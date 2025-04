Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 14-18 kwietnia.

Ultimate Games: Sprzedał 316 000 akcji zwykłych na okaziciela ConsoleWay, stanowiących 27,24% udziału w kapitale zakładowym ConsoleWay, podała spółka. Po rozliczeniu transakcji Ultimate Games nie posiada już żadnych akcji ConsoleWay. Przeprowadzona transakcja jest konsekwencją realizacji przyjętej strategii w zakresie porządkowania struktury grupy kapitałowej.

CI Games: Ogłosiło premierę „Lords of the Fallen” w wersji 2.0, stanowiącej ostateczne wydania tego RPG akcji, podała spółka.

Huuuge: Odnotowało 18,5 mln USD skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 wobec 19,4 mln USD rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 22,3 mln USD wobec 20,6 mln USD zysku rok wcześniej.

11 bit studios: Planuje premierę kolejnej gry z uniwersum „Frostpunka”, nad którą już pracuje, w 2027 r., poinformował prezes Przemysław Marszał. Równolegle spółka zainicjowała prace nad „nieco większym tytułem”, który zadebiutuje w 2029 r., dodał.

11 bit studios: Odnotowało 6,89 mln zł jednostkowego zysku netto w 2024 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

7Levels: Planuje premierę gry „Kong: Survivor Instinct” – która była głównym czynnikiem napędzającym jej wzrost sprzedaży o 20% w ub.r. – na konsolę Nintendo Switch w II lub III kw. br. i nie wyklucza wprowadzenia jej także na Nintendo Switch 2, podała spółka.

Ultimate Games: Odnotowało 2,76 mln zł skonsolidowanego zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 3,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team: Zaprezentował pierwszy pełny zwiastun rozgrywki „Cronos: The New Dawn” – oryginalnego IP z gatunku survival horror. Główną niespodzianką zapowiadaną w ramach ostatnich dzienników developerskich jest MERGE – unikatowa mechanika, która wzbogaca system walki na wielu poziomach, „wprowadzając nowe elementy grozy i podnosząc napięcie”. Potwierdzona została premiera w 2025 na Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz PC.

Jujubee: 24 kwietnia z fazy wczesnego dostępu wychodzi trzecia odsłona gry strategicznej „Realpolitiks”; w tym kwartale na rynku zadebiutuje produkcja „Dark Moon”. Studio rozwija ponato m.in. produkty przejęte wraz z biznesem growym od Space Fox Games.

Baked Games: Zawarł przed mediatorem ugodę, w ramach której zapłaci powodom łącznie 70% kwoty głównej, a powodowie zrezygnowali z 30% dochodzonej kwoty oraz z dochodzenia kosztów postępowania i odsetek. Kwota 60 600 zł zostanie wypłacona powodom do 18 kwietnia br., a 80 800 zł zostanie wypłacona powodom z środków pochodzących z przyszłych przychodów z gry „Alaska Gold Fever” do 31 marca 2027 r. Przedmiotem pozwu było żądanie zapłacenia przez spółkę łącznej kwoty 202 000 zł, powiększonej o koszty i odsetki.

PlayWay: Gry „Viking Frontiers”, „Haunted House Renovator”, „Zombie Graveyard Simulator: Prologue” i „Hardware Store Simulator” (w trybie early access) zostały udostępnione. Z kolei „Farm Manager World” pojawi się na Steam w trybie early access 21 kwietnia.

Games Incubator: Uruchomił rejestracje na playtesty gry „Shopkeeper Simulator”.

FreeMind Games: „Farmer’s Life” na Xbox Series XIS pojawiło się 16 kwietnia.

Far From Home: Udostępnił pełną premierę „Forever Skies” – polskiego sci-fi survivala. Pełna wersja gry zawiera wszystkie elementy, które zostały dodane od momentu premiery trybu early access oraz nowości, będące częścią największej dotychczasowej aktualizacji gry. „Jesteśmy bardzo dumni z dzisiejszej premiery pełnej wersji Forever Skies. Spędziliśmy ponad 21 miesięcy w early accessie, blisko współpracując ze społecznością, która pomogła nam ukształtować tę grę […]” – powiedział Andrzej Blumenfeld, CEO Far From Home.

11 bit studios: Pojawił się preorder wersji fizycznej „The Alters”, szacunkowe SRP to 40-45 USD. Dostępna jest również wersja Signature Edition, zawierająca (oprócz kopii fizycznej, a w przypadku PC kod na Steam) gadżety związane z grą. Podstawowa wersja gry na PC wyceniona została na 152 zł, na konsole na 177 zł, wersja fizyczne odpowiednio na 252 zł i 278 zł. Dane na stronie sugerują, że wersja fizyczna na PC ma zadebiutować 13 czerwca (globalna data premiery), wersje konsolowe 18 lipca br. Ponadto do końca 2024 sprzedano 592 tys. sztuk gry „Frostpunk 2”. Przychody ze sprzedaży gry wyniosły 69,7 mln zł; w backcatalog i segmencie wydawniczym sprzedaż „Frostpunk” i „This War of Mine” w 2024 r. wyniosła 35,75 mln zł (14% więcej niż w 2023 r.); przychody segmentu wydawniczego wyniosły 36.5 mln zł.

EA Originals, Hazelight: Ogłosili, że gra „Split Fiction”, tytuł łączący stylistykę sci-fi i fantasy, będzie dostępna w przedsprzedaży na Nintendo Switch 2 od 24 kwietnia, w cenie 49,99 USD.

Starward Industries: W ramach tegorocznego Triple-i Initiative zaprezentowało teaser gameplayowy swojej nowej gry „Into the Fire” (wcześniej „Dante’s Ring”) – katastroficznego ratowniczego survivalu z dynamiką przygodówek akcji. Spółka opublikowała również rozszerzoną wersję gameplay traileru. Spółka podała, że teaser „Into the Fire” osiągnął najwyższą oglądalność spośród ponad 35 gier prezentowanych na wydarzeniu Triple-i Initiative, na jednym z największych kanałów gamingowych, jakim jest kanał IGN na YouTube. Do dnia 16.04 materiał zyskał aż 204 tys. wyświetleń. Dobry odbiór odzwierciedla też liczba ponad 4200 like’ów oraz fala pozytywnych komentarzy. Starward Industries opublikowało również extended gameplay trailer, który pojawił się na kanałach innych dużych mediów na platformie YouTube (np. IGN, GameTrailers). Łącznie na wszystkich kanałach gameplay teaser i extended gameplay trailer zostały wyświetlone około 365 tys. razy. Materiały gameplayowe zaowocowały również największym przyrostem dodań do wishlist’y w historii studia na platformie Steam (biorąc pod uwagę okresy bezpośrednio po publikacji danych materiałów) – większym nawet niż w szczytowym momencie promocji wcześniejszego tytułu, „Niezwyciężonego”. Po wydarzeniu „Into the Fire” uplasowało się na pierwszym miejscu wśród zapowiedzianych gier na Steam pod względem wzrostu pozycji na whisliście Steam – od publikacji trailera do dnia 16.04 gra przesunęłą się o ponad 1770 pozycji w górę. Obecnie tytuł posiada ponad 4,5 krotnie większą whislistę niż przed publikacją gameplay teasera i extended gameplay trailera, podała spółka.

Starward Industries: Kolejne etapy kampanii obejmują publikację kolejnych materiałów, które ukażą szczegóły rozgrywki, oraz przygotowanie wersji demo „Into the Fire”. Premiera w formule early access zaplanowana jest na 2025 rok. Starward Industries zapowiada stopniowe odkrywanie kolejnych elementów gry w ramach kampanii promocyjnej. „Odbiór gameplay trailera uznajemy za bardzo duży sukces naszej firmy. Niezwykle cieszy nas fakt, że jest tak szeroko i pozytywnie komentowany. Mamy jasny sygnał ze strony rynku, że nasz koncept jest w oczach odbiorców czymś oryginalnym i pożądanym. Od początku stawialiśmy na stworzenie idei gry, która zaskoczy graczy i wyróżni się wśród konkurencji. Nie ukrywamy też, że założony przez nas cel jeśli chodzi o ilość dodań do listy życzeń w pierwszych trzech dniach został nie tylko osiągnięty, ale też znacznie przekroczony. Pobiliśmy swój dotychczasowy rekord dotyczący dodawania do listy życzeń w historii spółki Starward Industries w okresie bezpośrednio następującym po danym wydarzeniu marketingowym. A to dopiero początek naszych intensywnych działań komunikacyjnych” – powiedział CMO Maciej Dobrowolski.

Huuuge: „Wyniki czwartego kwartału pokazują, że nasze długoterminowe inwestycje w jakość gier zaczynają przynosić wymierne efekty. Na początku 2025 roku przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną restrukturyzację całej firmy jako finalny etap naszej transformacji, której efektem jest pełna koncentracja na naszych kluczowych kompetencjach w segmencie gier typu social casino. Pozytywny odbiór ostatnich aktualizacji gier oraz utrzymująca się dynamika wzrostu w kanale Direct-to-Consumer dają nam solidne podstawy na 2025 rok” – powiedział Wojciech Wronowski, CEO Huuuge, Inc. Wysokie przepływy pieniężne oraz stabilne przychody i bilans zapewniają Huuuge solidną pozycję finansową. Spółka traktuje gotówkę jako strategiczne aktywo. Huuuge będzie skupiać się na inwestycjach wspierających rozwój, a kolejne programy skupu akcji nie są obecnie priorytetem. Choć na rynku nadal pojawiają się okazje do przejęć, Huuuge podchodzi do nich selektywnie i koncentruje się wyłącznie na transakcjach o wysokim potencjale – kierując się ich strategiczną wartością, a nie presją czasu. Stabilność przychodów daje Spółce przestrzeń, by działać spokojnie i podejmować odważne, przemyślane decyzje, podała spółka.

SIM Factor: Polski producent symulatorów kolejowych, podpisał umowę na dostawę dwóch symulatorów lokomotyw wyposażonych w system ETCS w Rumunii. Kontrakt, o wartości ok. 6,2 mln zł netto, został przyznany przez Krajową Spółkę Transportu Kolejowego CFR Călători.

Źródło: ISBnews