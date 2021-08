Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 9-13 sierpnia bieżącego roku.

CI Games: Gra „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” osiągnęła poziom sprzedaży, który pokrył koszty produkcji i marketingu. „Po niespełna dwóch miesiącach od premiery 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2′ osiągnął sprzedaż na poziomie 36 mln zł. Tym samym najnowsza część snajperskiej serii CI Games przekroczyła próg rentowności, zwracając spółce kwotę 30 mln zł przeznaczoną na produkcję i marketing tytułu, w tym opłaty licencyjne za silnik, oraz 4,8 mln zł z produkcji fizycznych nośników” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: W związku z planowaną produkcją i wydaniem gry planszowej na podstawie „Crossroads Inn” spółka planuje uruchomić kampanię crowdfundingową na platformie Gamefound we wrześniu 2021 r. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka oraz Punch Punk zawarły list intencyjny o rozpoczęciu negocjacji zmierzających do zawarcia współpracy przy produkcji, wydaniu i promocji gry komputerowej „Moonshine” oraz rozważają współpracę kapitałową. Wartość umowy to co najmniej 3,6 mln zł. Zawarcie właściwej umowy planowane jest na IV kw. 2021. Gra ma być dostępna w sprzedaży w 2023 r. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Termin rozpoczęcia dystrybucji gry „Blair Witch VR Edition”w wersji na Sony PlayStation VR został ustalony na12 sierpnia 2021 r. „Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29,99 USD. W ocenie spółki sprzedaż gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w 2021 r. i kolejnych okresach” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Simteract: Spółka miała 0,1 mln zł zysku netto w I pół. 2021 r „O ponad 12%, do 0,95 mln zł, wzrosły przychody netto Simteract ze sprzedaży produktów w II kwartale bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spółka od początku 2021 wypracowała łącznie 100 tys. zysku netto” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka odnotowała 150 tys. zł straty netto przy przychodach na poziomie 2,16 mln zł w lipcu 2021 r. „Przychody wygenerowane w lipcu są najwyższymi w tym roku. Głównym kosztem obciążającym wynik były wydatki na płatne pozyskanie użytkowników. Zainwestowaliśmy w ten cel niemal dwukrotnie więcej niż w czerwcu i widzimy coraz wyższe zwroty z inwestycji. Zwrot wydatków poczynionych w ostatnich dniach lipca powinien być widoczny w wyniku za sierpień” – powiedział prezes Jarosław Wojczakowski. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka rozpocznie kampanię crowdinvestingową na amerykańskiej platformie Kickstarter 26 sierpnia i zamierza pozyskać środki na stworzenie dodatkowej zawartości do gry „Mythbusters: The Game – Crazy Experiments Simulator „. Gra powstaje na podstawie licencji Discovery Channel i nawiązuje do popularnego programu emitowanego na łamach tej stacji. Źródło: ISBnews

SimFabric: Spółka zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w drugiej połowie tego roku, a także wprowadzić dwie spółki zależne na NewConnect, poinformowała prezes Julia Leszczyńska. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Spółka planuje debiut gry „Gas Station Simulator” w wersji na PlayStation4 i Xbox w 2022 r. Za wykonanie portów odpowiada studio MD Games. Źródło: ISBnews

Black Rose Projects: Spółka pozyskał ponad 2 mln zł z prywatnej emisji akcji serii B na wsparcie procesu produkcji gier przeznaczonych na komputery stacjonarne. Debiut spółki na rynku NewConnect planowany jest jeszcze w tym roku. Źródło: ISBnews

Polyslash: Spółka osiągnęła w II kw. br. przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 0,8 mln zł oraz zysk netto na poziomie ponad 0,5 zł, co stanowi wzrost o 2932% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Główny wpływ na wynik finansowy Polyslash miała sprzedaż „Mech Mechanic Simulator” na PC oraz ponadprzeciętna sprzedaż „Alchemist Simulator” na platformie Nintendo Switch. Źródło: spółka

Woodland Games: Spółka planuje premierę „Hell Architect” w wersji na PC na 18 sierpnia. Udostępniony w czerwcu prolog gry pobrało do tej pory ponad 200 tys. graczy. Wydawcą „Hell Architect” jest włoska firma Leonardo Interactive. Spółka pracuje jednocześnie nad Autopsy Simulator oraz Taxi Simulator. Źródło: spółka

Movie Games: Gra Alaskan Truck Simulator ( gra zespołu Road Studio), oraz inne tytuły developerów z Rodziny Movie Games zostaną pokazane podczas Gamescom 2021 – jednego z największych cyklicznych wydarzeń branży gier. Pokazy tytułów Movie Games odbędą się 26 sierpnia. Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka podpisała umowę wydawniczą z Fat Gem LLC. Przedmiotem umowy jest wydanie przez emitenta gry „Primal Light” na platformy Switch, Xbox i Playstation. Źródło: spółka

Drago entertainment: Spółka II kwartał br. zamyka z zyskiem netto oraz z prawie 4-krotnym wzrostem przychodów netto ze sprzedaży, tj. na poziomie prawie 0,4 mln zł. Jednocześnie w I półr. spółka wypracowała narastająco przychody netto o wartości blisko 0,5 mln zł. To wynik niespełna 3-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku. Źródło: spółka

Sylen Studio: Spółka zakłada, że gra „Komornik: Nieskruszony” w wersji demonstracyjnej zostanie zaprezentowana podczas jesiennej edycji Festiwalu Steam Next, który odbędzie się w dniach od 1 do 7 października. Źródło: spółka

Live Motion Games: Spółka zanotowała blisko 2,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I poł. br. W samym II kw. przychody netto osiągnęły wynik prawie 1,3 mln zł, co oznacza blisko 2-krotny wzrost wartości r/r. Źródło: spółka

T-Bull: Spółka zaprezentowała zapowiedź nowej gry „Hospital Renovator” Supernova Studio (spółka zależna) na platformie Steam. Producentem gry jest Supernova a wydawcą T-Bull. Źródło: spółka

Shockwork Games: Wydawcy gry „Your Dead Majesty” ustalili datę premiery na platformie Steam na 10 listopada 2021 roku. Ponadto, według informacji przekazanych przez wydawców, w zbliżonym terminie nastąpi premiera Gry na platformach Switch, PS4 i Xbox. Źródło: spółka

Carbon Studio: Spółka zanotowała blisko 1,4 mln zł jednostkowego zysku netto w I półroczu 2021 r., 60% tego wyniku osiągnięto w samym II kw. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 2,6 mln zł w I poł. br., zaś w samym II kw. sięgnęły 1,7 mln zł. Na wyniki finansowe spółki znaczny wpływ miała sprzedaż gier z serii The Wizards. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Spółka osiągnęła w II kw. 2021 roku zysk netto na poziomie 688 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 267 tys. zł. W pierwszej połowie roku spółka pracowała m.in. na odzyskaniem należności od Kuu Hubb Oy, których łączna wartość stanowi 8,8 mln zł. Do tej pory na konto Cherrypick Game wpłynęło 4,4 mln zł, w tym 1,1 mln zł w 2021 roku. Ostateczny termin spłaty całości należności upływa z końcem sierpnia br. Źródło: spółka

Play2Chill: Spółka wypracowała w II kw. br. ponad 240 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 76% r/r. Firma w dalszym ciągu realizuje przyjętą strategię polegającą na produkcji gier z segmentu Indie Premium. Źródło: spółka

Microsoft: Do aplikacji Xbox App na komputerach z Windows 10 została wprowadzona usługa Cloud Gamingu. Rozwiązanie jest dostępne dla uczestników programu Insider Hb. Źródło: ISBtech

Iron Wolf Studio: W drodze na giełdę spółka aktualnie kończy przygotowywanie odpowiedzi na drugą serię pytań ze strony GPW, a także – jako operator ESPI – opublikowała swój pierwszy raport bieżący. Gra Destroyer: The U-boat Hunter pojawiła się jako demo w PlayTest na Steam. Ponadto spółka zapowiada dalszy rozwój dwóch kolejnych projektów. Źródło: spółka

United Label: Wydał drugą pozycję ze swojego portfolio wydawniczego – Eldest Souls. Gra z gatunku RPG bossrush w dniu premiery ukazała się jednocześnie na wszystkich najważniejszych platformach. Według wstępnych szacunków, w pierwszych 10 dniach od premiery sprzedaż gry wyniosła przeszło 32 tys. sprzedanych egzemplarzy, co przełożyło się na blisko 1,1 mln zł przychodu ze sprzedaży United Label, po wcześniejszym potrąceniu marży detalistów oraz prowizji ze strony CI Games. Źródło: spółka

Carbon Studio: Ogłosiło przekroczenie 250 tys. sprzedanych kopii gier z popularnej serii The Wizards. Gra na platformie Oculus Quest sprzedało się w ponad 50 tys. egzemplarzy. Obecnie studio testuje swój największy projekt Tempestfall osadzony w światowym uniwersum Warhammera. Premiera Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall planowana jest na IV kw. br. Carbon Studio planuje przeniesienie notowań akcji na główny parkiet GPW w Warszawie. Do końca br. spółka złoży prospekt emisyjny do GPW. Źródło: spółka

11 bit studios: Pracuje nad „Frostpunk 2” – kontynuacją gry, będącej połączeniem city-buildera, strategii, survivalu i symulatora społeczeństwa. „”Frostpunk” 2 to pierwszy ogłoszony projekt z trzech, nad którymi pracują wewnętrzne zespoły deweloperskie spółki” – podkreśla Przemysław Marszał, prezes 11 bit studios. Źródło: ISBtech

