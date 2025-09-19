Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 15-19 września.

Drago entertainment: Ustaliło daty dwóch jesiennych premier: 7 października zadebiutuje dodatek „Gas Station Simulator: RV Camp DLC”, a 19 listopada br. na platformie Steam ukaże się pełna wersja „Winter Survival” – największego projektu w historii studia, podała spółka. Użytkownicy, którzy zakupili „Winter Survival” w fazie wczesnego dostępu, otrzymają automatyczny dostęp do jej pełnej wersji. Cenę gry ustalono na poziomie 18,99 USD.

CI Games: Odnotowało 9,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Huuuge: Przeprowadzi skup do 15,24 mln akcji własnych za maksymalnie 120 mln USD, podała spółka. Akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie w dniach od 19 września do 18 października br.

Huuuge: Przyjął politykę dystrybucji kapitału, zgodnie z którą zamierza przeznaczać od 50% do 100% rocznych wolnych przepływów pieniężnych (FCF) na rzecz akcjonariuszy, począwszy od przyszłego roku, podała spółka.

Huuuge: Odnotowało 17,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 15,07 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Red Square Games: We współpracy z Asmodee i Fantasy Flight Games wykona oficjalną digitalizację gry planszowej „Twilight Imperium” na PC pod tytułem „Twilight Imperium Digital”, podała spółka. „Twilight Imperium Digital” powstaje jako wierne cyfrowe przeniesienie jeden do jeden rozbudowanego świata oraz mechanik gry z gatunku 4X, podkreślono.

Ultimate Games: Przyjęło nową strategię rozwoju na lata 2026-2028, która zastąpi dotychczasową na lata 2024-2028, podała spółka. W nowej strategii zakłada m.in. koncentrację na projektach o najwyższym potencjale rynkowym i zwiększenie obecności na rynku dużych konsol – PlayStation oraz Xbox. Nowy dokument przewiduje też istotne ograniczenie nakładów finansowych na rozwój poszczególnych produkcji: standardowy budżet pojedynczego projektu będzie mieścił się w przedziale od 5 do 50 tys. USD; jedynie w wyjątkowych przypadkach – dla tytułów o dużym potencjale sprzedażowym – przewiduje się wyższe nakłady, w przedziale 50-100 tys. USD.

Defence.Hub (dawny Klabater): Przyjął cztery strategiczne kierunki rozwoju działalności, które obejmują: wsparcie w zakresie relokacji produkcji z Ukrainy do Polski, produkcję systemów bezzałogowych, medycynę pola walki oraz zabezpieczenia materiałowe, podała spółka. W IV kwartale ogłosi szczegółową strategię rozwoju. Zarząd spółki podjął decyzję o dywersyfikacji obecnego biznesu spółki opartego o produkcję gier na technologie obronne i sprzedaży części związanej z gamingiem.

CD Projekt: W ramach skupu akcji nabył łącznie 87 914 akcji własnych, co stanowi liczbę odpowiadającą 100% uprawnień przyznanych uczestnikom w ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego A na lata 2023-2027, po średniej cenie ważonej 254,84 zł za akcję, podała spółka.

Drageus Games: Powziął informację potwierdzającą od Microsoftu o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry „Castle Crumble” na konsolę Xbox na 3 października 2025 roku.

Movie Games: Zdecydowało o rozpoczęciu pełnowymiarowej produkcji „Drug Dealer Simulator 3”. Spółka podkreśla, iż gra stanowi odpowiedź na życzenia i reakcje graczy, którzy mieli styczność z IP DDS, tj. „Drug Dealer Simulator” oraz „Drug Dealer Simulator 2”.

Sonka: Podpisała umowę wydawniczą z Team17 Digital na wydanie gry „Holstin”, podała spółka. Zgodnie z warunkami umowy Team17 zainwestuje w produkcję gry i wyda ją na platformach PC oraz konsolach: Playstation, Xbox oraz Switch, a Sonka zobowiązuje się ją wykonać. W ramach umowy Sonka otrzyma środki wystarczające na ukończenie produkcji gry oraz na spłatę inwestycji PlayWay. Pełen budżet inwestycji Team17 w grę, tj. w produkcję, marketing oraz wydanie, wynosi 2,86 mln USD.

Ultimate Games: Odnotowało 3,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2025 r. wobec 1,81 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 4,33 mln zł wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,35 mln zł w I półroczu 2025 r. wobec 10,96 mln zł rok wcześniej.

Bloober Team: Opublikował wideo z recenzjami „Cronos: The New Dawn”. Gra, która zadebiutowała 5 września na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem graczy i krytyków. Materiał prezentuje entuzjastyczne opinie i wyróżnienia od najważniejszych mediów branżowych, podkreślając, że „Cronos: The New Dawn” to odważne i wyjątkowe podejście do gatunku survival horror.

VR Factory Games: Podjął decyzję o rozpoczęciu analizy bieżących i potencjalnych kierunków rozwoju spółki. Przedmiotowa analiza ma wyłonić najkorzystniejszą strategię długoterminowego rozwoju spółki oraz budowania jej wartości w przyszłości. Spółka zamierza przeanalizować możliwości rozwoju i poprawy zdolności konkurencyjnych, w tym zweryfikować zaangażowanie w rynek gier cyfrowych VR w świetle jego aktualnego potencjału oraz dokonać przeglądu i potencjalnego wyboru możliwych dodatkowych lub alternatywnych kierunków rozwoju działalności. Decyzja o przeprowadzeniu analizy bieżących i potencjalnych kierunków rozwoju spółki jest m.in. konsekwencją zmian w strukturze właścicielskiej, a jej celem jest zapewnienie spójności prowadzonej działalności z nowymi uwarunkowaniami.

Frozen Way: Łączne koszty produkcji, testów i marketingu dodatku do gry „House Flipper” pt. „House Flipper: Farm DLC” na platformie Nintendo Switch poniesione przez spółkę, które nie przekroczyły 2 tys. zł, zostały w pełni zwrócone w dniu premiery dodatku, podała spółka. Po 72 godzinach od premiery sprzedaż dodatku wyniosła 550 sztuk brutto (przed uwzględnieniem zwrotów).

Ice Code Games: Podpisało umowy z Payward Financial (Kraken), podała spółka. Partnerstwo wzmocni rozwój strategii Bitcoin Treasury i toruje drogę do wielomilionowych transakcji na aktywach cyfrowych poprzez spółkę zależną Outstanding Move Games, w której ICG ma 100% własności. Dzięki tej współpracy ICG skorzysta z bezpiecznej infrastruktury instytucjonalnej, wiedzy i usług Krakena.

Gaming Factory: W ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2025 roku zidentyfikowana została konieczność utworzenia odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości na udziały w spółce zależnej Vision Edge Entertainment w wysokości 2 696 300,41 zł. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Dokonanie odpisu nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową spółki oraz jej bieżącą sytuację finansowo-ekonomiczną.

Gaming: Rok 2025 upływa pod znakiem przyspieszającej transformacji globalnego rynku gier wideo i stawia przed branżą nowe wyzwania – wynika z drugiej edycji „Gaming Report” opracowanego przez Bain & Company. Producenci wysokobudżetowych gier (AAA) mierzą się z rosnącą konkurencją ze strony mniejszych, niezależnych studiów i gier-platform, które szybko zdobywają udziały w rynku. Autorzy raportu wskazują także, że nową erę gier video kształtują trendy takie jak user-generated content, influencer-led game discovery oraz cross-media IP, napędzając transformację branży, która stara się odpowiedzieć na rosnące oczekiwania graczy i postępującą demokratyzację tworzenia gier. Globalny rynek gier wideo osiągnął w ubiegłym roku wartość 219 mld USD, a według prognoz Bain & Company jego średnioroczny wzrost do 2028 roku wyniesie około 4%. Eksperci zwracają jednak uwagę, że dynamika wzrostu koncentruje się coraz bardziej wokół największych i najbardziej rozpoznawalnych tytułów. Kluczową rolę odgrywają tu trzy czynniki: treści tworzone przez użytkowników (UGC – User Generated Content), transmedialne ekosystemy franczyz oparte na własności intelektualnej (media-cross IP) oraz sprzedaż bezpośrednia (D2C – direct to consumer), która omija tradycyjne kanały dystrybucji.

CD Projekt: Informuje, że czwarty sezon serialu „The Witcher” na Netflix zadebiutuje 30 października. Poprzednie sezony wpływały pozytywnie na zainteresowanie grami z IP „Wiedźmina”, choć z sezonu na sezon ten efekt jest coraz mniejszy.

Forever Entertainment: Wśród nadchodzących premier znalazły się: „House of the Dead 2: Remake” na kolejne platformy, „Panzer Dragoon Zwei: Remake” oraz nowe gry wydawane przez spółkę, jak „Thief Simulator 2” czy „Rise Eterna 2”. „’Cassette Boy’ jest produktem indie, z którym wiążemy dosyć dużo oczekiwania. Jest to mała, ambitna gra, która spotkała się z dużym zainteresowaniem na targach i dostała już kilka nagród, więc my będziemy jej wydawcą na platformie Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X” – powiedział prezes Zbigniew Dębicki podczas webinaru StockWatch.

Forever Entertainment: Ogłosiło plan połączenia z MegaPixel Studio. Celem jest ograniczenie kosztów stałych i poprawa jakości produkcji.

PlayWay: ABB do 664 tys. akcji spółki Baked Games, stanowiących ok. 26,68% udziału w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów.

Vivid Games: Utworzył odpis aktualizujący w kwocie ok. 1,95 mln zł dotyczący pracy rozwojowej „Technologia Blast”.

Artifex Mundi: Prace w „Unsolved” przebiegają zgodnie z harmonogramem, zakładającym wdrożenie metagry w I półroczu 2026 roku, na przełomie III i IV kwartału br. mają zakończyć się prace nad wersją Alpha, na początku 2026 r. nad wersją Beta. Wdrożenie metagry w pierwszej kolejności będzie dotyczyć nowych graczy „Unsolved”. Również zgodnie z planem przebiega development prac projektu RPG. W I połowie roku kontynuowano prace nad wersją Alpha, na początek 2026 r. planowane jest ukończenie tego etapu połączone z reveal gry i startem działań promocyjnych. W całym roku spółka spodziewa się wyniku operacyjnego ok. 10% niższego r/r, co wynika z trudniejszych warunków na rynku reklamy i słabszego USD. Spółka liczy, że wdrożenie metagry pozwoli na wzrost LTV o średnio kilkadziesiąt proc. plus potencjał wynikający ze zeskalowania bazy użytkowników.

Techland: Preordery „Dying Light: The Beast” przekroczyły 1 mln. Nabywcy przed premierą otrzymają The APEX Car Skin.

Drageus Games: Sony ustaliło datę wprowadzenia do sprzedaży gry „Castle Crumble” na konsolę Xbox na 3 października.

Drageus Games: Nintendo ustaliło datę wprowadzenia do sprzedaży gry „Castle Crumble” na konsolę Nintendo Switch na 3 października.

11 bit studios: Nastąpiła premiera wersji konsolowych Frostpunk 2.

Games Operators: Zawarł umowę sprzedaży praw do gry serii „Radio Commander” do Slitherine Software UK Ltd.

Electronic Arts: Studio Respawn Entertainment przedstawiło aktualizację śródsezonową do „Apex Legends: Showdown”, która trafiła do gry.

3R Games: Gra „Cave Crave” pojawi się na Steam VR tej jesieni.

Ice Code Games: Paweł Łaskarzewski został prezesem spółki i ma realizować wzmocnienie strategii o nowy filar – budowę skarbca Bitcoin, pierwszego tego typu projektu na polskim rynku publicznym.

PCF Group: Udostępnił grywalne demo „Lost Rift” do 24 września. Dzień później zaplanowana jest premiera early access gry.

Źródło: ISBnews