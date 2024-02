Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 19-23 lutego.

SimFabric: Podpisał z Sony Corp. umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy przy wydaniu gier z portfolio SimFabric na konsole PS4 i PS5 w sklepie PlayStation Store na rynki azjatyckie, w tym: Japonię, Chiny, Hongkong, Indonezję, Malezję, Singapur, Koreę Południową, Tajwan oraz Tajlandię, podała spółka. SimFabric zamierza wydać 8 tytułów z aktualnego portoflio na nowe rynki.

CD Projekt: Nadzwyczajne walne zgromadzenie, działając na wniosek zarządu, wyznaczyło warunek wynikowy w Programie Motywacyjnym B na lata 2024-2027 w kwocie 3 mld zł, podano w uchwałach NWZ. Warunek wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej grupy kapitałowej CD Projekt za wskazany okres 4 lat obrotowych.

Klabater: Ogłosił datę premiery „Bio Inc. Redemption” – spółka wyda tytuł na platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox X|S 27 lutego br. Jak podkreślono, to kolejny tytuł w back-katalogu spółki. Za produkcję Bio Inc. Redemption odpowiada studio DryGin Studios. Tytuł na PC został wydany w 2018 roku. Jest to kontynuacja „Bio Inc.” z 2014 roku, w które zagrało ponad 15 mln graczy.

Cl Games: Postanowił, że nie będzie kontynuował procesu potencjalnego wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku kapitałowym prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (proces dual-listingu), podała spółka.

Duality: Zawarł z Codebusters Studio umowę dotyczącą realizacji projektu „Superstore Simulator”, przewidującą, że Duality będzie odpowiedzialny za produkcję gry na zlecenie partnera, podało Duality. Budżet produkcyjny strony ustaliły na 1,2 mln zł. Dodatkowo Duality po wydaniu gry otrzyma określony w umowie procentowy udział w zysku z jej komercjalizacji. Wydawcą gry jest Drago Entertainment.

CI Games: Rada nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 21 lutego br. wiceprezesa Davida Brodericka ze składu zarządu, podała spółka. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Games Operators: Globalna data premiery gry „Infection Free Zone” w formule Early Access na platformie Steam została ustalona na 11 kwietnia 2024 r. Bazowa cena detaliczna gry na Steam wynosiła będzie 25 euro, podała spółka.

CD Projekt: Zainstalował w swoim warszawskim kampusie 400 paneli słonecznych o łącznej mocy 135 kWp, poinformował dyrektor finansowy spółki Piotr Nielubowicz. Spółka uzyskała certyfikat EMAS.

Movie Games: Podpisał umowę z Ultimate Games udzielającej licencji na wykonywania portów gry „Brewpub Simulator”, podało Movie Games. Nowa wersja gry pokaże się na konsole Xbox One and Series X/S, Sony PlayStation 4 i 5 i Nintendo Switch. Wstępne daty premier Ultimate Games wyznaczył jeszcze w tym roku.

Ultimate Games: Zawarł umowę z Games Operators, na mocy której nabył wyłączną licencję do gry „Infection Free Zone” za 1,1 mln zł i będzie odpowiedzialny za wykonanie portów gry oraz wydanie jej w wersji na następujące konsole: Nintendo Switch (generacja 1 i 2), PlayStation (generacja 4 i 5) oraz Xbox, podała spółka.

Road Studio: Rozszerzył umowę wydawniczą z Green Man Gaming Publishing (GMGP) oraz Movie Games w związku z dalszym wsparciem wydanego w październiku 2023 r. „Alaskan Road Truckers”, podała spółka. Ustalenia obejmują zarówno prace nad wersją PC (m.in. dwie duże aktualizacje), jak i finalizację wersji gry na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S – planowany termin certyfikacji na platformach konsolowych to maj br.

Carbon Studio: Wyznaczył datę premiery gry „The Wizards – Dark Times: Brotherhood” w wersji na platformę PlayStation VR2 na 22 lutego 2024 roku, podała spółka. Wydawcą współfinansującym produkcję i marketing gry jest Vertigo Games.

Brave Lamb Studio: Warszawski producent gier związany z grupą kapitałową Movie Games podpisał umowę wydawniczą z B.Games na wydanie gry „Enemy of the State” na PC i konsole nowej generacji. Planowana premiera wersji early access planowana jest na drugi kwartał 2025.

Ovid Works: Meta Platforms Technologies LLC zatsierdziło milestona Vertical Slice Build gry „Everdream Valley” opracowywanej w przez Ovid Works w wersji na VR.

7Levels: Krakowski producent i wydawca gier ogłosił ekspansję działalności poprzez wprowadzenie swojego autorskiego projektu na kolejną platformę. „Jet Kave Adventure” – platformówka 2.5D – jest dostępna na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5.

CD Projekt: BDM ocenia, że w związku z przedstawionymi przez spółkę na początku stycznia br. liczbami dotyczącymi sprzedaży „Phantom Liberty”, przychody IV kw. 2023 nie powinny stanowić większego zaskoczenia. „Rozczarowaniem natomiast może okazać się wysoki poziom kosztów sprzedaży, który według naszych szacunków wzrósł o ok. 50% kw/kw do poziomu 100 mln zł. Z tego powodu liczymy się z potencjalną negatywną reakcją inwestorów na wyniki spółki publikowane w marcu. Pragniemy zauważyć, iż aktualny konsensus zakłada premierę kolejnej nowej gry studia w 2026 r., co jest naszym zdaniem dosyć optymistycznym scenariuszem” – czytamy w raporcie. CD Projekt nie deklaruje się co do określonych ram czasowych debiutów nowych produkcji. Niemniej jednak cele programu motywacyjnego wskazują, że warszawskie studio dąży do wprowadzenia na rynek nowej gry przed zakończeniem 2026 roku. „Biorąc pod uwagę, iż 'Polaris’, wejdzie do fazy produkcyjnej na przestrzeni 2024 r., przyjmując min. 2 lata na ten etap, jak i doliczając czas potrzebny na post-produkcję, oczekujemy tego tytułu dopiero w okolicach 2027 r. Mając powyższe na uwadze, zakładamy, że kolejne trzy lata 2024-2026 r. będą okresem bez nowych gier, przy jednoczesnych wysokich nakładach kapitałowych” – podał BDM. Oczekując regresji sprzedaży „Cyberpunka” oraz „Wiedźmina”, broker spodziewa się znaczącego spadku wyników spółki w kolejnych latach. „Dodatkowo zakładamy, że kampania marketingowa projektu 'Polaris’ rozpocznie się najszybciej na przełomie 2024/2025 roku. Dlatego uważamy, że obecnie jest za wcześnie, aby rozgrywać scenariusz aprecjacji kursu pod pierwsze działania promocyjne”- wskazano również.

Korgorus: Zadebiutiowała gra „Dark Gravity”. Wydawcą jest GamePlanet.

No Gravity Games: Gra strategiczna „Exorder” została udostępniona na Xbox

Madmind Studio: Ma umowę pożyczki z Playway na kwotę 600 tys. zł z terminem spłaty do 15 lutego 2025 r. Celem udzielonej pożyczki jest zapewnienie możliwości sfinansowania wyprodukowania, a następnie skomercjalizowania gry „Tormentor”.

Red Square Games: Plan premier obejmuje premierę „SlavicPunk: Oldtimer” na Xbox Series X/S w I poł. 2024 (stopień realizacji 70%); „SlavicPunk: Oldtimer” na PlayStation 4/5 w I poł. 2024 (stopień realizacji 85%); „SlavicPunk: Duel” na PC w II poł. 2024 (stopień realizacji 20%); „SibirPunk RPG” (francuska lokalizacja) w druki i elektronicznej dystrybucji w 2024.

Space Fox Games: „RIN The Last Child” został wydany na platformie Steam 25 stycznia. „Na ten moment nie jest znana dokładana data premiery na platformach konsolowych – jest ona ustalana z wydawcą Klabater i w dużej mierze zależy od długości trwania procesu certyfikacji oraz od czynników marketingowych, związanych m.in. z premierami innych tytułów” – podała spółka. W ramach działalności spółki zależnej Space Fox LAB realizowany jest projekt „Emerald Caravan”. Rozpoczęcie promocji tytułu jest zaplanowane na I kwartał bieżącego roku, a premiera na II połowę roku 2024.

Varsav Games Studios: „Najwyższy priorytet zespołu produkcyjnego ma obecnie realizacja gry 'Barkour’ z psem-agentem specjalnym jako głównym bohaterem. Produkcja gry weszła w na tyle zaawansowaną fazę, że zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie pierwszego kroku w jej komunikacji. Uruchomiliśmy działania na platformie X, na której obecnie prezentowane są głównie koncepty oraz materiały z produkcji, które nie pokazują mechanik gry. W kolejnym etapie, który planowany jest na pierwszą połowę 2024 roku planowana jest oficjalna zapowiedź gry i bardziej tradycyjne działania z mediami” – napisał prezes łukasz Rosiński w liście do akcjonariuszy.

Techland: Gra „Dying Light 2 Stay Human” zostanie wzbogacona o „Firearms Update” i „Reloaded Edition”.

Jujubee: Podjął decyzję o zakończeniu i niekontynuowaniu „na tym etapie” rozmów z Blue Technology dotyczących połączenia obu spółek. Jednocześnie kontynuuje proces przeglądu opcji strategicznych w szczególności w kontekście połączenia z innym podmiotem lub pozyskania inwestora strategicznego. Zgodnie z podjętą uchwałą przegląd opcji strategicznych potrwa maksymalnie do końca bieżącego kwartału.

RedDeer.games: „Warhammer 40,000: Dakka Squadron”, realizowany we współpracy z Phosphor Studios i franczyzobiorcą Games Workshop, pojawi się na eShop 8 marca.

Eneida Games: Gra „ADA: Tainted Soil” pojawi się tego lata na PC.

Blum Entertainment: „Builders of Greece” w trybie early access pojawi się 27 lutego.

7Levels: RN wyraziła zgodę na emisję do 90 tys. akcji serii F w ramach kapitału docelowego. Aleksandra Burzyńska zwiększyła zaangażowanie z 7,48% do 18,15% kapitału i głosów.

Carbon Studio: „The Wizards – Dark Times: Brotherhood” pojawił się na PlayStation VR2. Wydawcą współfinansującym produkcję i marketing gry jest Vertigo Games.

CreativeForge Games: Sprzedaż gry „Colonize” wyniosła ponad 2,3 tys. sztuk od premiery 15 lutego.

Space Fox Games: Jednym z planowanych projektów jest gra indie inspirowana „Dziadami” Adama Mickiewicza.

VR Factory Games: Wydanie „Workshop Simulator VR” planowane jest na II kw. 2024. Spółka pracuje aktualnie nad czterema projektami własnymi, które znajdują się w fazie koncepcyjnej.

Polska Liga Esportowa: Rok 2023 był dotychczas najlepszym rokiem dla PLE. Spółka zwiększyła przychody, organizuje wydarzenia w całej Polsce i przyciąga nowych partnerów biznesowych. Dynamicznie rozwija się PGE Nowy Poziom PLE przy współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną. PGE Dywizja Mistrzowska PLE przeszła znaczące zmiany, szczególnie w strukturze rozgrywek, a flagowy projekt Counter-Strike’a – PGE Superpuchar PLE, rozwinął się o kolejne elementy. Kwitnie również współpraca z Riot Games. Od 2023 roku Polska Liga Esportowa za sprawą nabycia licencji do rozgrywek Valorant Challengers East: Surge jest wyłącznym operatorem w Europie Środkowo-Wschodniej. Udaną współpracę z Riot Games potwierdzają również takie zeszłoroczne realizacje, jak Valorant Bus, czy Valorant Summer Draft Cup realizowany podczas PGE Superpucharu PLE.

Polska Liga Esportowa: Nowym inwestorem został BNP Group, której prezesem i założycielem jest dr Biswanath Patnaik. Jak podano, grupa wykupiła „całkowite udziały” w spółkach Polska Liga Esportowa S.A. i PLE Tech sp z o.o. W skład grupy inwestycyjnej wchodzą BNP Venture Capital LTD, FinNest Group i ASI BNP Investment Fund.

11bit studios: Prezes Przemysław Marszał sprzedał 860 akcji po 600 zł i zszedł poniżej 5% kapitału i głosów. Dwóch innych członków zarządu sprzedało łącznie 2,3 tys. akcji po 600 zł. Z kolei członek RN kupił 250 akcji po 569,60 zł.

Big Cheese Studio: Krzysztof Kostowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka RN.

Xbox: Na Xbox Wire ogłoszono, że cztery produkcje ze stajni Xbox Game Studios pojawią się na platformach Nintendo Switch i Sony. Korzystając z wiedzy w dziedzinie tworzenia gier na wiele platform, twórcy otwierają swoje cyfrowe uniwersa dla większej liczby graczy: „Pentiment” (Obsidian Entertainment), wielokrotnie nagradzana gra przygodowa z unikatowym stylem wizualnym, jest już dostępna na platformach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch; „Hi-Fi Rush” (Tango Gameworks/Bethesda Softworks), muzyczna gra akcji zadebiutuje 19 marca na PlayStation 5. Od dziś gracze mogą składać zamówienia przedpremierowe; „Grounded”, kooperacyjny survival przygodowy z bazą 20 mln graczy, pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch 16 kwietnia, oferując rozgrywkę międzyplatformową; „Sea of Thieves” (Rare), gra przygodowa z otwartym światem i społecznością ponad 35 mln graczy, trafi 30 kwietnia na PlayStation 5, z możliwością dodania do listy życzeń. Ta produkcja również zaoferuje fanom grę międzyplatformową z Xbox i PC.

7Levels: Venture FIZ zmniejszył zaangażowanie z 25,02% do 22,13% kapitału i głosów.

CD Projekt: Arrowstreet Capital otworzył krótką pozycję na 0,51% akcji, według rejestru krótkiej sprzedaży Komisji Nadzoru Finansowego.

Husqvarna: Producent automatycznych robotów koszących, wiosną tego roku udostępni przełomową grę wideo DOOM z 1993 roku na swoich robotach. „Kosiarki do trawy z zainstalowaną grą DOOM (od id software)zrobiły już furorę na całym świecie po tym, jak zostały zaprezentowane podczas DreamHack Winter 2023, gdzie Husqvarna zorganizowała pierwszy na świecie turniej DOOM dla wielu graczy przeprowadzony na urządzeniu nieprzeznaczonym do gier wideo” – czytamy w informacji.

Źródło: ISBnews