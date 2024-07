Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 15-19 lipca.

Jujubee: Gra „Realpolitiks 3: Earth and Beyond” trafi na platformę Steam w formacie eczesnego dostępu (early access) w IV kw. br, podała spółka Jujubee. Na razie na platformie Steam zadebiutowała strona gry z segmentu „grand strategy”, które charakteryzują się dużo bardziej zaawansowaną rozgrywką niż klasyczne gry strategiczne i oferują graczom mnogość opcji i decyzji do wyboru, co prowadzi do wielopłaszczyznowych skutków podejmowanych działań i wysokiego realizmu rozgrywki, podano.

Bloober Team: Rada nadzorcza powołała wszystkich dotychczasowych członków zarządu spółki na nową, 4-letnią kadencję, podała spółka.

Gamivo: Rozpoczęło współpracę z firmą Eventim, dystrybutorem biletów na wydarzenia kulturalne, podała spółka. W ramach startującej w lipcu akcji gracze kupujący wejściówki na wybrane koncerty i festiwale dostają rabaty na platformie Gamivo – to kolejny krok do popularyzacji marki wśród nowych odbiorców, podkreślono.

Lichthund: Zadebiutował na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest 358. spółką notowaną na NewConnect oraz 6. debiutem na tym rynku w tym roku.

Ultimate Games: Zawarło umowę z amerykańską Playworks Partners LLC, dotyczącą stworzenia i wydania gry wędkarskiej pod dużą, licencjonowaną marką na platformy Steam, Xbox, Quest, Nintendo, Pico VR oraz PlayStation, podała spółka.

Render Cube: Planuje dodać nową zawartość do gry „Medieval Dynasty” do końca roku, poinformował ISBtech prezes Damian Szymański.

CD Projekt: Nationale-Nederlanden OFE zwiększył zaangażowanie do 5,031% kapitału zakładowego i głosów.

RedDeer.Games: Gry „Dros” i „Music Box” zostały udostępnione na Nintendo Switch. „Fit My Dog” pojawi się na tej platformie 26 lipca. Demo gry „Maki: Paw of Fury”, współtworzonej z Bacord Games, zostało udostępnione podczas festiwalu Steam trwającym do 22 lipca. Wydawca RedDeer.Games „szuka idealnej daty premiery” dla tytułu, podano także.

11 bit studios: Przygotował „City Unbound” – serię odcinków na YouTube poświęconych grze „Frostpunk 2”.

CreativeForge Games: Udostępnił playtesty gry „Blacksmith Simulator”. Ponadto data premiery gry „Chupacabra Hunt” ma zostać wkrótce podana.

Noobz from Poland: Zawarł z osobą fizyczną umowę sprzedaży 1 955 875 akcji spółki Rookiez from Warsaw za cenę w wysokości 20 tys. zł, przy czym strony postanowiły, że w przypadku pozyskania przez Rookiez from Warsaw najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. finansowania w wysokości powyżej 1,5 mln euro (w formie udziałowej lub w ramach umowy wydawniczej), to cena sprzedaży akcji zostanie podwyższona do wysokości 200 tys. zł za wszystkie akcje. Zarząd spółki podjął decyzję o sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Rookiez from Warsaw w związku z brakiem zamiaru dalszego angażowania się finansowego oraz produkcyjnego w grę powstającą w spółce.

Eneida Games: Zwarła umowę koprodukcyjną z La Familia, podmiotem powiązanym min. przez prezesa obu firm Michała Rudowskiego i braci Kurkowskich, której przedmiotem jest wspólne przedsięwzięcie oraz merytoryczne i finansowe wsparcie w zakresie wyprodukowania gry wideo o roboczym tytule: „Ada: Tainted Soil”. Wsparcie finansowe zapewnione przez emitenta w umowie ustalone zostało do wysokości 200 tys. zł. Ponadto spółka zobowiązała się do skomercjalizowania gry po jej ukończeniu. Środki na sfinansowanie gry będą podchodziły z emisji akcji serii E. Planowany termin premiery gry to druga połowa 2024 r. lub pierwsza połowa 2025 r.

Huuuge: Big Bets Oü, podmiot związany z Antonem Gauffin, kupił 64 tys. akcji po 23,582-24,098 zł.

Simfabric: Zawarł umowy sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów: 14,45% w GR Games oraz 24,8% w Blind Warrior. W związku z emisją akcji serii D spółka zmniejszyła zaangażowanie w VRFabric z 48,86% do 38,61% kapitału i głosów.

Electronic Arts: Ogłosił, że piłkarz Realu Madryt i reprezentacji Anglii Jude Bellingham znajdzie się na okładce gry EA Sports FC 25. Światowa premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. EA Sports FC 25 wprowadza szereg innowacji w rozgrywce, jak tryb Rush, całkowicie nowe doświadczenie społecznościowe w formacie 5 na 5; gruntowną przebudowę elementów taktycznych za sprawą FC IQ; punkty Live Start Points w trybie kariery. Z kolei w dniu 24 lipca Electronic Arts wystartuje z drugim sezonem EA Sports F1 24, oficjalnej gry FIA Formula One World Championship.

Gry-OnLine: W lipcu zakończył się proces kluczowych zmian w spółce. Od teraz spółka funkcjonuje pod nazwą Webedia Polska. Z pozycji dotychczasowego prezesa, po ponad dwóch dekadach, ustępuje Mariusz Klamra. Stery polskiego oddziału Webedii przejmują Przemysław Bartula i Michał Bobrowski w równoległych rolach joint CEO. W pierwszej połowie roku krakowska redakcja przeniosła się do biura w Korona Office Complex. W nowych strukturach Michał Bobrowski będzie odpowiedzialny za biznesową stronę funkcjonowania spółki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów marketingowych, finansowych i korporacyjnych. Przemysław Bartula, jako joint CEO odpowiada za zarządzanie kierunkiem rozwoju wszystkich redakcji, a także bieżące wsparcie redaktorów naczelnych oraz koordynację projektów międzynarodowych w ramach Webedia Group. „Nowa nazwa, nowa siedziba i nowe władze wpisują się w planowane zmiany w długoterminowej strategii naszej spółki, jakie będziemy wprowadzać w najbliższych miesiącach i latach. Coraz szybciej globalizujący się rynek gier wideo wymaga całkowicie odmiennego podejścia niż to, które skutecznie realizowaliśmy lokalnie przez ostatnie dwie dekady” – komentuje Michał Bobrowski.

Seegame: Ruszyły zapisy na seegame cup: Legends of Buttle Royale, czyli lipcowy turniej dla fanów Fortnite. W dniach 27-28 lipca zarówno streamerzy, ich widzowie, jak i społeczność seegame i Fortnite, ale także inni chętni twórcy, będą mogli stanąć do wyzwania. Do jednej rozgrywki może wejść maksymalnie 100 graczy (rozgrywek może być niezliczona ilość, podkreślono).

Electronic Arts, DICE: Zespół odpowiedzialny za „Battlefield 2042” nieustannie aktualizuje zawartość i udoskonala jakość rozgrywki, a także nie zapomniano o atrakcjach związanych z Battlefield Portal i #FridayNightBattlefield, podały firmy. Do Battlefield 2042 powrócą znane graczom wydarzenia, a wraz z nimi nagrody. Pierwszym z nich będzie „Przebudzenia Lewiatana”, które powróci już w lipcu. Do Battlefield 2042 trafią również wydarzenia, które przez ponad cztery tygodnie pozwolą graczom poznać nowe tryby rozgrywki, zdobywać postępy dzięki przepustce wydarzeń, a także uzyskać dostęp do nowych do nowych przedmiotów kosmetycznych. Pierwsze z tych wydarzeń zostanie wprowadzone podczas nadchodzącego Halloween. W czasie trwających kilka tygodni wydarzeń gracze będą mogli wypróbować i odblokować zawartość dostępną w Battlefield Portal w trybie wojny totalnej. Zrzuty skarbca rozpoczną się w dalszej części roku od pojazdu z Battlefield Portal.

Źródło: ISBnews