Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 12-16 lutego.

Spectral Games: Gra „Medieval Dynasty New Settlement” – kluczowa produkcja Spectral Games – zadebiutuje w sklepie Meta Store 28 marca, podała spółka. Umożliwi to grę na Meta Quest 2, Meta Quest 3 i Meta Quest Pro. 15 lutego wystartowały pre-ordery. W długoterminowych planach spółki jest wprowadzenie do tytułu trybu kooperacji.

Creepy Jar: Miał wstępnie 18,3 mln zł jednostkowego zysku netto (-50% r/r) przy przychodach ze sprzedaży 37,5 mln zł (-32%) w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Jednocześnie zarząd poinformował, że zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy ok. 50% zysku netto za ub.r.

Red Square Games: Odnotował 2,46 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej, przy wzroście przychodów o 158% r/r do 6,12 mln zł, podała spółka.

Render Cube: Odnotował 3,64 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Drago entertainment: Zdecydował o przesunięciu premiery gry „Winter Survival” w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam na 6 marca br. z planowanego wcześniej 28 lutego, podała spółka.

Ultimate Games: Odnotował 4,5 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. przy 23,9 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Noobz from Poland: W wyniku dokonania szczegółowej analizy rozpoczętych projektów, Noobz from Poland podjął decyzję o rezygnacji z projektów (i) Blitzverse (dot. tworzenia gier w oparciu o technologie Metaverse oraz NFT) oraz (ii) UFO, w wyniku czego podjął decyzję o dokonaniu odpisu w pozycji zapasów w łącznej wysokości 275 480,86 zł, podała spółka. W ocenie zarządu, dalszy rozwój projektów Blitzverse oraz UFO nie jest spójny ze strategią rozwojową spółki oraz ma ograniczony potencjał sprzedażowy. Działania spółki są obecnie skupione na rozwoju drugiej części gry „Total Tank Simulator”.

11 bit studios: Zdecydował o przesunięciu daty premiery gry „The Thaumaturge” w wersji na komputery PC z 20 lutego na 4 marca 2024 r., podała spółka. Nowa data premiery gry, której produkcja już została zakończona, w ocenie zarządu jest korzystniejsza z marketingowego punktu widzenia, co zwiększy jej potencjał komercyjny i sprzedażowy, wyjaśniono.

QubicGames: Postanowił wznowić proces skupu akcji własnych, podała spółka. QubicGames uprawniony jest do nabycia do 1 mln akcji własnych po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 8 zł w terminie do 30 czerwca 2024 roku za łączną maksymalną kwotę nie większą niż 1 mln zł. Akcje własne nabywane są celem umorzenia.

Bloober Team: Zdecydował o utworzeniu nowej marki Broken Mirror Games, pod którą w ramach segmentu operacyjnego second party spółki (dla projektów współtworzonych) produkowane oraz wydawane będą gry, podała spółka.

Play2Chill: Zaprezentował wersję demo „Rally Mechanic Simulator” podczas ostatniej edycji Festiwalu Steam Next oraz zapowiada premierę pełnej wersji tej gry jeszcze w tym roku, podała spółka.

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry „Rzeźbiarze Pierścieni” na platformie Nintendo Switch została zmieniona – gra zostanie wprowadzona na rynek w II kwartale 2024, podało No Gravity Games. Wcześniej datę premiery gry na tej platformie wyznaczono na 28 lutego br.

Gaming Factory: Gra „Japanese Drift Master” – flagowy projekt Gaming Factory – przekroczyła 450 tys. zapisów na wishliście Steam; premiera pełnej wersji planowana jest na przełomie III-IV kw. br., ale wcześniej gracze będą mogli przetestować prolog gry, podała spółka. Gaming Factory prowadzi też rozmowy licencyjne z największymi markami dotyczące pozyskania licencji na wybrane samochody w grze oraz finalizuje negocjacje z firmą 4Divinity na współwydanie wersji PC gry na rynku azjatyckim.

CreativeForge Games: Premiera pełnej wersji gry pt. „Builders of Greece” na platformie Steam została wyznaczona na 27 lutego 2024 r. Cena jednostkowa Tytułu wynosi 19,99 USD. Spółka, wraz z PlayWay, jest współwydawcą gry, a producentem tytułu jest Blum Entertainment oraz Strategy Labs. CreativeForge Games posiada 47,36% udziału w kapitale zakładowym Blum Entertainment.

Cherrypick Games: Gra pod roboczym tytułem „Projekt Papillon” będzie unikalnym połączeniem gatunków survival i roguelite – Cherrypick Games ujawnił pierwsze informacje nt. swojego nowego projektu, w tym grafikę prezentującą ten tytuł. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią Cherrypick Games planuje wydać tytuł na wielu platformach growych w modelu premium (płatnym).

Intermarum: Zdecydował o udostępnieniu od 20 lutego 2024 r. gry „Pocket Waifu: Rekindled” w wersji demonstracyjnej na platformie Steam. Spółka udostępni bezpłatnie demo gry w celu otrzymania feedbacku od graczy oraz zwiększenia potencjału marketingowego produkcji.

ECC Games: Zawarło porozumienie z BoomBit w sprawie rozwiązania umowy zawartej 17 kwietnia 2023 roku na przygotowanie i wydanie gry mobilnej o roboczym tytule „Car Zombies”. Obie strony porozumienia zgodnie postanowiły, iż realizacja gry nie osiągnęłaby zakładanych wskaźników efektywności (KPI), co skutkuje brakiem perspektyw na jej dalszy rozwój i osiągnięcie założonych celów finansowych i jakościowych. Jednocześnie zarówno spółka, jak i wydawca wyrazili chęć skupienia się na innych projektach, które mają w przyszłości większy potencjał wzrostu i odpowiadają aktualnym celom strategicznym obu stron.

Jagex: CVC Capital Partners i Haveli Investments nabyli twórcę gry retro fantasy MMORPG „RuneScape” od The Carlyle Group.

Turquoise Revival Games: Wersja demonstracyjna „United Penguin Kingdom” jest dostępna na Steam Next Fest. Premiera pełnej wersji gry zaplanowana jest na 6 marca 2024 roku.

Gaming: „Branża gamingowa, jak każda inna, oparta jest na prawach popytu/podaży, więc obecne problemy z finansowaniem gier/studiów deweloperskich w 2024(2025?) będą oznaczać bardzo niską konkurencję gier w kolejnych latach. To ogromna szansa dla świadomych inwestorów, szczególnie kontrariańskich. Przeczyszczenie słabych 'giełdowych’ spółek, które chciały zrobić 'skok na kasę’ nieświadomych inwestorów detalicznych już się dokonuje, ale myślę, że (nie)stety jeszcze przyspieszy w tym roku. Jest to nieodzowny element cyklu, przeżyją najlepsi. Może będę w stanie pomóc przynajmniej wybranej części z segmentu indie, zatem pokaż mi swój gamedev’owy pitchdeck” – napisał na LinkedIn zarządzający Agio Smart Money FIZ Paweł Sugalski. Wśród wymaganych kryteriów znalazło się m.in., że kandydat ma być spółką niegiełdową i niepowiązaną ze spółkami giełdowymi, planowany budżet gry z marketingiem powyżej 1 mln USD, focus na game development na silniku Unreal Engine, najlepiej 5. Generacji w gatunkach: open world survival with crafting, rougelike/roguelite, strategy 4x, base building, action RPG, souls like.

Reddeer.Games: Gra „Wira & Taksa” pojawi się na Nintendo Switch 23 lutego.

3R Games: Prezes zarządu objął 1,2 mln akcji po 0,1 zł, a członek zarządu objął 600 tys. akcji po 0,1 zł.

All In! Games: Łukasz i Anna Nowak zwiększyli zaangażowanie łącznie z 0,59% do 17,57% kapitału i głosów.

Space Fox Games: Joanna Kadyszewska zrezygnowała z pełnienia funkcji członka zarządu.

ConsoleWay: „Kontynuujemy współpracę z Blum Entertainment, co przynosi coraz lepsze rezultaty prac nad grą 'Crown of Greed’. Jesteśmy zadowoleni z postępu prac, comiesięczne raporty z postępów oraz sesje testowania wczesnych wersji gry wyglądają bardzo obiecująco. Jestem przekonany, że premiera tego tytułu będzie istotnym wydarzeniem dla ConsoleWay. Regularnie udostępniane są nowe materiały z gry na platformie Steam, a w najbliższych miesiącach planuje się wydanie nowego zwiastuna produkcji, co rozpocznie kampanię marketingową dla tego tytułu. […] Nasza firma cieszy się stabilną sytuacją finansową i już teraz posiada projekty do portowania na rok 2024. Przed nami bardzo obiecujący rok, wypełniony interesującymi projektami i intensywnymi działaniami” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Grzegorz Misztal.

Plot Twist: Premiera gry „The Last Case of Benedict Fox” w wersji na PlayStation została przesunięta na I kwartał 2024 roku o zarząd podtrzymuje te informacje, podała spółka w raporcie kwartalnym. „Aktualnie kontynuowane są prace w zakresie rozwoju gry na platformę PlayStation. W niedługim czasie po premierze The Last Case of Benedict Fox na wskazanej platformie zostaną przekazane informacje o kolejnych produktach spółki, nad którymi prace rozpoczęły się już w III kwartale 2023 r.” – czytamy także.

Gaming: Open Mobi na zlecenie seegame, platformy proponującej rozbudowane opcje reklamowe w obszarze gamingu, przeprowadziło badanie wśród polskiej społeczności serwisu Twitch. Co drugi badany przyznaje, że z Twitcha korzysta regularnie – 63% użytkowników co najmniej raz w tygodniu (37% rzadziej), przy czym średni czas spędzony na platformie wynosi 2h. „Obecność użytkowników na platformie i charakter, w jakim na niej przebywają – a szukają głównie rozrywki – sprawiają, że serwis jest bardzo wartościowym miejscem w kontekście emisji reklam. Co więcej, aż 76% społeczności to osoby w przedziale wiekowym 18-44 lata, czyli grupa mocno zaangażowana w treści online, a dodatkowo trzech na czterech badanych posiada własny dochód (72%), co czyni z nich atrakcyjnych konsumentów” – skomentowała sales director i product owner w seegame Katarzyna Knecht.

PlayStation: Od premiery sprzedano 54,8 mln sztuk PS5, „Spider-Man 2” przekroczył 10 mln kopii w 3,5 miesiąca. Liczba sprzedanych sztuk hardware jest niższa od założeń Sony, zrewidowano plan sprzedaży konsol w obecnym roku fiskalnym do 21 mln sztuk z 25 mln wcześniej. Sprzedano 8,2 mln sztuk PS5 w ostatnim kwartale; w analogicznym okresie od premiery dla PS4 było to 9,7 mln. Sprzedaż LTD dla PS4 w analogicznym okresie wynosiła 57,3 mln sztuk (5% więcej). Liczba aktywnych użytkowników PS Network w grudniu wynosiła 123 mln. Sony nie zakłada premiery żadnego ze swoich blockblaster’ów w kolejnym roku fiskalnym (do marca 2025), wymienił Trigon.

Xbox: Aktualizacja „Microsoft Flight Simulator – Dune Expansion” jest dostępna do pobrania. Rozszerzenie jest darmowe dla wszystkich posiadaczy MFS, w tym osób grających za pośrednictwem Xbox Game Pass lub PC Game Pass. DLC pozwala graczom pilotować kultowy samolot z uniwersum „Dune” – Królewski Ornitopter Atrydów – nad pustyniami i kanionami planety Arrakis. Xbox zaprezentował również pierwszy na świecie lewitujący kontroler, niestandardową konsolę Xbox Series S inspirowaną „Dune” oraz stację dokującą w kształcie ornitoptera.

VR Factory Games: W IV kwartale 2023 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 781 tys. zł, ponad 53% więcej r/r. W całym ubiegłym roku spółka zaraportowała 3,08 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 65% więcej r/r/.

Honor: Marka nawiązała współpracę z francuską firmą Gameloft, dzięki czemu na smartfony Porsche Design Honor Magic V2 RSR pojawiła się specjalna wersja gry wyścigowej „Asphalt 9: Legends”. Dzięki temu produkcję francuskiego studia będzie można po raz pierwszy uruchomić na składanych urządzeniach w wyższej rozdzielczości, dopasowanej do ekranu obu modeli, ciesząc się jednocześnie rozgrywką w 120 klatkach na sekundę.

Far From Home: Ogłosiło, że Sony Interactive Entertainment wspierało prace nad „Forever Skies” przez kilka ostatnich miesięcy. Ogłoszono także, że konsolowa wersja gry będzie miała w tym roku ekskluzywną premierę na PlayStation5.

Game Circus: Firma posiadająca takie gry, jak „Coin Dozer”, „Taps to Riches”, „Merge Zoo” i „Prize Claw” z ponad 400 mln ściągnięć swoich tytułów została przejęta przez Monumental, który ma portfolio ponad 40 gier mobile i jest właścicielem Kongregate.

Xbox: Pierwsza gra Activision Blizzard w Xbox Game Pass to „Diablo IV” będzie dostępna od 28 marca. W 2024 pojawią się m.in. takie gry, jak „Senua’s Saga: Hellblade II”, „Indiana Jones and the Great Circle”, „Avowed”, „Ara: History Untold”, „Towerborne”, czy kontynuacje „Call of Duty”, „Minecraft”, „Forza”, „The Elder Scrolls Online” oraz „Microsoft Flight Simulator”.

Xbox: Obecnie zamierza wydać na konkurencyjne konsole tylko 4 gry (wśród nich nie będzie blockbuster’ów, takich jak „Starfield”). Celem jest zaznajomienie graczy spoza Xbox’a z produktami marki. Szef Xboxa Phil Spencer uważa, że za 5-10 lat gry ekskluzywne będą stanowić tylko niewielki odsetek rynku, który ma być zdominowany przez gry usługi, jak „Fortnite” czy „Roblox”. Game Pass ma być dostępny póki co tylko na tych urządzeniach, na których jest obecnie. Gry Xbox Game Studios wciąż będą trafiały do Xbox na premierę. Microsoft inwestuje w rozwój kolejnej generacji konsoli, więcej informacji na ten temat ma zostać ogłoszonych w okresie świątecznym 2024 r., wymienił Trigon.

Gaming Factory: 450 tys. akcji serii G zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego z dniem 19 lutego 2024 roku.

Źródło: ISBnews