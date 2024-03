Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 25-29 marca.

CD Projekt: Zakłada posiadanie do 400-500 osób w zespole produkcyjnym jednego projektu, dodatkowo wspieranych możliwościami AI, poinformował chief strategy officer i członek zarządu Adam Kiciński.

CD Projekt: Planuje wejście w fazę produkcyjną projektu Polaris z uniwersum wiedźmińskiego w II półroczu, poinformował joint chief executive officer i członek zarządu Michał Nowakowski.

CD Projekt: Zainwestował blisko 273 mln zł w produkcję nowych tytułów w ub.r., zaś rezerwy Grupy w postaci gotówki, lokat i obligacji skarbowych wzrosły do ponad 1,3 mld zł na koniec 2023 r., podała spółka.

CD Projekt: Zarząd zdecydował o zarekomendowaniu przeznaczeniu 99,91 mln zł z zysku za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

CD Projekt: Skumulowane przychody ze sprzedaży gier z franczyzy cyberpunkowej przekroczyły 3 mld zł w niewiele ponad 3 lata, poinformował CFO Piotr Nielubowicz.

CD Projekt: Odnotował 481,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 346,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CD Projekt: Gra „Cyberpunk 2077” będzie dostępna w ramach Xbox Free Play Days do poniedziałku 1 kwietnia rano, podał Xbox.

Jujubee: Zdecydowało o przedłużeniu przeglądu opcji strategicznych rozpoczętego 15 września 2023 r., aby wybrać optymalny sposób realizacji długoterminowej strategii, a także dążyć do zwiększenia skali działania spółki oraz umocnienia jej pozycji na rynku, podała spółka. Przegląd potrwa maksymalnie do końca kwietnia br.

Artifex Mundi: Chce zaprezentować graczom nowy tytuł, z gatunku RPG, w 2024 r., podała spółka. Planuje w połowie roku przeprowadzić kolejne testy gry, a ich pozytywne zakończenie umożliwi reveal projektu i start działań marketingowych.

Artifex Mundi: Planuje ukończyć gros prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem metagry do swojego flagowego tytułu „Unsolved” do końca 2024 r. i zakłada, że pierwsze istotne efekty wzbogacenia tytułu o metagrę będą widoczne w wynikach firmy począwszy od I połowy 2025 r., zapowiedział prezes Przemysław Błaszczyk.

Artifex Mundi: Pdnotowało 24,92 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 12,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Simteract: Skupia się na dwóch priorytetowych projektach, jakimi są wspólny tytuł z Astragonem oraz dalszy rozwój „Taxi Life”, poinformował prezes Marcin Jaśkiewicz.

Frozen Way: Wyznaczył na 24 kwietnia 2024 r. datę premiery gry „Builder Simulator” na Nintendo Switch, podała spółka. Port tytułu został wykonany przez ConsoleWay, a cena gry na japońskiej platformie została ustalona na 19,99 USD.

Gaming Factory: Planuje wydanie wersji konsolowej swojego czołowego tytułu „Japanese Drift Master” w 2025 roku. Spółka planuje aktywny rozwój gry poprzez DLC, zapowiedział prezes Mateusz Adamkiewicz

Gaming Factory: Ma zamiar zarekomendować wypłatę dywidendę dla akcjonariuszy, ale uzależnia to od wyników finansowych spółki, zapowiedział prezes Mateusz Adamkiewicz.

TSG: Ten Square Games (TSG) będzie prowadził działania retencyjne w obliczu zmniejszenia aktywności graczy obserwowanej w styczniu i lutym, poinformował prezes Andrzej Ilczuk. Od marca sytuacja wraca do normy.

TSG: Ten Square Games nie jest obecnie zainteresowany przejęciami, pomimo otrzymywania sygnałów, że są spółki na świecie zainteresowane bliższą współpracą z TSG, poinformował prezes Andrzej Ilczuk.

TSG: Ten Square Games (TSG) nie będzie rekomendować dywidendy za 2023 rok, poinformowała CFO Magdalena Jurewicz.

TSG: Ten Square Games (TSG) chce w tym roku pracować nad lepszymi wynikami i pozyskaniem nowych grup odbiorców, poinformował prezes Andrzej Ilczuk. Spółka chce podać więcej informacji na ten temat w maju.

SimFabric: Otrzymał kolejne zamówienia wydawnicze od partnera wydawniczego oraz spółek zależnych MobileFabric i VRFabric. Zamówienia są wynikiem realizacji poprzednich umów wydawniczych ukierunkowanych na rynek azjatycki w tym w szczególności: Chiny, Hongkong, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Indonezja oraz Tajwan, podała spółka.

VRFabric: Ma kontynuować realizację umowy wydawniczej wszystkich gier spółki na gogle VR na terytorium Chin, Hong Kongu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Indonezji Tajwanu. Kolejne zamówienie obejmuje tytuły spółki w łącznym nakładzie 50 tys. sztuk, za łączną sumę 250 tys. USD. Zamówienie będzie księgowane jeszcze w I kw. 2024.

Huuuge: Big Bets Oü, podmiot związany z Antonem Gauffin, kupił 26,6 tys. akcji po 26,21-26,79 zł.

Eneida Games: Przydzieliła w ramach przeprowadzonej subskrypcji 24 tys. akcji serii G po 22 zł sztuka.

TSG: Celem spółki pozostaje powrót kluczowych produktów („Fishing Clash” i „Hunting Clash”) na ścieżkę wzrostu oraz przyspieszenie procesu skalowania „Wings of Heroes”. Poprawa KPI głównych produktów pozwala na rozważanie rozpoczęcia prac nad nowymi tytułami w przyszłości.

3R Games: Giełda dopuściła do obrotu giełdowego 2,4 mln akcji serii M z dniem 3 kwietnia 2024 roku.

CI Games: Prezes zarządu objął nieodpłatnie 3 mln warrantów subskrypcyjnych serii C.

Xbox: Pierwsza gra Activision Blizzard „Diablo 4” trafiła do usługi Xbox Game Pass. Tytuł jest dostępny na konsolach Xbox oraz PC-tach.

CD Projekt: Do niedzieli oferuje darmowy 5-godzinny trial gry „Cyberpunk 2077” na PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Kool2Play: Aleksander Pakulski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu. Jako powód rezygnacji z pełnienia funkcji wskazał chęć koncentracji na działalności w ramach spółki zależnej Kool Things oraz spółki powiązanej Buffmaker.

ManyDev Studio: Zawarł umowy z Magnetic Games w sprawie przeniesienia majątkowych praw autorskich do gier „Sword_Shield Simulator”, „Corsair’s Madness” oraz „My Museum”.

G-Devs.com: Ogłosiło datę premiery pełnej wersji gry „Anonymous Hacker Simulator” na Steam w dniu 3 kwietnia.

11bit studios: Poszukuje chętnych do płatnego przetestowania gier „Frostpunk 2” i „The Alters”. „Wymagana obecność w naszym biurze” – napisało studio na LinkedIn. W przypadku sequela „Frostpunk” pierwsze osoby zaczynają testy 2 kwietnia. Z kolei testy” The Alters” odbędą się 5-7 kwietnia.

Feardemic: Gra „Stasis: Bone Totem” została udostępniona na Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

Spectral Games: Gra „Medieval Dynasty New Settlement” została udostępniona na Meta Quest 2, 3 i Pro. „Cieszymy się, że nasz najważniejszy tytuł jest już dostępny dla graczy. Praca nad 'Medieval Dynasty New Settlement’ była sporym wyzwaniem. Liczę, że nasza praca zostanie doceniona przez graczy. Stworzyliśmy tytuł, który łączy w sobie najlepsze cechy gatunku, ma nową historię, mapę, a dzięki technologii VR oferuje także bardzo dużą immersję” – powiedział prezes Paweł Sobik. Gracze mają do dyspozycji dwa tryby rozgrywki – fabularny i sandbox. „Pierwszy wprowadza gracza w świat i historię małymi krokami. Natomiast gracze chcący swobodnie eksplorować grę i mechaniki mogą skorzystać z trybu sandbox” – dodał Sobik.

