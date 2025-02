Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 17-21 lutego.

Play2Chill: Zawarł z Hong Kong Plaisir Games Co. porozumienie rozwiązujące umowę wydawniczą z 12 października 2023 r. dotyczącą gry „Aztecs The Last Sun”. W wyniku zawartego porozumienia pełnię praw wydawniczych do gry odzyskał Play2Chill, podała spółka. Strony ustaliły również warunki rozliczenia dotychczasowej współpracy, na mocy której Play2Chill uzyskał od wydawcy przychód w wysokości 400 tys. euro za dotychczasowy rozwój gry, podano także.

Play2Chill: Play2Chill oraz Garage Monkeys podpisały umowę na produkcję nowej gry „Car Rental Simulator”, osadzonej w uniwersum „Car Dealer Simulator”. Na mocy podpisanej umowy Play2Chill pełni rolę dewelopera gry, podczas gdy Garage Monkeys pozostaje wydawcą oraz właścicielem praw do marki, podało Play2Chill. Gra już teraz znajduje się w zestawieniu Top Wishlist Steam, co świadczy o dużym zainteresowaniu graczy.

The Farm 51 Group: Zawarła umowę dystrybucyjną ze spółką Hainan Starlight Everlasting Network Technology z siedzibą w Chinach, dotyczącą dystrybucji gry „Chernobylite 2: Exclusion Zone” w wersji PC na platformy sprzedażowe na ryku azjatyckim, podała spółka.

Varsav Game Studios: Strategia działalności na lata 2025-2027 koncentruje się na rozwoju gier premium z głównymi bohaterami zwierzęcymi oraz ekspansji na rynki gier mobilnych i filmów animowanych, podała spółka. Chce mieć co najmniej jedną na dwa lata premierę gry w segmencie indie premium (PC, konsole) z naciskiem na mechaniki, regrywalność i elementy pozwalające na długotrwały rozwój kolejnych gier.

Bloober Team: Podjął decyzję o samodzielnym (w tzw.modelu self-publishing) wydaniu gry „Cronos: the New Dawn” – swojej największej produkcji bazującej na własnym IP, podała spółka. Gra trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku – zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej.

Drago entertainment: Zawarł umowę z Trigon Dom Maklerski i ustalił warunki przeprowadzenia skupu akcji własnych, podała spółka. W ramach przeprowadzanego skupu spółka zamierza nabyć akcje własne w liczbie nie większej niż 11 tys. szt. tj. nie większej niż 1,01% kapitału zakładowego, po jednostkowej cenie nie niższej niż 0,01 zł oraz nie wyższej niż 60 zł za jedną akcję. Celem nabycia akcji własnych jest ich przyznanie uczestnikom programu motywacyjnego.

Forever Entertainment: Data premiery gry „Care Bears: To The Rescue” w wersji na platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S|X została ustalona na 6 marca br., podało Forever Entertainment, które jest wydawcą gry. Cena została ustalona na 14,99 euro/USD.

Red Square Games: Zawarł umowę licencyjną z Board and Dice na lokalizację w języku polskim i dystrybucję gry planszowej „Windmill Valley”, podała spółka. Gra – pod polskim tytułem „Wiatrakowo” – ukaże się w marcu.

Ultimate Games: Odnotował 2,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. oraz 4,5 mln zł zysku operacyjnego, przy 23,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 24 mln zł przychodów całkowitych, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Vivid Games: Spółka wygenerowała w styczniu br. 1,1 mln zł przychodu i 50 tys zł zysku netto. „Wyniki za styczeń są zgodne z naszymi oczekiwaniami. 'Real Boxing 2′ wypracuje mniejszą sprzedaż niż w grudniu, który jest zazwyczaj najlepszym miesiącem roku. Nasza uwaga skupiona jest na grach w produkcji. Jesteśmy w fazie soft-launch 'Real Boxing 3′, który rozpoczął się w lutym w USA i nadal trwa. Weryfikujemy spływające od użytkowników komentarze, dzięki czemu ewentualne błędy w grze są eliminowane na bieżąco. Zależy nam na tym, były zebrane dane były miarodajne, soft-launch musi więc trafić do odpowiednio licznej grupy użytkowników” – skomentował CEO Piotr Gamracy.

Kool2Play: Potwierdził zapowiadany wcześniej termin premiery wersji PC gry „Alchemist Shop Simulator” – odbędzie się ona 11 marca br. Poprzedzona zostanie rozległą aktualizacją wersji demonstracyjnej, która weźmie udział w organizowanym przez Steam wydarzeniu „Next Fest” trwającym od 24 lutego do 3 marca. Gra ukaże się na Steam w modelu self-publish i będzie stanowiła otwarcie serii autorskich symulatorów handlowych, która obejmie co najmniej trzy tytuły.

CD Projekt: Oferta pracy zamieszczona na oficjalnej stronie CD Projekt Red ujawnia, że firma zamierza zaprojektować w następcy gry „Cyberpunk 2077” najbardziej realistyczny system tłumu, jaki widziała branża gier, podał Eurogames.pl. Jak dostrzega serwis VGC, informacja padła w ofercie pracy na stanowisko lead encounter designera, który wspomoże bostoński zespół CD Projektu w pracy nad „Cyberpunk Orion”. „Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę z reżyserem oraz zespołami projektowymi z różnych dziedzin, aby stworzyć niezapomniane wydarzenia w grze, które zachwycą i zaangażują naszych graczy” – czytamy w opisie stanowiska.

Drageus Games: Zawarł umowę z niezależnym developerem na portowanie i wydawanie gry „Capitain DImension” na konsole PlayStation, Xbox, Nintendo oraz wydanie gry na platformie PC – Steam. Planowany termin wydania gry na platformach i PC Steam przewidywany jest na rok 2025/2026.

Kool2Play, Drageus Games: Gra „Uragun” zadebiutuje na platformie Nintendo Switch 7 marca. Ze względu na potwierdzoną przez Nintendo kompatybilność wsteczną nadchodzącej konsoli Nintendo Switch 2 z jej wcześniejszą wersją, „Uragun” dostępny będzie również dla użytkowników nowej konsoli, gdy ta trafi do sprzedaży. Wydawcą konsolowych edycji gry Uragun – w tym edycji Nintendo Switch – jest Drageus Games.

Play2Chill: Otrzymał pełen dostęp do karty i aplikacji „Aztecs The Last Sun” w systemie Steam. Karta gry w systemie Steam jest obecnie publicznie dostępna i widoczna dla graczy.

Movie Games: Zawarło z osobą fizyczną związaną od kilkudziesięciu lat z branżą gamedev dwie umowy sprzedaży akcji spółek niepublicznych wchodzących w skład grupy kapitałowej, tj. spółki stowarzyszonej i zależnej od emitenta, podała spółka.

Źródło: ISBnews