Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 26 lutego-1 marca.

Ultimate Games: Zawarł z angielską spółką Spiderling Studios Limited umowę, na mocy której nabył wyłączną licencję na wersję gry pt. „Besiege” na konsole Nintendo Switch (generacja 1) oraz Sony PlayStation (generacja 4 i 5), podała spółka. Za licencję Ultimate Games ma dokonać płatności w wysokości 0,5 mln USD w terminie 10 dni roboczych.

Drago entertainment: Wyznaczył datę premiery dodatku „Gas Station Simulator: Tidal Wave DLC” na 21 marca, cena wyniesie 14,99 USD, podała spółka.

Two Horizons: Spółka zależna The Dust, będąca producentem gry, podjęła decyzję o wyznaczeniu premiery „Hotel Renovator” na konsole obecnej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series S/X) na 12 marca 2024 r., podała The Dust.

Ten Square Games: Otrzymał – w ramach skupu akcji – oferty sprzedaży na łącznie 4 565 024 akcje, co oznacza, że łączna liczba akcji zaoferowanych do nabycia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierza nabyć w ramach skupu, tj. 954 166 akcji, podała spółka. Wobec powyższego spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji, a średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 79,1%.

Ten Square Games: W efekcie buyback MJP Fundacja Rodzinna w Organizacji zmniejszyła zaangażowanie z 18,04% do 14,27% kapitału i głosów, a AMP Fundacja Rodzinna w Organizacji z 9,02% do 7,13% kapitału i głosów.

CI Games: Planuje premierę gry o kodowej nazwie „Project Survive” na 2025 rok oraz „Project 3” – w 2026 r., podała spółka. W celu zdobycia finansowania na realizację obu produkcji jednocześnie spółka planuje pozyskanie wydawcy, inwestora strategicznego lub przeprowadzenie emisji akcji. Budżety tych tytułów zaplanowano odpowiednio na powyżej 20 mln euro i ok. 30 mln euro.

CI Games: Zaproponuje na NWZA 21 marca emisję akcji do 36,6mln akcji. Emisja nowych akcji serii M ma być przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, cena emisji będzie ustalona w oparciu o mechanizm budowania księgi popytu. Pozyskane środki mają wesprzeć realizację celów biznesowych o charakterze strategicznym, mają być przeznaczone na produkcję projektu Survive, którego budżet (do wersji Early Access) spółka szacuje na 20 mln euro. W komunikacie prasowym spółka podkreśliła, że ma obecnie zapewnione środki na development jednego projektu, a emisja ma zapewnić finansowanie dwóch planowanych projektów. Oprócz wspominanego projektu Survive, CI Games ma w pipeline Projekt 3, którego budżet szacowany jest na 30mln euro. Spółka podtrzymała terminy premier Projektu Survive i Projektu 3 odpowiednio w 2025 i 2026 roku.

SimFabric: Ma umowę o współpracy z Sony na wydanie gier spółki na rynkach azjatyckich Spółka zamierza wydać 8 tytułów z aktualnego portfolio na rynki azjatyckie, w tym na: Japonię, Chiny, Hongkog, Indonezję, Malezję, Singapur, Koree Południową, Tajwan oraz Tajlandię.

All In! Games: Zawarł list intencyjny z Monolith Films dotyczący produkcji filmu na IP gry „Phantom Hellcat” Okres obowiązywania listu intencyjnego to 3 miesiące.

Infinix: Podczas Mobile World Congress 2024 producent smartfonów zaprezentował najnowszą autorską, koncepcyjną technologię do gier mobilnych oraz zapowiedział wprowadzenie na rynek swojego pierwszego, flagowego smartfona do gier jeszcze w 2024 r. Najnowsza technologia Infinix uzyskała 2,215,639 punktów w teście AnTuTu. Wysoką wydajność zawdzięcza: procesorowi MediaTek Dimensity 9300, pierwszemu na rynku półprzewodnikowemu systemowi chłodzenia powietrzem CoolMax, wsparciu sztucznej inteligencji.

Manydev Studio: NWZA w dniu 27 marca zdecyduje w sprawie scalenia akcji i powołania członków RN.

Twokats: Gra „Thyria” wejdzie w tryb Early Access 29 lutego. Wydawcą jest GrabTheGames.

Blum Entertainment: Udostepnił grę „Builders of Greece” w trybie Early Access.

Spirit Games Studio: CEO Paweł Czarnecki napisał na LinkedIn, że spółka ma za sobą „udaną premierę gry. Przed nami złożenie dokumentu informacyjnego i miejmy nadzieje, zielony debiut” – napisał CEO Spirit Games Studio.

Codebusters Studio: Superstore Simulator, gra z segmentu symulatorów premium, znalazła się w zestawieniu najbardziej oczekiwanych pozycji na platformie Steam. W ostatnich dniach spółka Duality podpisała umowę na produkcję tytułu, którego wydawcą jest DRAGO Entertainment. Zaledwie kilka dni temu miałem przyjemność ogłosić, że Duality wykona na zlecenie Codebusters Studio projekt Superstore Simulator, a już wczoraj wszedł on do grona najchętniej wishlistowanych gier. To pokazuje, że nasz partner dokonał precyzyjnej analizy rynku, dzięki czemu bardzo trafnie dobiera tematykę gier. Myślę, że w krótkim czasie będziemy mogli pokazać użytkjownikom kolejne devlogi na karcie produktu, a także elementy łączące Farm Simulator i Superstore Simulator. Cieszę się, że udaje nam się realizować oczekiwania graczy – mówi Tomasz Strzałkowski, prezes Duality.

11 bit studios: Termin premiery gry „The Thaumaturge” ustalony na 4 marca ma nie być zmieniany.

The Dust: Premiera gry „Hotel Renovator” na konsole obecnej generacji zaplanowana na 12 marca 2024 roku

Playtika: Planuje wydać od 600mln USD do 1,2 mld USD na akwizycje w najbliższych 3 latach (1-2 transakcje rocznie). Uważa, że jest dobrze pozycjonowana żeby zostać liderem konsolidacji rynku, dzięki 1 mld USD gotówki i 600 mln USD linii kredytowych. Problemy mniejszych spółek związane z utrudnionym performance marketingiem tworzą dobre środowisko do konsolidacji rynku. Playtika nadal wstrzymuje plany development’u nowych gier, skupia się na już wydanych grach oraz planuje wzrost wydatków na ich user acquisition w najbliższym roku.

3R Games: Zakończył się proces certyfikacji gry „Thief Simulator VR: Greenview Street” na platformę PlayStation VR2 Tytuł otrzymał oficjalnie status zaakceptowanego do publikacji, a spółka oczekuje obecnie na datę premiery.

PlayStation: Jim Ryan – odchodzący prezes Sony Interactive Entertainment – poinformował, że grupa zwolni ok. 900 developerów takich spółek jak Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla i Firesprite. Paweł Sasko, czyli główny projektant zadań w Cyberpunk 2077 i zastępca dyrektora gry w CD Projekt RED, we wpisie na portalu X zachęcił zwolnione osoby do rekrutacji w CD Projekt.

Techland: Posiadacze gry „Dying Light 2″ dostaną wszystkie wydane DLC za darmo, w tym dodatek „Bloody Ties”. Gra dostanie ulepszoną grafikę i broń palną.

CD Projekt: Aktualizacja 2.12 do „Cyberpunk 2077″ i „Phantom Liberty” jest wprowadzana na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Skupia się na głównych problemach, z którymi borykają się gracze po patchu 2.11, podał deweloper na LinkedIn.

Ultimate Games: Nabyło wyłączną licencję od Spiderling Studio na konsolową wersję gry „Besiege” za 500 tys. USD.

Creepy Jar: Tomasz Soból zmniejszył zaangażowanie z 11,26% do 9,54% kapitału i głosów.

Simfabric: Regnar Trade zwiększył zaangażowanie z 3,89% do 5,36% kapitału i głosów.

Feardemic Games: Gra „Anglerfish” została udostepniona na Nintendo Switch i PlayStation 4 & 5.

Red Square Games: Zapowiada drugi tytuł na PC, nad którym pracuje razem z Sylen Studio: Sancticide. To slasher TPP z segmentu indie premium z elementami rogue-lite. Produkcja stanowi rozszerzenie historii książkowego uniwersum Komornik autorstwa Michała Gołkowskiego. Przychód producenta Slavic Punk: Oldtimer w przypadku tej umowy, wynosi łącznie 275 tys. zł w 2024 roku. Sylen Studio estymuje nakłady na marketing tego projektu do końca 2024 roku na kwotę ok. 800 tys. zł.

Artifex Mundi: Notowany na GPW producent i wydawca gier zakończył ostatni kwartał 2023 r., według wstępnych szacunków, z ponad 160% wzrostem przychodów, do 23,3 mln zł, wypracowując rekordowe 10,8 mln zł powtarzalnego zysku netto. W całym minionym roku przychody Artifex Mundi wzrosły o 44 mln zł, do 82,5 mln zł, przy 86% wzroście powtarzalnego wyniku netto, do 25,5 mln zł.

Game Hunters: premierę najnowszego najnowszego update’u, który będzie dostępny w Gunsmith Simulator już 1 marca

PlayWay: Premiera „Robin Hood – Sherwood Builders” na Steam. Odsetek pozytywnych ocen: 72% (przy 72 ocenach). Peak graczy w pierwszym dniu: 797. Najwyższe miejsce na Topsellers: 21.

Źródło: ISBnews