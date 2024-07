Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 8-12 lipca.

Gaming Factory: Darmowy prolog „JDM: Rise of the Scorpion” – fabularne wprowadzenie do historii z pełnej wersji gry „Japanese Drift Master” będącej największym projektem Gaming Factory – będzie dostępny od 8 sierpnia, podała spółka. W czerwcu spółka podała, że premiera prologu odbędzie się 18 lipca br.

Drago entertainment: Wyznaczyło datę premiery największego z dotychczasowych płatnych dodatków do „Gas Station Simulator” – pt.: „Car Junkyard DLC” na PC na 15 sierpnia br., podała spółka. Cena wyniesie 16,99 USD. Spółka zapowiedziała jednoczesną premierę na Steam, Epic Games Store i GOG.

Ovid Works: Projekt gry pod nazwą „Metamorphosis 2” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM organizowanego przez Creative Europe, w schemacie Video Games and Immersive Content Development, podało Ovid Works. Wartość dofinansowania projektu gry wyniesie 200 000 euro.

Image Power: Koszty portu na konsole PlayStation 5 gry „Offroad Mechanic Simulator” oraz gry „Creature Lab”, które miały swoje premiery odpowiednio 3 oraz 5 lipca 2024 r., zostały w pełni zwrócone, podało Image Power. W związku z powyższym, zgodnie z zawartą przez spółkę umową wydawniczą, Image Power przysługuje 69% przychodów ze sprzedaży gier.

The Dust: Game Island – spółka zależna od The Dust – podpisała aneks do umowy wydawniczej z Toplitz Productions w zakresie finansowania produkcji pełnej wersji gry „Serum” oraz własności intelektualnej do gry, podał The Dust. Na podstawie aneksu prawa do własności intelektualnej zostają przeniesione do Toplitz za wynagrodzeniem w wysokości 100 tys. euro; jednocześnie Game Island zobowiązała się do przeznaczenia otrzymanych środków na produkcję pełnej wersji gry, zawierającej m.in. tryb multiplayer. Termin zakończenia produkcji pełnej wersji gry to IV kwartał 2024 r.

Vivid Games: Miał 0,3 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 7,4 mln zł w I półroczu 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Artifex Mundi: Odnotował w I poł. br. 52,15 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 47% r/r, podała spółka. Kluczowy produkt Artifex Mundi – „Unsolved” – w I półroczu zwiększył sprzedaż o 63% r/r do 47,38 mln zł. W tym czasie koszty akwizycji graczy wzrosły o 40% r/r do 25,65 mln zł.

SimFabric: Wydawca złożył zamówienie na tytuły SimFabric w łącznym nakładzie 50 000 sztuk, za łączną sumę 250 000 USD, a także zamówienia na kody do gier dwóch spółek zależnych – w MobileFabric na 100 000 kodów, za łączną sumę 250 000 USD oraz w VRFabric na 50 000 kodów, za łączną sumę 250 000 USD.

RedDeer.Games: Wraz z MGP Studios i Solid9 Studio udostępniły „Neckbreak. Codename PD” na Nintendo Switch, Xbox Series X|S and Xbox One. RedDeer.Games jest jedną ze spółek z portfela inwestycyjnego Grupy PMPG Polskie Media, w której posiada ona ok. 20% udziałów.

Fool’s Theory: Wynajął ponad 400 m2 przestrzeni biurowej w budynku B Cavatina Hall.

Bloober Team: Około 250 osób pracuje obecnie w, z czego 100 nad Silent Hill 2 i preprodukcją nowego tytułu, kolejne 100 nad Projektem C, oraz 30 nad Projektem M.

Huuuge: Big Bets Oü, podmiot związany z Antonem Gauffin, kupił 111,1 tys. akcji po 23,81-24,37 zł sztuka.

Ten Square Games: TFI Allianz zwiększył zaangażowanie do 5,56% kapitału zakładowego i głosów.

Gillette Sharpest Team: Inicjatywa marki Gillette i Polskiej Ligi Esportowej, skierowana do fanów gamingu i esportu, której celem jest wyłonienie najbardziej obiecujących talentów polskiego esportu, stworzenie drużyny wschodzących gwiazd EA Sports FC i umożliwienie im rozpoczęcia profesjonalnej kariery esportowej. Spośród setek utalentowanych graczy do drużyny Gillette Sharpest Team dołączyło czterech najlepszych z najlepszych: Miłosz „Gaca” Gaca, Patryk „J0K3R7x” Siajkowski, Maciej „Leg1sito” Pietrzak, Sebastian „Szlasky” Szlaski. Wyżej wymieniona czwórka podpisała profesjonalne półroczne kontrakty z Gillette Sharpest Team. Finał akcji oraz pełna prezentacja drużyny odbędzie się na „Poznań Game Arena”, czyli popularnym PGA, gdzie co roku spotykają się fani esportu i gamingu na największych tego typu targach w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

VRfabric: Inwestorzy objęli 336 814 akcji serii D po 7 zł sztuka.

Games Incubator: „The Chocolate Factory Simulator: Prologue” ma być udostępniony w piątek 12 lipca.

Alior Bank: Wspiera Narodową Drużynę Esportu, która w lipcu rozegra europejski etap kwalifikacji. Stawką jest awans na mistrzostwa świata w Rijadzie, organizowane przez IESF (International Esports Federation).

Xbox: Szykuje największą w historii strefę na targach gamescom 2024 w Kolonii.

Logitech G: Zaprezentował G309 – mysz z technologią Lightspeed dla graczy. „Nasza technologia Lightspeed, w połączeniu z czujnikami HERO, rozwinęła się do punktu, w którym wszyscy gracze, od światowej elity e-sportowców po początkujących graczy, wiedzą, że mogą zaufać myszom Logitech G, które działają za każdym razem. Dzięki G309 Lightspeed wprowadziliśmy tę samą najwyższej klasy technologię, w tym czujnik HERO 25K, kompatybilność z Powerplay i bezprzewodową technologię Lightspeed – a wszystko to w cenie, która jest przystępna dla większości” – powiedział wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Gaming Ujesh Desai.

Try Evidence: Polska agencja badawcza z branży gier ogłosiła nowe otwarcie z okazji swojego piątego roku działalności, powołując do zarządu nowe partnerki, które stają się także wspólniczkami w spółce. Są to: Joanna Buganik – jako senior partnerka odpowiedzialna za obszar Game User Research oraz badania jakościowe – oraz Anna Łada-Grodzicka, także jako senior partnerka – odpowiedzialna za komunikację i projekty medialne. Michał Dębek zostaje senior managing partnerem, odpowiedzialnym za strategiczne kierunki rozwoju i ogólne zarządzanie firmą. W zarządzie spółki pozostaje także Monika Dębek, senior partnerka odpowiedzialna za formalnoprawne aspekty działalności. Jednym z pierwszych zadań nowego zarządu jest publikacja raportu nad graczami pokolenia Z – GenZ Debunked.

PlayWay: „Rally Mechanic Simulator: Prologue” jest dostępny 12 lipca.

Starward Industries: Zawarł dwie umowy łącznie 150 tys. zł pożyczki na finansowanie bieżącej działalności z akcjonariuszami, w tym z Chiswick Creative Ventures Limited.

Madnetic Games: Premiera gry „Corsair’s Madness” odbędzie się 17 lipca.

11 bit studios: Grę „Frostpunk” w ramach tegorocznej letniej wyprzedaży na Steam zakupiło ponad 400 tys. osób.

No Gravity Games: Gra „Fueled Up” pojawi się na Nintendo Switch 18 lipca.

Techland: Według mediów gamingowych, planuje odejść od modelu swobodnej pracy zdalnej.

Electronic Arts, Maxis: Zaprezentowali zwiastun „The Sims 4 Zakochaj się!” – najnowszego dodatku do gry „The Sims 4”, który ukaże się 25 lipca.

Xbox: „Deathbound” – pierwszy w historii soulslike oparty na mechanice party-system autorstwa Tate Multimedia oraz Trailforge Studio – zadebiutuje 8 sierpnia na konsolach Xbox Series X|S.

Źródło: ISBnews