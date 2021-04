Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 29 marca – 2 kwietnia br.

CD Projekt: Spółka przewiduje duże, płatne rozszerzenie dla gry „Cyberpunk 2077”. „Rozróżniamy między DLC i rozszerzeniem (expansion). DLC to dla nas mały, darmowy dodatek, a rozszerzenie, jak ‚Blood and Wine’ do ‚Wiedźmin 3’ to duży produkt i takie są płatne. Jak ogłosimy to rozszerzenie będzie płatne, czas wypuszczenia to zupełnie inny temat” – powiedział członek zarządu Michał Nowakowski. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka zakłada, że update’y, powrót na platformę Sony i edycja nextgen będą miały istotny wpływ na sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” w tym roku. „Spodziewamy się, że sprzedaż ‚Cyberpunk 2077’ w 2021 r. będzie nakręcana przez update’y, nad którymi pracujemy i w efekcie powrót na platformę Sony, a także edycję nextgen szykowaną na II połowę roku. Ciężko teraz szacować – to wszystko przed nami, ale będzie miało istotny wpływ na wynik sprzedażowy” – powiedział członek zarządu Piotr Nielubowicz. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka zakłada w aktualizacji strategii rozwoju rozpoczęcie równoległej pracy nad projektami AAA od 2022 r. „Chcemy mieć pewność, że możemy pracować z dwoma globalnymi markami jednocześnie, zachowując najwyższą jakość naszych produkcji. Stawiamy na rozwój technologii i planujemy zbudować wszechstronne zespoły łączące różne specjalizacje i kompetencje. Będą one miały możliwość skorzystania z wiedzy grupy ekspertów międzyprojektowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zapewnią wsparcie w kluczowych obszarach produkcji. Wszystkie planowane zmiany mają nam umożliwić równoległe tworzenie gier i dodatków z segmentu AAA począwszy od 2022 roku” – powiedział CTO i szef produkcji w CD Projekt RED Paweł Zawodny. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka udostępniła Patch 1.2 do gry „Cyberpunk 2077″ w wersjach na PC i konsole. Wersja na platformę Stadia ma ukazać się jeszcze w tym tygodniu.”Patch 1.2 do ‚Cyberpunk 2077’ jest już dostępny na PC i na konsole! Wersja na Stadię pojawi się później w tym tygodniu” – czytamy na stronie gry. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka podpisała list intencyjny z Digital Scapes określający warunki, na jakich nabędzie studio deweloperskie z Vancouver. Obie firmy ściśle współpracują ze sobą od 2018 r. „Dobrze znamy zespół Digital Scapes, to nasz zaufany partner. Od trzech lat intensywnie z nimi pracujemy i mamy do nich pełne zaufanie. Digital Scapes wniosło w ‚Cyberpunka 2077’ ogrom pracy, pomagając przy rozwijaniu gry i usprawnianiu rozmaitych funkcjonalności. Nowy zespół, oprócz ogólnego wkładu w nasze projekty, pomoże nam udoskonalić naszą technologię i pogłębić zakres kompetencji w tym obszarze. Wierzymy, że super utalentowana ekipa Digital Scapes jest doskonałą podstawą do zbudowania znacznie większego zespołu CD Projekt Red Vancouver” – powiedział szef produkcji, CTO w CD Projekt Red Paweł Zawodny. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek 8 kwietnia. Decyzją zarządu GPW, do obrotu giełdowego na rynku regulowanym zostały dopuszczone i wprowadzone wszystkie akcje spółki tj. 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 147 082 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 32 354 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w łącznej liczbie 679 436 sztuk. Źródło: ISBnews

All In! Games: Spółka podpisała z włoską firmą 505 Games umowę cesji własności intelektualnej praw do tytułu „Ghostrunner”, za cenę 5 mln euro. „W ramach zawartego porozumienia spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5 000 000 euro, które zostanie wypłacone w kwietniu 2021 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

All In! Games: Spółka zawarła umowę wydawniczą z ARP Games sp. z o.o., na podstawie której spółka wyda na platformach PC oraz Nintendo Switch grę komputerową pod tytułem „Lumberhill” stworzoną w ramach programu akceleracyjnego partnera przez zespół 2BIGO sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, podała spółka.”W ramach zawartego porozumienia partner dostarczy spółce gotową, w pełni sfinansowaną przez siebie grę w wersji na PC. All In! Games poniesie koszty stworzenia przez partnera portu gry na platformę Nintendo Switch oraz koszty związane z promocją i dystrybucją gry” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej, zgodnie z którą zamierza proponować akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości od 30% do 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Zarząd Gaming Factory zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1,51 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,27 zł na akcję. Zarząd zaproponował ustalenie 14 maja 2021 r. jako dnia dywidendy oraz 24 maja 2021 r. jako dnia wypłaty dywidendy. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Spółka odnotowała 5,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,41 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,42 mln zł wobec 0,13 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Spółka odnotowała 8,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 13,7 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10 mln zł wobec 14,36 mln zł straty rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 19,52 mln zł, wobec 11,15 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,73 mln zł w 2020 r. wobec 16,65 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka wspólnie ze swoją spółką zależną – 3T Games, udostępnił pierwszą zapowiedź symulatora polowań – „Ultimate Hunting”. Szacowany budżet gry wynosi od 3 do 5 mln zł i w trybie early acces na PC będzie dostępny w 2022 r. „Gra ‚Ultimate Hunting’ to realistyczny symulator polowań, skierowany do fanów gier outdoor, adventure & hunting. Aktualnie na rynku nie mamy zbyt wielu produkcji tego typu. UH to nasz priorytetowy projekt, który ma konkurować bezpośrednio z popularnym tytułem – ‚The Hunter: Call of the Wild’. PC-towa wersja gry przyniosła jej twórcom ponad 100 mln zł przychodu. To dowód na to, że tematyka polowań ma swoją szeroką grupę odbiorców, a rynek oczekuje takich projektów. Zakładamy, że ‚Ultimate Hunting’ będzie najbardziej kompleksowym i rozbudowanym symulatorem polowań jaki powstał w ciągu kilku ostatnich lat” – powiedział COO Ultimate Games Rafał Jelonek. Źródło: ISBnews

SimFabric: Złożony przez SimFabric protest do wniosku o dofinansowanie stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego – Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR – konkurs 1 / 2.1 / 2020, został rozpatrzony pozytywnie, co oznacza otrzymanie rekomendacji do dofinansowania ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ww. dofinansowania to ponad 15,18 mln zł. Źródło: ISBnews

SimFabric: Spółka wspólnie z firmą Nacon SAS należącą do grupy Bigben Interactive wyprodukują i wydadzą grę „Architect Life: A Building Simulator”, która będzie symulatorem budowy i projektowania domu. „Zapowiadając wydanie gry, Nacon przekazał informację dotyczącą tematyki gry, która będzie symulatorem budowy i projektowania wymarzonego domu dla siebie (albo dla klientów). Symulacja obejmować będzie m.in. sporządzanie planów, budżetowanie, zatrudnianie pracowników i samą realizację budowy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych zdecydował m.in. o podjęciu na zasadzie czasowej wyłączności rozmów dotyczących strategicznej współpracy z jednym z podmiotów branżowych, a także podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeniesienia notowań spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2022 r. „W trakcie przeglądu opcji strategicznych emitent lub jego doradcy prowadzili rozmowy z potencjalnymi partnerami zarówno branżowymi, jak i finansowymi z Polski oraz z zagranicy, którzy wyrazili niewiążące zainteresowanie przejęciem części akcji lub inwestycją w spółkę. Zdecydowana większość tych podmiotów pochodziła z zagranicy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Play2Chill: Spółka ma umowę z węgierskim studiem Full Screen Kft, w ramach której zajmie się portowaniem i wydaniem gry „Bugvasion TD” na Nintendo Switch. Dystrybucja tytułu w tej wersji obejmować będzie rynek globalny. „Tym samym realizujemy strategię, która obok tworzenia własnych produkcji koncentruje się na formowaniu własnego działu wydawniczego. W ten sposób chcemy wzmacniać pozycję Play2Chill na konkurencyjnym rynku gier i pozyskiwać nowe źródła przychodów dla spółki” – powiedział prezes Play2Chilll Tomasz Róziecki. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka zawarła z Silk Road Games – umowę na dystrybucję gry „Ultimate Fishing Simulator” w Chinach. – „Ultimate Fishing Simulator 2″.”‚Ultimate Fishing Simulator’ nieustannie cieszy się ogromną popularnością wśród graczy. Początkowo, gra ukazała się w wersji dedykowanej urządzeniom mobilnym, rok później zadebiutowała na PC, a w kolejnych latach także na konsolach. Teraz – dzięki podpisanej umowie ze Silk Road Games – ma szanse podbić rynek chiński. Jestem przekonany, że doświadczony partner pozwoli sprawnie i zgodnie z regulacjami umieszczania gier w Chinach, udostępnić UFS na największym rynku gier wideo na świecie. Silk Road Games blisko współpracuje z Liaoling Electronic Publishing House, które jest częścią największej giełdowej chińskiej firmy wydawniczej notowanej na szanghajskiej giełdzie – Liaoning publising” – powiedział COO Ultimate Games Rafał Jelonek. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka zawarła umowę wydawniczą ze studiem Golden Goose Entertainment z siedzibą w Dover na wydanie „Mobbles Cards”. Pierwsze testy fazy soft launch planowanie są na kwiecień. „Vivid Games zawarło umowę wydawniczą ze studiem Golden Goose Entertainment z siedzibą w Dover (USA). ‚Mobbles Cards’ to casualowy tytuł z dużym potencjałem. Gra jest inspirowana hitami takimi, jak ‚Pokémon’ i ‚Final Fantasy’. Według raportów branżowych, grupa docelowa potencjalnych odbiorców mobilnych gier karcianych to już 16% wszystkich mobilnych graczy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

BTC Studios: Spółka w związku z otrzymaniem oświadczenia Cyber Group Studios w przedmiocie zainteresowania objęcia akcji nowej emisji spółki, postanowił o odwołaniu oferty publicznej akcji serii K. „Emitent swoją decyzję podjął zgodnie z postanowieniami memorandum informacyjnego, zapisy na akcje serii K mogłyby trwać wyłącznie do 31 marca 2021 roku, w związku z powyższym z informacji uzyskanych od Cyber Group Studios nie mógłby w tym terminie spełnić warunków uprawniających do udziału w ofercie oraz dokonać zapisu na akcje serii K. Źródło: ISBnews

SimFabric: Rozpoczęły się przygotowania do debiutu na NewConnect dwóch spółek zależnych: VRFabric i MobileFabric. SimFabric posiada 810 000 akcji MobileFabric (61,83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów), a w spółce VRFabric posiada 620 000 (51,54% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów). VRFabric będzie koncentrować się na wykonywaniu symulatorów, gier i produkcji własnych na gogle wirtualnej rzeczywistości, a także będzie portować gry z portofolio SimFabric oraz innych studiów zewnętrznych na urządzenia VR. MobileFabric będzie koncentrować się na wykonywaniu symulatorów, gier i produkcji własnych na urządzenia mobilne z systemami Android i IOS, a także będzie portować gry z portofolio SimFabric na urządzenia mobilne. Źródło: spółka

True Games: Producent gier o szeroko pojętej tematyce ulicznej, podpisał umowę ze studiem Flint Games z Gdańska. Team będzie odpowiedzialny za produkcję niezapowiedzianej jeszcze gry o roboczym tytule „Project Violet”. Prezentacja gry nastąpi niebawem, natomiast pełna wersja tytułu ma zadebiutować na Steam w II kwartale 2022 r. Źródło: spółka

SimFabric: Spółka powołała nowy podmiot GR Games do tworzenia serii gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych w oparciu o markę Gumball 3000, do której licencję na zasadach wyłączności na 10 lat udzielił GR Games, Maximillion Cooper, właściciel marki Gumball 3000 oraz znaczący akcjonariusz spółki GR Games. Źródło: spółka

Draw Distance: Spółka zawarła umowę z globalnym producentem i wydawcą gier komputerowych, na podstawie której spółka świadczyć będzie na jego rzecz usługi, których efektem będzie zbiór dokumentacji koncepcyjnej. Za świadczone usługi spółka otrzyma jednorazowe wynagrodzenie. Źródło: spółka

All In Games: Zgodnie z danymi sprzedażowymi spółki, gra „Paradise Lost”, której premiera odbyła się 24 marca 2021 r., do dnia 28 marca 2021 r. włącznie została sprzedana w liczbie 12 434 egzemplarzy na platformie Steam. „Nasze zwiastuny obejrzało blisko milion osób, a w rankingu wish-list na platformie Steam gra zbliża się do pierwszej „100″. Wierzymy, że ta zjawiskowa i efektownie prezentująca się produkcja będzie jedną z najsilniejszych w naszym portfolio. Trafi ona również do Epic Store oraz na Nintendo Switch i szczególnie na tej ostatniej platformie liczymy na dużą sprzedaż” – powiedział prezes Piotr Żygadło. Źródło: spółka

Noobz from Poland: Studio podpisało umowę z włoską firmą 505 Games na wydanie „Signum Temporis”, gry osadzonej w realiach II wojny światowej. Wartość kontraktu opiewa na kwotę blisko 1,6 mln euro. Premiera tytułu planowana jest na drugą połowę 2020 roku. Celem studia jest zdobycie pozycji lidera na polskim rynku w produkcji gier strategicznych. Źródło: spółka

Game Island: Producent gier z gatunku survival, zapowiedział na platformie Steam swój najnowszy survival – „Bunker Survival”. W grze studio ukazuje historię ludzkości w post apokaliptycznym świecie – przypominającym w klimacie serie gier „Metro” czy „Fallout” – w którym na skutek negatywnych działań człowieka, zmuszeni jesteśmy do życia w podziemnych schronach, a każde wyjście w „zewnętrzny” świat w poszukiwaniu niezbędnych do przerwania środków wiąże się z dużym niebezpieczeństwem. Źródło: spółka

Ditix: Spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. udostępniła 29 marca na platformie Google Play grę mobilną „Quick Fish” w wersji early access. „Quick Fish” jest grą zręcznościową, w formule free to play, udostępnioną w wersji na Android i przeznaczoną dla szerokiej grupy odbiorców. Źródło: spółka

Polyslash: Przez pierwsze 72 godziny od premiery gra „Mech Mechanic Simulator” została nabyta przez około 11 tys. użytkowników platformy Steam. Spółka kontynuuje porting na konsole, w tym platformy nowej generacji, w celu zwiększenia monetyzacji tytułu. Źródło: spółka

CD Projekt: Nie zakłada wydania trybu multiplayer do „Cyberpunka 2077” w formule gotowego produktu stand-alone. Planuje dodawać funkcjonalności online stopniowo. Elementy online będą dotyczyły trybu multliplayer, czyli możliwości wspólnej gry dla wielu graczy jednocześnie. Spółka czeka na decyzję Sony dot. potencjalnego powrotu gry na PlayStation Store. Źródło: Trigon

QubicGames: Podsumował kampanię promocyjną na 17- lecie spółki. Wg szacunków spółki, przychody wygenerowane w ramach akcji w samym marcu wyniosą około 1,8 mln zł, a łączna liczba sprzedanych gier przekroczy do 10. kwietnia 400 tysięcy egzemplarzy. Źródło: spółka

Microsoft: Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate z 22 rynków, w tym z Polski, mogą zagrać w 16 tytułów z pierwszego Xboxa, jak i Xboxa 360 poprzez chmurę (na telefonach z systemem Android oraz na tabletach). Już wkrótce w ramach cloud gamingu Xboxa dostępne będą kolejne produkcje. Członkowie usługi będą mogli sięgnąć po szereg gier za pośrednictwem urządzeń mobilnych z oryginalnego Xboxa, jak „Elder Scrolls III: Morrowind”, jak również z 360: „Banjo-Kazooie”, „Fable II” i „Fallout: New Vegas”. Sterowanie dotykowe z poziomu ekranu będzie dostępne dla pozycji, jak „Refuelled”, „Viva Pinata”, a także „Viva Pinata TIP”. Ułatwi to rozgrywkę osobom nie posiadającym kontrolera. Udostępnienie tych tytułów w chmurze stanowi kolejny krok Microsoftu na rzecz podtrzymania historii gamingu. Źródło: spółka

Microsoft: Może przejąć Discord już w kwietniu. Transakcja warta może być 10 mld USD. Źródło: BDM

