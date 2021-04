Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 5-9 kwietnia br.

CD Projekt: Roszczenia wobec CD Projektu oraz CD Projekt Inc. związane z pozwem złożonym w USA zostały wycofane, a tym samym podmioty te wyłączone zostały z toczącego się postępowania. „W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, aktualizując informację o wniesionym pozwie zbiorowym dotyczącym potencjalnych naruszeń prawa konkurencji na terenie Stanów Zjednoczonych, polegających na rzekomym zawarciu w umowach dystrybucyjnych z Valve Corporation tzw. ‚klauzul największego uprzywilejowania’, zarząd CD Projekt S.A informuje iż, zgodnie ze złożonym przez stronę powodową w dniu 8 kwietnia 2021 roku wnioskiem, wycofane zostały z pozwu roszczenia kierowane wobec CD Projekt S.A. oraz CD Projekt Inc., a tym samym podmioty te wyłączone zostały z toczącego się postępowania” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Ignibit: Spółka z branży virtual reality, której akcjonariuszem jest PlayWay, zakończyła ofertę publiczną w związku z emisją akcji serii E, pozyskując 1,5 mln zł. Jeszcze w tym roku spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect.”Miło nam ogłosić, że przyjęliśmy zapisy na wszystkie oferowane akcje serii E. Właśnie zakończyliśmy ofertę publiczną akcji, z której pozyskamy od inwestorów kwotę 1,5 mln zł, dziękujemy za zaufanie. Tak jak deklarowaliśmy, środki przeznaczymy na rozpoczęcie prac nas autorską produkcją oraz portowanie do virtual reality dwóch gier na zlecenie: ‚Agony’ i ‚Bum Simulator’. Wśród celów emisyjnych jest także dostosowanie wyprodukowanych modułów edukacyjnych VR do dalszej odsprzedaży oraz zwiększenie kapitału obrotowego w celu przyspieszenia realizacji założonych celów” – powiedział członek zarządu spółki Rafał Krawczyński. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Spółka uplasowała ponad 51 000 akcji serii F po cenie 35 zł za jeden walor w subskrypcji prywatnej, a pozyskane ponad 1,79 mln zł wesprze realizację 3 projektów, w tym grę „Uragun”. „Inwestorzy docenili przyjętą przez nas strategię oraz kompetencje spółki w zakresie produkcji i promocji gier. Subskrypcja otwarta akcji serii D z połowy 2020 r. zakończyła się spektakularnie: spółka pozyskała wówczas 2,5 mln zł, a łączne zapisy, które zostały złożone osiągnęły wtedy wartość ponad 21 mln zł. Ze względu na ogromne zainteresowanie inwestorów przeprowadziliśmy kolejną emisję akcji, tj. akcji serii F, tym razem w ramach subskrypcji prywatnej. Wiarę w spółkę najlepiej obrazuje cena emisyjna. Mimo aktualnego kursu akcji spółki, inwestorzy zdecydowali się objąć akcje nowej emisji po 35 zł za akcję” – powiedział prezes Marcin Marzęcki. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: W związku z przejściem na rynek główny GPW z NewConnect nie planuje zmiany strategii i podtrzymuje plan rozwoju gry „Green Hell”, poinformował zarząd.”Przejście na rynek główny GPW uważamy, że jest to naturalny krok w rozwoju naszej spółki. W 2017 r. mieliśmy IPO i wtedy nasza kapitalizacja wynosiła ok. 40 mln zł. Po ponad 3 latach od debiutu (2018 r.) jest to prawie 700 mln zł i to pokazuje, jak dynamicznie nasza spółka się rozwija. Wchodząc na główny rynek GPW, otwieramy się na nowych inwestorów z kraju i z zagranicy. Zauważyliśmy także zainteresowanie naszą spółką ze strony funduszy zagranicznych” – powiedział prezes Krzysztof Kwiatek. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Akcje spółki zadebiutowały 8 kwietnia na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia, natomiast ok godz. 9:15 spadał o 0,92% do 965 zł. Creepy Jar jest 433. spółką notowaną na głównym rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2021 r. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka pracuje obecnie m.in. nad dwoma dużymi grami, większymi od gry „The Medium”. Spółka ma również plany związane z rozwojem marki „The Medium”. „Spółka pracuje nad dwoma dużymi grami (większymi od ‚The Medium’). Staramy się też mieć inne niespodzianki w zanadrzu” – powiedział prezes Piotr Babieno. Dodał, że spółka zdecydowanie zmierza w kierunku horroru jako gatunku i nie tylko horroru psychologicznego. „Produkcje, nad którymi obecnie pracujemy, będą bardzo dużym krokiem, który zbliża nas do miejsca, w którym chcemy być – czyli lidera gatunku” – powiedział prezes. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka planuje rozpoczęcie dystrybucji gry „Layers of Fear VR” w wersji Sony PlayStation VR na 29 kwietnia 2021 r. „Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 19,90 USD/EUR” – podała spółka. W ocenie spółki sprzedaż gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe w 2021 r. i kolejnych okresach. Źródło: ISBnews

T-Bull: Akcjonariusze spółki przyjęli podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia program motywacyjny dla wybranych członków organów i współpracowników spółki, z warunkiem osiągnięcia przez spółkę kapitalizacji na poziomie co najmniej 60 mln zł do końca 2022 r.”Spółka zaoferuje wybranym członkom organów oraz współpracownikom spółki łącznie 874 834 […] warranty subskrypcyjne serii A, pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę kapitalizacji co najmniej 60 000 000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Huuuge: Spółka miała wstępnie 95,6 mln USD skonsolidowanych przychodów bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności) w pierwszym kwartale 2021 r.”Przychody ze sprzedaży (bez efektu rozliczania przychodów w czasie): 95,6 mln USD, co stanowi ok. 6-proc. wzrost w porównaniu do czwartego kwartału 2020 oraz ok. 27-proc. wzrost w porównaniu rok do roku, tj. w porównaniu do pierwszego kwartału 2020″ – podała spółka. Źródło: ISBnews

All In! Games: Gra „Ghostrunner” do 31 grudnia 2020 r. sprzedała się w ponad 500 tys. kopii, a po uwzględnieniu zwrotów sprzedaż przekroczyła liczbę 482 tys. egzemplarzy. „Sprzedaż z podziałem na platformy prezentowała się następująco: platforma Steam – 53% całej sprzedaży gry w 2020 r., platformy konsolowe: Xbox, PS4 oraz Nintendo Switch – 23% całej sprzedaży gry w 2020 r., pozostałe sklepy (w tym również sprzedaż DLC) – 24% całej sprzedaży gry w 2020 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły ok. 20,5 mln zł w marcu 2021 r., co oznacza wzrost o 69% m/m.”W marcu 2021 przychody z gier Grupy BoomBit pomniejszone o koszty user acquisition oraz prowizji platform dystrybucyjnych wyniosły ok. 7,6 mln zł w porównaniu do ok. 5,4 mln zł w lutym 2021 (+40% m/m). Łączne przychody z gier Grupy BoomBit w marcu 2021 wyniosły ok. 20,5 mln zł (+69% m/m). Koszty UA wyniosły w tym okresie ok. 11,9 mln zł (+95% m/m), natomiast koszty prowizji platform 1 mln zł (+71% m/m)” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Spółka wstępnie wygenerowała 169,6 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2021 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) wobec 95,1 mln zł w I kw. 2020 r.”W szacunkowej kwocie przychodów 132,1 mln zł odnosi się do przychodów wygenerowanych przez grę ‚Fishing Clash’, co stanowi ok. 78% skonsolidowanych przychodów. Z kolei szacowane przychody z gry ‚Hunting Clash’ wyniosły 27 mln zł, stanowiąc 16% skonsolidowanych płatności” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Jujubee: Spółka wraz z wydawcą – 1C Entertainment EU – podjęło decyzję o przesunięciu premiery gry Realpolitiks II w wersji PC na platformie Steam na 12 maja 2021 r., podała spółka. Wcześniej termin wydania gry był kilkakrotnie przekładany – ostatnio na 8 kwietnia. Źródło: ISBnews

Movie Games: Producent i wydawca gier wspólnie ze studiem produkcji i postprodukcji oraz efektów wizualnych Platige Image, założył spółkę Image Games. Podmiot będzie zajmować się produkcją gier z segmentu AA, spełniających wizualne i narracyjne standardy jakości Platige Image. Movie Games dostarczy nowemu studiu know-how produkcyjny i wydawniczy. Platige Image wniesie zaplecze potrzebne do realizacji wysokojakościowych animacji i doświadczenia na rynku licencji filmowych i serialowych. Źródło: ISBnews

Skinwallet Market: Platforma typu marketplace, która umożliwia obrót wirtualnymi przedmiotami z gier, zanotowała w lutym 13,8 tys. nowych użytkowników. To 84% więcej nowych rejestracji niż w poprzednim miesiącu. Liczba transakcji zwiększyła się aż o 290% do 6,7 tys. Źródło: spółka

Artifex Mundi: Producent i wydawca gier zanotował w marcu br. 4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 70% r/r. Od początku roku przychody wzrosły, według szacunkowych danych, o 88% do 10,5 mln zł. Motorem napędowym wzrostu sprzedaży grupy jest komercjalizacja Unsolved – aplikacji free-to-play oferującej gry HOPA z portfela giełdowej spółki, odpowiadającej za 46% przychodów spółki w marcu oraz blisko 40% w całym I kw. br. Źródło: spółka

Varsav Game Studios: Spółka w ramach konkursu Rozwój Sektorów Kreatywnych 2021 organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzyma 100 tys. zł dofinansowania do projektu „ARIA – prototyp gry, której głównym bohaterem jest czworonożne zwierzę mierzące się z wojenną rzeczywistością”. Całkowita wartość projektu objętego wnioskiem to 421 250 zł. Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka zaplanowana debiut gry „Graviter” na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Hong Kongu i Japonii została ustalona na dzień 8 kwietnia 2021 r. Źródło: spółka

Incuvo: Spółka zaplanowała na 29 kwietnia debiut gry „Layers of Fear” na PlayStation VR. Cenę gry ustalono na 19,90 euro/USD. „Layers of Fear” to psychodeliczny horror autorstwa Bloober Team, w którym gracz przenosi się do umysłu obłąkanego malarza. Źródło: spółka

Iron VR: Spółka zależna notowanego na NewConnect Carbon Studio, zrealizuje projekt tytułu „Lust for Darkness” w wersji dedykowanej wirtualnej rzeczywistości. Wydawcą i producentem standardowej wersji erotycznego horroru psychologicznego, inspirowanego dziełami Lovecraft’ a, jest spółka Movie Games. Premiera tytułu w wersji na PC VR planowana jest w tym roku. 30 marca na rynek trafił pierwszy autorski tytuł Iron VR o nazwie „Holy Chick!” Spółka do końca br. planuje debiut na rynku NewConnect. Źródło: spółka

Noobz from Poland: Polski producent gier wideo na PC podpisał umowę z włoską firmą 505 Games na wydanie „Signum Temporis”, gry osadzonej w realiach II wojny światowej. „Na mocy zawartej umowy stworzymy grę ‚Signum Temporis”, której 505 Games będzie wydawcą oraz zajmie się dystrybucją projektu. ‚Signum Temporis’ będzie znacznie większym tytułem niż ‚Total Tank Simulator’ naszego autorstwa. Obecnie projekt znajduje się w fazie produkcji” – powiedział prezes Jarosław Kotowski. Wartość kontraktu opiewa na kwotę blisko 1,6 mln euro. Premiera tytułu planowana jest na drugą połowę 2022 roku. Źródło: spółka

Manager Games: Wydawca i producent gier wideo, którego specjalizacją jest tworzenie gier z segmentu manager/ tycoon, podpisał umowy wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych, na realizację dwóch nowych tytułów, tzn. „Russian Diamond Mine Manager” oraz „Bicycle Mechanic Simulator”. Studio w III kw. br. planuje premierę gry „Drill Deal – Oil Tycoon”. W br. spółka chce zadebiutować na NewConnect. Źródło: spółka

Atomic Jelly: Spółka planuje 10 kwietnia zaprezentować zwiastun nowej preprodukcjipt. „Rally Mechanic Simulator” na platformie Steam w wersji na komputery osobiste. Źródło: spółka

Intelligent Gaming Solutions (IGS): Spółka notowana na NewConnect przejmuje e-sportową sekcję jednego ze znanych klubów piłkarskich w Europie. Licencja na turecki Beşiktaş kosztowała 400 tys. euro. IGS chce wspierać kolejne kluby piłkarskie w profesjonalizacji sekcji gamingowych, podała spółka w komunikacie. Źródło: ISBtech

Mercedes-Benz: Polski oddział producenta ze Stuttgartu nawiązał współpracę z Illuminar Gaming – najstarszą i największą organizacją e-sportu w Polsce. Źródło: ISBtech

Techland: Polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i wydawaniem gier komputerowych zdecydowało się przedłużyć umowę najmu 900 m2 przestrzeni biurowej w kompleksie Gdański Business Center w Warszawie. Źródło: spółka

