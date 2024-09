Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 23-27 września 2024 roku.

CI Games: Jest otwarty na partnerstwa w rodzaju co-publishingu czy dystrybucji na poszczególne platformy.

CI Games: Będzie nadal wspierać grę „Lords of the Fallen 2023”, pracuje nad kolejnymi aktualizacjami, poinformował prezes Marek Tymiński.

CI Games: Może w przyszłym roku podać więcej informacji o Project Survive i Project Scorpio, poinformował prezes Marek Tymiński.

CI Games: Planuje wkrótce zwiększyć finansowanie dłużne celem współfinansowania zaktualizowanej strategii, zapowiedział CEO Marek Tymiński.

CI Games: Zaktualizowana strategia rozwoju CI Games na lata 2025-2028 zakłada m.in. plan działania z głównymi wydaniami w każdym roku przez kolejne 3 lata od 2026, podała spółka. Drugorzędne cele Grupy obejmują wydawanie 1-3 wysokiej jakości tytułów rocznie przez United Label.

CI Games: Odnotowało 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 3,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Gaming Factory: Odnotowało 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Movie Games: Odnotowało 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team: Zawarł umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu ewolucji przeciwników w połączeniu z nowatorskimi elementami rozgrywki i systemem łączenia umiejętności przeciwników”, podała spółka. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 808 680,19 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 18 306 392,19 zł.

Bloober Team: Zaprezentuje pierwsze informacje o „Projekcie C” jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Babieno.

Bloober Team: Jest przekonany co do jakości gry „Silent Hill 2” przed jej październikową premierą i liczy, że powodzenie tego tytułu zaowocuje dalszą współpracą z Konami, dla której spółka wykonała ten projekt, poinformował prezes Piotr Babieno.

Bloober Team: Może niedługo wejść w fazę due diligence producentów gier, z którymi spółka współpracuje w ramach marki Broken Mirror, poinformował prezes Piotr Babieno.

T-Bull: Został wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do dofinansowania projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu służącego do automatycznego generowania spersonalizowanych treści LiveOps dla gier mobilnych – LiveOps Personalization System”, podała spółka. Całkowite koszty projektu wynoszą 6,52 mln zł, a przyznana przez PARP kwota dofinansowania wynosi 3,19 mln zł.

Vivid Games: Odnotowało 0,34 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2024 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team: Odnotował 14,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BoomBit: Powinien sobie dobrze radzić na rynku pomimo, że jego oczekiwana dynamika będzie relatywnie niska, wynika ze słów prezesa spółki Marcina Olejarza. Spółka będzie pozyskiwać nowe tytuły i dążyć do zwiększania przychodów z istniejącego portfolio.

Carbon Studio: Otrzymało rekomendację dofinansowania projektu spółki przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach naboru Ścieżka SMART finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG.01.01-IP.02-002/23), podała spółka. W wyniku oceny do dofinansowania wybrany został projekt MAGOS (Multiplatform Automatic Genetic Optimisation System) – Zautomatyzowane narzędzie do optymalizacji kolekcji graficznych w grach VR. Rekomendowana przez PARP wartość dofinansowania projektu netto wynosi 4 117 518,75 zł, a całkowita wartość projektu wynosi 5 642 201,25 zł.

11 bit studios: Sprzedaż gry „Frostpunk 2” do poniedziałku, 23 września, do godz. 8.00, przekroczyła 350 tysięcy sztuk, a łączne szacowane przychody ze sprzedaży przekroczyły nakłady poniesione przez spółkę na produkcję i marketing gry, podało 11 bit studios. Oficjalna premiera „Frostpunk 2” miała miejsce w piątek, 20 września, o godz. 19:00.

Simteract: Został wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do dofinansowania projektu „Projekt Dust – opracowanie narzędzi i procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie gier wideo o tematyce jazdy terenowej z wykorzystaniem silnika Unreal Engine 5” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, z kwotą dofinansowania wynoszącą 4,15 mln zł, podała spółka. Całkowite koszty kwalifikowane projektu planowane są na 6,91 mln zł.

Render Cube: Odnotowało 2,96 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Varsav Game Studios: Wysłało do Nacon SAS (spółki wydzielonej z Bigben Interactive, która przejęła prawa wydawnicze do gry „Bee Simulator”) żądania dot. przywrócenie praw do gry „Bee Simulator” po wygaśnięciu licencji udzielonej Nacon SAS do 14 listopada 2024 r. Spółka wskazuje w piśmie, iż od 15 listopada 2024 r. prawa wydawnicze do gry „Bee Simulator” przechodzą na spółkę Untold Tales.

Art Games Studio: Rozwiązał za porozumieniem stron umowę wydawniczą z PlayWay dotyczącą gry „Climber: Sky is the Limit”.

Ovid Works: Podpisało z European Education and Culture Executive Agency (EACEA) umowę na dofinansowanie projektu gry „Metamorphosis 2”. Wartość dofinansowania wynosi 200 000 euro i płatne będzie w trzech transzach. Projekt objęty dofinansowaniem realizowany będzie do dnia 31 marca 2025 r.

Ice Code Games: Wystartował 26 września z przedpremierowymi playtestami gry „Rogue Waters”. Jej premiera wyznaczona została na 30 września. Tytuł wydawany przez Tripwire Presents jest dostępny w przedsprzedaży na Steam oraz Epic Games Store. Twórcy gry pracują już nad wersjami konsolowymi swojej najnowszej produkcji.

Big Cheese Studio: Główny akcjonariusz Big Cheese Studio – Silk Road Games – realizuje kolejny kamień milowy związany z zapowiadanym uporządkowaniem procesów w spółce. Po powołaniu do zarządu Łukasza Roberta Włodarczyka przyszedł czas na zmiany w radzie nadzorczej. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Big Cheese Studio odwołało dotychczasowych członków rady, a w ich miejsce powołało nowych: Grzegorza Dymka, Michała Pietrzkiewicza, Piotra Lembasa, Pawła Świdzińskiego i Łukasza Andrzejczaka. Zmiany te stanowią ważny element strategii firmy, której celem jest m.in. dalszy rozwój na rynkach międzynarodowych oraz umacnianie pozycji na polskiej i światowej scenie gamingowej, podkreśliła spółka.

Destructive Creations: Gra o Powstaniu Warszawskim „63 Days” wczoraj miała swoją premierę. Jest to strategia taktyczna w czasie rzeczywistym gliwickiego studia, które odpowiada m.in. za „War Mongrels” czy „Ancestors Legacy”. Gra została udostępniona na platformach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4 oraz PC. Jak podało studio, „63 Days” to gatunkowo izometryczna gra taktyczna w czasie rzeczywistym, która czerpie z doświadczeń poprzedniej produkcji Destructive Creations, „War Mongrels”, rozwijając jej mechaniki rozgrywki. Gracze szukający taktycznego wyzwania mogą spodziewać się sprawdzonej formuły, wzbogaconej o wysokiej jakości grafikę, nowe elementy rozgrywki oraz muzykę skomponowaną przez Adama Skorupę. Studio samo sfinansowało produkcję „63 Days” i według słów jego przedstawicieli liczy, że sprzeda nawet kilkaset tys. kopii. Jak wskazuje CEO Jarosław Zieliński, Destructive Creations nigdy nie miało planów debiutu giełdowego i stawia przede wszystkim na własne finansowanie produkcji.

CD Projekt: Netflix potwierdził kontynuację współpracy w ramach kolejnej animacji i opublikował krótki teaser w ramach Geeked Week.

3R Games: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 1,2 mln akcji serii M.

Electronic Arts: Zaprezentował zwiastun premierowy „EA Sports FC 25″. Całość zbiega się z uruchomieniem wczesnego dostępu za pośrednictwem Edycji Ultimate, która jest już dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gracze otrzymują tydzień wczesnego dostępu oraz dodatkowe korzyści. Globalna premiera Edycji Standardowej odbędzie się 27 września i będzie dostępna na wszystkich wyżej wymienionych platformach, a także na Nintendo Switch.

Asmodev: Rozpoczął przegląd opcji strategicznych dotyczących swojej dalszej działalności związany ze sprzedażą przedsiębiorstwa, za pomocą którego firma prowadziła dotychczasową działalność.

Games Incubator: Udostępnił pierwszy gameplay gry „Hobby Horse”.

PlayWay: „Recycling Center Simulator” zostanie udostępniony 2 października. Z kolei „Game Builder Tycoon” będzie udostępniony 30 września.

11 bit studios: Noble Securities wskazał, że wobec rozczarowującego względem założeń brokera debiutu „Frostpunk 2” (F2), zdecydował o obniżeniu prognoz zarówno dla tej gry jak i kolejnych produkcji. „Spodziewaliśmy się peaku w przedziale 60-90 tys. oraz co najmniej 80% pozytywnych ocen. W rzeczywistości peak wyniósł zaledwie 35,5 tys., a oceny po weekendzie to 71%. Spadająca tendencja ocen naszym zdaniem nie pozwoliła utrzymać się wzrostowej tendencji peaku od premiery, która sugerowała szczyt na poziomie 47 tys. w niedzielę, czyli zgodnie z estymacją na podstawie trajektorii 'Advanced Access Warhammera’. Pierwotne założenia miały pozwolić sprzedać 1 mln kopii w 2 tygodnie od premiery i 800 tys. w kolejnych 3 miesiącach. […] Prognozujemy, że w ciągu 2 tygodni od premiery sprzedaż osiągnie 500 tys., a do końca roku 1 mln kopii. Jako główne źródło nieudanej premiery oprócz spadających ocen diagnozujemy efekt kanibalizacji uwagi przez Frostpunka 1, który w sobotę przyciągnął aż 23 tys. osób w peaku. Łączną skumulowaną sprzedaż ograniczamy z 7 mln egzemplarzy do 5 mln” – czytamy w raporcie. Słabsza premiera „Frostpunka 2” składania brokera również do obniżenia oczekiwań względem kolejnych projektów. „Obniżamy nasze tegoroczne szacunki sprzedażowe dla 'The Alters’ z 1,2 mln kopii do 800 tys., a w całym cyklu życia z 4 mln do 3 mln. W przypadku 'P8′ przyszłoroczny wolumen zakładamy na poziomie 1,5 mln, zamiast pierwotnych 1,75 mln, natomiast łączną sprzedaż korygujemy z 6 mln kopii do 5 mln. Skorygowaliśmy naszą prognozę wyników o bardzo słabą premierę Creatures of Ava, a ponadto obniżyliśmy zakładany poziom zainteresowania projektami wydawniczymi w okresie ich premiery o 20% w najbliższych latach względem poprzedniej rekomendacji” – czytamy dalej. Broker pokreślił, że „Frostpunk 2” utrzymał znacząco wyższe pozycje w rankingu niż debiuty z tego tygodnia w postaci „God of War: Ragnarok” czy „Final Fantasy XVI”. „Dlatego też uważamy, że 1 mln egzemplarzy w tym roku wciąż pozostaje w grze, szczególnie jeśli tytuł utrzyma przez kolejne 10 dni pozycję w TOP10 i w tym czasie co najmniej dwukrotnie znajdzie się w gronie TOP5 najlepiej sprzedających się tytułów. Dla porównania 'Victoria 3′, której sprzedaż wyniosła 500 tys. w pierwszym miesiącu zajmowała sumarycznie w około premierowym miesiącu 8 krotnie pozycje w TOP10 w tym 4 krotnie w TOP. Obecnie 'Frostpunk 2′ zajmował miejsce w TOP10 przez 7 dni, a w TOP5 przez 3. Z kolei 'Tekken 8′, którego sprzedaż wyniosła 2 mln sztuk po 3 tygodniach potrzebował do tego 14 dni w TOP10 z czego 5 w TOP5. Dlatego nie bylibyśmy aż tak sceptycznie nastawieni jak rynek i przyglądalibyśmy się dalszemu rozwojowi sytuacji w rankingach sprzedażowych. Jeżeli chodzi o perspektywę poprawy ocen, to jeżeli negatywny wpływ rozczarowanych fanów 'FP1′ nie ustanie, wówczas przestrzeni do poprawy spodziewalibyśmy się wraz z zapowiedzianymi dodatkami do gry” – podsumował Noble Securities.

Xbox: Użytkownicy Xbox Game Pass mogą zagrać w „Trials of Mana” i „Legend of Mana” od Square Enix; „All You Need Is Help” od Q-Games; „We Love Katamai REROLL” + „Royal Reverie” od Monkeycraft Co i Bandai Namco, jak również „Final Fantasy Pixel Remasters I-VI” od Square Enix. Xbox ogłosił również, że „Starcraft” I i II trafią do Game Pass 5 listopada, a gracze po raz pierwszy usłyszeli japoński voiceover w „Indiana Jones i Wielki Krąg”. Konami zaprezentowało najnowszą wizualną aktualizację „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater” ze świeżą grafiką, zaś japońskie studia Denki Works i Critical Reflex zadebiutowały światową premierą „Tanuki Pon’s Summer”. Xbox skupia się na dostarczaniu większej liczby gier graczom korzystającym z różnych platform.

Electronic Arts: Świętuje pierwszą rocznicę wprowadzenia na rynek „EA Sports FC Mobile”, która otrzymała obszerną aktualizację sezonu 24/25.

Play of Battle: Kwota 1,65 mln zł zasili budżet produkcyjny gry tworzonej przez warszawskie studio gamedevowe. Środki pozyskano w ramach przeprowadzonej we wrześniu br. emisji prywatnej, w której uczestniczyło siedmiu inwestorów indywidualnych i jeden większy podmiot. Gra „Play of Battle” to połączenie „Grand Strategy” oraz bitew RTS. Akcja tytułu rozegra się w czasach współczesnych – między 2008, a 2025 rokiem. Gracze będą mogli zagrać każdym państwem na świecie, a dla sześciu z nich opracowano unikatowy kontent. Zadecydują oni o ich gospodarce, polityce i dyplomacji, sprawdzą się także na polu bitwy. Spółka, na której czele stoją m.in. Jacek Bartosiak i Jarosław Kotowski nie wyklucza kolejnej rudny finansowej – tym razem w trybie oferty publicznej.

Electronic Arts, BioWare: Zaprezentowały nowy zwiastun rozgrywki do „Dragon Age: Straż Zasłony” w trakcie konferencji State of Play. „Dragon Age: Straż Zasłony” zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC 31 października 2024 roku.

SteelSeries: Marka sprzętu esportowego wprowadza na rynek nowe słuchawki douszne Arctis GameBuds, która wprowadza m.in. łączność z aplikacją Arctis App, która umożliwia personalizację dźwięku za pomocą parametrycznego EQ oraz ponad 100 gotowych ustawień dźwiękowych dostosowanych do konkretnych gier. Słuchawki oferują ponadto dźwięk przestrzenny 360°, aktywną redukcję szumów (ANC), system Quick-Switch Wireless oraz stabilne połączenie bezprzewodowe o ultraniskim opóźnieniu 2,4 GHz dzięki nowemu nano-odbiornikowi USB-C.

