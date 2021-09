Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 30 sierpnia – 3 września br.

Bloober Team: Spółka nabyła 2 września br. 3 013 akcji własnych po średniej cenie 18,51 zł za akcję w ramach skupu akcji. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka nie planuje wydania osobnej gry multiplayerowej w uniwersum „Cyberpunka 2077″ w najbliższej przyszłości, poinformował prezes Adam Kiciński.”Nasze plany nie zakładają wydania osobnej gry multiplayerowej w uniwersum 'Cyberpunka' w najbliższej przyszłości. Podtrzymujemy to, co mówiliśmy podczas aktualizacji strategii w marcu br. – podstawą naszego biznesu jest produkcja gier RPG dla jednego gracza, natomiast zamierzamy wzbogacać nasze przyszłe produkcje elementami sieciowymi. Chcemy robić to rozsądnie, krok po kroku” – powiedział Kiciński. Źródło: ISBnews

True Games: Spółka wchodząca w skład rodziny Movie Games, planuje premierę gry „Night Club Manager: Violet Vibe” na luty 2022 r., a grę o roboczym tytule „Project Castle” na czerwiec przyszłego roku. Źródło: ISBnews

Baked Games: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Baked Games na rynku NewConnect na wtorek, 7 września. W dniu debiutu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 2 487 850 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Źródło: ISBnews

CI Games: Spółka odnotowała 13,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 17,32 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 29,56 mln zł wobec 16,7 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,22 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 27,04 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Spółka odnotowała wstępnie 3,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 3,4 zł rok wcześniej przy 11,1 mln zł przychodów wobec 7,74 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny w II kw. br. wyniósł 4,02 mln zł wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast zysk EBIT bez zdarzeń jednorazowych wyniósł odpowiednio: 4,16 mln zł wobec 4,17 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka pracuje nad dużym, płatnym rozszerzeniem dla gry „Cyberpunk 2077”, poinformował prezes Adam Kiciński. Nie podał dodatkowych szczegółów. „Pracujemy nad pierwszym rozszerzeniem (expansion) dla 'CP2077′, więcej nie możemy powiedzieć” – powiedział Kiciński. Członek zarządu Michał Nowakowski dodał, że w odróżnieniu od małego dodatku (DLC), expansion odnosi się to do projektu większego i płatnego, takiego jak np. chociażby „Serca z Kamienia” dla „Wiedźmina 3”. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Planowane daty wprowadzenia wersji gier „Cyberpunk 2077” i „Wiedźmin 3: Dziki Gon” na konsole next-gen to koniec br. (late 2021). W I półroczu br. CD Projekt skupiał się na usprawnieniu rozgrywki „Cyberpunka 2077”. W 2021 r. gra otrzymała siedem aktualizacji i w czerwcu powróciła do PlayStation Store. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka odnotowała 105,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 146,76 mln zł zysku rok wcześniej. Segment CD Projekt Red wypracował 109,6 mln zł zysku (spadek o 22,4%), zaś segment Gog.com osiągnął stratę w wysokości 4 459 tys. zł. Zysk operacyjny wyniósł 122,61 mln zł wobec 156,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 470,62 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 364 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Console Labs: Spółka z grupy PlayWay liczy na debiut na rynku NewConnect w najbliższych dniach, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki i podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect. W dniu debiutu do obrotu trafi 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Spółka zależna Forever Seed Fund (FSF) zawarła umowę z Nintendo Co., Ltd. z Japonii, podała spółka. FSF będzie nawiązywało współpracę z wyselekcjonowanymi deweloperami w celu wydania ich gier na konsoli Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka zawarła z Future Friends Games Limited z Wielkiej Brytanii list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do współpracy przy wydaniu gry „Exo One” na konsole PlayStation i Nintendo Switch oraz przyznania przez partnera spółce wyłącznego ogólnoświatowego prawa i licencji na komercyjną dystrybucję wersji wydawniczych gry. Źródło: ISBnews

Simteract: Spółka udostępniła swoją pierwszą grę – „Train Life: A Railway Simulator” w early access na Steam, poinformował prezes Marcin Jaśkiewicz. Źródło: ISBnews

Noobz From Poland: Spółka oddała 31 sierpnia do wydawcy „kamień milowy” (fragment gry) w produkcji „Total Tank Generals” i „Signum Temporis” i planuje oddanie jeszcze po jednym milestone dla obu gier do końca bieżącego roku, poinformował ISBtech prezes Jarosław Kotowski. „Prace nad 'Total Tank Generals' i 'Signum Temporis' toczą się zgodnie z harmonogramem. Dziś oddajemy po jednym kamieniu milowym dla obu gier. Do końca roku oddamy jeszcze po jednym kamieniu milowym w każdym z tytułów. Oprócz tego trwają prace nad koncepcją gry 'Total Tank Simulator 2′, które mamy nadzieję zakończyć w 4 kwartale. W Rookiez trwa preprodukcja nowego tytułu, a w Play of Battle zaczynamy prace nad koncepcją gry i budowaniem zespołu” – powiedział ISBtech Kotowski. Źródło: ISBnews

Movie Games: Walne zgromadzenie wspólników Pixel Crow Sp. z o.o. z grupy Movie Games i walne zgromadzenie akcjonariuszy Pixel Crow Games S.A. (dawnego Patent Fund S.A.) zwołane na 8 września br. zdecydują o połączeniu spółek, a także o emisji połączeniowej. „Zgoda wspólników oraz akcjonariuszy pozwoli nam osiągnąć kolejny etap w procesie połączenia. Oznacza to, że Pixel Crow najprawdopodobniej będzie pierwszym studiem z rodziny Movie Games, które z sukcesem zakończy proces połączeniowy ze spółką już notowaną na NewConnect, co otworzy drogę do możliwości szybszego jej upublicznienia. Cieszy nas również to, że cały proces przebiega zgodnie z planem” – powiedział prezes Pixel Crow oraz prezes Movie Games Mateusz Wcześniak. Źródło: ISBnews

Drago entertainment/Moonlit: Spółki zawarły umowę o współpracy na zasadach cross-promocji, dzięki której wzajemnie promują gry „Gas Station Simulator” od Drago i „Model Builder” z portfolio Moonlit. Źródło: ISBnews

PCF Group: Spółka zawarła umowę inwestycyjną ze Square Enix Limited określającą prawa i obowiązki stron w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych przez PCF Group. Maksymalna liczba warrantów, które mogą zostać wyemitowane, oraz maksymalna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii C, które mogą zostać objęte w wykonaniu praw z warrantów, wynosi 1 555 922. Spółka podpisała ze Square Enix Limited umowę inwestycyjną na podstawie uchwały numer 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 26 czerwca 2020 r. Źródło: ISBnews

Polyslash: Spółka ustaliła datę premiery gry „Mech Mechanic Simulator” w wersji na konsole Xbox One oraz Xbox Series na 2 września 2021 r. Cena detaliczna gry została ustalona na 19,99 USD. Gra ma być ekskluzywnym tytułem na konsolach Microsoftu przez trzy miesiące od daty premiery. Dopiero po tym czasie zostanie wypuszczona na pozostałe konsole. W procesie powstawania gry emitent jest jej producentem oraz wydawcą. Źródło: spółka

Varsav Game Studios: Spółka rozpoczęła 30 sierpnia przedsprzedaż limitowanego zestawu early access gry „Giants Uprising”, wraz z zestawem fizycznych gadżetów ze świata gry w dedykowanym sklepie internetowym. Źródło: spółka

Game Island: Wrocławskie studio specjalizujące się w gatunku survival-immersive, informuje o wejściu produkcji „Bunker Survival” na globalną listę najbardziej oczekiwanych przez graczy tytułów, global top wishlist platformy Steam. „Bunker Survival” to druga gra w portfolio Game Island, która zanotowała tak wysokie zainteresowanie ze strony graczy na całym świecie. Wydawcą tytułu będzie The Dust. Źródło: spółka

Eurohit: Spółka (poprzednia nazwa to BOA S.A.) notowana na rynku NewConnect od 2010 r., podpisała plan połączenia z Sheepyard Sp. z o.o. Po połączeniu spółka zmieni nazwę na Sheepyard S.A. i będzie prowadziła działalność w branży gier mobilnych. Źródło: spółka

True Games: Spółka wchodząca w skład rodziny Movie Games, uzgodnił oraz zatwierdził plan połączenia z notowaną na NewConnect spółką True Games Syndicate (dawniej K&K Herbal Poland). Plan połączenia zawiera dalsze etapy działań oraz zaktualizowane wyceny obu spółek, zgodnie z którą wszystkie akcje True Games Sp. z o.o. są warte 15 mln zł, natomiast akcje True Games Syndicate zostały wycenione na 15,2 mln zł. W kolejnym kroku akcjonariusze i udziałowcy spółek zdecydują o zatwierdzeniu połączenia oraz warunków emisji połączeniowej. Spółka zamierza opublikować również plan publikacji pierwszych gier. Źródło: spółka

Gamedust: Spółka specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych na platformy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, poinformowała o założeniu spółki celowej – BlueKey sp. z o.o. Jej celem jest stworzenie unikalnej wartości, dzięki łączeniu ze sobą świata materialnego i wirtualnej rzeczywistości, przez wykorzystanie wzajemnych interakcji pomiędzy nimi oraz tworzenie na tej podstawie nowych produktów na płaszczyźnie działalności związanej z wirtualnymi escape roomami. Źródło: spółka

Jujubee: Spółka otrzymała od wydawcy Forever Entertainment informację, że debiut gry Kursk w wersji na konsolę Sony PlayStation 4 nastąpi 3 września w sklepie cyfrowym PlayStation Store. Źródło: spółka

CD Projekt: Studio Digital Scapes (CD Projekt RED Vancouver) ma mieć docelowo 40 osób. Zespół ma stanowić wsparcie dla teamu „Cyberpuka 2077”. Rotacja pracowników podobna jak po „W3”. CDR zwiększył aktywność w obszarze rekrutacji. W planach dalszy rozwój „The Witcher: Monster Slayer”. Zarząd nie zamierza sprzedawać akcji po upływie lock-up po poprzednim programie motywacyjnym. Spółka zamierza wypracować rozwiązanie w zakresie zorganizowanej sprzedaży akcji przez pracowników. CDR spodziewa się, że ten proces będzie rozłożony w czasie i będzie miał ograniczony wpływ na dzienne obroty. Spółka nie poinformowała o liczbie sprzedanych kopii „Cyberpunka” od premiery. CDR oczekuje, że III kw. będzie sezonowo słaby (okres wakacyjny / brak wydarzeń promocyjnych i akcji przecen w sklepach cyfrowych) Źródło: Trigon

CD Projekt: Nakłady na prace rozwojowe w II kwartale wyniosły 79,9 mln zł, a łączne nakłady, wykazane w bilansie, na koniec czerwca wyniosły 379,4 mln zł. Źródło: spółka

Play2Chill: Black Swan Capital posiada krótką pozycję na 7,49% akcji. Pozycja jest związana ze strukturą transakcji podwyższenia kapitału w Play2Chill, w ramach której Black Swan Capital pożyczył akcje od grupy PlayWay, a następnie je sprzedał. Źródło: Trigon, spółka

Varsav Games Studios: Data premiery gry „Giants Uprising” na platformie Steam ustalona na 2 listopada 2021 roku. Spółka rozpoczęła przedsprzedaży kolekcjonerskiej edycji gry poprzez sklepmerch.giantsuprising.com Źródło: spółka

Rynek gier: Chiny zaostrzają limit gier wideo dla niepełnoletnich do godziny w weekendy i święta. Użytkownicy poniżej 18 roku życia będą mogli grać 3 godziny w tygodniu: po 1 godzinie w piątki, soboty oraz niedziele, a także w wakacje. Wcześniejsze zasady ograniczały rozgrywkę online dla dzieci do 90 minut dziennie, a w święta do trzech godzin. Firmy muszą wdrożyć systemy weryfikacji niepełnoletnich graczy. Narodowa Administracja Prasy i Publikacji poinformowała również że zwiększy częstotliwość i intensywność kontroli firm zajmujących się grami online, aby upewnić się, że stosują się do ograniczeń czasowych i wdrożyły systemy przeciwdziałające uzależnieniom. Źródło: Trigon

PandaScore: Fundusz ff Venture Capital (ffVC) Tech & Gaming zainwestował w startup dostarczający statystyki w czasie rzeczywistym oparte na sztucznej inteligencji dla szybko rozwijajacej sie branzy e- sportowej. PandaScore zebrał 2 mln euro w rundzie prowadzonej przez ffVC Tech & Gaming, przy udziale europejskich funduszy VC: Alven i Serena Capital. Środki z rundy pozwolą spółce na dalsze prace rozwojowe nad technologią AI i zwiekszenie zatrudnienia w Polsce. Źródło: ISBtech

