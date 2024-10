Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 21-25 października.

Gamivo: Odnotowało 0,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2024 r. wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ultimate Games: Odnotował 4 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2024 r. przy 18 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

SimFabric: Uruchomił własny sklep cyfrowej sprzedaży gier ze swojego portfolio: simfabric.store, podała spółka. Sklep w dniu premiery oferuje do cyfrowej sprzedaży 41 produktów, przeznaczonych na 3 platformy (PC, Nintendo Switch oraz PS4/PS5), dostępne na rynku globalnym.

Kool2Play: Zaktualizowała zamierzenia wydawnicze i obecnie planuje samodzielne wydanie trzech własnych produkcji, port autorskiej gry „Uragun” na konsole oraz współpracę przy produkcji zewnętrznej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podała spółka. Planowane daty premiery gry „Uragun” na IV kw. 2024 r. i „Alchemist Shop Simulator” w pełnej wersji na PC na I kw. 2025 r. zostaną dotrzymane, zaś nowe daty premier „Project S” to IV kw. 2024 r, „Pirate Cove Simulator” (Project Z) na PC – III kw. 2025 r., zaś „Project X: Friendship” na PC – IV kw. 2025 r., podano.

The Dust: Do spółki zależnej 4 Knights wpłynęła informacja od wydawcy o rozwiązaniu umowy wydawniczej dotyczącej realizacji projektu o kodowej nazwie „Project Curb”. Rozwiązanie umowy jest związane z brakiem zatwierdzenia etapu realizacji umowy określonego jako Alpha Stage. Zgodnie z zapisami kontraktu wydawca skorzystał z przysługującego mu prawa rozwiązania umowy na realizację projektu. Powodem decyzji Wydawcy nie są błędy lub braki techniczne w zakresie realizacji założeń projektu przez 4 Knights, ale suwerenna decyzja wydawcy, podkreśliła spółka. Jak zapowiadano w ub.r., wydawca mógł potencjalnie sfinansować grę, której premiera planowana była na 2025 r.

Profil graczy: Polscy gracze preferują PC-ty, co wyróżnia Polskę na tle globalnych trendów. Istotna wydaje się tutaj wszechstronność tych urządzeń. Najczęściej wydają na sprzęt do grania od 3 do 5 tys. zł, wynika z raportu „Różne twarze polskiego gracza. 2024” przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie HP Inc Polska, cytowanego przez „Puls Biznesu”.

Vivid Games: Andrius Pstininkas został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu. „Powołanie Andriusa Pstininkasa do zarządu jest naturalną konsekwencją wejścia do naszej spółki inwestora we wrześniu bieżącego roku. Doświadczenie nowego wiceprezesa w zarządzaniu strategicznym, finansowym oraz inwestycyjnym będzie stanowiło kluczowe wsparcie dla rozwoju Vivid Games. Pan Pstininkas wnosi do spółki świeże spojrzenie oraz kompetencje, które pozwolą na dalszą optymalizację naszych działań i realizację długoterminowej strategii rozwoju. Warto podkreślić, że procesy związane z produkcją gier, pozostaną nadal w moim obszarze kompetencji. Andrius Pstininkas skupi się głównie na wsparciu w zarządzaniu finansami i inwestycjami, co umożliwi nam jeszcze efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów i rozwijanie nowych możliwości rynkowych” – powiedział prezes Piotr Gamracy.

Biedronka: Sieć wkracza do świata wirtualnej rozrywki z edukacyjną grą na platformie Roblox. W interaktywnym świecie Biedronki na Roblox będzie można dowiedzieć się, na czym polega obsługa klientów i jak szybko oraz mądrze robić zakupy. Dodatkową atrakcją dla graczy będzie możliwość zbierania w wirtualnym sklepie pluszaków z Gangu Produkciaków i ich wymiana w realnym świecie na naklejkę uprawniającą do ich odbioru.

Bloober Team: Wolumen sell-in „Silent Hill 2 Remake” w pierwszych 3 dniach wyniósł 1 mln sztuk. Spółka ujawniła trailer gry „Cronos: The New Dawn” podczas Xbox Partner Preview z planowaną premierą w 2025 roku na PC i konsolach obecnej generacji.

CD Projekt: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Adam Kiciński rezygnuje z funkcji członka zarządu i zasiądzie w radzie nadzorczej. Jednocześnie Katarzyna Szwarc, Michał Bień, Maciej Nielubowicz oraz Jan Wejchert zrezygnowali z pełnienia funkcji członków RN na dzień 31 grudnia 2024 roku. Goldman Sachs Group Inc. zmniejszył zaangażowanie z 5,75% do 4,65% kapitału zakładowego i głosów.

Electronic Arts: The Sims i Maxis ogłosiły nowe kolekcje „The Sims 4 Powrót retro” oraz „The Sims 4 Piżama party”, które zadebiutują 14 listopada.

Games Operators: Zawarł umowę nabycia nieruchomości w Warszawie za kwotę 2,56 mln zł, którą zamierza przeznaczyć na swoją siedzibę.

PlayWay: Gra „House Builder” została udostępniona na PlayStation 5.

ASUS Republic of Gamers (ROG): Ogłosił datę premiery najnowszej serii ROG Phone 9. Wydarzenie odbędzie się 19 listopada. ROG Phone 9 to gamingowy smartfon, wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite, innowacyjny Qualcomm Oryon 2. generacji oraz ulepszony układ graficzny Adreno.

Creativeforge Games: Szykuje demo gry „Death Omen”.

7Levels: „Kong: Survivor Instinct” zadebiutował na platformie Steam, a także PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S w cenie 24,99 euro. Na wszystkich platformach dostępna jest również zniżka na start do -15%. Nowy tytuł studia to gra akcji z elementami platformowymi i action-adventure osadzona w uniwersum Monsterverse. „’Kong: Survivor Instinct’ to projekt, w którym chcieliśmy połączyć wymagającą, zręcznościową mechanikę z fabułą, która zaangażuje emocjonalnie graczy. Dzięki współpracy z Legendary Entertainment, oprócz znanych postaci z uniwersum, mogliśmy wprowadzić zupełnie nowych przeciwników, takich jak Abaddon, którego wizerunek publikujemy jako pierwsi” – skomentował Paweł Biela, prezes 7Levels.

Xbox: Przedstawił nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z ulepszeniami, które obejmują: Dolby Atmos dający przestrzenny dźwięk – bez dodatkowych opłat; ulepszona żywotność baterii, oferująca do 20 godzin odtwarzania; ulepszony mikrofon z automatycznym wyciszaniem i izolacją głosu zapewniający krystalicznie czystą komunikację; odświeżony, całkowicie czarny design.

ViewSonic Corp.: Firma rozwiązań wizualnych, prezentuje dwa nowe projektory: X1-4K Pro i X2-4K Pro, dedykowane dla fanów konsolowych gier, z jakością obrazu w rozdzielczości QHD (1440p) przy częstotliwości odświeżania 120 Hz, zapewniając płynną rozgrywkę i szczegółową grafikę na ekranach o przekątnej przekraczającej 100 cali. Dopełnieniem natywnej jakości 4K UHD są wbudowane głośniki Harman Kardon, które oferują dźwięk o kinowej jakości, a zintegrowany system Google TV umożliwia łatwy dostęp do szerokiej gamy usług streamingowych, tworząc immersyjne doświadczenie rozrywki domowej.

Źródło: ISBnews