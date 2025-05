Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 28 kwietnia-2 maja.

SimFabric: Odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Drago entertainment: Odnotowało 3,64 mln zł jednostkowego zysku netto w 2024 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Render Cube: Odnotował 7,15 mln zł jednostkowego zysku netto w 2024 r. wobec 7,6 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka.

PCF Group: Odnotowało 174,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 76,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team: Odnotował 20,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 2,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

United Label: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przyjął uchwałę ws. wycofania z obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji United Label z dniem 8 kwietnia 2026 r., podała spółka.

Movie Games: Odnotowało 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BoomBit: Chce w jak największym stopniu dywersyfikować źródła przychodów o nowe platformy, nowe gatunki gier, czy aplikacje mobilne, poinformował powiedział dyrektor finansowy spółki Marek Pertkiewicz. Spółka planuje zaoferowanie autorskich narzędzi Business Intelligence pod odrębną marką w modelu SaaS.

Draw Distance: Wspólną decyzją Draw Distance i wydawcy, tj. Curve Games, data premiery dodatku do gry „Serial Cleaner” o podtytule „Blood & Confetti” na platformie Steam została przesunięta, podało Draw Distance. Premiera dodatku miała odbyć się 28 kwietnia 2025 r.

PCF Group: W efekcie zakończenia analiz przeprowadzonych w toku prac nad przygotowaniem jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki i jej grupy kapitałowej za rok 2024 podjął decyzję o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2024 r. trzech odpisów aktualizujących wartość aktywów. Utworzenie odpisów aktualizujących ma charakter niepieniężny i nie wpływa na wartość jednostkowego i skonsolidowanego wyniku EBITDA.

Big Cheese Studio: Odnotowało 6,86 mln zł jednostkowego zysku netto w 2024 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

T-Bull: Odnotował 2,79 mln zł straty netto w 2024 – wobec 3,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PlayWay: Odnotował 170,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 106,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Space Fox Games: Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Kapitał został podwyższony poprzez emisję nowych akcji w liczbie nie większej niż 850 000 sztuk, w tym: akcji serii C w liczbie 138 000 i akcji serii D w liczbie nie większej niż 712 000. Za zgodą rady nadzorczej zarząd ustalił, że cena emisyjna każdej akcji wyniesie 1,82 zł. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej.

PlayWay: Idostępniony został announcement trailer gry „Moving Simulator”.

Take IT Studio!: Gra „There’s a Gun in the Office”, stworzona przez solo developera Macieja Dyjasa, pojawi się na Nintendo Switch 5 maja, a następnie 8 maja w regionie Azji.

CD Projekt: Nintendo Switch 2 pozwoliło CD Projekt RED przygotować wersję Ultimate Edition gry „Cyberpunk 2077”, która ma być bardziej dopracowana niż wydania znane z PlayStation 4 oraz Xbox One. W rozmowie z serwisem Game File inżynier z CD Projekt RED Tim Green wyjaśnił, że celem zespołu jest osiągnięcie rozdzielczości 1080p w trybach jakości zarówno na ekranie telewizora, jak i w trybie przenośnym, oraz 720p w trybie wydajności w trybie przenośnym. Gra w wersji stacjonarnej będzie wykorzystywać większe możliwości sprzętowe Switcha 2, ale także podczas gry mobilnej zastosowane zostanie wsparcie technologii Deep Learning Super Sampling (DLSS) od NVIDII. Porównując wersję na Switch 2 z wcześniejszymi wydaniami na PS4 i Xbox One, Green podkreślił, iż nowy sprzęt pozwolił zespołowi oprzeć się na ulepszeniach wprowadzanych w „Cyberpunku 2077” od czasu premiery. „CD Projekt RED robi wszystko, by wydanie Cyberpunka 2077 na Nintendo Switch 2 było na odpowiednio wysokim poziomie, a nie pomyłką, jaką jest wersja na PS4 i Xbox One” – wskazał Green.

Gaming Factory: Producent i wydawca gry „JDM: Japanese Drift Master” udostępnił najnowszy materiał wideo prezentujący fragmenty kampanii fabularnej oraz kluczowe elementy rozgrywki, które czekają na graczy już 21 maja. Po raz pierwszy twórcy prezentują tak długi fragment gameplayu połączony z narracją fabularną, co stanowi jeden z najważniejszych etapów w kampanii promocyjnej przed nadchodzącą premierą. Gra znajduje się obecnie wśród 50 najbardziej oczekiwanych tytułów na Steam, a wishlistę zasiliło już ponad 730 tys. graczy. „Udostępnienie pełnego fragmentu rozgrywki to dla nas ważny krok, który nie tylko ma szansę zwiększyć zainteresowanie grą wśród graczy, ale także podkreśla, że jesteśmy przygotowani do premiery. 'Japanese Drift Master’ ma potencjał, by stać się tytułem, który na stałe zapisze się wśród topowych gier tego gatunku na świecie” – powiedział prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz.

Electronic Arts, Respawn: Opublikowały zwiastun nowego sezonu „Apex Legends: Fenomen”. Zwiastun można obejrzeć TUTAJ Apex Legends: Fenomen już wkrótce zadebiutuje na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oraz PC poprzez aplikację EA, Epic Games Store i Steam.

RedDeer.Games: Ogłosiła współpracę z Turbo Napalm przy „Nuclear Gladiators 3000”, który ma pojawić się wkrótce na Steam i Nintendo Switch.

PlayWay: „Mini Racer Car Shop Simulator” pojawi się 9 maja. „Haunted House Renovator” został udostępniony.

Electronic Arts: Pierwszy gameplay z nadchodzącej gry „EA Sports F1 25” został udostępniony.

Games Incubator: Playtesty „Shopkeeper Simulator” zostały udostępnione na Steam.

