Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 2-6 sierpnia br.

7Levels: Spółka zawarła umowę o udzielenie licencji ze studiem KeyGames Network B.V. z siedzibą w Holandii na gry „Uphill Rush Water Park Racing” oraz „Operate Now: Hospital” w zakresie niezbędnym do wydania ich na platformę Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody Grupy BoomBit z gier osiągnęły w lipcu 18,3 mln zł (-15% m/m). Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła w lipcu 18,1 mln. Koszty marketingu wyniosły 9,7 mln zł (- 19% m/m), a koszty prowizji platform 1 mln zł (- 35% m/m). Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 7,5 mln zł (-5%). Źródło: ISBnews

Movie Games: Akcjonariusze Movie Games zdecydują o zamianie skupu akcji na wypłatę zaliczki na dywidendę podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 31 sierpnia. Zdaniem zarządu, w obecnej sytuacji będzie to lepsza forma podziału zysku niż skup akcji własnych. Źródło: ISBnews

Simteract: Gra „Train Life: A Railway Simulator”, zadebiutuje w wersji wczesnego dostępu na platformie Steam jeszcze w tym miesiącu. Docelowo tytuł będzie dostępny również na Epic Games Store. Jest to pierwsza gra spółki Simteract, której wydawcą jest francuska firma Nacon. Cena zostanie zakomunikowana niebawem. Źródło: ISBnews

Punch Punk: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań Punch Punk na rynku NewConnect na wtorek, 10 sierpnia 2021 r. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera gry „Rise Eterna” na platformie Microsoft Xbox One została ustalona na 20 sierpnia br. Gra na ukaże się 20.08.2021 r. na terenie całego świata. Cena gry ustalona została na 19,99 euro/USD. Źródło: ISBnews

T-Bull: Supernova Studio – spółka zależna od T-Bull – zawarła z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania czwartego projektu gry symulatorowej na PC z możliwością portowania na konsole (projektu nr 4). Źródło: ISBnews

The Farm 51: Spółka zanotowała przychody netto ze sprzedaży gry „Chernobylite”w formule wczesnego dostępu na poziomie 7,87 mln zł na koniec czerwca br. Na koniec II kw. 2021 r. projekt ten osiągnął próg rentowności, zwracając wszelkie nakłady poniesione na produkcję gry.”Zarząd wskazuje, że wartość przychodów netto ze sprzedaży gry w formule wczesnego dostępu, jaką emitent osiągnął na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 7 873 963,03 zł natomiast koszty produkcji na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 7 087 540,99 zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Games Operators: Spółka zawarła ze 100 Games umowę, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki portu oraz wydanie gry o nazwie „Artificer: Science of Magic” na platformę Nintendo Switch. „Z tytułu realizacji umowy 100 Games uprawniona jest do określonego w umowie procentu zysków ze sprzedaży gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez dystrybutorów gier. W związku z tym, że wynagrodzenie 100 Games jest uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, na chwilę opublikowania raportu nie jest możliwe określenie ani oszacowanie jego wysokości” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Feardemic: Spółka zależna Bloober Team, pozyskuje nowych inwestorów i powołuje Scotta Millarda na stanowisko prezesa, podano w komunikacie. Firma chce stać się w nadchodzących latach jednym z największych na świecie wydawnictw gier w segmencie horroru. Źródło: ISBnews

Road Studio: Spółka złożyła dokument informacyjny w związku z planowanym debiutem na NewConnect. W przypadku sprawnej akceptacji dokumentu, może zadebiutować jeszcze jesienią 2021 r. „Z satysfakcją informujemy o wykonaniu kolejnego kroku, który zbliża nas do debiutu na rynku NewConnect. Złożyliśmy dokument informacyjny na GPW i aktualnie czekamy na decyzję giełdy w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu. Liczę na to, że wszystkie czynności odbędą się zgodnie z planem Road Studio i spółka zadebiutuje na NewConnect jeszcze jesienią tego roku” – powiedział prezes Maciej Nowak. Źródło: ISBnews

Render Cube: Spółka uplasowała wszystkie akcje oferowane w ramach II transzy emisji akcji serii C, prezentowanej na platformie CrowdConnect.pl. Oferta publiczna akcji obejmowała sumarycznie 25 900 szt. akcji oferowanych w dwóch równych transzach, po cenie emisyjnej 150 zł. Spółka pozyskała łącznie ok. 3,9 mln zł na dalszy rozwój studia oraz flagowego tytułu „Medieval Dynasty”. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Spółka wstępnie zanotowała 1,7 mln zł przychodów netto w II kw. br., co oznacza wzrost o około 108% r/r. Na wyniki finansowe znaczny wpływ miała działalność marketingowa, dynamiczny rozwój rynku i rozszerzenie partnerstwa z firmami zewnętrznymi. „Zarząd Carbon Studio informuje, że szacunkowe przychody netto ze sprzedaży gier w II kw. 2021 r. wyniosły około 1 700 000 zł, oznacza to wzrost o około 108% w porównaniu do II kw. 2020 r. w którym emitent wygenerował przychód netto w wysokości 817 467 zł. Oraz około 98% w porównaniu do I kw. 2021 r., w którym wygenerował przychód netto w wysokości 905 339 zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Gamivo: Spółka zanotowała 9,3 mln zł przychodów wygenerowanych przez platformę Gamivo.com w II kw. br., co oznacza wzrost o 55% r/r. Zysk brutto związany z działalnością platformy wyniósł 1,55 mln zł i był o 315% wyższy r/r. Gamivo łączy ponad 3 mln graczy z bazą ponad 1 tys. sprzedawców, którzy oferują ponad 50 tys. produktów. W II kw. 2021 wygenerowali oni łączny obrót na platformie w wysokości 47 mln zł. W całym pierwszym półroczu br. obrót platformy wyniósł prawie 96 mln zł. Źródło: ISBnews

Klabater: Spółka zawarła umowę z LAB132 GmbH, na mocy której strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie wydania i dystrybucji gry „Orbit.Industries” przez Klabater na PC oraz platformy konsolowe: PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Zgodnie z zawartą umową, partner zobowiązał się do dostarczenia Klabaterowi gry w wersji 'Gold Master' na zasadach szczegółowo określonych w umowie, Klabater jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do wydania i dystrybucji gry na terytorium całego świata oraz uprawniona do samodzielnego ustalania cen sprzedaży gry, a także podejmowania działań marketingowych dotyczących gry oraz kanałów dystrybucji gry. Źródło: ISBnews

Sylen Studio: Spółka nawiązała współpracę z kompozytorem Patrykiem Sceliną oraz sound designerem Przemysławem Moszczyńskim, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży gamedevu, przy realizacji dużych produkcji. Patryk Scelina w Sylen Studio odpowiedzialny jest za komponowanie muzyki do powstającej gry „Komornik: Nieskruszony”, a Przemysław Moszczyński pracuje przy produkcji gry jako sound designer. Źródło: spółka

Chess & Checkers Games: Polskie studio gamingowe, stojące za mobilnymi wersjami Warcabów i Szachów, postanowiło przenieść szachową rozgrywkę w VR w wersji na gogle Oculus. Chess VR działają na podstawie tego samego silnika co mobilne Szachy. Za to szachownica nie jest już kwadratem na ekranie smartfona, a za pomocą okularów VR widzimy ją w 3D, a dzięki kontrolerom możemy ruchem własnej dłoni przesuwać figury. „Chess VR to nasza pierwsza gra na platformę Oculus Quest. Za pomysłem przeniesienia naszych mobilnych Szachów stoi nasz wewnętrzny zespół R&D. Biorąc pod uwagę ogólnoświatowe trendy rynkowe oraz fakt, że klasycznych gier planszowych na VR jeszcze praktycznie nie ma, Chess VR to w dużym stopniu dla nas projekt pilotażowy. Pracujemy obecnie nad budową całego ekosystemu wokół szachów” – wyjaśnia Łukasz Oktaba, założyciel i prezes studia gamingowego Chess & Checkers Games. Źródło: ISBtech

Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 9 mln USD przychodów z portfela gier spółki w lipcu. Źródło: BDM

Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 20 mln USD przychodów z portfela gier spółki w lipcu. Źródło: BDM

Creepy Jar: Sprzedaż gry Green Hell na konsolach jest wyższa od oczekiwań zarządu. Trwają prace nad trzecią, ostatnią częścią Spirits of Amazonie. Firma podtrzymuje plany wydania gry w wersji na nową generację konsol. Źródło: BDM

Tencent: Holenderska Proxima Beta Europe B.V., będąca spółką zależną chińskiego koncernu chce przejąć 1C Entertainment, podał UOKiK. Grupa kapitałowa 1C Entertainment składa się z szeregu spółek, które operują w różnych segmentach branży gier. Do najważniejszych z nich zaliczyć można zajmującą się dystrybucją pudełkową Cenegę, sklep cyfrowy Muve, wydawcę 1C Online Games oraz Qloc oferujący specjalistyczne usługi z zakresu programowania testów i lokalizacji. W 2017 roku przychody grupy wyniosły 208,6 mln zł, a wynik EBITDA około 30 mln zł. Źródło: Trigon

The Dust: Top Growth Equities zmniejszył zaangażowanie z 5,67% (7,33% kapitału) do 4,99% (6,23% kapitału) głosów. Źródło: spółka

Klabater: Gry Strategic Mind: Blitzkrieg i Strategic Mind: The Pacific (autorstwa Starni Games) weszły na PlayStation 4 i 5. Za wydanie i porting obydwu odsłon uznanej strategii odpowiada Klabater. Źródło: spółka

Movie Games Mobile: Spółka zależna od Movie Games – nawiązała współpracę ze studiem MobilWay i wesprze finansowo prace nad wersjami mobilnymi gier „Mr Prepper” oraz „Builders of Egypt”. Movie Games Mobile został również koproducentem wersji powyższych gier, dedykowanych platformom Android oraz iOS. Źródło: ISBnews

