Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 15-19 marca br.

Jujubee: Gra „Realpolitiks 2” zadebiutuje w wersji PC na platformie Steam 8 kwietnia 2021 r. Wcześniej termin wydania gry był kilkakrotnie przekładany. „Zarząd Jujubee wraz z wydawcą 1C Entertainment EU ustalił datę premiery gry strategicznej czasu rzeczywistego ‚Realpolitiks II’ w wersji PC na platformie Steam na dzień 8 kwietnia 2021 roku. Do tego momentu ‚Realpolitiks II’ będzie dalej rozwijane w ramach usługi wczesnego dostępu. Gra będzie dostępna na systemach Windows, Mac OS i Linux w cenie 34,99 USD / 29,99 euro” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Ignibit: Spółka z branży virtual reality, której akcjonariuszem jest PlayWay, rozpocznie ofertę publiczną 23 marca. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać w dwóch transzach łącznie kwotę 1,5 mln zł. W IV kw. tego roku Ignibit planuje wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. „Już w najbliższy wtorek, 23 marca, rozpoczniemy ofertę publiczną akcji spółki Ignibit S.A. W pierwszej transzy, którą kierujemy do większych inwestorów, chcemy pozyskać 1 mln zł. Kolejny etap oferty publicznej rozpocznie się 30 marca. W ramach tej transzy, na akcje naszej spółki, będą mogli zapisać się wszyscy chętni. Łącznie, w ramach emisji akcji, chcemy pozyskać kwotę 1,5 mln złotych” – powiedział członek zarządu Tomasz Gąsienica Szostak. Źródło: ISBnews

Brave Lamb Studio: Spółka jest w trakcie zmiany nazwy z Tovildo Investments, (wchodzący w skład Rodziny Movie Games) planuje debiut giełdowy w II połowie 2021 r. W najbliższym czasie wystartuje oferta publiczna akcji spółki prowadzona w formie crowdinvestingu na platformie CrowdConnect.pl. „Po zakończeniu oferty publicznej zamierzamy zadebiutować na rynku NewConnect, natomiast zaraz po debiucie rozpoczniemy działania mające na celu jak najszybsze wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW” – powiedział główny producent i członek zarządu Brave Lamb Studio Michał Dziwniel. Źródło: ISBnews

Polyslash: Spółka pozyskała 1,587 mln zł w ramach emisji akcji serii C przeprowadzonej w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie produkcji gier „Tribe: Primitive Builder” i „Police Shootout”, a także działań marketingowych wokół tych tytułów. Kapitał pozwoli również sfinansować prace nad kolejną, niezapowiedzianą jeszcze autorską produkcją spółki. W ramach oferty publicznej akcji serii C przeprowadzonej w formie subskrypcji prywatnej spółka przyjęła zapisy na wszystkie ze 167 tys. emitowanych akcji. Rada nadzorcza spółki uchwaliła ich cenę emisyjną akcji na poziomie 9,5 zł, która została ustalona podczas procesu budowy księgi popytu przez inwestorów zaproszonych do oferty. Akcje zostały nabyte przez 30 inwestorów, a stopa redukcji zapisów w ofercie wyniosła 35%. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Spółka wstępnie odnotowała 8,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 13,7 mln zł straty rok wcześniej przy 25,73 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 16,65 mln zł rok wcześniej.”Wypracowane w 2020 r. wyniki potwierdzają słuszność realizowanej strategii rozwoju grupy, stawiającej koncentrację zasobów Artifex Mundi na najbardziej perspektywicznych przedsięwzięciach i maksymalizację dochodowości i dodatnich przepływów z komercjalizacji posiadanego portfela gier. W naszej ocenie, segment gier HOPA ma potencjał średnioterminowego ustabilizowania przychodów i zysków na ubiegłorocznym, atrakcyjnym dla nas poziomie, umożliwiając nam rozwój strategicznych projektów free-to-play, za jakie uznajemy aplikację Unsolved oraz nową mobilną grę z gatunku RPG. Głęboko wierzymy, że dzięki realizowanym przez nas projektom 2021 rok, oraz kolejne lata w Artifex Mundi będą stać pod znakiem istotnego wzrostu wartości firmy dla akcjonariuszy” – powiedział prezes Przemysław Błaszczyk. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Creepy Jar w związku z planowanym przejściem spółki z NewConnect na rynek podstawowy warszawskiej giełdy. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu sporządzanego w związku ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji spółki tj. 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 147 082 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 32 354 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w łącznej liczbie 679 436 sztuk akcji. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Premiera gry „Observer: System Redux” na platformy: PlayStation 4 oraz Xbox One, w tym w wersji fizycznej, została zaplanowana na III kwartał 2021 r. Źródło: ISBnews

BTC Studios: Oferta 2 mln akcji serii K spółki BTC Studios bez prawa poboru po cenie emisyjnej 3,1 zł sztuka potrwa do 29 marca. Pozyskane środki pomogą zasilić budżet przeznaczony na promocję i wsparcie sprzedaży nowej gry Zorro The Chronicles, której premierę zapowiedziano na wrzesień 2021 r. BTC Studios zapowiedziało zmiany w swoim portfolio, reorganizację grupy w postaci wydzielenia produkcji mobilnych do Madsword Studios na Łotwie oraz koncentrację sił na wydaniu kluczowej w swojej obecnej strategii gry wideo – „Zorro The Chronicles”. Źródło: ISBnews

Vixa Games: Spółka planuje udostępnić grę „Love Colors” na Nintendo Switch i PC oraz „Dino Galaxy Tennis” na komputery stacjonarne oraz konsole Nintendo Switch, Play Station 4, Xbox One, do połowy 2021 r. Jednym z najważniejszych celów spółki pozostaje debiut na rynku NewConnect, który planowany jest na początku 2022 r.”Intensyfikujemy działania skoncentrowane wokół premier naszych projektów. Do połowy br. planujemy udostępnić graczom ‚Love Colors’ i ‚Dino Galaxy Tennis’ w wersjach na Nintendo Switch i PC. Ponadto nie wykluczamy udostępnienia ‚Dino Galaxy Tennis’ na PlayStation 4 i Xbox One. W czerwcu, podczas festiwalu gier Steam pokażemy demo ‚The Crackpet Show’. Premierę finalnego projektu gry przewidujemy do końca roku. Model biznesowy naszej spółki zakłada wieloplatformowość naszych tytułów, aby mogła w nie zagrać jak największa liczba graczy” – powiedział prezes Juliusz Mićko. Źródło: ISBnews

Forestlight Games: Studio z Grupy PlayWay planuje przeprowadzenie emisji akcji przed debiutem na NewConnect, który planowany jest w połowie tego roku. „Z powodzeniem zakończyliśmy proces przekształcenia Forestlight Games w spółkę akcyjną. Był to jeden z warunków, aby móc ubiegać się o dołączenie do grona spółek publicznych. Debiut na NewConnect planujemy w połowie tego roku. Przed upublicznieniem spółki planujemy przeprowadzenie emisji akcji. Środki od inwestorów chcielibyśmy przeznaczyć na sfinansowanie i marketing tytułów z naszego portfolio. Wkrótce poinformuje o podjętej decyzji dotyczącej emisji. Aktualnie koncentrujemy prace nad dokumentem informacyjnym. W II kw. br. planujemy jego złożenie do GPW w Warszawie” – powiedział prezes Tomasz Mazur. Źródło: ISBnews

Movie Games: Zgodnie z danymi sprzedażowymi gra „Lust From Beyond’ w wersji PC, której premiera miała miejsce 11 marca 2021 r. o godzinie 18:00, w ciągu 72h została sprzedana w ilości 29 000 egzemplarzy. Według spółki gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy skutkującym oceną na poziomie 84%. „Sprzedaż gry wraz z pozostałymi tytułami emitenta w miniony weekend osiągnęła na platformie Steam wynik na poziomie 1 mln egzemplarzy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Gamivo: Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu wraz z dokumentem informacyjnym i chce zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych kilku tygodni. „Planowany debiut na NewConnect to zwieńczenie pewnego etapu naszego rozwoju. Pomimo relatywnie krótkiej historii osiągnęliśmy już mocną pozycję na rynku. Ubiegły rok nasza platforma skończyła z ponad 160 mln zł obrotów, a od początku działalności jesteśmy spółką rentowną” – powiedział prezes Mateusz Śmieżewski. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej Ultimate Games w sklepie Steam (wishlist) wynosi 1,14 mln. „Według stanu na dzień 12.03.2021 r. liczba graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej emitenta w sklepie Steam (‚lista życzeń – wishlist’) wynosi 1,14 mln graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań tzw. wishlist additions – 2 mln graczy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

PunkPirates: Spółka planuje premierę gry „Community Paintball VR” na III kw. 2021 r., a gry „Death Manager VR” na IV kw. „‚Community Paintball VR’ jest grą multiplayer typu battle royale, skierowana do znacznie większej publiczności, niż pozostałe gry tego typu. Tytuł posiada lżejszy i weselszy ton w kolorowym świecie, gdzie nikt nie umiera” – podała spółka. Z kolei „Death Manager VR” to gra action adventure z dużą ilością czarnego poczucia humoru, w której bohater zostaje spadkobiercą cmentarza. Gry będą dostępne na platformach Steam, Oculus Store, PlayStation VR, Viveport. Źródło: ISBnews

Platige Image: Spółka zanotowała wstępnie 91,15 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,92 mln zł zysku netto w 2020 r. Z kolei EBITDA (wynik na działalności operacyjnej przed amortyzacją) wyniosła – 8,89 mln zł, a EBITDA skorygowana o istotne jednorazowe odpisy i rezerwy – 7,39 mln zł w ub.r. Ostateczne wyniki spółka poda 19 marca 2021 r. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka ustaliła,że premiera gry „The Mansion” na platformie Steam będzie miała miejsce 31.03.2021 r. w trybie „Early Access”. Cena gry w momencie premiery ustalona została na 7,99 euro/USD i będzie stopniowo podnoszona (cena docelowa 24,99 euro/USD) wraz z dodawaniem kolejnych elementów do gry. Źródło: spółka

Movie Games: Producent i wydawca gier, nabył pakiet akcji notowanej na NewConnect spółki IPO Doradztwo Kapitałowe stanowiący 38,93% udziału w akcjonariacie spółki. Transakcja została zrealizowana w celu pośredniego wprowadzenia do obrotu jednego z projektów z rodziny Movie Games, posiadającego globalny potencjał sprzedażowy. Źródło: spółka

Baked Games: Producent i wydawca gier mobilnych i PC z Grupy PlayWay, ogłasza nowy tytuł z portfolio produkcyjnego o nazwie „Security Guard”. Spółka zmierza do jak najszybszej premiery symulatora profesjonalnej „Agencji Ochrony”. Obecnie Studio pracuje także nad innym autorskim projektem, osadzonym w tematyce security – „Prison Simulator”. Wkrótce Baked Games udostępni darmowy prolog gry. Źródło: spółka

Gaming Factory: Spółka ustaliła datę premiery gry „Gallic Wars: Battle Simulator” na 28 marca 2021 roku, dla której jest wydawcą. Wcześniej gra miała już swoją premierę na PC, teraz wydana zostanie na platformie Nintendo Switch. Cena gry została ustalona na 4,99 USD. Gallic Wars: Battle Simulator to taktyczna gra strategiczna z elementami roguelike. Źródło: spółka

United Label: Gra „Röki” osiągnęła próg rentowności, zwracając wszelkie nakłady poniesione na produkcję i marketing gry. Przygodówka umiejscowiona w nordyckim klimacie i bazująca na tamtejszych legendach na dzień 15 marca 2021 r. sprzedała się w prawie 50 tys. sztuk. Na wishliscie gry widnieje obecnie liczba ponad 121 tys. zainteresowanych. Źródło: spółka

Art Games Studio: Gra „Alchemist Simulator” w wersji na Nintendo Switch, której premiera miała miejsce 11 marca 2021 r. została sprzedana w liczbie ponad 1500 kopii. Tym samym zwróciły się koszty wykonania portu gry na Nintendo Switch z wersji na PC, za wykonanie którego odpowiedzialna była spółka. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka ustaliła datę premiery gry „A Long Way Down” na platformie Nintendo Switch na 1 kwietnia na terenie Europy, Australii i Nowej Zelandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku. Cena gry ustalona została na 14,99 euro/USD. Źródło: spółka

Live Motion Games: Spółka z grupy kapitałowej PlayWay z publicznej oferty akcji pozyskał 4 mln zł i dokonał przydziału wszystkich akcji oferowanych. Wartość złożonych zapisów wyniosła blisko 5,9 mln zł. W ramach oferty sprzedawana była także część akcji istniejących. Środki od inwestorów spółka przeznaczy na produkcję i marketing nowych gier. Live Motion Games planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszej połowie br., obecnie finalizuje dokument informacyjny, podała spółka.

Mobile gaming: Branża gier mobilnych może sięgnąć nawet 91 mld USD w tym roku z czego ponad 82% wygenerują smartfony. Jest to więc obszar bardzo atrakcyjny dla największych globalnych firm. Samsung, L’Oreal czy marka Dettol z powodzeniem inwestują w mobile gaming. U innych nadal pokutują pewne mity. „Marketerzy doskonale poruszają się po znanych i sprawdzonych formach reklamowania online, które potrafią realizować i przede wszystkim mierzyć. W przypadku środowiska mobile gamingu i reklamy w grach to doświadczenie jest obecnie niewielkie. Specjaliści widzą potencjał gier jako niestandardowego narzędzia marketingowego, ale nie wiedzą jak do niego podejść i jakie możliwości sprzedażowe oferuje. Z tego względu nie chcą podejmować żadnych działań, bez rozwiania wątpliwości. Duży wpływ mają również pojawiające się wokół branży mity, z którymi warto się merytorycznie rozprawić, żeby uwolnić potencjał tego kanału reklamowego. Z pewnością pomogą również przykłady realnych kampanii zrealizowanych przez marki, które pokazują, że reklamy w gamingu są dla każdego” – powiedział CEO Mobiem Polska Michał Giera. Źródło: ISBtech

Art Games Studio: Data premiery gry „S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored” w wersji została wyznaczona na PC 26 kwietnia 2021 r. Spółka w odniesieniu do powyższej produkcji pełni rolę wydawcy. Cena detaliczna gry wynosić będzie 12,49 USD. Źródło: spółka

Gaming na Giełdzie VI: Do konferencji dołącza seria czatów inwestorskich z przedstawicielami spółek gamingowych. ISBtech jest partnerem medialnym wydarzenia. Kolejna, VI już edycja, konferencji dla inwestorów Gaming na Giełdzie została wzbogacona o serię czatów inwestorskich, trwających od 16 marca do 30 kwietnia 2021 roku. Wśród gości nie zabraknie kluczowych polskich spółek gamingowych takich jak CD PROJEKT, Creepy Jar i Bloober Team. Gaming na Giełdzie VI to aż 25 czatów inwestorskich, które odbędą się w ciągu najbliższych 6 tygodni – do 30 kwietnia, a całość zwieńczy jednodniowa konferencja online. Źródło: ISBtech

Draw Distance: Podpisał umowę ze szwedzkim wydawcą Paradox Interactive AB na nowy projekt o nazwie kodowej „Project Cardinal”. Paradox udzielił spółce licencji na produkcję i wydanie gry wideo z gatunku CRPG, bazującej na jednym z IP należącym do szwedzkiej firmy. „Project Cardinal” będzie o wiele bardziej rozbudowaną produkcją niż poprzednie dwie gry, które były przedstawicielami gatunku visual novel – nastawionymi głównie na opowiadanie historii, a nie na rozgrywkę. Źródło: ISBtech

True Games: Zmierzający na NewConnect producent gier o szeroko pojętej tematyce ulicznej, wchodzący w skład Grupy Movie Games, zapowiada „Dirty Cop”. Gracz wcieli się w młodego policjanta, który będzie na każdym kroku poddawany pokusie zboczenia z drogi prawa. Jest to druga zapowiedziana gra spod szyldu True Games. Spółka jest obecnie w trakcie procesu połączenia ze spółką K&K Herbal, w wyniku którego zadebiutuje na rynku NewConnect. Źródło: spółka

Simteract: Developer gier na PC i konsole nowej generacji jest autorem gry, która wejdzie w skład nowego cyklu wydawniczego firmy Nacon. „Train Life – A Railway Simulator” pozwoli nie tylko zasiąść w kabinie maszynisty, ale również zostać menadżerem transportu kolejowego. Źródło: ISBtech

PCF Group: Według oficjalnych informacji Microsoftu, gra „Outriders” studia People Can Fly (wydawcą gry jest Square Enix) będzie dostępna w usłudze subskrypcyjnej Xbox Game Pass od razu w dniu premiery 1 kwietnia 2021r. Źródło: Trigon

PlayWay: Zadebiutowała gra „Mr Prepper” na PC. Źródło: spółka

Detalion Games: W ramach przyspieszenia prac nad grą „Chernobyl: 1986” na platformę PC dnia 19 marca 2021 r. Spółka zawarła ze studiem DEV4PLAY umowę na dodatkowe prace produkcyjne. Spółka przewiduje, że wydanie „Chernobyl: 1986” na platformę PC nastąpi w 2022 roku. W grze „Chernobyl: 1986” zadaniem gracza będzie zapanowanie nad skutkami eksplozji reaktora jądrowego i niedopuszczenie do kolejnego wybuchu. Gra bazuje na prawdziwych wydarzeniach z ukraińskiej elektrowni, konfrontując gracza z poszczególnymi etapami kryzysu. Strony imowy przewidują również możliwość wykonania przez DEV4PLAY portów gry na inne platformy m.in. iOS/Android, Switch, PS4, Xone jednakże zgodnie z odrębnie ustalonymi warunkami. Źródło: spółka

Zagranica: Xbox i Bethesda szykują się do wielkich zapowiedzi nowych tytułów. Sony wciąż rozwija technologię dotyczącą zapachu. Roblox wystartowało na giełdzie. Wartość firmy została wyceniona na 45 mld USD. Watch Dogs Legion Online dostępne na konsolach. Forza Horizon 4 zalicza efektowny start na Steam. The Elder Scrolls Online cały czas rośnie – Bethesda może pochwalić się ponad 18 mln graczy. Źródło: BDM

