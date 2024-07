Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 22-26 lipca.

Klabater: Premiera gry „Cultist Simulator” na platformach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X|S odbędzie się 8 sierpnia 2024 r., podała spółka.

Bloober Team: Podpisał umowę licencyjną ze spółką Viacom International Inc. z USA, na podstawie której udzielona została mu licencja na stworzenie gry w oparciu o IP posiadane przez Viacom, które zostanie wykorzystane w ramach produkcji projektu „F”.

QubicGames: Pozyskał w ramach umowy ramowej ze spółką Voodoo licencje praw do pięciu kolejnych gier, umożliwiające realizację portowania oraz wydanie ich na platformy Nintendo Switch, PC (Steam i Microsoft Store), Microsoft Xbox One, Series S/X, Sony PlayStation 4 i 5, podała spółka. Grami, na które uzyskano licencje, są: „Skyline Bowling”, „Rage Swarm”, „Monster Survivors, „Coffee Pack” oraz „Block Jam 3D”. Premiery wszystkich wymienionych powyżej gier na platformie Nintendo Switch planowane są na IV kw. 2024 r.

RedDeer.Games: Gra „EvoMon” pojawi się 2 sierpnia na Nintendo Switch.

PlayWay: Gra „Car Manufacture” zostanie udostępniona w early access 1 sierpnia. Z kolei gra „Gym Manager” zostanie udostępniona 31 lipca. Gra „Uboat” wychodzi z early access z dużą aktualizacją w dniu 2 sierpnia.

CI Games: Wykupił i umorzył obligacje serii F o wartości nominalnej 6 mln euro.

Xbox: Na Xbox Wire ogłoszono, że „Call of Duty: Modern Warfare III” trafi do Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass i Xbox Game Pass na konsole 24 lipca, na start Sezonu 5. W ramach abonamentu dostępna jest pełna wersja gry, zawierająca kampanię dla jednego gracza, multiplayer oraz tryb Zombie. Dodatkowo, fani „Call of Duty” mogą się przygotowywać na premierę „Call of Duty: Black Ops 6”, które zadebiutuje w Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass 25 października.

Electronic Arts: Do „The Sims 4” została dodana nowa aktualizacja, która wprowadza wiele ulepszeń rozgrywki. Ponadto przepustka rajdowa szóstego sezonu „EA Sports WRC” zadebiutuje 30 lipca i zaoferuje pięć nowych kolekcji strojów, kombinezonów i kasków rajdowych, które będzie można zdobyć na przestrzeni 20 poziomów. Z kolei EA Sports UFC 5, w ramach aktualizacji „UFC 304 Fight Week”, zaprezentował cztery nowe alter ego zawodników Michaela Bispinga, Darrena Tilla, Alexandra Gustafssona i Khabiba Nurmagomedova. Dodatkowo w UFC 5 są już dostępne nowe wyzwania Fight Week i Pick Ems, do gry trafią też czterej nowi zawodnicy: Carlos Ulberg, Kyler Phillips, Gillian Robertson oraz Jack Shore. Gra EA Sports UFC 5 jest już dostępna na całym świecie na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Electronic Arts: Do „The Sims 4” trafił najnowszy dodatek „The Sims 4 Zakochaj się!”, który wprowadza wiele możliwości personalizacji miłosnego życia simów. W dodatku gracze mogą stworzyć profil randkowy swojego sima w aplikacji Zakątek Kupidyna.

Gameparic: Darmowy prolog „Hollow Survivors” został udostępniony na Steam.

CD Projekt: Szuka starszego analityka ds. kontroli jakości. Ogłoszenie wymienia platformy Sony, Microsoft, Nintendo i Apple, dla których potencjalny kandydat będzie musiał opracować wytyczne dotyczące zgodności z QA. Media gamingowe zinterpretowały ogłoszenie m.in. jako możliwą zapowiedź wydawania gier studia na konsolę Nintendo.

11bit studios: Ponownie poszukuje chętnych do przetestowania „The Alters”. Testy odbędą się 10-13 sierpnia.

Wargaming: Metal Fest w World of Tanks Moder Armor rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 20 sierpnia. Nowy czołg inspirowany jest refrenem „Ace of Spades” grupy Motorhead. Gracze mogą też zdobyć skórkę do czołgu FV107 Scimitar, która stanowi hołd dla utworu „Bomber”. Rob Zombie także dołącza do Metal Festu.

Road Studio: Sprzedało 23,5 tys. kopii gry „Alaskan Road Truckers” w wersji na PS5 i Xbox Series X i S. Łączny przychód ze sprzedaży z tego tytułu wyniósł 668,6 tys. USD brutto.

Gaming Factory: Producent gry „JDM: Japanese Drift Master” szykuje prezentację online prologu „JDM: Rise of the Scorpion” na Discord 1 sierpnia o godz. 14. Wydarzenie pozwoli zapoznać się najnowszym projektem oraz nawiązać interakcję z zespołem odpowiedzialnym za produkcję flagowego tytułu.

Źródło: ISBnews