Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 8-12 marca br.

Vivid Games: Spółka spodziewa się wyniku netto na poziomie -0,32 mln zł zarówno w lutym br., jak i narastająco w okresie styczeń-luty 2021 r. „Przychody ze sprzedaży za luty 2021 roku spodziewane są na poziomie 1,65 mln zł. Narastająco przychody za 2 pierwsze miesiące roku to 3,45 mln zł. Wynik netto za luty 2021 roku spodziewany jest na poziomie -0,32 mln zł. Narastająco wynik netto za okres styczeń-luty 2021 to -0,32 mln zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Spółka chce być wydawcą pierwszego wyboru dla zewnętrznych developerów w branży gier mobilnych i globalnym liderem, jeżeli chodzi o ten segment na platformie Skillz, poinformował prezes Marcin Kwaśnica z ISBtech. Tegoroczny harmonogram uwzględnia premiery tytułów dedykowanych na urządzenia mobilne: „Solitaire: Adventure Journey”, „Golf Solitaire TriPeaks”, „Solitaire TriPeaks Blitz!”, „Golf Hero”, „My Spa Resort” na Nintendo Switch oraz ewentualnie do trzech jeszcze niezapowiedzianych gier.Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Spółka chce w II kwartale złożyć prospekt w związku ze zmianą rynku notowań do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). „Chcemy, aby akcje naszej spółki jeszcze w tym roku były notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” – powiedział ISBtech Martin Kwaśnica. Źródło: ISBnews

PunkPirates: Studio wraz z 4Experience Sp. z o.o. powołało spółkę stowarzyszoną – Games 4Experience S.A., której działalność będzie koncentrowała się na produkcji gier VR, realizowanych za pośrednictwem wewnętrznego zespołu deweloperskiego. PunkPirates objęło 20% akcji w kapitale zakładowym spółki, natomiast 4Experience – 50%. „Nasza dotychczasowa współpraca z 4Experience zaowocowała decyzją o rozszerzeniu działalności i utworzeniu spółki stowarzyszonej pod nazwą Games 4Experience. Udziały PunkPirates w kapitale zakładowym wynoszą 20%. Chcemy dywersyfikować źródła przychodów ze sprzedaży i zwiększyć nasze zaangażowanie i skalę działania w zakresie nowych gier VR, które w przypadku Games 4Experience będą produkowane przez wewnętrzny zespół deweloperski” – powiedział członek zarządu Games 4Experience Leszek Krajewski. Źródło: ISBnews

T-Bull: Spółka zaprezentowała strony nowej gry „Interastra” na platformie Steam, której prolog ma zostać opublikowany w II kw. 2021 r. „Gra ‚Interastra’ to połączenie gry przygodowej z symulatorem przetrwania w realiach science-fiction. Produkcja pozwala odkrywać dotąd nieznany kosmos, budować własne rakiety oraz eksplorować przeróżne planety fikcyjnego Układu Słonecznego” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Gamivo: Platforma transakcyjna dla gier oraz towarów cyfrowych – zanotowało ponad 160 mln zł obrotów w 2020 r. wobec 85 mln zł w 2019 r., podała spółka. Obecnie spółka skupia się m.in. na rozwoju funkcjonalności i oferty platformy. „Od założenia Gamivo w 2017 r. przyświecała nam wizja stworzenia idealnego miejsca dla gracza, w którym oprócz ulubionych tytułów, będzie mógł on znaleźć zarówno sprzęt, jak i dodatki do rozwijania swojego hobby. Ubiegłoroczne obroty platformy to efekt m.in. konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju” – powiedział prezes Mateusz Śmieżewski. Źródło: ISBnews

T-Bull: Rada nadzorcza spółki przyjęła, zgodnie z rekomendacją zarządu, program motywacyjny dla wybranych członków organów i współpracowników spółki, z warunkiem osiągnięcia przez spółkę kapitalizacji na poziomie co najmniej 60 mln zł do końca 2022 r. „Program motywacyjny będzie polegał na emisji warrantów subskrypcyjnych spółki uprawniających do objęcia akcji serii H, jeśli do dnia 31 grudnia 2022 r. kapitalizacja T-Bull wyniesie co najmniej 60 mln zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Gra „Dark Times” z popularnej serii „The Wizards” zadebiutuje 6 maja na platformie Oculus Quest. Obecnie gra akcji osadzona w świecie fantasy dostępna jest w wersji PC VR, w tym na gogle Oculus Rift, Valve Index oraz HTC Vive. Do tej pory sprzedaż wszystkich gier z serii „The Wizards” wynosi ponad 200 000 kopii. Źródło: spółka

Play2Chill: Spółka w ramach zawartej z PlayWay umowy linii kredytowej może otrzymać do 1 mln zł na realizację bieżących projektów. Środki, którymi dysponuje Play2Chill pozwalają na niezakłócone prowadzenie prac. Linia kredytowa stanowi zabezpieczenie zdolności produkcyjnych nad obecnym portfolio produktowym studia i może zostać aktywowana w dowolnym momencie. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka zakończyła proces certyfikacji gry „Danger Scavenger” na konsolę Nintendo Switch. Wydanie gry planowane jest na pierwszy kwartał 2021 r. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka ustaliła datę premiery gry „Frederic 3” i „Frontline Zed” na platformie Nintendo Switch na 18.03.2021 r. na terenie Japonii. Cena obu gier ustalona została na 1000 jenów japońskich każda. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka ustaliła datę premiery gry „Shut Eye” i „Teddy the Wanderer” na platformie Nintendo Switch na 18.03.2021 r. na terenie Japonii. Cena obu gier ustalona została na 499 jenów japońskich każda. Źródło: spółka

Art Games Studio: Spółka wyznaczyła 18 marca 2021 r. na datę premiery gry „Toolboy” w wersji na PC. Spółka w odniesieniu do powyższej produkcji pełni rolę wydawcy. Cena detaliczna gry wynosić będzie 5,99 USD. Źródło: spółka

Art Games Studio: Spółka podpisała umowę z Pawłem Michalskim dotycząca konsultacji oraz wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia gry „Climber: Sky is the Limit” dla której spółka pełni rolę wydawcy. Według spółki umowa pozwoli na znaczne zwiększenie realizmu rozgrywki gry oraz przybliżenie aspektów dotyczących przetrwania w górskich warunkach. Źródło: spółka

WeirdFish: Niezależny producent gier wideo, specjalizujący się w projektach Sandbox (otwarty świat), udostępnił pierwszy trailer i kartę Steam swojej autorskiej produkcji. „Oddyssey: Your Space, Your Way” to kosmiczna propozycja rozgrywki, podczas której gracz będzie odkrywać galaktyczną przestrzeń. Tytuł będzie dostępny w pierwszej kolejności na PC, docelowo także w wersji na konsole. Premiera gry w trybie early access planowana jest w połowie br. WeirdFish chce w 2021 roku dołączyć do spółek notowanych na NewConnect. Źródło: ISBtech

Microsoft, Bethesda: Microsoft zakończył procedurę przejęcia ZeniMax Media, spółki matki Bethesda Softworks. „To ekscytujący dzień dla konsoli Xbox. Dzisiaj oficjalnie kończymy przejęcie ZeniMax Media, spółki macierzystej Bethesda Softworks. To zaszczyt powitać osiem niezwykle utalentowanych studiów deweloperskich – Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog i Roundhouse Studios – oraz ich pełne pasji globalne społeczności w rodzinie Xbox. Teraz, gdy wszystko jest już oficjalne, możemy rozpocząć współpracę, aby dostarczać wszystkim więcej wspaniałych gier” – napisał Phil Spencer z Microsoft na Xbox Wire. Źródło: ISBtech

Xbox, Bethesda: Ogłosiły, iż 20 kultowych tytułów tego ostatniego wydawcy – w tym takie serie, jak „Dishonored”, „Doom”, „The Elder Scrolls”, „Fallout” czy „Wolfenstein” – trafi do subskrybentów Xbox Game Pass. Jest to kolejny z kroków na drodze do celebracji dołączenia ZeniMax oraz Bethesdy do rodziny Xbox. Co więcej, w Polsce 17 z tych produkcji będzie dostępnych na PC-ty, konsole oraz urządzenia mobilne poprzez grę w chmurze dla użytkowników Game Passa Ultimate. Źródło: ISBtech

Detalion Games: Rozpoczął rozmowy z potencjalnym parterem biznesowym, który zainteresowany jest rozwojem gry „Nemezis: Mysterious Journey III”. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Poinformował o zawarciu z osobą fizyczną zamieszkałą w Rzymie (jako developerem) umowy, której przedmiotem jest wydanie gry „Smashroom” w wersji na Nintendo Switch. Premiera gry planowana jest na drugi kwartał 2022 r. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Data premiery gry „Danger Scavenger” na platformie Nintendo Switch została ustalona na 25.03.2021 r. Gra ukaże się na terenie Europy, Australii i Nowej Zelandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku. Cena gry ustalona została na 9,99 euro/USD. Źródło: spółka

Baked Games: Producent i wydawca gier mobilnych i PC z Grupy PlayWay ogłosił nowy tytuł z portfolio produkcyjnego o nazwie „Security Guard”. Spółka zmierza do jak najszybszej premiery symulatora profesjonalnej agencji ochrony. Obecnie studio pracuje także nad innym autorskim projektem, osadzonym w tematyce security – „Prison Simulator”. Wkrótce Baked Games udostępni darmowy prolog gry. Jeszcze w tym roku Spółka planuje debiut na rynku NewConnect. Źródło: spółka

OMEN, Intel: Rusza druga edycja Kuźni Talentów, w której mniej doświadczeni gracze „Counter Strike: Global Offensive” i „League of Legends” 20 marca będą mieli kolejną okazję do sprawdzenia się w rozgrywkach na platformie ESL Play. Podobnie jak na jesieni ub.r. na najlepsze ekipy czeka łącznie 30 tys. zł oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez markę OMEN. Źródło: ISBtech

BTC Studios: Wyda grę przygodową (typu action-adventure) pt. „Zorro The Chronicles”, opracowaną na podstawie popularnej serii filmów animowanych z udziałem jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów na świecie. Za produkcję gry odpowiada PVP Games, a za jej development BKOM Studios – jeden ze światowej klasy developerów odpowiedzialny za znane realizacje dla Warner Bros., Disney, Star Wars, Magic The Gathering czy Monopoly itp. Do szerokiej dystrybucji tytuł trafi już na początku jesieni – we wrześniu 2021 roku. Źródło: ISBtech

Huuuge Games: Planuje wydać na akwizycje 90-95% wpływów z emisji, które wyniosły ok. 565 mln zł. Kwota ta ma zostać wykorzystana w ciągu półtora roku. Spółka widzi potencjał w grze „Traffic Puzzle” spoza segmentu social casio. Niedługo planowany jest soft-launch gry „Arrows&Empires” studia Double Star, przejętego w 2020 r. W ubiegłym tygodniu miał miejsce soft-launch gry „Rogue Land”. Huuuge prowadzi rozmowy ws. nowych umów wydawniczych. Prezes uważa, że Huuuge dobrze poradzi sobie z nową polityką prywatności Apple. Źródło: Trigon

The Dust: Dokonał odpisów aktualizujących w kwocie 0,38 mln zł. Odpisy związane są grami „CyberStrike” oraz „Frankenstein: Beyond The Time”. Odpisy będą miały wpływ na wyniki 2020 roku. Źródło: spółka

Klabater: Gra The Amazing American Circus odniosła sukces na portalu Kickstarter. Produkcja powstająca we współpracy z Juggler Games wzbudziła zainteresowanie graczy i mediów i udowodniła swój potencjał komercyjny. Źródło: spółka

Ovid Works: Gra „Metamorphosis” dostępna jest na Humble Store, platformie posiadającej ponad 10 mln fanów i użytkowników. Prowadzone są również rozmowy w sprawie włączenia gry do pakietu Humble Choice, popularnej usługi abonamentowej. Źródło: spółka

Movie Games: Nabył pakiet akcji notowanej na NewConnect spółki IPO Doradztwo Kapitałowe stanowiący 38,93 procent udziału w akcjonariacie spółki. Transakcja została zrealizowana w celu pośredniego wprowadzenia do obrotu jednego z projektów z rodziny Movie Games, posiadającego globalny potencjał sprzedażowy. W trakcie procesu pośredniego wejścia na NewConnect są już spółki True Games, Movie Games Mobile oraz Pixel Crow. Źródło: spółka

