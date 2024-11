Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 18-22 listopada.

Madnetic Games: Zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 25 listopada 2024 roku, podała giełda.

Klabater: Data premiery gry „Fly Corp” na platformach: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X|S została ustalona na 29 listopada br., podał Klabater.

The Dust: Podpisał z funduszem Global Corporate Finance Opportunities 31, którego doradcą jest grupa inwestycyjna ABO Securities Ltd., umowę inwestycyjną, która przewiduje finansowanie działalności spółki poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości do 5,5 mln zł, podało The Dust. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój operacyjny oraz realizację strategicznych celów spółki.

Movie Games: Odnotowało 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Huuuge: Odnotowało 15,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 18,66 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Incuvo: Data udostępnienia trybu kooperacyjnego do gry „Green Hell VR” w wersjach przeznaczonych na platformy sprzętowe Meta Quest 2, 3 i 3S oraz PlayStation VR2 została ustalona na 16 grudnia 2024 r., podało Incuvo.

Draw Distance: Podpisał z Feardemic umowę dotycząca współpracy w zakresie wykonania portów, na podstawie której Draw Distance przeportuje jedną z gier wydawanych przez Feardemic na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch, podał Draw Distance. Zgodnie z zapisami umowy, Draw Distance nie będzie partycypować w zyskach ze sprzedaży, a za wykonanie portów otrzyma jednorazowe wynagrodzenie.

Draw Distance: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego w celu zabezpieczenia majątku Draw Distance, podała spółka.

Varsav Game Studios: Planuje zakończenie produkcji „Bee Simulator: Ultimate Edition” w I/II kwartale 2025 r., z jednoczesną premierą na PC oraz konsole przewidzianą obecnie na II/III kwartał 2025 r., poinformował ISBtech CEO Łukasz Rosiński. Zakończenie prac produkcyjnych gry „Barkour” jest planowane na I połowę 2025 roku, wtedy też zostanie opublikowane demo gry. Wydanie gry na PC i konsole obecnie planowane jest na II połowę przyszłego roku.

11 bit studios: Planuje dodatek DLC do gry „This War of Mine” pod tytułem „Forget Celebrations”, podała spółka.

The Farm 51: Data wprowadzenia do sprzedaży gry „Chernobylite Complete Edition” na platformie Nintendo została wyznaczona na 13 grudnia, podało The Farm 51. Cena wyniesie 29,99 USD. Wydawcą gry na platformie Nintendo jest spółka Untold Tales. „Chernobylite” to RPG science fiction z gatunku survival horroru. „Chernobylite Complete Edition”, która będzie dostępna na platformie Nintendo, to pełna gra podstawowa wraz z wszystkim dotychczasowymi darmowymi aktualizacjami zawartości.

Artifex Mundi: Szacuje ok. 65 mln zł skumulowanych nakładów na nową grę RPG, wynika ze słów CEO Przemysława Błaszczyka.

Artifex Mundi: Podtrzymuje, że będzie pracować nad metagrą w ramach „Unsolved” do końca 2025 roku i chce wdrożyć ją dla graczy w I poł. 2026 roku, poinformował CEO Przemysław Błaszczyk.

Artifex Mundi: Wstępnie planuje beta testy na I połowę 2026 roku, poprzedzające bezpośrednio soft-launch nowego tytułu RPG, z którym aspiruje do kategorii mobile AAA, poinformował CEO Przemysław Błaszczyk.

VR Factory Games: Ustalił premierę „Workshop Simulator VR” na 21 listopada 2024 r. Gra będzie dostępna na platformie Meta dla urządzeń Oculus Quest, podała spółka.

Frozen Way i Demolish Games: Zawarły umowę współpracy w zakresie opracowania gry „Builder Simulator 2”, podały spółki. Intencją spółek jest zawarcie umowy na pełną produkcję gry w I kwartale 2025 roku.

SimFabric: Złożył wniosek o wprowadzenie 625 mln tokenów SIMCoin na giełdę Binance, podała spółka. Wniosek zawiera wraz z procedurą wprowadzenia tokenów na giełdę Binance równoczesną emisję 625 mln tokenów SIMCoin, które w pierwszej kolejności zostaną skierowane do aktualnych posiadaczy tokenów testowych, które zostały wyemitowane 5 lutego 2024 roku. Przewidywana cena nominalna SIMCoin będzie wynosić 0,01 USD.

11 bit studios: Premiera gry „The Thaumaturge” na PlayStation 5 and XBOX Series X|S, której wydawcą jest 11 bit studios, została ustalona na 4 grudnia, podała spółka w newletterze.

VRFabric: Premiera 3 gier: „Gardenia VR” (Oculus Rift), „Gardenia VR” (Meta Quest 3) oraz „Train Mechanic Simulator VR” (Oculus Rift) miała miejsce 20 listopada br. na urządzenia wirtualnej rzeczywistości: Oculus Rift oraz Meta Quest 3 w sklepie Meta Horizon Store w Tajwanie. Cena gry została ustalona na 19,99 USD. Gry zostały wydane przez VRFabric, który jest odpowiedzialny za porting i wydanie Gier na urządzenia wirtualnej rzeczywistości, na podstawie umowy licencyjnej zawartej z SimFabric 10 lipca 2020 r. Aktualnie VRFabric finalizuje wersję gier przeznaczoną na urządzenia PlayStation VR i PlayStation VR 2 w sklepie PlayStation Store.

Dark Point Games: W III kwartale 2024 roku spółka osiągnęła ponad 10-krotny wzrost przychodów r/r, a po jego zakończeniu zaprezentowała demo swojej najnowszej gry „Achilles: Survivor” podczas Steam Next Fest. „Ostatnie miesiące to dowód na to, że nasze działania przynoszą efekty. Z jednej strony, cieszy nas skokowa poprawa wyników finansowych, które świadczą o stabilnym rozwoju, a z drugiej – niezwykle pozytywny odbiór 'Achilles: Survivor’ jest dowodem na to, że nasza strategia budowania społeczności graczy przynosi wymierne efekty” – powiedział Paweł Waszak, prezes Dark Point Games. Ocenił, że zainteresowanie „Achilles: Survivor” przerosło oczekiwania. „Feedback od graczy jest nieoceniony. Dzięki temu organicznie budujemy społeczność, która staje się częścią procesu tworzenia gry” – skomentował prezes.

Carbon Studio: Wypracował w III kwartale ponad 1 mln zł przychodu netto ze sprzedaży i uzyskał łącznie blisko 2,6 mln zł za trzy pierwsze kwartały 2024 r. Spółka utrzymuje sprzedaż swoich flagowych tytułów na stabilnym poziomie i kontynuuje prace nad nowymi produkcjami – „Projektem El” realizowanym wraz z partnerem – Meta Platforms Technologies, i gry o roboczej nazwie „Hermes”. Jednocześnie Carbon Studio przygotowuje się do stworzenia nowatorskiego narzędzia do optymalizacji gier VR – MAGOS (Multiplatform Automatic Genetic Optimisation System), które przyspieszy wprowadzanie na rynek nowych produkcji.

Reddeer.Games: Gra „Tell Me Your Story” zadebiutowała na konsolach Xbox.

CreativeForge Games: Jest wydawcą „My Hotel” tworzonego przez BrainSwapper, który został udostępniony graczom na Steam.

Xbox: W tym tygodniu odbywała 2. edycja wydarzenia Game Pass Festival o ewolucji Game Pass, dostępnych tytułach, w tym Activision Blizzard King; gry Bethesdy, Microsoft Flight Simulator 2024 + EA Play.

PlayWay: Gra „Space Architect” została udostępniona w early access wraz z dużym update.

11 bit studios: Outstanding wishlist „Frostpunk 2″ wynosi na 14 listopada 2,07 mln, a zakupy z wishlist Steam wyniosły do tej pory 345 tys. sztuk. Niemal 78% graczy Frostpunk 2 grało w pierwszą część gry. Od października br. spółka będzie amortyzować grę metodą liniową (koszt ok. 3 mln zł kwartalnie przez 5 lat), co sugeruje skapitalizowane koszty produkcji gry na poziomie ok. 60 mln zł. Po premierze „The Alters” spółka podzieli się wizją dalszego rozwoju. Potencjalny buyback nie jest wykluczony, zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy, nie planuje emisji akcji. Premiera wydawnicza „Botin” planowana w 2025 r. Frostpunk 2 i INDIKA z nominacjami do The Game Awards.

11 bit studios: „Utrzymujące się rozczarowujące oceny 'Frostpunk 2′ ograniczyły nasze oczekiwania sprzedażowe. Uważamy jednak, że wciąż spora wishlista i płatne DLC będą w stanie podtrzymać sprzedaż w długim terminie. Szanse pozytywnego zaskoczenia rynku upatrujemy w przełożonej na I kw. 2025 premierze 'The Alters’. Naszym zdaniem, sentyment inwestorów jest nadmiernie pesymistyczny, a wyniki finansowe w najbliższych latach nie uzasadniają tak niskiej wyceny” – ocenia Noble Securities. Niskie oceny 'Frostpunk 2′ ograniczyły trajektorie sprzedaży, wskazuje broker. „Stabilizacja ocen nowej gry wokół niezadowalających 75% ograniczyła zainteresowanie graczy w pierwszych tygodniach po premierze, co skłoniło nas do obniżenia prognozy sprzedaży w 2024r. z 1 mln egzemplarzy do 650 tys. sztuk. Obecnie jednak odsetek osób grających względem premierowego tygodnia jest zbliżony do 'FP1′, dlatego podtrzymujemy założenie o długim ogonie sprzedażowym. Liczymy na aktywizacje graczy zapisanych na liście życzeń Steam (2 mln osób) wraz z pierwszymi 20% rabatami i poprawę ocen wraz z kolejnymi DLC. Łączna sprzedaż FP2 w całym cyklu życia obniżyliśmy z 5 mln kopii do 4 mln”- czytamy w raporcie. Rozczarowująca premiera 'FP2′ skłoniła zarząd do przełożenia debiutu „The Alters” na I kw. 2025. Spółka chce ponownie rozpędzić kampanię promocyjną oraz uatrakcyjnić wstęp rozgrywki. Potwierdzono również chęć wzbogacania gry płatnymi dodatkami dlatego broker podniósł cel sprzedażowy w całym cyklu życia z 3 mln kopii do 3,4 mln. Oczekiwania wobec wolumenu w 2025r. pozostały jednak niezmienione i nadal spodziewa się sprzedaży 800 tys. sztuk. „Podtrzymujemy założenie o premierze 'P8′ w 2025r., ale zdecydowaliśmy się obniżyć prognozę sprzedaży z 1,5 mln sztuk do 1 mln, zaś w całym cyklu życia z 5 mln sztuk do 4,5 mln. Analogiczne zmiany zaszły w przypadku oczekiwań odnośnie kolejnych gier własnych” – dodano w raporcie. Słabość w komercjalizacji gier z segmentu wydawniczego („The Invincible”, „The Thaumaturge”, „INDIKA”, „Creatures of Ava”) w połączeniu z trudnościami w zakresie gier własnych skłania brokera do obniżenia oczekiwanego wolumenu wydawanych gier stworzonych przez zewnętrzne studia z dotychczasowych średniorocznych 3 gier do zaledwie 1 produkcji rocznie. „Spodziewamy się sprzedaży 420 tys. egzemplarzy w III kw. 2024, co pozwoli wygenerować łącznie 63 mln zł przychodów oraz 38 mln zł zysku netto. Rozpoznanych zostanie jednak jedynie 12 mln zł z tytułu udziału gry w abonamencie Microsoft Game Pass, co stanowi ok. 1/3 wartości umowy. Pozostała część zostanie uregulowana w momencie debiutu wersji konsolowej, której spodziewamy się w połowie przyszłego roku. Program motywacyjny zagrożony – według naszej aktualnej prognozy cele programu motywacyjnego na lata 2021-2025 nie zostaną spełnione. Zarówno w przypadku skumulowanych przychodów, jak i zysku brutto brakuje ok. 10%. Możliwe jednak, że pojawia się jeszcze w przyszłym roku dodatkowe płatności z Game Pass, których nie uwzględniamy („P8” i „Botin”). Ponadto wątpimy, by brak spełnienia celów implikowałby całkowitą rezygnację z programu, dlatego utrzymujemy założenie, że ustalona pula akcji do przyznania pracownikom zostanie wyemitowana” – wymienia Noble Securities.

11 bit studios: Z okazji 10. rocznicy powstania „This War of Mine” studio podało, że ponad 10 mln osób zagrało w grę; ponad 21% graczy ukończyło grę, docierając do końca wojny ze wszystkimi początkowymi ocalałymi; ponad 100 tys. użytkowników Steam grało w grę przez ponad 100 godzin; pod koniec 2022 roku „This War of Mine” stała się pierwszą grą wideo, która została oficjalnie uznana przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej za „materiał uzupełniający”.

PCF Group: Zwiększenie kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej na rzecz Bank of Montreal wobec PCF Canada do 13,2 mln CAD związane jest z zamiarem zawarcia pomiędzy PCF Canada i bankiem aneksu do umowy, na podstawie którego dojdzie do zwiększenia kwoty kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym przeznaczonego na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie.

CI Games: Planuje przeprowadzić przymusowy wykup akcji United Label za 18 zł za papier.

Bloober Team: „Silent Hill 2 Remake” z 5 nominacjami na The Game Awards.

Electronic Arts: 26 listopada pojawi się najnowsza aktualizacja „Need for Speed Unbound Vol. 9: Prepare for Lockdown” na platformach PS5, Xbox Series X|S oraz PC.

CD Projekt: Media gamingowe obiegła nieoficjalne doniesienia, że zawartość z „Cyberpunk 2077” miałaby pojawić się w znanej grze „Fortnite”.

Xbox: Na Xbox Wire ogłoszono, że członkowie Game Pass Ultimate będą mogli strumieniować wybrane gry za pośrednictwem telewizorów i przeglądarek na obsługiwanych urządzeniach, takich jak smartfony, PC czy tablety, we wszystkich 28 krajach, w których dostępna jest usługa Xbox Cloud Gaming (Beta). W przyszłym roku Xbox planuje wprowadzić tę funkcję również do konsol i aplikacji na komputerach z systemem Windows. Aby uczcić uruchomienie nowej funkcji, ponad 50 gier jest już teraz dostępnych do strumieniowania, z których wiele jest nowością w Xbox Cloud Gaming (Beta), w tym: „Warhammer 40,000: Space Marine 2”, „NBA 2K25”, „Baldur’s Gate 3”, „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, „Animal Well”, „Balatro”, „Farming Simulator 25”, „Dragon Quest III HD-2D Remake”. Z biegiem czasu Xbox ma nadal rozszerzać bibliotekę tytułów obsługujących Xbox Cloud Gaming.

Kindred Group: Grupa, której udziałowcem dominującym został francuski rząd przez firmę FDJ, działa nielegalnie w Polsce, wskazało Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Szarą Strefą Gier i Zakładów Wzajemnych „Graj Legalnie” w liście otwartym przekazanym ambasadorowi Francji w Polsce, w którym wzywa ambasadora do podjęcia działań wobec podmiotu. „Spółka ta od wielu lat prowadziła w Polsce działalność w zakresie nielegalnych gier w internecie, a obecnie oferuje polskim użytkownikom zakłady wzajemne bez zezwoleń, do listopada br. również kasyno online mimo państwowego monopolu i to bez odprowadzania podatków w Polsce, bez odpowiedniej ochrony użytkowników w zakresie ich danych osobowych oraz finansów. Naraża też polski Skarb Państwa na wielomilionowe straty wynikające z unikania płacenia podatków w Polsce – powiedział prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Szarą Strefą Gier i Zakładów wzajemnych w Polsce Zdzisław Kostrubała, cytowany w komunikacie. Sprawa dotyczy nielegalnej i przestępczej działalności spółki Kindred Group i jej spółki zależnej Trannel International Ltd. Biorąc pod uwagę przejęcie Kindred przez FDJ (dominującym udziałowcem spółki jest Republika Francuska), które miało miejsce w październiku 2024 r. należy podkreślić, że obecnie to właśnie Republika Francuska jest faktycznie beneficjentem nielegalnych działań podmiotu, który uszczupla polski Skarb Państwa o dziesiątki milionów złotych, podało Stowarzyszenie. „Pomimo faktu, że ani jedna spółka z Kindred Group nie znajduje się w wykazie podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie zakładów wzajemnych i gier hazardowych przez Internet, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów RP, Kindred Group co najmniej od 5 lat oferuje usługi zakładów wzajemnych na terenie Polski” – dodał prezes Stowarzyszenia „Graj Legalnie”. W liście do ambasadora Francji w Polsce władze Stowarzyszenia proszą o adekwatną reakcję, która przywróci zasady poszanowania prawa w działalności pomiotu, którego dominującym akcjonariuszem jest Republika Francji. Podobne informacje z wezwaniem do podjęcia odpowiednich działań trafiły także do ministra finansów Andrzeja Domańskiego oraz do francuskiej spółki FDJ (właściciela Kindred Group prowadzącej nielegalną działalność w Polsce).

Źródło: ISBnews