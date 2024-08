Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 12-16 sierpnia.

Vivid Games: Ma nadzieję, że o rezultatach przeglądu opcji strategicznych będzie mógł poinformować przed końcem września br., wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Gamracego.

Gamedust: Odnotował 0,3 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 3,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Varsav Game Studios: Planuje premierę gry „Barkour” na 2025 r., podała spółka. Spółka uruchomiła oficjalną stronę internetową gry, profile w najważniejszych serwisach społecznościowych oraz stronę Steam. „Barkour” (pierwotnie „Projekt Chase”) jest grą akcji z elementami skradania i walki z użyciem parkouru.

VR Factory Games: Planuje premierę gry „Workshop Simulator VR” w tym roku, a po wprowadzeniu tego tytułu na rynek będzie dysponowała potencjałem do podjęcia prac nad kolejną grą, zapowiedziała spółka.

Frozen Way: Wyznaczył datę premiery gry „Train Yard Builder” w wersji na komputery osobiste na platformach Steam oraz Genba Digital Limited na 16 września br., podała spółka. Cena gry na platformach na rynku amerykańskim została ustalona na 19,99 USD. Frozen Way uprawniony jest do 30% zysku netto ze sprzedaży gry.

Plug in Digital: Francuski wydawca ustalił datę światowej premiery gry „Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” na platformach mobilnych na 20 sierpnia 2024 r., podało Draw Distance. Cena gry została ustalona na 4,99 euro/USD, 3,99 GBP, 19,99 zł.

Plot Twist: Wstępna data premiery „Projektu A” to II kw. 2026 r., zaś „Projektu E” – II/III kw. 2027 r., podał Plot Twist.

Incuvo: Sprzedaż netto gry „Green Hell VR” wyniosła 335 tys. egzemplarzy do końca czerwca br., zaś na IV kwartał br. planowana jest premiera trybu multiplayer, podało Incuvo.

One More Level: Jest „zdeterminowany”, aby ogłosić nową strategię rozwoju najpóźniej jesienią, poinformował prezes Sebastian Bryła. Podkreślił, że spółka nie zamyka się na żaden z potencjalnie korzystnych scenariuszy, w szczególności nie wyklucza rozszerzenia naszej działalności o self-publishing.

One More Level: Odnotował 0,51 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 3,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Artifex Mundi: Ustalił warunki i tryb przeprowadzenia skupu do 400 tys. akcji własnych na łączną kwotę do 4 mln zł, podała spółka. Akcje nabywane będą w celu ich umorzenia, które odbędzie się w drodze obniżenia kapitału zakładowego spółki. Skup rozpocznie się 13 sierpnia 2024 r., a zakończy się nie później niż 31 marca 2025 r., chyba że środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną wcześniej wyczerpane.

Creepy Jar: Miał 6,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2023 r. (-52% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Gaming Factory: Po premierze prologu „JDM: Japanese Drift Master” zapowiada w nadchodzących tygodniach wielu aktualizacji oraz testów nowych rozwiązań w grze, podała spółka. Data premiery zostanie podana przy okazji większego eventu branżowego.

SimFabric: MobileFabric – spółka zależna SimFabric – zawarł z amerykańskim z NVIDIA Corporation umowę określającą zasady współpracy w ramach wsparcia tworzenia rozwiązań developerskich w grach i aplikacjach mobilnych w oparciu o technologię sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, podał SimFabric. MobileFabric planuje debiut na NewConnect w 2024 r., podano także.

Play2Chill: Planuje w tym roku dwie premiery gier – „Aztecs The Last Sun” oraz „Rally Mechanic Simulator”, której prolog w ostatnich tygodniach pojawił się na Steam, podała spółka.

Demolish: Ustalił datę premiery gry „Demolish & Build 3” na PC na 11 września 2024 roku.

Red Square Games: W II kwartale 2024 roku odnotował stratę w wysokości 119 529,98 zł, wobec zysku w analogicznym okresie 2023 roku wynoszącego 656 713,81 zł. Natomiast poprawie uległa struktura przychodów, gdyż w narastająco w 2024 roku nastąpił wzrost sprzedaży produktów do kwoty 1 686 917,34 zł (+91%) wobec 881 836,17 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2024 roku wynosił 174 786,27 zł w porównaniu do 454 597,08 zł na koniec ubiegłego kwartału. Jednak należy pamiętać o należnościach w kwocie 352 817,74 zł i długoterminowej umowie produkcyjnej ze spółką Sylen Studio, napisał prezes Krzysztof Wolicki w raporcie kwartalnym.

Carbon Studio: Miało 1,27 mln zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 1,51 mln zł wobec 3,79 mln zł rok wcześniej.

Jujubee: W II kwartale 2024 r. wypracowało zysk netto w wysokości 80,3 tys. zł. Na dodatni wynik netto złożyły się w szczególności przychody ze sprzedaży w wysokości 259,1 tys. zł, do których należą płatności wynikające z tytułu umów zawartych z kluczowymi kontrahentami, tj. Fulqrum Publishing Ltd., 101XP Limited, Forever Entertainment, Astragon Entertainment GmbH oraz FuRyu Corporation, jak również sprzedaż dotychczas wydanych produktów na różnych platformach sprzętowych, napisał prezes Aleksander Korulski w raporcie kwartalnym.

Draw Distance: Uzyskał 38 tys. zł zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 4,15 mln zł wobec 2 mln zł rok wcześniej.

Eneida Games: Uzyskała 0,29 mln zł zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 51 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,81 mln zł wobec 0,16 mln zł rok wcześniej.

Drageus Games: Uzyskało 4 tys. zł zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 85 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,42 mln zł wobec 1,02 mln zł rok wcześniej.

United Label: Uzyskał 0,94 mln zł zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 4,22 mln zł wobec 5,67 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów wynika z braku premier w 2024 i cyklu życiowego produktów, wyjaśniła spółka.

VR Factory Games: Od stycznia 2024 roku „Bartender VR Simulator” cieszy się średnią oceną 4,6 gwiazdek, z 77% recenzji ocenionych na pięć gwiazdek i kolejnymi 14% na cztery gwiazdki, co daje łącznie 91% bardzo pozytywnych i dobrych recenzji. Tak pozytywny odbiór tej gry przekłada się na realizowaną jej sprzedaż, która odnotowuje wzrosty, podano w raporcie kwartalnym.

VR Factory Games: W II kw. 2024 r. przychody wyniosły 874 287,82 zł, tj. o 3,2% więcej r/r. EBITDA wyniosła 414 193,75 zł.

7Levels: Uzyskał 0,48 mln zł zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,54 mln zł wobec 0,59 mln zł rok wcześniej. „W II kwartale 2024 r. spółka kontynuowała strategię, w której coraz większy nacisk kładziony jest na promocję i sprzedaż gier na platformach innych niż Nintendo Switch. W związku z powyższym organizowane były agresywne promocje cenowe na platformach Steam i GoG (PC)” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Ice Code Games: Uzyskało 1,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2024 r. wobec 2,49 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 2,93 mln zł wobec 7,23 mln zł rok wcześniej.

Detalion Games: Uzyskał 102 tys. zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 183 tys. zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 12,31 mln zł wobec 17,43 mln zł rok wcześniej.

Simteract: W I półroczu osiągnął 3,74 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i wynik ten jest porównywalny z analogicznym okresem ubiegłego roku. Za sam II kwartał spółka wypracowała przychód netto ze sprzedaży na poziomie 1,35 mln zł. Strata netto wyniosła natomiast 427 tys. zł i jest spowodowana kwestiami rozliczeniowymi, które główny zysk z premiery gry „Taxi Life: A City Driving Simulator” przesuwają na III kwartał 2024 r. Obecnie spółka koncentruje się na dalszym wsparciu dla tytułu oraz nad pracami nad nową grą wraz z niemieckim wydawcą Astargon.

Image Power: Uzyskał 320,4 tys. zł straty netto w I poł. 2024 r. wobec 78,1 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 0,26 mln zł wobec 1,02 mln zł rok wcześniej.

PlayWay: Gra „Dinosaur Fossil Hunter” została udostępniona na Xbox. Gra „Crime Scene Cleaner” została udostępniona na Steam.

MobileFabric: Spółka powołana została do portowania i tworzenia gier i symulatorów na urządzenia mobilne z systemami (iOS i Android) jest w trakcie finalizacji przygotowania dokumentu informacyjnego do uruchomienia procedury wejścia na giełdę NewConnect. MobileFabric „dokłada wszelkich starań”, aby debiut na giełdzie odbył się w 2024 roku.

3R Games: Prezes, członek zarządu oraz insider objęli łącznie 1,2 mln akcji po 0,10 zł. Spółka zawarła umowę licencyjną z Spiderling Studios Limited na grę „Besiege”, na podstawie której wyprodukuje wersję tej gry na platformę wirtualnej rzeczywistości Meta Quest.

Big Cheese Studio: Silk Road Games, nowy wiodący inwestor, złożył wniosek w sprawie zwołania NWZA i głosowania m.in. w sprawie zmian w składzie RN. Łukasz Włodarczyk został powołamy do zarządu.

RedDeer.Games: Gra „Tokyo Cooking” będzie udostępniona w piątek 16 sierpnia. Z kolei gra „Fit My Cat” wejdzie na platformę Steam 23 sierpnia.

Artifex Mundi: Rozpoczyna skup do 400 tys. akcji własnych za max. 4 mln zł w celu umorzenia. Skup zakończy nie później niż 31 marca 2025 roku.

Draw Distance: Zacieśnia współpracę z Plug in Digital. Francuzi opracowują mobilny port pierwszej części „Serial Cleaner”. Równolegle rozpoczął rozmowy o produkcji kolejnej gry z gatunku visual novel. Zapewnienie spółce stałej kooperacji z wydawcą da szansę na poukładanie zespołu i rozpoczęcie procesu spłaty zobowiązań w przypadku zatwierdzenia przez sąd postępowania układowego, stwierdził w sprawozdaniu za II kw prezes Michał Mielcarek.

Virtual Alchemy: Polskie studio zapowiedziało tytuł „Band of Crusaders”, strategię RPG na PC w osnowie średniowiecznej Europy.

True Games Syndicate: Spółka skupia się na wyprodukowaniu dodatku „Narcos” do pierwszej części gry „Drug Dealer Simulator”. Akcja projektu będzie rozgrywać się w Meksyku oraz w USA. Prace nad stroną meksykańską są na ukończeniu. Zespół nieprzerwanie pracuje nad mechanikami w grze, które są na bieżąco testowane przez dział QA Movie Games. Artyści 3D obecnie skupiają się nad oprawą wizualną w amerykańskim mieście, odświeżając lokacje znane z pierwszej odsłony „Drug Dealer Simulator”, a także na dodawaniu nowych, wcześniej niedostępnych dla graczy miejsc. Działania marketingowe prowadzone przez Movie Games, związane z wydaniem „Drug Dealer Simulator 2” oraz wizerunek Pedro Pascala, mogą przyczynić się bezpośrednio do promocji gry jeszcze przed rozpoczęciem jej kampanii marketingowej związanej z premierą, podano w sprawozdaniu za II kw.

Frozen Way: Plan tegorocznych premier wydawniczych zakłada: „Train Yard Builder” (Steam), planowany termin wydania: 16.09.2024; „Builder Simulator VR” (PC/PSVR2 Steam), Q3/Q4 2024; „House Flipper VR” (PSVR2), Q4 2024; „House Flipper – Farm DLC” (Switch), Q4 2024; „House Flipper – Dine Out DLC” (PC/XO/PS4 Steam), Q4 2024; „Honeycomb: The World Beyond” (PC/XSX/PS5 Steam), Q4 2024, podała spółka w sprawozdaniu za II kw.

Space Fox Games: Dokonał odpisu aktualizującego projektu „RIN: The Last Child” na kwotę 1,6 mln zł, mając na uwadze przychody osiągane ze sprzedaży gry. Pozostałe nakłady poniesione na grę w wysokości ok. 280 tys. zł, według założeń zarządu, powinny zostać pokryte z zysku ze sprzedaży gry na platformach konsolowych. W kolejnych kwartałach grupa będzie skupiać się na realizacji umowy organizacyjnej z Jujubee oraz realizacji projektów, dla których grupa otrzymała dofinansowanie, czyli „Noc Dziadów” (dotacja CRPK) oraz „Space Inn” (dotacja Kreatywna Europa). W ramach realizacji zapisów umowy Jujubee stało się wydawcą dla projektów Space Fox i podjęło aktywne działania w celu znalezienia wydawcy dla projektów spółki, w szczególności produkcji „Emerald Caravan”, podano w sprawozdaniu za II kw.

Plot Twist: W II kwartale 2024 r. spółka skupiała się nad kontynuacją prac na dwoma projektami gier o roboczych nazwach Projekt A i Projekt E. Oba mają już ukończone w pełni grywalne dema. Jedna z gier jest projektowana w duchu studia Plot Twist, natomiast druga będzie zupełnie innym gatunkiem gry. Wstępnie daty premier dotyczące nowych produkcji zarząd planuje na II kwartał 2026 (Projekt A) oraz II/III kwartał 2027 (Projekt E).

7Levels: W II kwartale 2024 r. skupiał się na kontynuacji prac związanych z produkcją nowych projektów autorskich oraz prac związanych z działalnością wydawniczą. Pierwszy z projektów autorskich powstaje w oparciu o licencję amerykańskiego studia filmowego Legendary. Fabuła gry zaprezentuje świat Monsterverse niedługo po wydarzeniach przedstawionych w filmie Godzilla vs. Kong. Na datę raportu cena i data premiery gry nie zostały jeszcze ustalone. W ocenie zarządu zawarcie umowy jest zdarzeniem strategicznym w historii spółki i istotnym z punktu widzenia potencjalnych korzyści płynących ze współpracy z licencjodawcą, tj. Legendary Licensing, LLC. Na datę raportu finalizowane są prace produkcyjne oraz ustalana jest strategia wydawniczo-promocyjna gry. Drugi autorski projekt to gra 3D w stylistyce trójwymiarowych filmów animowanych. Dla tego projektu trwają poszukiwania odpowiedniego wsparcia wydawniczego i finansowego. W okresie sprawozdawczym emitent prowadził także prace nad zakontraktowanymi wcześniej projektami wydawniczymi: „Fight Legends: Fighting” (Nintendo Switch), „Warplanes: WW1 Fighters” (PlayStation VR), „Warplanes: Battles over Pacific” (PlayStation VR), „Warplanes: Air Corp” (PlayStation VR). Daty premier gier nie zostały jeszcze ustalone, ale przewiduje się, że będą one wydane jeszcze w 2024 roku, podała spółka w sprawozdaniu za II kw.

Ice Code Games: W minionym kwartale kontynuował prace nad grą „Odyseusz”. Produkcja przebiega zgodnie z harmonogramem i jest już na bardzo zaawansowanym etapie, a kolejne etapy są systematycznie zatwierdzane i finansowane przez wydawcę. Zaawansowane są też aktualnie prace nad materiałami marketingowymi gry „Odyseusz”. Zgodnie z harmonogramem prowadzone były również prace badawczo-rozwojowe projektu „Supremus”, współfinansowanego z programu FENG realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki zaliczkom od wydawcy gry „Odyseusz” oraz zaciągniętym pożyczkom w poprzednim okresie sytuacja finansowa spółki była stabilna. Te środki finansowe zapewniają wsparcie dla bieżących operacji firmy, mimo że w księgach wykazano stratę oraz pomimo trudnej sytuacji w branży twórców gier, podano w sprawozdaniu za II kw.

Iron Wolf Studio: W II kw. podpisał umowę ze spółką G-Devs w kontekście podjęcia praw do gry „Orc Warchief: Strategy City Builder” i przedłużył obowiązywanie umowy do końca sierpnia. Aktualnie w dalszym ciągu poszukuje wydawcy dla tytułu. Na bieżąco trwają również prace nad głównym projektem „Sherman Commander”, którego demo jest już na ukończeniu. W ciągu następnych tygodni spółka będzie również poszukiwać wydawcy do tej gry, poinformował prezes Bartosz Pluta w sprawozdaniu za II kw.

CD Projekt: Nationale-Nederlanden OFE zwiększył zaangażowanie z 4,9982% do 5,0347% kapitału i głosów.

Red Square Games: Podał, że „zgodnie z cyklem wydawniczym charakteryzującym branżę gier jest w fazie produkcyjnej, a co za tym idzie, wynik finansowy jest niższy niż ubiegłoroczny, gdyż pracuje nad kolejnymi tytułami”. Najważniejszym wydarzeniem spółki minionego kwartału była publikacja „Anniversary Update” dla produkcji gry „SlavicPunk: Oldtimer” na PC. Spółka liczy, iż aktualizacja tchnie drugie życie w ten projekt, mocniej zainteresuje społeczność graczy oraz pozwoli na ponowną ocenę produktu i zwiększenie liczby pozytywnych recenzji. Ponadto spółka planuje we współpracy z Gaming Factory premiery „SlavicPunk: Oldtimer” na platformy PlayStation oraz XBox. Wersje konsolowe gry zostały już przesłane do certyfikacji. Zgodnie z harmonogramem przebiega również produkcja tytułu „Sancticide” w uniwersum Komornika autorstwa Michała Gołkowskiego. W najbliższym okresie spółka planuje również publikację gameplay trailera z gry oraz kolejnych materiałów marketingowych. Działania podjęte w II kwartale postępują zgodnie z obraną strategią i będą kontynuowane w kolejnych okresach, co pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość, stwierdził prezes Krzysztof Wolicki w sprawozdaniu za II kw.

Carbon Studio: Podał, że z dużymi nadziejami oczekuje na pozytywne wyniki sprzedaży gry „Hunt Together” w kolejnych kwartałach. Od chwili debiutu na Meta Quest 82% ocen wystawionych przez użytkowników przekroczyło 4 gwiazdki. Taki pozytywny odbiór stanowi dla Carbon Studio solidną podstawę do prognozowania dalszego wzrostu zainteresowania grą i sukcesu komercyjnego na różnych platformach. W II kwartale 2024 roku emitent nadal prowadził prace nad nową produkcją o roboczej nazwie „Projekt EI”. Aktualnie spółka jest na etapie produkcji gry Vertical Slice, mający na celu uzyskanie reprezentatywnego, w pełni funkcjonalnego fragmentu nowego tytułu, prezentującego kluczowe mechaniki gry, jej stylistykę oraz interfejs użytkownika. Emitent szacuje, że produkcja gry powinna zakończyć się do końca 2025 roku, podano w sprawozdaniu za II kw.

Carbon Studio: Jak podał w sprawozdaniu za II kw., pomimo wyzwań związanych ze słabszymi wynikami w II kwartale oraz w całym I półroczu spółka z nadzieją spogląda w przyszłość. Emitent liczy, że rozwój technologii VR i XR, jak również zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych produktów, przyniesie wymierne rezultaty w kolejnych okresach. Spółka planuje dalsze inwestycje w nowe projekty i technologie, które umożliwią jej utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku oraz zapewnią stabilny wzrost w długoterminowej perspektywie. Carbon oczekuje również stabilnych wyników sprzedaży swoich gier w przyszłości oraz zakończenia procesu certyfikacji i wprowadzenia swoich tytułów na nową platformę Sony PS VR2. W raportowanym okresie istotnym negatywnym czynnikiem dla przychodów ze sprzedaży było opóźnienie realizacji kamieni milowych w projektach we współpracy z partnerami biznesowymi. Ogólne spowolnienie w branży gier komputerowych stanowiło główny czynnik. Mimo wyzwań Carbon Studio pozostaje aktywnym uczestnikiem na rynku VR i XR i jest przekonane, że rozwijający się rynek i nadchodzące projekty przyczynią się do poprawy dynamiki spółki w kolejnych okresach, podano w raporcie.

11bit studios: Gra „Frostpunk 2” w wersji PC Special Edition jest dostępna w pre-order.

Electronic Arts: Poinformował o nowej aktualizacji EA Sports UFC 5, która wprowadza szereg nowych zawodników z aktualnej puli zawodników UFC, jak również Alter Ego. Ponadto w jednej z przyszłych aktualizacji do gry trafią prawdziwe sławy – w tym Alter Ego czołowego zawodnika Connora McGregora z UFC 205.

Noobz from Poland: W II kw. emitent skupiał się na produkcji gry „Total Tank Simulator 2”, przede wszystkim na dopracowaniu oraz optymalizacji autorskich rozwiązań z zakresu fizyki gry, a jednocześnie na podejmowaniu działań związanych z wyborem kierunku artystycznego gry. Gra nie została jeszcze wydana i ewentualne przychody z jej sprzedaży pojawią się w przyszłych okresach, a prace nad jej produkcją wpływają na zwiększenie zapasów po stronie aktywów obrotowych. Emitent kontynuuje prace związane z preprodukcją gry „Total Tank World” w celu weryfikacji wykonalności gry oraz potencjału rynkowego, podano w raporcie za II kw.

Play of Battle: Spółka zależna Noobz from Poland prowadzi prace nad projektem o roboczej nazwie Play of Battle. W II kwartale zostały rozwinięte założenia designowe warstwy RTS dodając sektory, uproszczony model logistyki, wezwanie posiłków. Wymienione rzeczy będą implementowane w kolejnym kwartale. Niemal zakończone zostały prace nad mapą RTS Braniewa oraz postępowały prace nad pozostałymi mapami, które mają się pojawić w demie gry (Pilica, Raczki, Żerań), podał Noobz from Poland w raporcie kwartalnym.

No Gravity Games: W II kwartale zarząd doszedł do wniosku, że dalsze kontynuowanie działalności z wykorzystaniem przedsiębiorstwa emitenta, zajmującego się wydawaniem gier wideo, nie daje podstaw do założenia, że emitent będzie w stanie regulować swoje zobowiązania. W efekcie w II kwartale 2024 roku emitent zbył swoje przedsiębiorstwo, zajmujące się wydawaniem gier wideo, i tym samym zakończył prowadzenie działalności w zakresie wydawania gier wideo. Równocześnie emitent zbył także inne aktywa związane z rynkiem gier wideo, w tym akcje No Gravity Development. Efektem podjętych ustaleń byłą również decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności spółki. Proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działania spółki. W połączeniu z faktem rozpoczęcia rozmów i finansowaniu z potencjalnym inwestorem, daje to podstawę do przyjęcia, że spółka może prowadzić w przyszłości działalność generującą dodanie wyniki finansowe, stwierdzono w sprawozdaniu.

QubicGames: Jak podano, do publikacji raportu spółka pracowała razem ze spółkami zależnymi naptime.games i Another Moon nad przygotowaniem gier do wydania na II połowę 2024 roku. „Planujemy w tym okresie wydać ok. 30 nowych tytułów na platformę Nintendo Switch, która cały czas jest platformą kluczową dla spółki. Spółka Untold Tales kontynuuje dynamiczny rozwój, jej portfolio w II kwartale 2024 roku przekroczyło 50 tytułów, a na koniec 2024 roku przekroczy 60 gier” – podano w raporcie. Przegląd opcji strategicznych dotyczących spółki Untold Tales powinien zakończyć się w III kwartale 2024 roku. „Warte podkreślenia jest, że pomimo trudnego otoczenia rynkowego w branży gamedev, zarówno jednostkowo spółka QubicGames, jak i cała grupa kapitałowa QubicGames zanotowały wzrost przychodów r/r” – podkreślono w sprawozdaniu.

The Dust: W II kwartale Grupa skupiała się na realizacji projektów, w tym w szczególności „SERUM”, „Home Renovator” oraz „Project CURB”. Ze względu na zakończenie umów wydawniczych na projekty „The Inquisitor” oraz „Hotel Renovator” (wersja konsolowa) zarząd skupiał się na optymalizacji kosztów operacyjnych wewnątrz grupy oraz alokacji zasobów do produkcji gier. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, w szczególności w II kwartale 2024 roku, zarząd postanowił podjąć działania w kontekście zakończenia współpracy z Phenomen Games i podpisania porozumienia odnośnie do wszystkich projektów w Grupie i nowych studiów Garage Monkeys oraz Perfect Circle, podał prezes The Dust Jakub Wolff w sprawozdaniu za II kw.

Game Island: Premiera gry „SERUM” w wersji Early Acess studia zależnego Grupy The Dust nie spełniła pokładanych oczekiwań zarówno grupy, jak i wydawcy, natomiast działania, które podjął prezes studia Game Island Michał Ojrzyński w kontekście rozwoju projektu we wczesnym dostępie i przygotowania finalnej wersji, pozwalają wierzyć, że projekt w przyszłości ma szansę pozytywnie zaistnieć, podał prezes The Dust Jakub Wolff w sprawozdaniu za II kw. W obecnym momencie zespół Game Island został zredukowany do optymalnego rozmiaru i pracuje nad wersją finalną gry w tym wersją z trybem CO-OP. W tej wyjątkowej sytuacji Game Island zdecydował się na sprzedaż IP „SERUM” na rzecz wydawcy, aby pozyskany kapitał przeznaczyć w całości na dokończenie i rozwój wyżej wymienionej gry.

The Dust: Studio zależne 4 Knights prowadzi prace nad projektem o kodowej nazwie Curb zgodnie z planem, a kolejne etapy bez przeszkód są odbierane przez wydawcę. W spółce Two Horizons zostały podjęte działania zmierzające do pozyskania kapitału na rzecz rozwoju kolejnych projektów, w tym ukończenia produkcji Home Renovator. Grupa w kolejnych miesiącach będzie skupiać się na realizacji podpisanych umów wydawniczych, a także znalezieniu finansowania zastępczego na projekt „Home Renovator”, podał prezes The Dust Jakub Wolff.

Starward Industries: W II kwartale spółka intensyfikowała prace nad kolejnym tytułem (projekt#2). Projekt przechodzi regularne testy. Studio nadal zajmuje się także podtrzymaniem zainteresowania debiutancką grą studia „The Invincible”. Najbliższe miesiące to okres ważnych działań okołoproduktowych, w których skład wchodzić będą dalsze update’y gry. Planowana jest także promocja w ramach istotnego sprzedażowo Publisher’s Sale organizowanego przez 11 bit studios. Przełom sierpnia i września to także czas premiery gry na rynku japońskim, istotnym dla spółki z punktu widzenia popularności prozy Stanisława Lema i zainteresowania fantastyką naukową w tym kraju. Jesteśmy także na etapie przygotowań do ujawnienia pierwszych szeroko rynkowych informacji na temat projektu#2 o roboczym tytule Phoenix. Studio chce posiadać większe zabezpieczenie, które pozwoli na niezakłóconą produkcję projektu#2. „Mając to na uwadze, sprawdzamy różne możliwości dywersyfikacji źródeł finansowania. Rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnymi partnerami. Na tym etapie nie można jeszcze mówić o żadnych konkretnych decyzjach. W najbliższych miesiącach planowane jest również zintensyfikowanie działań marketingowych Phoenixa, z publicznym ujawnieniem większej liczby szczegółów na temat gry oraz revealem produktu” – podano w raporcie.

Duality Games: Aktywnie realizuje projekty „work for hire” – „Gas Station Simulator Shady Deals DLC”, „Family Land – Farmer Simulator” oraz „Superstore Simulator”. Z drugiej strony intensywnie pracuje nad własnymi produkcjami oraz przygotowuje się do realizacji pierwszego projektu w ramach umowy inwestycyjnej: „Fast Food – Restaurant Simulator”, która w ciągu 14 dni od prezentacji na platformie Steam znalazła się w zestawieniu najbardziej oczekiwanych gier (Global Top Wishlist Steam). Zlecone projekty realizowane są zgodnie z harmonogramami, co nie tylko stabilizuje sytuację finansową spółki, ale także pozwala planować przyszłe projekty własne. W zakresie własnych projektów spółka przygotowała i wydała mapę „Superhero” do Barn Finders. „Unholy” w wersji na XBOX pomyślnie przeszło certyfikację. Proces certyfikacji wersji na PlayStation jest w toku i wkrótce zostanie ukończony, podał zarząd w sprawozdaniu za II kw.

ECC Games: Od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry „DRIFT21 \ DRIFTCE” w trybie early access do końca II kwartału 2024 roku liczba sprzedanych kopii gry po uwzględnieniu zwrotów wynosiła na PC ok. 261 458 sztuk, na konsolach 120 871 sztuk (razem około 382 329 sztuk). Łączne przychody z obu platform to około 2 605 485 euro netto po zwrotach oraz prowizjach sklepów, ale przed podziałem z wydawcą. Wyniki „DRIFT21/DRIFTCE” pokazują, że droga obrana przez spółkę jest perspektywiczna. Obecnie spółka jest znacznie lepiej przygotowana do komercjalizacji kolejnego tytułu, niż przed premierą „DRIFTCE”, stwierdzono w sprawozdaniu za II kw. Spółka przygotowała technologię GearShift, która zdaniem zarządu pozwoli wyeliminować problemy, z jakimi spotkał się „DRIFTCE” na swojej premierze. (GearShift to silnik fizyki spółki który zdaniem zarządu pozwoli osiągnąć nowy poziom symulacji fizyki jazdy w grach spółki).

Prime Bit Games: W 2024 r. spółka kontynuuje współpracę przy projektach „Blok Ekipa Ustawka”, „The Legends of Elysium” oraz gier reklamowych w ramach współpracy z Application Partner. Spółka jest również na etapie negocjacji warunków nowych zleceń zewnętrznych. Obecnie spółka zamierza pozyskiwać więcej zewnętrznych projektów w celu uzyskania płynności i stabilności finansowej, podano w sprawozdaniu za II kw.

Kool2Play: Plan wydawniczy obejmuje: Project S – gra z gatunku survival tworzona we współpracy z jednym z najlepiej zapowiadających się niezależnych studiów developerskich w Polsce, produkcja na bazie assetów i mechanik wytworzonych w pierwszej autorskiej grze studia. Planowana data premiery to IV kwartał 2024; Uragun – premiera gry na platformach konsolowych, tj.: PlayStation 4 i 5, Xbox One/Series S i X, Nintendo Switch została zaplanowana na IV kwartał 2024 roku; Alchemist Shop Simulator – produkcja gry przebiega zgodnie z planami. Alchemist jest obecnie na etapie pełnej wersji beta z zamknięta listą wszystkich planowanych mechanik. Emitent spodziewa się dotrzymania podawanego wcześniej terminu wydania PC na I kwartał 2025; Project Z (nazwa robocza) – na dzień raportu spółka posiada 2 prototypy gier gotowe do dalszego rozwoju i produkcji czwartej, autorskiej gry. O wyborze jej kierunku zarząd podejmie decyzję do końca 2024 roku. Planowana premiera na PC została zaplanowana na III kwartał 2025 roku; Project X: Friendship – zaktualizowana data premiery pełnej wersji gry to IV kwartał 2025 roku. Emitent zdecydował o samodzielnym wydaniu gry.

The Farm 51 Group: Zaprezentował trailer gry „Chernobylite 2: Exclusion Zone”, rozpoczynając tym samym kampanię marketingową sequela swojej flagowej produkcji.

Road Studio: Łączny przychód brutto ze sprzedaży „Alaskan Road Truckers” w wersji konsolowej od dnia premiery 11 lipca do dnia 8 sierpnia wynosi 850 046 USD, znacznie przewyższając koszty jej produkcji. Emitent wskazuje jednocześnie, iż przychód brutto ze sprzedaży „Alaskan Road Truckers” w wersji PC na platformie Steam wynosi 1 090 239 USD poprzez sprzedaż w liczbie ponad 70 tys. sztuk na dzień raportu oraz blisko 43,5 tys. sztuk DLC, podano w sprawozdaniu za II kw. Spółka jednocześnie wskazuje, iż harmonogram, budżet oraz Game Design Document do „Road Truckers 2” został przygotowany w II kwartale 2024 roku w celu rozpoczęcia rozmów z potencjalnymi wydawcami produkcji. Prace preprodukcyjne i koncepcyjne „Road Truckers 2” są już realizowane, zaś sama umowa wydawnicza jest w fazie finalizacji i zdaniem emitenta zostanie podpisana do dnia 30 sierpnia 2024 roku. Wykonano również prace designerskie związane z Project D testujące zmiany w formule produkcji zwiększające nacisk na element akcji, podano także.

Pyramid Games: Miniony kwartał był czasem intensywnych prac nad nowymi preprodukcjami i dużą aktualizacją gry „Occupy Mars: Anniversary Update”, zmieniającą bazowe mechaniki gry, tak aby gra była jeszcze przyjemniejsza w odbiorze, a dzięki temu pobudziła sprzedaż. Publikację nowej aktualizacji spółka planuje na początku września podczas Festiwalu Kosmicznego Steam. W II kw. spółka prezentowała nową wersję beta gry „Urban Explorer”, która „spotkała się z ciepłym przyjęciem”. Ponadto została udostępniona gra „Dinosaur Fossil Hunter” na platformie Microsoft Xbox. Port na platformę Xbox został wykonany w całości samodzielnie przez spółkę. Wykonanie tego portu pozwoliło na zdobycie know-how co otwiera drogę do przyszłych autorskich portów gry Occupy Mars i kolejnych gier, podano w sprawozdaniu za II kw.

Źródło: ISBnews