Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 29 kwietnia – 2 maja.

Live Motion Games: Podpisało umowę ramową z Frozen Way dot. świadczenia usług „time & materials”. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Jujubee: Wydłużyło proces przeglądu opcji strategicznych w formie do końca czerwca 2024 r., podała spółka. Decyzję podjęto, mając na względzie interes akcjonariuszy oraz ze względu na chęci wybrania optymalnego sposobu realizacji długoterminowej strategii, podkreślono.

Movie Games: Ustaliło datę premiery gry „Drug Dealer Simulator 2” na platformie Steam na 20 czerwca br., podała spółka.

SimFabric: Odnotował 1,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 3,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Drago entertainment: Odnotowało 1,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 1,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

T-Bull: Odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 7,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

The Dust: Zdecydował o dokonaniu w bilansie odpisów dotyczących gry „The Inquisitor” skutkujących ujemnym wpływem na wynik spółki w kwocie 1,74 mln zł w 2024 r., podała spółka.

All in! Games: Odnotowało 6,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 40,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Movie Games: Odnotowało 9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PCF Group: Odnotowała 76,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 18,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Carbon Studio: Rozpoczęło prace nad nowym, pierwszoosobowym shooterem o roboczej nazwie „Projekt EI”, podała spółka.

CI Games: Otrzymało raport dotyczący projektu „Survive”, który wykazał, że część mechanik gry nie spełnia założeń wynikających z dokumentacji tego projektu, podała spółka. Planowana premiera na rok 2025 rok zostanie najpewniej przesunięta na późniejszy termin.

Artifex Mundi: Odnotowało 7,59 mln zł skorygowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 4,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

PlayWay: Odnotował 106,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 112,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Live Motion Games: Spółka na 31 grudnia 2023 r. posiadała środki pieniężne w wysokości 714 192,15 zł. W związku z dokonanym odpisem aktualizującym wartość produkowanych gier, o którym spółka informowała 11 kwietnia 2024 r., strata netto za 2023 rok wyniosła 784 232,83 zł. W 2022 r. spółka poniosła stratę netto na poziomie 2 764 370,62 zł.

Slavic Magic: „Manor Lords” w wersji early access sprzedał się w ponad 1 mln egzemplarzy. Gra pojawiła się również na platformie GOG. W weekend premierowy peak graczy na Steam sięgnął 173 tys. z 89% pozytywnych ocen w ponad 15 tys. komentarzy. Przedpremierowa wishlist’a przekroczyła 3 mln. Przez weekend gra była top 1 na liście Global Topselllers Steam.

Sandbox Interactive: „Albion Online” – sandboksowa gra fantasy MMORPG – otworzyła nowy serwer dla regionów Europa i MENA: Albion Europa. Albion Europa dołącza do dwóch istniejących serwerów gry – Albion Azja i Albion Ameryki – z zoptymalizowanymi czasami rozgrywki i szybkością połączenia dla regionu, a gracze zyskują okazję do stworzenia zupełnie nowego świata gry i gospodarki. Albion Europa zapewnia: Znacznie poprawiony ping dla graczy w regionach Europa i MENA; zoptymalizowane czasy rozgrywki dla tych stref czasowych; świeża wersja gry, w której wszyscy gracze zaczynają od zera; świat gry całkowicie oddzielny od istniejących serwerów. Pakiety Założyciela Albion Europa są dostępne do 3 czerwca.

Bloober Team: Członek rady nadzorczej kupił 2,9 tys. akcji po 22,47 zł.

Huuuge: Big Bets Oü, podmiot związany z Antonem Gauffin, kupił 7,1 tys. akcji po 24,86 zł.

PlayWay: „Car Mechanic Simulator 2021: Jeep | RAM Remastered DLC” będzie miało premierę 6 maja.

Feardemic: Gra „Tales From Candleforth” jest dostępna na Steam, GOG, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series S|X i Nintendo Switch.

RedDeer.Games: Data premiery gry „Hotel Hustle” na Nintendo Switch ustalona na 10 maja. Gra „Tell Me Your Story” została udostępniona na konsoli Nintendo Switch oraz na platformie Steam.

ManyDev Studio: Katarzyna Jamróz powołana na stanowisko prezesa zarządu.

Źródło: ISBnews