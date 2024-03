Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 11-15 marca.

Huuuge: Zdecydowało o skupie do 7 139 797 akcji własnych, stanowiących 10,64% udziału w kapitale, ustalając cenę brutto na 9,8042 USD za sztukę, co odpowiada 38,50 PLN przy kursie USD/PLN banku centralnego z 13 marca br., podała spółka. Na skup akcji przeznaczyła 70 mln USD.

Huuuge: Spodziewa się, że skorygowany wynik EBITDA i skorygowana marża EBITDA mogą w 2024 r. być niższe r/r, natomiast przychody będą zbliżone do 2023 r., podała spółka.

Huuuge: Odnotowało 19,42 mln USD skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 0,85 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany wynik netto wyniósł odpowiednio: 20,64 mln USD wobec 27,66 mln USD rok wcześniej.

Ten Square Games: Zdecydował o zaksięgowaniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Gamesture, w której TSG ma 36,9% udziałów, w wysokości 5,4 mln zł, który obniży o tę kwotę wynik za IV kw. 2023 r. zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podała spółka. Odpis związany jest z rezygnacją Gamesture z dalszego rozwoju gry z segmentu RPG i decyzją o skupieniu się na rozwoju gier z gatunku social wars. W całym 2023 r. strata z tytułu inwestycji w Gamesture wyniosła 5,8 mln zł, podano także.

Forever Entertainment: Zawarł z Creepy Jar umowę licencyjną celem wykonania portu i wydania gry „Green Hell” na kolejnej generacji konsoli Nintendo, podało Forever Entertainment.

RedDeer.Games: Spółka – z portfela inwestycyjnego Grupy PMPG Polskie Media – chce wydać ok. 50 nowych gier, w tym 30 tytułów własnych, do końca br. wobec 71 nowych gier wydanych w ub.r., zapowiedział COO Bartłomiej Kossakowski. Spółka prognozuje zanotowanie 7 mln pobrań wydanych gier w 2024 r. wobec łącznie ponad 4 mln pobrań na koniec 2023 r.

Drago entertainment: Zdecydowało o dalszym rozwoju gry „Gas Station Simulator” na 2024 rok, podała spółka. Zapowiedziała wydanie w br. czterech płatnych dodatków (DLC): w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie (w tym niezapowiedziany wcześniej dodatek w listopadzie).

One More Level: Dokonał odpisu aktualizacyjnego w kwocie 10 956 389,35 zł, podała spółka. Odpis dotyczy wartości przedsiębiorstwa One More Level S.A. KRS 0000517599 wniesionego do spółki w momencie połączenia. Powodem odpisu jest trwała i całkowita utraty wartości tego aktywa, wyjaśniono.

Gaming Factory: Rozszerzył portfolio wydawnicze o grę „Puppet House” z gatunku horror-survival, podała spółka. Gra w tym roku trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox, a za stworzenie tytułu odpowiadają Vecube Studio oraz Spirit Games Studio.

Games Operators: Odnotował 0,75 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 3,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Plot Twist: Gra „The Last Case of Benedict Fox” zakończyła pozytywnie proces certyfikacji w wersji na konsolę PlayStation 5, podał Plot Twist. Data premiery gry na konsolę została wyznaczona na 26 marca 2024 r.

Spirit Games Studio: Zakończyło zamkniętą emisję akcji, z której pozyskała 2,059 mln zł, a jej głównym celem było uśrednienie kursu akcji przed zaplanowanym na II poł. br. debiutem na NewConnect, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną na powiększenie zespołu oraz kolejne prace nad tytułami własnymi.

SimFabric: Wyznaczył datę premierę gry „Quantum Storm” na konsole PS4/PS5 w sklepie PlayStation Store na rynki azjatyckie na 15 marca oraz gry „Saboteur SiO” na 22 marca, podała spółka. Cena pierwszej gry wyniesie 4,99 USD na rynkach (Korea Południowa, Indonezja, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Malezja, Hongkong) oraz w cenie 770 jenów w Japonii, zaś drugiej – odpowiednio: 9,99 USD i 1760 jenów. Kolejne 6 gier spółki jest w trakcie certyfikacji w sklepie PlayStation Store.

Frozen Way: Sprzedał 5 tys. sztuk brutto (przed uwzględnieniem zwrotów) gry „Hairdresser Simulator” w wersji na komputery osobiste w ciągu 72 godzin od premiery, podała spółka. Przychody brutto (przed uwzględnieniem podatków, prowizji platform i zwrotów) ze sprzedaży gry wyniosły 77,5 tys. USD, a łączne koszty produkcji, testów, lokalizacji i marketingu gry do premiery nie przekroczyły 380 tys. zł.

Movie Games: Premiera gry „Drug Dealer Simulator 2” w wersji PC na platformie Steam nastąpi pomiędzy 20 maja a 20 czerwca br., podała spółka. Dokładna data premiery zostanie podana w formie osobnego raportu bieżącego 1 maja. Movie Games podało jednocześnie, że 11 marca br. rozpoczyna kampanię marketingową dotyczącą gry. Przyjęta strategia dotycząca działań promocyjnych skupiać się będzie na trzech filarach tj.: community, zabawa, hype. Kampania marketingowa zgodnie z szacunkami zaangażuje środki pieniężne w kwocie 500 tys. zł.

Ultimate Games: Odnotował 2,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2023 r. oraz 3,9 mln zł zysku operacyjnego, przy 23 mln zł przychodów ze sprzedaży i 23,6 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Varsav Game Studios: Premiera trybu wieloosobowego (maksymalnie czterech graczy w trybie kooperacji) gry „Everdream Valley” stworzonej przez spółkę zależną Mooneaters na platformie Steam odbyła się 15 marca. Premiera trybu wieloosobowego Gry na konsolach PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch jest planowana w dalszej części 2024 roku.

Vivid Games: Osiągnął przychody ze sprzedaży 1,28 mln zł w lutym 2024 r.; strata brutto wyniosła 0,15 mln zł, strata netto 0,15 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Narastająco za dwa miesiące 2024 rok spółka spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 2,59 mln zł, wynik brutto na poziomie -0,31 mln zł, wynik netto na poziomie -0,31 mln zł i EBITDA na poziomie 0,29 mln zł.

Noobz from Poland: Chce przyjąć program motywacyjny dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki oraz spółek z jej grupy na lata 2024-2026, podano w projektach uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 5 kwietnia.

CD Projekt: Noble Securities w raporcie analitycznym wskazał, że premiera „Phantom Liberty” trwale poprawiła sentyment wokół uniwersum „Cyberpunk”. „Spółka przebiła się z kolejnym IP do globalnej społeczności, co potwierdza jej skuteczność w rozpowszechnianiu posiadanych marek i tylko kwestią czasu jest wydanie kolejnych odsłon z obu światów. Pozwoli to sukcesywnie poprawiać wyniki finansowe, jak również rozwinąć kolejne IP. Wobec tego sentyment wokół studia jest nadmiernie zaniżony i mimo niekorzystnego kalendarza, skutkującego brakiem premier w najbliższych dwóch latach, widzimy w akcjach CD Projektu spory potencjał wartości” – czytamy w raporcie. Wskazano, że przez najbliższe dwa lata polskie studio będzie pod presją starzejącego się portfolio i w związku z tym – niekorzystnych mnożników względem spółek porównywalnych. „CD Projekt […] rozbudowuje swój potencjał i oprócz studia w Polsce buduje zespół, oparty na weteranach swoich produkcji, w USA, gdzie już teraz obecne jest przejęte studio The Molasses Flood. Już teraz CD Projekt pracuje nad 3 tytułami jednocześnie (Polaris, Orion, Sirius), a pełnoprawny re-make gry 'Wiedźmin 1′ zlecił zespołowi Fool’s Theory (’The Thaumaturge’ i wsparcie 'Baldur’s Gate 3′). Opracowywane jest też kolejne IP, tym razem tworzone samodzielnie od podstaw, Hadar” – wymieniono w raporcie. Broker zakłada, nowa gra z uniwersum „The Witcher” zadebiutuje w 2026 roku, a kolejne premiery będą miały charakter cykliczny. „Już w 2027 powinny pojawić się projekty Sirius i Canis Majoris, gry nieco mniejsze, ale wciąż z segmentu AAA. Z kolei 2028 to szansa na sequel 'Cyberpunka’, a 2029 to zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem, druga część trylogii wiedźmińskiej. W 2030, jeżeli taka będzie wola zarządu (odpowiednie nakłady), możliwa jest premiera projektu Hadar” – stwierdzono także. W efekcie CD Projekt będzie miał 5 lat pod rząd obfitujących w premiery nowych gier, finansowanych własnymi środkami, które skokowo i w sposób trwały poprawią wyniki finansowe spółki. „Spodziewamy się 4,1 mld zł skumulowanego zysku netto w latach 2024-2027, swobodnie pozwalającego spełnić niedawno uchwalony próg wynikowy dla Programu Motywacyjnego” – podsumowuje raport.

Mighty Koi: Studio wchodzi w branżę gier, ogłaszając jednocześnie dwie produkcje. Zespół od samego początku koncentruje się na tworzeniu gier AA+ /AAA, łącząc w swoich projektach kreatywność międzynarodowego zespołu z doświadczeniem profesjonalistów ze świata gier oraz nowych technologii takich, jak fotogrametria czy AI. Pierwszy z zapowiadanych tytułów, „Nocny Wędrowiec” to gra oparta na serii książek Jarosława Grzędowicza „Pan Lodowego Ogrodu”. Drugi z zaprezentowanych trailerów to „Thorgal”. Produkcja inspirowana jest legendarnym komiksem autorstwa Jeanna Van Hamme’a i Grzegorza Rosińskiego. Prace nad obiema grami są w toku, a studio ujawniło trailery gier.

No Gravity Development: Zarząd giełdy podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 1 099 000 akcji. No Gravity Games posiada 620 000 akcji No Gravity Development, czyli 56,41% kapitału zakładowego i głosów. No Gravity Development to spółka specjalizująca się w portowaniu (przygotowywaniu wersji gier na poszczególne platformy dystrybucji gier).

RedDeer.Games: We współpracy z Phosphor Studios oraz twórcą powszechnie uniwersum „Warhammer 40,000” Games Workshop wprowadziło na konsolę Nintendo Switch grę „Warhammer 40,000: Dakka Squadron”. Ponadto gra „Crypt Stalker” ukaże się na Nintendo Switch 22 marca.

Sandbox Interactive: Ogłosiło premierę nowego serwera Albion Europa, zoptymalizowanego dla regionów Europa i MENA dla gry „Albion Online”. Poza nowym początkiem w świecie Albionu, nowy serwer ma znacznie lepszą szybkość połączenia, lepszy ping i niższą latencję oraz zoptymalizowane czasy wydarzeń w grze dla graczy w całym regionie. Premiera serwera Albion Europa jest trzecim otwarciem serwera w grze, po Albionie Zachód (teraz Albion Ameryki), otwartym w 2017 roku oraz Albionie Wschód (teraz Albion Azja) otwartym w 2023 roku, a wraz z nim gra otwiera wsparcie dla dwóch nowych języków: tureckiego i arabskiego.

Samsung: Stacja Galaxy to pierwsza gra edukacyjna stworzona we współpracy z nauczycielami na platformie Roblox, która wprowadza najmłodszych w tajniki bezpieczeństwa w cyfrowym świecie w ramach programu edukacyjnego Samsung.

Sony Interactive Entertainment: Współpracuje z Pyszne.pl w ramach kampanii najnowszej gry PlayStation Studios – „Rise of the Ronin” – tytułu studia Team Ninja, znanego m.in. z serii „Nioh” czy „Ninja Gaiden”.

Blizzard Entertainment: Gra karciana „Hearthstone” jest obecna na rynku gamingowym od 10 lat.

Ubisoft: Studio Massive Entertainment 8 lat temu udostępniło grę „The Division”.

Jujubee: Akcjonariusze zdecydują podczas walnego zgromadzenia 8 kwietnia ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu organizowanego przez GPW.

Artifex Mundi: Zakłada, że „Unsolved” będzie przynosić znaczne przychody przez co najmniej 5-7 kolejnych lat. Metagra dla aplikacji jest na zaawansowanym etapie produkcji. Planowane są testy beta projektu RPG w początkach 2025 roku.

Ultimate Games: Wkrótce ma zostać opublikowany trailer wraz z ogólnoświatową zapowiedzią gry „Ultimate Hunting”. Do końca obecnego półrocza spółka planuje premierę pełnej wersji gry „Ultimate Fishing Simulator” wraz z udostępnieniem dwóch DLC.

Live Motion Games: Global Tech Opportunities 20 zamieniło 12 obligacji serii A1 na 15,2 tys. akcji serii D po 3,935 zł.

Forever Entertainment: W planach wydawniczych na 2024 r. studio ma 15 tytułów. Jak zaznaczył prezes Zbigniew Dębicki, na czacie StockWatch, ok. płowa z nich ma trafić na rynek jeszcze w tym półroczu. W tegorocznym pipelinie jest m.in. „Front Mission 1st: Remake” na platformy mobilne oraz content update oraz lokalny multiplayer do wersji na duże platformy, a także premiera trzeciej części serii oraz „NightSlashers: Remake”.

Simteract: „Taxi Life: A City Driving Simulator” wzbudza duże zainteresowanie, co pokazują liczne komentarze, streamy z gry czy też stale wysoki peak grających osób, mimo średnich opinii, podano w komunikacie. W 3 dni od premiery „Taxi Life” znajdowało się w pierwszej dziesiątce najczęściej oglądanych gier na Twitch. „W dniu premiery 'Taxi Life’ dostało wiele negatywnych opinii, głównie ze względu na nie w pełni działające wsparcie kierownic na komputerach. Obecnie utrzymuje się trend wzrastający i oceny na Steamie oscylują już w okolicach 50%” – stwierdzono w informacji. Gra była streamowana na wielu popularnych kanałach, m.in. Camodo Gaming (3,5 mln subskrypcji), Hollow (4,7 mln subskrypcji) czy Barş Can (2,5 mln subskrypcji). Na platformie YouTube pojawiło się ponad 200 nagrań z gry, które zebrało łącznie ponad 1,7 mln odsłon. Na platformie TikTok wideo związane z Taxi Life obejrzano ponad 2 mln razy. „Cieszymy się z wysokich liczb, ale bierzemy też odpowiedzialność i wnikliwie analizujemy wszystkie komentarze i recenzje, które nam spływają. Zarzuty pojawiają się co do trzech głównych problemów – niepełne wsparcie kierownic na komputerach oraz problemy z AI dotyczące trafficu oraz NPC, które wpływają na płynność ruchu” – komentuje Marcin Jaśkiewicz, prezes Simteract. Wskazał, że patch na PlayStation, w którym zostały naprawione błędy z FPSami, jest już w testach i ma nadzieję, że niebawem pojawi się dla graczy. Jeśli chodzi o komputery, w najbliższej przyszłości spółka opublikuje roadmapę z aktualizacjami i postara się aby były one jak najszybciej dostępne, choć np. kwestia kierownic może zająć studiu „trochę więcej czasu”.

Gaming: 20 projektów otrzyma dofinansowanie z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach „Programu Wsparcia Gier Wideo”, w tym m.in. giełdowe Draw Distance (280 tys. zł na prototyp gry z gatunku visual-novel z akcją w Krakowie), Jujubee (261,7 tys. zł na prototyp gry strategicznej o kulturze i historii Słowian), Space Fox Games (280,8 tys. zł na prototyp gry kulturowej „Noc Dziadów”).

Drago entertainment: Najważniejsze statystyki gry „Winter Survival” po pierwszym tygodniu od udostępnienia gry w ramach early access: Sprzedaż wyniosła: ok 6 tys. sztuk; Ocena graczy na platformie Steam: 56% pozytywnych opinii oparta na 145 recenzjach; Wishlista na platformie Steam na dzień 13 marca 2024 r.: ok. 238 tys. Obecnie trwają prace nad kolejnymi częstymi i regularnymi udoskonaleniami gry, jak również nad planowanymi rozszerzeniami, które wprowadzą nowe fragmenty historii, nowe lokacje świata oraz nowe funkcjonalności.

Feardemic: Gra „Stasis: Bone Totem” zostanie udostępniony na wszystkie konsole 28 marca.

CreativeForge Games: Dokonał odpis aktualizujący wartość produkowanych gier spółki w kwocie 929,5 tys. zł.

Źródło: ISBnews