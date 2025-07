Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 14-18 lipca.

Cherrypick Games: Ujawniło szczegóły produkcji, który była dotychczas znana pod roboczym tytułem „Projekt Q”. Gra tworzona we współpracy z firmą Frozen District będzie miała tytuł „Quartermaster”, a jej premiera planowana jest na platformie Steam (PC) na I kw. 2026 r., podała spółka.

CD Projekt: Wprowadza darmową aktualizację 2.3 dla gry „Cyberpunk 2077”, wprowadzającej m.in. funkcję AutoDrive, czy nowe pojazdy, podała spółka.

CD Projekt: Kolejny katalizator dla sentymentu wokół notowań CD Projektu przyjdzie prawdopodobnie wraz z następnymi działaniami marketingowymi dla gry „Wiedźmin 4”, których można spodziewać się jeszcze w tym roku, być może podczas „The Game Awards” 11 grudnia, ocenili analitycy Biura Maklerskiego mBanku.

CD Projekt: Premiera wersji gry „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” na komputery Mac została wyznaczona na 17 lipca, podał CD Projekt.

Klabater: Rozważa w ramach przeglądu opcji strategicznych m.in. rozszerzenie działalności na sektor militarny oraz rozpoczęcie aktywności w obszarze technologii podwójnego zastosowania (dual-use), w tym w szczególności rozwiązań związanych z bezzałogowymi systemami powietrznymi (dronami) oraz systemami obrony i monitoringu przestrzeni powietrznej (Air-Defence), podała spółka. Klabater przystąpił do wstępnych rozmów z wybranymi podmiotami operującymi w przedmiotowym segmencie.

CI Games: Gra „Lords of the Fallen” sięgnęła ponad 5,5 mln graczy, podało CI Games.

Simteract: Studio ogłosiło współpracę z niemieckim wydawcą astragon Entertainment przy produkcji gry symulacyjnej „Bus Simulator 27”. W nowej odsłonie kultowej serii gracze będą mogli rozwijać własną firmę autobusową – solo lub w trybie kooperacyjnym – oraz zarządzać flotą pojazdów, w której znajdą się zarówno znane modele z poprzednich części, jak i nowe, oficjalnie licencjonowane marki autobusów, które zostaną ujawnione w późniejszym terminie.

Bloober Team: Zawarł dwuletnią umowę z Ludeo Inc., umożliwiającą prezentację „Cronos: The New Dawn” w innowacyjnym formacie „ludeo” – interaktywnych, grywalnych wycinkach dostępnych na platformie Ludeo, które gracze mogą uruchomić bezpośrednio w przeglądarce.

Klabater: Data premiery gry ” Labyrinthine ” na platformach PlayStation 5, Xbox X|S została ustalona na 18 września. Począwszy od dnia 18 lipca gra będzie dostępna w przedsprzedaży wyłącznie w sklepie Xbox Store.

Kool2Play: Zmienił termin premiery gry „Pirate Cove Simulator” na 21 lipca z planowanego 14 lipca br. „Niekorzystne warunki ograniczające szanse na uzyskanie zadowalającej widoczności na stronie głównej sklepu podyktowały decyzję o przesunięciu premiery o tydzień” – czytamy w komunikacie. Liczba osób, które dodały grę do wishlisty przekroczyła 13 500 po czerwcowym festiwalu Steam Next Fest, co wskazuje na zainteresowanie większe niż w przypadku poprzedniej produkcji, podkreśliła spółka.

Detalion Games: Rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa zarządu Sebastiana Mardyło, jednocześnie powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu. Następnie RN powołała do składu zarządu Bartosza Kotlińskiego, powierzając mu funkcję prezesa zarządu.

CD Projekt: Rekrutuje do projektów „Sirius” i „Cyberpunk 2” w Ameryce Północnej na stanowiska: Lead AI Engineer and Expert 3Cs Engineer, Senior Gameplay Engineer – Combat, Lead Technical Animator, Lead PCG/Tool Engineer, Senior Cinematic Designer, Motion Capture Lead, Motion Capture Producer.

Gaming: Biuro maklerskie mBanku wskazuje w swoim najnowszym raporcie, że siła złotego w stosunku do dolara wpływa na wycenę akcji sektora. „Biorąc pod uwagę dobre wyniki w I półr. 25 i uwzględniając aprecjację PLN względem USD w naszych szacunkach, wraz ze wzrostem premii za ryzyko kapitałowe, większość potencjału wzrostowego zniknęła. Pozostaje tylko Huuuge, jednak spółka nadal musi wrócić do dystrybucji gotówki do akcjonariuszy. Ten Square Games właśnie wydało nową grę myśliwską, ale gatunek, w który celuje, jest trudny. 11 bit studios dostarczyło wysokiej jakości grę, ale konsensus wymaga pewnych obniżek. Broker widzi ograniczone katalizatory na horyzoncie. Następną „dużą rzeczą” jest remake Frostpunk 1, ale w najlepszym wypadku ukaże się w 2027 roku. Grupa PCF znajduje się w trudnej sytuacji i wymaga albo znacznego zastrzyku gotówki, albo restrukturyzacji. CD Projekt to akcje o najwyższej jakości, jednak po ponad 40% wzroście od początku roku i przy tak słabym dolarze widzimy niewielki downside. Kolejny katalizator dla sentymentu przyjdzie prawdopodobnie wraz z działaniami marketingowymi Wiedźmina 4, których spodziewamy się jeszcze w tym roku (być może podczas The Game Awards 11 grudnia). Należy pamiętać, że kursy walutowe mają znaczący negatywny wpływ na wyceny, a każde odwrócenie trendów zapewniłoby zauważalne wsparcie, zaznaczył broker.

Creepy Jar: Na SteamDB pojawiła się karta „StarRupture” playtest, co może sugerować nieodległe rozpoczęcie playtestów, ocenia Trigon. Zamknięte playtesty „StarRupture” odbędą się w dniach 29-31 lipca.

Bloober Team: Twórcy gry „Cronos: New Dawn” zapowiedzieli na X pojawienie się wkrótce kolejnych informacji nt. gry, są zadowoleni z odbioru hands-on.

11 bit studios: Udostępniło nową aktualizację do „The Alters”, która oprócz licznych poprawek technicznych usuwa również kontrowersyjne treści stworzone przez sztuczną inteligencję, podał serwis ppe.

11 bit studios: Organizuje „Frostpunk 2 Modding Contest”, organizowany we współpracy z mod.io. Obejmuje 5 kategorii, nagrodę główną w wysokości 10 tys. USD i możliwość „pozostawienia swojego śladu w uniwersum 'Frostpunk 2′”.

Immersion Games: Zakończył przegląd opcji strategicznych w zakresie zmiany profilu działalności lub rozszerzenia obecnej działalności – poinformowała spółka w komunikacie. Spółka zdecydowała o wygaszeniu dotychczasowej działalności i wybrała rynek kryptowalutowy, jako najbardziej perspektywiczny.

G-Devs: Gra SF „Sector Unknown” została udostępniona na Steam.

OnePlus: Polak spędza przeciętnie ponad 2 godziny dziennie na doomscrollingu, czyli kompulsywnym i nadmiernym przeglądaniu negatywnych wiadomości w internecie, wynika z badań OnePlus. Marka zwraca uwagę na ten problem i wprowadza „Brain Rot Blaster” – retro grę webową, która po jednym zagraniu sama ulega autodestrukcji, przypominając w ten sposób, że prawdziwe życie toczy się poza ekranem. Gra powstała we współpracy z PixelField, niezależnym studiem z Wielkiej Brytanii, i będzie dostępna od 23 lipca br.

3R Games: Premiera gry „Besiege VR” na Meta Quest ustalona na 31 lipca.

Sony Interactive Entertainment: Ogłosił start Letniej Wyprzedaży w PlayStation Store. Gracze mogą skorzystać z setek wyjątkowych promocji na najpopularniejsze tytuły dostępne na konsole PlayStation 5 oraz PlayStation 4 w cenach obniżonych nawet o 90%.

Electronic Arts: Gra „EA Sports College Football 26” udostępniona na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Dodatek do The Sims 4 Czar natury jest już w sprzedaży.

Electronic Arts: Jude Bellingham i Jamal Musiala dołączą do Zlatana Ibrahimovicia jako gwiazdy okładek nadchodzącej „EA Sports FC 26”. Tegoroczna odsłona gry przynosi nowe innowacje obejmujące całą rozgrywkę oraz usprawniony gameplay – zmiany inspirowane opiniami graczy.

Electronic Arts: Pojawił się pierwszy zwiastun „FC 26” oraz ruszyła przedsprzedaż. Tegoroczna odsłona gry przynosi nowe innowacje obejmujące całą rozgrywkę oraz usprawniony gameplay – zmiany inspirowane opiniami społeczności FC, w tym: Udoskonalone podstawy rozgrywki: EA Sports FC 26 oferuje szereg zmian w całej grze.

Electronic Arts: Aby rozwinąć swoje podejście, skupiające się na opinii graczy, EA Sports uruchomiło platformę FC Feedback: nową inicjatywę, która umożliwia graczom bezpośredni wkład w rozwój EA SPORTS FC, opierając się na rozwiązaniach w FC 26 inspirowanych opiniami społeczności. Łączy to wiele sposobów, w jakie gracze mogą dzielić się opiniami, w tym przez Player Feedback Portal, prowadzone przez Design Councils, serwer FC na Discord, fora oraz media społecznościowe.

Turtle Beach: Wprowadza do swojego portfolio oficjalnie licencjonowanych akcesoriów nowy bezprzewodowy kontroler Rematch: Donkey Kong – kompatybilny z Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Urządzenie łączy gamingowy design inspirowany kultową postacią z precyzyjnym sterowaniem ruchem, idealnym do gier takich jak Donkey Kong Country Returns HD czy Mario Kart. Premiera zaplanowana na 12 października, a kontroler obecnie jest dostępny w przedsprzedaży w cenie od 59,99 euro.

