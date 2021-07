Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 28 czerwca – 2 lipca br.

CD Projekt: Gra „Wiedźmin: Pogromca Potworów”, wykorzystująca technologię rzeczywistości rozszerzonej, zostanie wydana na iOS i Androida 21 lipca br, podał CD Projekt. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Zamierza przeprowadzić integrację przejętego włoskiego studia Rortos w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, poinformował prezes Maciej Zużałek. Dzięki strategii akwizycyjnej w „pipeline” mają pojawić się nowe gry. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Spółka zadeklarowała inwestycję do 3 mln USD w Sisu Game Ventures, poinformował prezes Ten Square Games Maciej Zużałek. „Do naszych silników strategii rozwoju dodajemy globalną współpracę z funduszem Sisu. Da nam to dobry wgląd w rynek i potencjalne transakcje, gdyż jest to bardzo aktywny fundusz, który inwestuje w firmy z branży gier na wczesnym etapie rozwoju” – powiedział Zużałek. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Spółka ma duże oczekiwania wobec gry „Fishing Clash” na rynku chińskim, poinformowała członek zarządu Anna Idzikowska. W długim terminie spółka celuje w Chinach w „mistrzowską” pozycję. „Oczekujemy, że launch gry na głównych platformach na rynku chińskim nastąpi w ciągu kilku tygodni. Długoterminowo chcemy być zbudować silną, ‚mistrzowską’ pozycję na tym największym rynku gamingowym na świecie. ‚Fishing Clash’ jest grą sportową, a takie są bardzo popularne na tym rynku” – powiedziała Idzikowska. Źródło: ISBnews

Movie Games: Akcjonariusze zdecydowali o skupie do 23 tys. akcji własnych, na co zostanie przeznaczone do 1,6 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2020 r. Akcje spółki będą skupowane z rynku po cenie maksymalnej 120 zł oraz nie niższej niż 80 zł. Źródło: ISBnews

T-Bull: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2020 r., wynoszącego 1,83 mln zł, na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Spółka podpisała z akcjonariuszami Rortos umowę, zgodnie z którą przejmie 100% udziałów w Rortos za kwotę 45 mln euro, bez uwzględniania stanu gotówki i poziomu zadłużenia. Płatna z góry kwota stanowi wielokrotność 9,8x szacowanego znormalizowanego wyniku EBITDA za 2020 rok, zgodnie z obowiązującymi w TSG zasadami rachunkowości. Ponadto umowa przewiduje dodatkowe płatności na rzecz sprzedającego za okres od 1 lipca 2021 do końca 2025 r. w maksymalnej kwocie nie wyższej niż wynik EBITDA we wspomnianym okresie. Jako że transakcja nie wymaga uprzednich zgód organów antymonopolowych, jej finalizacja spodziewana jest w najbliższym tygodniu. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka zmieniła datę światowej premiery gry „Observer: System Redux” na platformy PlayStation 4 oraz Xbox One w wersji cyfrowej oraz pudełkowej, jak również w wersji pudełkowej na platformy PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X|S – na 23 lipca br. Wcześniej spółka podawała, że premiera gry zaplanowana jest na 16 lipca. Źródło: ISBnews

Blind Warrior: Spółka zależna od SimFabric otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji” w ramach Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych zawarł umowę strategicznej współpracy ze spółką Konami Digital Entertainment Co., Ltd. w zakresie możliwości wspólnego rozwoju treści. Umowa zacieśnia trwającą współpracę stron, której intencją jest możliwość wymiany know-how w temacie tworzenia treści oraz stworzenie warunków do wykorzystania najmocniejszych stron i umiejętności Bloober Team oraz Konami. Źródło: ISBnews

IPO DK: Akcjonariusze IPO Doradztwo Kapitałowe mają na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 sierpnia zdecydować o zmianie nazwy spółki na Movie Games VR Pod nową nazwą spółka będzie się zajmować wydawnictwem najważniejszych tytułów autorstwa podmiotów z rodziny Movie Games na platformach Virtual Reality (VR). Źródło: ISBnews

Ten Square Games: NetEase uruchomi grę ” Fishing Clash” na największych platformach w Chinach (iOS i Android) w najbliższych tygodniach, zapowiedziało Ten Square Games. 28 czerwca „Fishing Clash” – flagowy tytuł spółki – otrzymał akredytację w Chinach – na największym i jednym z najszybciej rosnących rynków gamingowych na świecie. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Spółka uzyskała informację, że National Press and Publication Agency (NPPA) – organ regulacyjny zarządzający chińskim rynkiem gier wideo – ogłosił wydanie licencji na publikację gry „Fishing Clash” na rynku chińskim. Tym samym został spełniony warunek niezbędny do rozpoczęcia dystrybucji „Fishing Clash” na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Źródło: ISBnews

Noobz from Poland: Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki Noobz from Poland i podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect. „W nawiązaniu do otrzymanej decyzji Giełdy Papierów Wartościowych, czekamy na wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji naszej spółki w alternatywnym systemie obrotu. Koncentrujemy się w szczególności na grach z gatunku grand strategy, w szczególności na PC, nie rezygnując jednocześnie z multiplatformowych produkcji dedykowanych na komputery stacjonarne i konsole. Realizacją tych projektów zajmie się Rookiez from Warsaw” – powiedział prezes Jarosław Kotowski. Źródło: ISBnews

Two Horizons: Spółka z grupy The Dust podała, że gra „Hotel Renovator”, którego wersja demonstracyjna dostępna była przez 7 dni trwania festiwalu, została pobrana ponad 18,5 tys. razy, a odnotowany przyrost wishlisty w trakcie festiwalu wyniósł aż 40%. Obecnie poziom wishlisty tytułu przekracza 30 tys. Źródło: spółka

Brave Lamb Studio: Spółka z rodziny Movie Games, zakończyła niedawno fazę vertical slice w pracach nad „War Hospital” oraz rozpoczęła realizację wersji alpha gry, w której znajdą się wszystkie mechaniki i materiały potrzebne do jej ukończenia. Równolegle do procesów produkcyjnych zarząd prowadzi rozmowy z międzynarodowymi podmiotami zainteresowanymi rolą globalnego wydawcy tytułu. W rozmowach uczestniczy obecnie 50 wydawców. Źródło: spółka

Jujubee: Spółka objęła i opłaciła wszystkie 95 tys. akcji serii C wyemitowanych przez spółkę zależną Strategy Forge. Tym samym spółka zależna pozyskała 874 tys. zł. Źródło: spółka

Games Operators: Zdecydował o emisji do 70 700 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru na potrzeby programu motywacyjnego, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na 0,1 zł za akcję. Uchwała została podjęta w ramach upoważnienia nadanego 29 czerwca 2020 r. przez walne zgromadzenie uchwałą w sprawie utworzenia programu motywacyjnego. Źródło: spółka

Brave Lamb Studio: Spółka z rodziny Movie Games,nawiązała współpracę z brytyjskim Imperial War Museums przy powstającej grze „War Hospital”, osadzonej w realiach I Wojny Światowej. Eksperci muzeum będą konsultować historyczny aspekt gry i pomogą w dotarciu do społeczności miłośników historii. „War Hospital” to pierwsza gra w historii oficjalnie licencjonowana przez Imperial War Museums. Źródło: spółka

Vixa Games: Spółka w ramach konkursu GameINN, zrealizuje do końca 2022 r. projekt pod nazwą HyperStack. Spółka zaprojektuje modułowy system do optymalizacji produkcji gier. Celem działania jest zmniejszenie nakładów pracy w zakresie stworzenia pojedynczej produkcji i zwiększenie liczby gier, nad którymi studio może jednocześnie pracować z 1 do 2-3 tytułów. Źródło: spółka

United Label: Darren Newnham od 1 lipca będzie pełnić funkcję prezesa spółki decyzją rady nadzorczej. Newnham ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży gier. Źródło: spółka

Chess & Checkers: Mobilna gra warcaby polskiego studia ma już 100 mln graczy. Źródło: ISBtech

Microsoft: Catherine Gluckstein, VP and Head of Product, Xbox Cloud Gaming ogłosiła, że Xbox Cloud Gaming jest już dostępny dla wszystkich członków Xbox Game Pass Ultimate – począwszy od konsol, przez PC z Windows 10, po smartfony oraz tablety Apple. Premiera dotyczy wszystkich 22 rynków obsługiwanych przez Xbox. Dzięki temu subskrybenci XGPU mogą wejść na Xbox.com/play poprzez przeglądarkę Edge, Chrome lub Safari, by zagrać w ponad 100 gier dostępnych w ramach abonamentu. Ponadto, Microsoft wprowadził szereg rozwiązań usprawniających korzystanie z chmury gamingowej. Ogłoszono również, że Xbox Cloud Gaming będzie od teraz korzystać ze specjalnie przystosowanych konsol Xbox Series X. Pozwala to większej liczbie użytkowników na szybsze ładowanie gier, czy większą liczbę klatek na sekundę. W celu ograniczenia latencji i zapewnienia najwyższej jakości rozgrywki na najszerszym spektrum urządzeń, streaming będzie odbywał się w rozdzielczości 1080 p i do 60 fps. Premiera ta stanowi milowy krok w osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie możliwości Xboxa jak najszerszej liczbie graczy na świecie. Źródło: ISBtech

Kool2Play: Niezależny producent gier komputerowych zaprezentował nową rozgrywkę z gry „Uragun”. W krótkim materiale twórcy opowiadają o postępach prac i nowościach w grze, której premiera planowana jest w early access w IV kw. 2021. Źródło: ISBtech

Huawei: „Angry Birds 2” – jedna z najpopularniejszych gier mobilnych na świecie – jest dostępna w AppGallery. Użytkownicy, którzy pobiorą ją ze sklepu Huawei, będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty i uzyskać zwrot pieniędzy wydanych na zakupy w grze. Źródło: spółka

CD Projekt: BDM w swoim raporcie analitycznym wskazał, że od długo wyczekiwanej premiery gry „Cyberpunk 2077” minęło zaledwie pół roku, a jej sprzedaż drastycznie spadła przekładając się na bardzo słabe wyniki. Do tej sytuacji przyczyniła się pozostawiająca wiele do życzenia jakość produktu, wycofanie gry z PS Store oraz spadek zainteresowania wśród graczy tym uniwersum. Mimo przywrócenia tytułu do sklepu Sony (21.06) i powrotu jednego z najważniejszych kanałów sprzedaży, szacowane przez brokera wyniki spółki nie uzasadniają jej obecnej wyceny. Broker liczy, że w związku z zapowiedzianymi na II poł. 2021 r. next-genowymi premierami gier W3 i CP wyniki spółki ulegną poprawie, jednak uważa, że dalej są to poziomy, które pozostawiają ogromny niedosyt po tak długo wyczekiwanej premierze, zważywszy, że na kolejną przyjdzie nam czekać ponad 4 lata. Źródło: BDM

CD Projekt: SCGE Management zmniejszył krótką pozycję netto na akcjach spółki do poniżej 0,5%. Źródło: Trigon

Cherrypick Games: Wciąż nie otrzymał wpłaty kwoty 550tys. euro wynikającej ze spłaty należności od Kuu Hubb Oy. Źródło: spółka

Zagranica: Playdemic zostało kupione przez EA; Ubisoft: Gra „Far Cry 6” jest rozwijana przez 12 zespołów. Ubisoft: Gra „Avatar: Frontiers of Pandora” miała pokaz „widowiskowej” technologii na silniku Snowdrop. Źródło: BDM

Hivemind: Spółka stojąca za projektem nowej telewizji dla graczy VTV rozpoczęła kampanię crowfundingową na budowę kompletnego zaplecza technicznego, produkcji formatów, współpracy z grupą rozpoznawalnych twórców i realizacji serii programów opartych o ich wizje. Zebrane środki mają pomóc też w promocji i pozyskaniu zasięgów oraz zwiększeniu zespołu i jego rozwoju na wielu płaszczyznach – produkcji telewizyjnej, reklamy i relacji inwestorskich. Źródło: spółka

Gaming: Firma badawcza NewZoo ocenia, że rynek gier czeka „świetlana przyszłość” na bazie oczekiwanej liczby graczy, która przekroczy 3 mld USD do 2024 r., a roczne przychody branży przekroczą 200 mld USD. Źródło: spółka

Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 9 mln USD przychodów z portfela gier spółki w czerwcu. Źródło: BDM

Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 21 mln USD przychodów z portfela gier spółki w czerwcu. Źródło: BDM

