szef Phil Spencer ma przedstawić nową wizję dotyczącą przyszłości Xbox. Zapowiedź tą można traktować jako odpowiedź na pojawiające się ostatnio plotki, że część gier z portfolio Xbox, będących do tej pory exclusive (m.in. Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, czy nawet Starfield i Gears of War) może zostać udostępniona na PlayStation.

Gaming: Według raportu Griffin Gaming Partners, większość twórców gier tworzy swoje produkcje w modelu „live service”. 65% studiów pracuje obecnie nad jednym (lub kilkoma) z nich, a 30% chce otrzymywać regularne aktualizacje swoich tytułów (w ankiecie wzięło udział ok. 540 studiów). 68% producentów gier twierdzi, że ich studiom brakuje odpowiedniego pipeline live service. „Tworzenie gier w modelu live service zajmuje dużo czasu. Prace nad 'Anthem’ i 'Suicide Squad’ trwały prawie dekadę, a do czasu premiery podejście do gier tego typu uległo zmianie. Mimo to 66% deweloperów przyznało, że takie gry są niezbędne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu” – wskazano w raporcie.

MeanAstronauts, PlayWay: Premiera gry „Robin Hood – Sherwood Builders”, której wydawcą jest PlayWay, została ustalona na 29 lutego, ponadto jest możliwość uzyskania wcześniejszego dostępu do pełnej wersji gry. Prezes PlayWay Krzysztof Kostowski wskazywał w ub.r., że kibicuje temu tytułowi, a MeanAstronauts może być „niegiełdowy, dywidendowy”. PlayWay posiada 43% w kapitale MeanAstronauts.

7Levels: Przeprowadzi emisję do 150 tys. akcji serii E, mającą na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla gry w świecie MonsterVerse w końcowej fazie jej produkcji.

Kool2Play: Dokona odpisu aktualizacyjnego wartości gry „Uragun” na łączną kwotę 4,9 mln zł w ramach produktów , co wpłynie na wysokość wyniku finansowego spółki za ub.r.

Creativeforge Games: W lutym na rynku pojawią się dwa tytuły wydawcy „Colonize” oraz „Builders of Greece”. Obecna sytuacja finansowa CFG ma pozwalać na poszukiwanie nowych projektów, podała Strefa Inwestorów.

Drago entertainment: „Winter Survival” – największy autorski projekt – na chwilę przed globalną premierą cieszy się rosnącym zainteresowaniem graczy. Wishlista gry przekroczyła już 200 tys. zapisów na platformie Steam, co jest rezultatem m.in. opublikowanej przed kilkoma dniami wstępnej wersji demo. Oficjalna premiera nowego dema miała miejsce 5 lutego podczas Steam Next Fest. Debiut w wersji Early Access wyznaczony jest na 28 lutego.

Drago entertainment: Agio Smart Money FIZ, fundusz zarządzającego Pawła Sugalskiego, zwiększył udział w kapitale spółki do 13,69%.

Disney: Zainwestował 1,5 mld USD w nabycie udziałów w Epic, ogłoszono współpracę w ramach gry Fortnite.

FreeMind: Data premiery pełnej wersji gry „Aquarist” została wyznaczona na 29 marca.

Ubisoft: Przed oficjalną premierą gry „Skull and Bones” udostępnił tytuł w darmowej wersji open beta w dniach 8-11 lutego.

People Can Fly: Udostępnił „The Outriders” Complete Edition, podało studio na LinkedIn.

Frozen Way: Zawarł aneks do umowy inwestycyjnej z Live Motion Games dotyczącej gry „Chornobyl Liquidators”, w ramach którego zobowiązał się do czynnego udziału w wykonaniu gry, powołując w tym celu 4-osobowy zespół projektowy, który będzie finansowany ze środków własnych.

All in! Games: Spółka zależna Taming Chaos ma list intencyjny z QED Software, w którym strony wyraziły intencję prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad współpracy w zakresie tworzenia nowej gry przy założeniu, że partner udzieli Taming Chaos wsparcia w zakresie rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją jak również programowania sztucznej inteligencji pod wymogi game desingu tej gry.

Kia Polska: Za pośrednictwem Next Level Agency przedłużyła współpracę z agencją gamingową Frenzy na cały rok 2024. W ramach umowy, Kia ponownie została oficjalnym partnerem rozgrywek z cyklu Ultraliga w całym roku oraz partnerem polskich transmisji wszystkich splitów europejskiego turnieju League of Legends EMEA Championship (LEC). Kia Polska kontynuuje komunikację wokół polskiego i europejskiego esportu. Osią działań jest ponowne partnerstwo z League of Legends EMEA Championship (LEC) oraz szereg działań w Polsce, takich jak oficjalne partnerstwo rozgrywek esportowych – Ultraliga, Ultraliga TFT oraz Ultraliga Super Puchar.

Intel Extreme Masters: 9 lutego rozpoczyna się w Katowicach największa polska impreza esportowa. Organizowana przez ESL Gaming impreza obejmuje rozgrywki takie, jak „Counter-Strike 2”, „League of Legends” i inne.

