Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 14-18 czerwca br.

SimFabric: Spółka zależna MobileFabric – spółka zależna od SimFabric – podpisała porozumienia z PlayWay dotyczącej nowej serii gier „Thief Stories”. „Po analizie rynkowej i chęci długofalowego budowania własnej marki serii gier mobilnych opartych o świat ‚Thief Simulator’ oraz możliwości swobodnego rozwoju marki ‚Thief Simulator Mobile’ na urządzeniach mobilnych, MobileFabric w porozumieniu z PlayWay podjęła decyzję o stworzeniu własnego brandu Thief Stories, który w całości będzie należał do MobileFabric”. Źródło: ISBnews

Render Cube: Gra „Medieval Dynasty” trafiła do usługi Xbox Game Pass For PC dzięki rozpoczętej współpracy Render Cube z Microsoftem. W planach na 2021 rok jest premiera pełnej wersji gry „Medieval Dynasty”. Studio jeszcze w zeszłym roku udostępniło pierwszą roadmapę dla opracowywanych aktualizacji. Źródło: ISBnews

Klabater: W związku z planowaną produkcją i wydaniem gry planszowej na podstawie „Crossroads Inn” spółka planuje przeprowadzić kampanię crowdfundingową w drugiej połowie roku. Premiera gry planszowej planowana jest na II połowę 2022 r. Źródło: ISBnews

Games Operators: Spółka podpisała z Beta 2 Games umowę, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki gry o roboczym tytule „Riot Operator” na platformę PC. „Zgodnie z zawartą umową, twórca stworzy grę, a spółka sfinansuje w całości produkcję gry oraz wyda ją na platformie Steam. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev” – podała spółka. Źródło: ISBnews

The Dust: Spółka dokonała przydziału 300 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F, oferowanych w ramach oferty publicznej. Oznacza to, że spółka pozyskała z emisji 4,2 mln zł brutto. Inwestorom indywidualnym przydzielono 199 000 akcji serii F, a inwestorom instytucjonalnym przydzielono 101 000 akcji serii F. Cena emisyjna wyniosła 14 zł za każdą akcję. Źródło: ISBnews

Road Studio: Spółka zamierza do lipca br. złożyć na warszawskiej giełdzie dokument informacyjny w związku z planowanym debiutem na NewConnect, podała spółka. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) podjął uchwałę o dematerializacji akcji spółki. Źródło: ISBnews

Play of Battle: Spółka 22 czerwca rozpocznie ofertę publiczną na kwotę 1 mln euro i będzie ją promować na Crowdway. Celem inicjatywy jest opracowanie koncepcji międzynarodowego projektu realistycznych gier strategicznych z silnie rozwiniętymi aspektami geopolityki i działań wojennych. Za ich produkcję odpowiedzialne będzie studio Noobz from Poland, które nabyło 40% udziałów akcji spółki. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Spółka zadebiutowały na rynku NewConnect 17 czerwca. Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 1 456 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Live Motion Games jest 365. spółką notowaną na NewConnect oraz 14. debiutantem na tym rynku w 2021 r. Do końca br. spółka planuje premiery czterech gier. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka planuje premierę darmowego rozszerzenia do gry „Green Hell, Spirits of Amazonia 2” 22 czerwca 2021 r. W związku z tym gra będzie dostępna w specjalnej promocji na platformie Steam. „Spirits of Amazonia 2” wzbogaci ‚Green Hella’ o nowe wątki fabularne oraz kolejne obszary dżungli do eksplorowania przez graczy. Wraz z dodatkiem w grze pojawi się także kolejny rodzaj przeciwnika – Thug i nowe zwierzęta – czarna pantera i mały tapir. Źródło: ISBnews

Forestlight Games: Spółka rozpoczęła publiczną emisję akcji, w ramach której zamierza pozyskać do 3 mln zł na przygotowanie m.in pre-produkcji wersji demo do dwóch niezapowiedzianych jeszcze tytułów gier. Oferta składa się z 240 tys. akcji serii B, a cena emisyjna została ustalona na poziomie 12,5 zł. Do 2 lipca będą przyjmowane zapisy w ramach publicznej emisji akcji. Źródło: ISBnews

Games Operators: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2020 rok w kwocie 0,34 zł na akcję Dzień dywidendy ustalono na 16 września 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 7 października 2021 r. Źródło: ISBnews

Simteract: Nacon – francuski wydawca gry „Train Life: A Railway Simulator” tworzonej przez Simteract – zwiększył o 30% budżet produkcyjny gry na jej rozbudowę i marketing. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka ustaliła datę premiery gry „The Medium” na 3 września 2021 r. w wersji na platformie PlayStation 5. Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 49,99 euro/USD i 41,74 GBP. Tego samego dnia „The Medium” zostanie wydane również w wersji pudełkowej na platformach PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 na terenie całego świata z wyjątkiem Japonii, a za dystrybucję będzie odpowiadał Koch Media. Natomiast w Japonii, gra ukaże się w IV kw. 2021 tylko na PC oraz PlayStation 5, a za to wydanie będzie odpowiadać NA Publishing. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Sony Interactive Entertainment przywróci dostępność cyfrowej wersji gry „Cyberpunk 2077” w sklepie PlayStation Store od 21 czerwca br. „Zarząd CD Projekt […] przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie PlayStation Store począwszy od dnia 21 czerwca 2021 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

PlayWay: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy w kwocie 84,09 mln zł tj. 12,74 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 23 czerwca 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2021 r. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka podpisał list intencyjny z Evor Games – polskim producentem gier mobilnych. W ramach współpracy Evor Games połączy się z jedną ze spółek z rodziny Movie Games, przekazując jej swoje IP. Movie Games jednocześnie rozpoczyna poszukiwania innych tego typu podmiotów z branży gamingowej zainteresowanych dołączeniem do rodziny Movie Games. Źródło: ISBnews

Demolish Games: Spółka podtrzymuje plan debiutu na NewConnect w tym roku, poinformował ISBtech prezes Paweł Dywelski. „Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do debiutu i współpracujemy w tym zakresie z domem maklerskim. Dołączenie do rynku publicznego NewConnect planujemy jeszcze w tym roku” – powiedział Dywelski. Źródło: ISBnews

11bit studios: Akcjonariusze zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku za 2020 r. w całości na kapitał zapasowy. „Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2020 roku w kwocie 37 363 131 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki” – podała spółka. Źródło: ISBnews

The Farm 51 Group: Premiera gry „Chernobylite” na komputerach PC nastąpi 28 lipca 2021 r. Premiera gry na konsole PS4 Xbox One nastąpi nie później niż do końca III kwartału br. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej Ultimate Games w sklepie Steam (wishlist) wynosi 1,2 mln. Źródło: ISBnews

Manager Games: Demo gry „Drill Deal – Oil Tycoon” zadebiutuje podczas letniego Festiwalu Steam w dniach 16-22 czerwca. Źródło: spółka

Detalion Games: Spółka ustaliła premiery gry „Plastic Rebellion” w wersji na Nintendo Switch na dzień 16 czerwca 2021 r. Źródło: spółka

Bloober Team: Spółka zależna – Feardemic wyda grę Dark Fracture na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Nintendo Switch. Pełna wersja horroru psychologicznego będzie dostępna w wersji cyfrowej oraz pudełkowej w 2022 r. Źródło: spółka

CI Games: Liczba sprzedanych sztuk „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” na PC i XBOX X/S, XBOX One oraz Play Station 4 – na wszystkich terytoriach dystrybucji w kanałach cyfrowych, w ciągu 10 dni od premiery, była o ok. 125% wyższa w porównaniu do „SGW Contracts” na tych terytoriach w analogicznym okresie po premierze. Wynik ten nie uwzględnia pre-orderów. W raportowany okresie spółka odnotowała także 170-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży najnowszej gry z marki, w porównaniu do wyniku jaki – w takim samym czasie po premierze – uzyskał „SGW Contracts”. Źródło: spółka

No Gravity Games: Gra „Connection ReHaunted” na dzień 1 czerwca 2021 r. (premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 13 maja 2021 r.), wygenerowała sprzedaż, która zapewniła pełen zwrot wydatków na stworzenie portu i wydanie gry. Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka ustaliła, datę wprowadzenia do sprzedaży gry „Kickerinho”na platformie Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Hong Kongu i Japonii na 1 lipca 2021 r. Źródło: spółka

Drago Entertaiment: Spółka odstąpiła od umowy zawartej 31 lipca 2020 r. z UF Games dotyczącej wykonania portu gry „Treasure Hunter Simulator” na platformę Nintendo Switch ze względu na fakt, iż wykonawca nie rozpoczął jeszcze prac związanych z realizacją portu gry. Źródło: spółka

CD Projekt: Podczas zaplanowanego na 9 lipca wydarzenia WitcherCon nie zostanie zapowiedziana żadna nowa gra z serii „Wiedźmin”. W trakcie wydarzenia zapowiedziano m.in. panele dyskusyjne z twórcami gier wideo i serialu, a także z udziałem widzów online, przedstawione mają być informacje dotyczące procesu tworzenia gier o Wiedźminie, wiedźmińskich gadżetów, serialu i anime Netflixa. Źródło: BDM

Creepy Jar: Na targach E3 przedstawił trailer gry Green Hell VR. Źródło: BDM

Microsoft: Podczas pokazu Xbox & Bethesda Games Showcase, Xbox zaprezentował 30 tytułów, z których 27 będzie dostępnych w ramach Xbox Game Pass. Podczas Showcase zaprezentowano całą gamę tytułów, od blockbusterów AAA, po dzieła niezależnego gamingu. Każdy tytuł na konsolę z prezentacji zoptymalizowano pod kątem Xbox Series X i Series S. Xbox ogłosił również, że do końca roku fani gier mogą spodziewać się kolejnych comiesięcznych premier, dostępnych już pierwszego dnia w ramach Game Passa, na czele z pięcioma nowymi tytułami od Xbox Game Studios, w tym: Halo Infinite )po raz pierwszy w swojej historii z darmowym trybem dla wielu graczy, dającym możliwość zbudowania największej społeczności Halo w historii; premiera tej zimy); Forza Horizon 5 (gra nowej generacji, przedstawiająca największy, najbardziej zróżnicowany otwarty świat w historii serii, premiera już 9 listopada); Age of Empires IV (kontynuacja strategicznej serii, której premiera nastąpi 28 października); Psychonauts 2, (kontynuacja komedii z 2005 roku, opracowana przez wielokrotnie nagradzany zespół Double Fine Productions; premiera 25 sierpnia); Sea of Thieves: A Pirate’s Life (przenosi Piratów z Karaibów w świat SoT jako darmowy update, która wystartuje 22 czerwca). Zapowiedziano także, że zarówno Starfield, jak i Redfall będą dostępne wyłącznie na Xbox. Starfield to długo wyczekiwana gra RPG od Bethesda Game Studios, która pojawi się na rynku 11 listopada 2022 r. Z kolei Redfall to shooter kooperacyjny, stworzony przez zespół Arkane Austin. Jej premiera odbędzie się latem przyszłego roku. Źródło: ISBtech

Nissan: Inżynierowie audiofoniczni Nissana połączyli siły z ekspertami czołowego producenta z branży rozrywkowej – Bandai Namco Group – aby opracować dźwięki samochodowe dla nowych pojazdów Nissana, począwszy od modeli Rogue i Pathfinder w wersjach na rok 2021 w Stanach Zjednoczonych, Nissana Note w Japonii oraz nowego Nissana Qashqai w Europie. Źródło: ISBtech

Zagranica: Gracze krytykują decyzję DICE, że Battlefield 2042 to gra za 349 zł z płatnym Battle Pass; Xbox chce kupować kolejne studia; FIFA, Battlefield i EA z gigantycznym problemem. Hakerzy wykradli „mnóstwo danych”; Twórcy Batman Arkham zostali kupieni przez Warner Bros za zaskakująco niską kwotę; Square Enix przedstawiło gry tworzone z myślą o smartfonach. Źródło: BDM

Flying Wild Hog: Podpisał umowę najmu na prawie 1000 m2 w budynku Porto Office A w Krakowie. Źródło: spółka

Gamivo: Do firmy dołączył doświadczony manager Bartłomiej Kaczmarek, który jako dyrektor sprzedaży będzie rozwijał relacje ze sprzedawcami oraz poszerzenie oferty asortymentowej platformy. Źródło: spółka

VARSAV Game Studios: Do 22 czerwca wersja demonstracyjna nadchodzącej gry studia będzie dostępna w ramach Festiwalu Steam Next. Premiera Early Access Giants Uprising planowana jest na trzeci kwartał bieżącego roku. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Hakerzy wykradli cenne informacje jednemu z największych wydawców gier na świecie – firmie Electronic Arts (EA). Twierdzą, że pobrali kod źródłowy takich gier jak FIFA 21 oraz zastrzeżonego silnika gry Frostbite, używanego jako baza dla wielu innych gier, podaje firma Check Point Software. Skala zagrożenia jest o tyle duża, że najpopularniejsza gra FIFA sprzedała się od początku produkcji w ilości 325 mln egzemplarzy na świecie (dane za EA). Producent poinformował jednak, że żadne dane graczy nie zostały skradzione podczas ataku. Nie uzyskano dostępu do danych graczy i nie mamy powodu sądzić, że istnieje jakiekolwiek ryzyko dla ich prywatności – dodała firma. EA dodało, że wtargnięcie do sieci nie było atakiem ransomware i miało miejsce niedawno. Tymczasem eksperci ds. bezpieczeństwa Check Point Software twierdzą, że „za każdym razem, gdy wycieka kod źródłowy, istnieje zagrożenie, że hakerzy mogą łatwo zobaczyć wewnętrzne działanie gry, wykorzystać luki w zabezpieczeniach, a nawet skorzystać z inżynierii wstecznej gier w złych celach. „Te złośliwe działania mogą się skalować, jeśli hakerzy sprzedają swoją kradzież w Dark Net. Pojawiają się doniesienia, że kod źródłowy z wycieku danych EA Games jest już reklamowany w darknecie. Nic dziwnego, ponieważ hakerzy zwykle szybko zarabiają na tym, co kradną. Poufne informacje, takie jak kod źródłowy z EA Games, mogą pozwolić na zarobienie dużych pieniędzy” – podkreślił dyrektor Check Point Software w Polsce Wojciech Głażewski. Źródło: spółka

