Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 6-10 września br.

Klabater: Spółka ustaliła datę premiery gry „May’s Mysteries: the Secret of Dragonville” na platformie PlayStation i Xbox na 23 września 2021 r. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych. Celem procesu będzie m.in. wypracowanie nowego modelu finansowania w 2021 roku oraz w kolejnych latach. Źródło: ISBnews

The Dust: Zawiązał spółkę zależną 4Knights i objął 100% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 100 tys. zł, podał The Dust. 4Knights będzie produkować gry akcji skoncentrowane na rozgrywce mulitplayer i rozwoju bohatera, ukierunkowane na kooperację graczy (co-op games). Źródło: ISBnews

Feardemic: Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę wydawniczą z deweloperem KingsPleasure, na wyłączne wydanie przez Feardemic gry „Cosmic”, podał Bloober. Feardemic stał się wyłącznym wydawcą gry na platformy PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

Immersion Games: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji producenta gier VR – Immersion Games na rynku NewConnect na poniedziałek, 13 września, podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: Ustalił cenę emisyjną akcji serii E, oferowanych z pobawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na 3 zł za sztukę, podała spółka. Klabater podawał wcześniej, że z emisji 1 000 000 akcji serii E chce pozyskać 4 mln zł, które przeznaczy na produkcję „Crossroads Inn 2” oraz rozwój studia. Źródło: ISBnews

Klabater: Podpisał kolejną umowę z Positech Games i wyda grę Production Line na konsole, podała spółka. Production Line to produkcja, która łączy zarządzanie zasobami, symulację i mechaniki gier z gatunku tycoon. Celem jest stworzenie nowoczesnej fabryki samochodów oraz wystawienie na próbę umiejętności organizacyjnych i przedsiębiorczości gracza. Źródło: ISBnews

Dark Point Games: Spółka liczy na debiut na NewConnect w IV kwartale br., a następnie w I kwartale 2022 r. planuje wprowadzenie swojej pierwszej gry „Achilles: Legends Untold” na Steam w trybie early access, poinformował prezes Paweł Waszak. Źródło: ISBnews

All in! Games: Zawiązał dwie spółki zależne pod firmami: Happy Little Moments oraz Iron Bird Creations, obie z siedzibą w Krakowie, podał All in! Games. Powołanie nowych spółek jest jednym z elementów nowej strategii, nad którą obecnie zarząd pracuje. Źródło: ISBnews

All in! Games: Tytuł „Arboria” zadebiutował w wersji PC na platformie Steam. Od maja 2020 roku, gra była dostępna w wersji early access. Wydawcą projektu jest All In! Games, za produkcję odpowiada Dreamplant Studio, dla którego jest to premierowy tytuł. Źródło: spółka

Art Games Studio: Premiera gry „S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored” w wersji na Nintendo Switch została wyznaczona na 23 września 2021 r. Spółka w odniesieniu do powyższej produkcji pełni rolę wydawcy. Cena detaliczna gry wynosić będzie 12,49 USD na rynku USA, Kanady, Meksyku i Brazylii oraz 12,49 euro w Europie i Nowej Zelandii. Źródło: spółka

Art Games Studio: Premiera gry „Chef’s Tail” w wersji na Nintendo Switch została wyznaczona na 23 września 2021 r. Spółka w odniesieniu do powyższej produkcji pełni rolę producenta i wydawcy. Cena detaliczna gry wynosić będzie 11,49 USD na rynku USA, Kanady, Meksyku i Brazylii oraz 11,49 euro w Europie i Nowej Zelandii. Źródło: spółka

Console Labs: Zawarł umowę ze studiem PlayWay w przedmiocie wykonania trzech dodatków (DLC) do gry „Thief Simulator” na platformy Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oraz PC. Źródło: spółka

Madmind Studio: Akcje spółki, specjalizującej się w tworzeniu gier z gatunku horror, zadebiutowały 8 września na rynku NewConnect. Do obrotu zostało wprowadzonych w sumie 11 998 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 3,1 zł i był 51% wyższy od kursu odniesienia. Źródło: spółka

True Games Syndicate: Akcjonariusze spółki będącej w procesie połączenia z True Games, zdecydują podczas najbliższego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 6 października, o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych współpracowników spółki. Źródło: spółka

Baked Games: Producent gier z grupy PlayWay zadebiutował 7 września na rynku NewConnect. Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 2 487 850 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Baked Games zaprezentował tego samego dnia swoją nową preprodukcję – „Kings Helper”. Obecnie studio pracuje nad swoim flagowym projektem Prison Simulator, którego premiera na PC planowana jest w III kwartale br. Źródło: spółka

Simteract: Gra „Train Life: a Railroad Simulator”, której premiera early access miała miejsce tydzień temu, utrzymuje wysoki odsetek pozytywnych recenzji na poziomie ok. 80%. Twórcy stale aktualizują grę, a szeroko zakrojone działania marketingowe planowane są dopiero na premierę pełnej wersji gry w 2022 roku. Źródło: spółka

Movie Games: Spółka zaprezentuje na międzynarodowych targach Tokyo Game Show 2021 dwa nadchodzące tytuły ze swojej oferty wydawniczej: „Fire Commander” oraz „MythBusters: The Game”. Tokyo Game Show (TGS) to jedna z największych na świecie cyklicznych imprez branży gier wideo, która każdego roku przyjmuje średnio ponad 200 tys. odwiedzających. TGS 2021 ze względów sanitarnych odbędzie się w przestrzeni wirtualnej w dniach 30 września – 3 października 2021. Źródło: spółka

Baked Games: Ruszyła kampania marketingowa „Prison Simulator” – największej produkcji Baked Games. Spółka z grupy PlayWay nawiązała współpracę z polskimi aktorami, w efekcie czego powstały filmy mające na celu odwzorowanie scen z gry oraz przedstawienie więziennej rzeczywistości. Filmy promocyjne powstały we współpracy m.in. z Michałem „Jaglakiem” Karmowskim oraz Michałem Waleszczyńskim. Pełna wersja gry pojawi się w sprzedaży w III kw. br. Budżet na realizację projektu wynosi ok. 1 mln zł. Liczba graczy „Prison Simulator: Prologue” przekroczyła 0,5 mln użytkowników. 7 września br. akcje Baked Games zadebiutowały na rynku NewConnect. Źródło: spółka

Movie Games: Dr Piotr Kubiński, ekspert z dziedziny gier wideo i producent nagrodzonego Paszportem Polityki tytułu „Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest”, został nowym CEO oraz Head of Studio Goat Gamez, spółki z rodziny Movie Games. Nowy prezes będzie odpowiedzialny za rozbudowę spółki oraz stworzenie zespołu developerskiego. Źródło: spółka

Games Operators: Gra „Rustler” miała premierę pełnej wersji na platformie Steam oraz na platformach PS4, PS5, XBOX, Nintendo Switch w dniu 31.08.2021 r. Gra od czasu premiery w formule wczesnego dostępu, tj. od dnia 18 lutego 2021 została sprzedana w ilości 25 tysięcy sztuk na platformie Steam. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry nie przekroczył 1,95 mln zł. Gra jest wydawana we współpracy z Maximum Games Inc. Po uwzględnieniu bezzwrotnej zaliczki należnej od Wydawcy w wysokości 300 tys. USD łączny koszt wytworzenia i marketingu został zwrócony w ponad 100% w przeciągu 3 dni sprzedaży pełnej wersji i 193 dni sprzedaży wersji early access w sklepie Steam. Lista graczy nadal oczekujących na zakup „Rustler” na platformie Steam „outstanding wishlist” wynosi 173 tysiące. Źródło: spółka

Techland: Opublikował pierwszy materiał z serii „Audio Stories from the Dying City” – audiobook „Rosemary”. Opowieść wprowadzi graczy w świat historii gry „Dying Light 2 Stay Human”. Źródło: ISBtech

Ten Square Games: Przychody Fishing Clash za sierpień wyniosły 7 mln USD ; Hunting Clash 1,5 mln USD – SensorTower. Przychody z chińskiej wersji Fishing Clash na iOS wyniosły 300 tys. USD vs 80 tys. USD w lipcu. Źródło: Trigon

Boombit: Przychody ze sprzedaży w sierpniu 2021 roku na poziomie 18,7mln zł, (+2% m/m; +57% r/r) Koszt User Acquisition 10,2mln zł (+5% m/m; +84% r/r). Łączna liczba pobrań gier 23,4 mln. Źródło: Trigon

Moonlit: Gra „Model Builder”, która reprezentuje gatunek virtual hobby wzbudziła zainteresowanie odbiorców na targach PAX WEST, czego dowodem są wyniki pobrań wersji demo oraz wysoka pozycja na Steam Wishlist. Źródło: spółka

Simteract: Najważniejsze dla spółki w ramach premiery „Train Life: A Railway Simulator” w trybie early-access na Steam (debiut 31.08), są pozytywne opinie użytkowników (>82% positive). W trybie early-acces spółka chce skupiać się na rozwoju gry(opublikowane roadmap rozwoju). W następnej fazie (full release) będzie liczyć się monetyzacja franczyzy. Spółka obecnie jest na etapie zbierania feedbacku od graczy i bug fixingu. Dodatkowy budżet od wydawcy (zwiększenie o 30%) przewidziany na modyfikację gry po zebraniu feedbacku – Full-release „Train Life” planowany jest w ciągu 6-10 miesięcy. Spółka zakłada jednoczesną premierę gry na PC (Steam, Epic) + konsole (PlayStation, Xbox). Spółka pracuje też nad „Carpool Simulator”. Simteract zakłada pozyskanie wydawców do tytułu. Obecna faza produkcji to pre-alpha. Źródło: Trigon

Rynek gier: Chiny tymczasowo wstrzymują zatwierdzanie nowych gier online w ramach walki z uzależnieniem od gier nieletnich – Decyzję przekazano na spotkaniu z udziałem przedstawicieli władz oraz firm internetowych Tencent Holdings i NetEase Inc, które działają między innymi w branży gier online. Nie jest jasne, na jak długo wstrzymano dopuszczanie nowych produkcji – Według jednego z rozmówców dziennika South China Morning Post wstrzymanie będzie obowiązywało „przez jakiś czas”, a jego głównym celem jest ograniczenie liczby nowych gier i zmniejszenie uzależnienia wśród nieletnich. Źródło: Trigon

