Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 6-10 maja.

CI Games: Zrezygnowało z planowanego na 10 maja br. uruchomienia etapu vertical slice gry tworzonej w ramach projektu „Survive”, podała spółka. Obecnie trwa restrukturyzacja firmy, która obejmie ok. 30 stanowisk w całym dziale produkcji.

Ultimate Games: Odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. przy 5,7 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

QubicGames: Podpisał list intencyjny GamerSky Games (Hainan Xing Guang Yong Sheng Technology Limited) ustalający zakres współpracy przy sprzedaży gier QubicGames na platformie Steam na rynku chińskim, podała spółka. Jednocześnie zarząd podjął decyzję o wydaniu 24 gier na platformie Steam 20 maja br. we współpracy ze spółką zależną Untold Tales i GamerSky Games oraz przy wsparciu platformy Steam.

BoomBit: Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 17,79 mln zł w kwietniu br., co oznacza spadek o 11,8% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 18,7 mln.

Ultimate Games: Zarekomendowało zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Łączna kwota wypłaty wyniosłaby 2,615 mln zł z zysku wypracowanego w 2023 r. wynoszącego 2,616 mln zł.

Ultimate Games: Odnotowało 1,1 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5,2 mln zł, a środki pieniężne na koniec wspomnianego okresu 8,3 mln zł.

3R Games: Wyznaczyło datę premiery gry „Thief Simulator VR: Greenview Street” na platformę Sony PlayStation VR2 na 9 maja 2024 roku. Tytuł jest portem „Thief Simulator” przeznaczonym na gogle wirtualnej rzeczywistości.

No Gravity Games: Rozpoczęło przegląd opcji strategicznych, który uwzględnia „w pierwszej kolejności” zmianę przedmiotu działalności, podała spółka.

CI Games: Podpisało umowę z Microsoft Corporation na udostępnienie swoich gier „Lords of the Fallen” oraz „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w ramach programu Game Pass. Zgodnie z umową prawa do gier pozostaną przy spółce.

The Dust: Premiera gry „Serum” w wersji early access na PC została ustalona na 23 maja, podał The Dust. Producentem i właścicielem IP gry jest spółka zależna Game Island. Wydawcą zostało Toplitz Productions GmbH.

Road Studio: Wraz z GMG Label Limited oraz Movie Games rozpoczął „intensywną analizę” kluczowych informacji niezbędnych do ustalenia dokładnego dnia premiery „Alaskan Road Trukcers” w wersji konsolowej, która obejmuje m.in. kalendarz wydawniczy spółek konkurencyjnych z branży w okresie czerwca i lipca br. Dokładna data premiery gry zostanie podana 16 maja 2024 roku. Spółka jednocześnie wskazała, iż Gra jest w finalnej fazie produkcji.

Gaming Factory: Udostępniło od 6 maja darmowy prolog gry „Lesson Learned: Cult of the Elizabeth”. Tytuł ten jest wprowadzeniem do pełnej wersji gry, która za miesiąc trafi do sprzedaży. W darmowej wersji gracze wkroczą do epoki renesansu u boku przyjaciółki głównego bohatera. Jednym z istotnych elementów produkcji jest tryb kooperacji, który pozwala zaprosić dodatkowych graczy do rozgrywki. Prolog dostępny jest na platformie Steam oraz Xbox. Wydawcą gry jest Gaming Factory, natomiast za produkcję odpowiada studio MadGamesmith.

Gaming: Rok na rynku gamingowym rozpoczął się transakcjami o dużej wartości, w tym przejęcia Jagex przez CVC Capital Partners / Haveli Investments za 1,1 mld USD, , Gearbox Entertainment przez Take-Two Interactive za 460 mln USD oraz inwestycji The Walt Disney Company w Epic Games za 1,5 mld USD, podaje Drake Star w raporcie „Q1 2024 Global Gaming Report”. Nowo ogłoszone fundusze to Gaming Fund II Andreessena Horowitza (600 mln USD) i Bitzkraft Ventures III (275 mln USD). Bank inwestycyjny wskazuje również na: aktywność transakcyjną wyższą niż w każdym kwartale ubiegłego roku (47 transakcji, ujawniona wartość transakcji 2,4 mld USD); znaczący wzrost finansowania prywatnego (188 transakcji, wzrost o 2,4 mld USD) i odwrócenie tendencji spadkowej wolumenu transakcji od połowy 2022 r. Jeśli chodzi o inwestycje w ciągu ostatnich 12 miesięcy, najlepszymi VC były Bitkraft Ventures, Andreessen Horowitz, Griffin Gaming Partners, Play Ventures i vgames. Outlook na dalszą cześć roku zakłada, że aktywnymi nabywcami będą Savvy Games Group/Scopely, Tencent, Take-Two Interactive i Playtika. Biorąc pod uwagę atrakcyjne wyceny spółek publicznych, w nadchodzących kwartałach Drake Star przewiduje kilka akwizycji i transakcji prywatnych, które przeprowadzą spółki PE. Oczekuje się, że firmy na wczesnym etapie będą nadal dominować w wolumenie transakcji i spodziewa się umiarkowanego wzrostu w przypadku transakcji na średnim i późnym etapie. AI, mixed reality nadal są wśród „gorących” segmentów.

RedDeer.Games: Udostępnił grę „Bomb Cat” na konsolę Nintendo Switch. Z kolei data premiery nowej gry in-house z gatunku symulacji „Tokyo Cooking” ustalona na 17 maja.

Huuuge Games: Przychody z gier w kwietniu ok. 11 mln USD wg Sensor Tower (ok. 14 mln USD w marcu)

Ten Square Games: Przychody z gier w kwietniu ok. 4 mln USD wg Sensor Tower (ok. 5 mln USD w marcu)

11bit studios: Poszukuje chętnych do wzięcia udziału w testach gry „Creatures of Ava”. Testy odbędą się stacjonarnie w biurze spółki w Warszawie.

Platige Image: Buduje zespół w Montrealu, a szefem najbardziej rozpoznawalnego za granicą polskiego studia produkcji i postprodukcji został Bartek Kujbida, który będzie odpowiedzialny za ekspansję firmy na rynku kanadyjskim oraz rozbudowę zespołu animacji.

Render Cube: „Oczekiwania dotyczące premiery trybu co-op na nowych platformach są optymistyczne. Mamy nadzieję, że dodanie tego trybu rozgrywki rozbuduje naszą społeczność” – poinformował ISBtech prezes Damian Szymański. W jego ocenie, premiera wersji na VR znacząco wzbogaciła uniwersum. „Oceny zbierane przez grę są bardzo zachęcające, co świadczy o dobrze przyjętej przez graczy wersji na VR. Dodatkowo, fakt że znajduje się on wysoko w rankingu sprzedaży VR dodaje nam dodatkowego optymizmu co do przyszłości tego projektu. Chcielibyśmy również wyrazić nasze uznanie dla zespołu Spectral Games za ich doskonałą pracę” – dodał prezes. W planach jest rozwinięcie marki poprzez różnorodne produkty, w tym puzzle, gry planszowe oraz książki kucharskie, we współpracy z firmą Trefl.

Spectral Games: Gra VR „Medieval Dynasty New Settlement” otrzyma wkrótce aktualizację ulepszającą grafikę na goglach Meta Quest 3, pojawi się kolejna nowa zawartość do gry. Część zespołu pracuje nad darmowym trybem kooperacji, który jak studio ma nadzieję „trafi do rąk graczy jak najszybciej”, poinformował Konrad Pisula ze spółki na LinkedIn.

Manydev Studio: GPW zawiesiła na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego obrót akcjami spółki.

CD Projekt: „The Witcher 3 REDkit” zostanie udostępniony 21 maja. Tymczasem „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” był najchętniej kupowaną grą w Wielkiej Brytanii w okresie tygodnia do 4 maja, podał Push Square.

Play of Battle: Alioth Group został trzecim co do wielkości inwestorem studia. Wzmocni finansowo projekt i ma także aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju.CEO Alioth Group Krystian Zięć dołącza do zarządu Play of Battle, zapewniając strategiczne wsparcie i operacyjną ciągłość. Grywalne demo ma być udostępnione w październiku, a premiera ma się odbyć w 2025. Gra, którą tworzą geopolityk Jacek Bartosiak oraz studio Noobz from Poland, to mieszanka Grand Strategy Wargame i RTS.

Starward Industries: Wypuszcza największą dotychczasową aktualizację gry „The Invincible” – Voyager Update.

Accelpoint, Arts Alliance: Podpisały porozumienie, na mocy którego rozważają współpracę w zakresie realizowanego przez Accelpoint programu Startup Booster. Strony przewidują przeprowadzenie programu akceleracyjnego oraz dokonanie ewentualnych inwestycji w max. 3 projekty do października 2026 roku. „Accelpoint jest akceleratorem startup’ów, który na przestrzeni ostatnich 5 lat zrealizował szereg programów akceleracyjnych z udziałem międzynarodowych korporacji, dlatego przyjmując również nasze doświadczenie w inwestycjach venture capital widzimy potencjał inwestycyjny w ciekawe projekty technologiczne” – powiedział prezes Arts Alliance Andrzej Zając. Porozumienie nie określa konkretnych technologii, w jakie zamierza inwestować Arts Alliance, ale dostrzegając dotychczasowe inwestycje spółki w branży gamedev, można założyć, że zainteresowaniem Arts Alliance będą rozwiązania oraz tworzenie innowacyjnych produktów z segmentu gier, które mają pomóc programistom tworzyć i zarabiać na poszczególnych grach, stwierdzono w informacji.

PlayWay: Gra „WW2 Rebuilder” zostanie udostępniona na Playstation i Xbox w piątek 10 maja. Obecnie w grupie jest ponad 70 spółek i trwa upraszczanie struktury (niewykluczona sprzedaż pakietów niekompatybilnych studiów) oraz optymalizacja kosztów. SimRail, Magnetic i GameBoom VR prowadzą działania w celu upublicznienia.

SteelSeries: Marka sprzętu esportowego zaprezentowała nową, białą wersję słuchawek Arctis Nova Pro z aktywną redukcją szumów (ANC), pierwszym w branży gamingowej Multi-System Connect hub, jednoczesnym dźwiękiem z gry i telefonu, systemem zasilania Infinity, mikrofonem z funkcją redukcji szumów opartą na AI i systemem ComfortMAX.

a2mobile: Nowa strategia biznesowa operatora telefonii komórkowej jest pierwszą na rynku, która odpowiada nie tylko na aktualne trendy i potrzeby w sektorze usług telekomunikacyjnych, ale także spełnia potrzeby graczy. Jeśli zdecydują się na skorzystanie z nowej oferty a2mobile gaming, to czekają na nich korzyści dzięki współpracy z dużym sklepem z grami cyfrowymi Gamivo. Gracze mogą w ten sposób zaoszczędzić nie tylko na samej subskrypcji, ale również na grach, za sprawą możliwych do gromadzenia środków w portfelu.

Cenega: Ogłosiła, że na mocy umowy z firmą Bandai Namco Entertainment, została oficjalnym dystrybutorem gier Electronic Arts (EA) w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Pierwszą grą EA, która zostanie wydana w Polsce przez Cenegę, będzie EA Sports F1 24, która pojawi się na rynku 31 maja na Xbox Series X/S, PlayStation 4 / 5.

Niantic: Gra „Peridot”, czyli „Tamagotchi ze wsparciem AR i AI”, świętuje swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji, studio ujawnia przełomowe doświadczenie oparte na rzeczywistości mieszanej (mixed reality) o nazwie „Hello, Dot”.

Dark Point Games: „Achilles: Legends Untold” został udostępniony w sklepie STOVE w Korei Południowej.

Źródło: ISBnews