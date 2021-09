Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 13-17 września br.

Klabater: Zaprezentował roadmapę „The Amazing American Circus”, w ramach której grę czeka dodanie nowego regionu Alaska i łącznie 9 aktualizacji do końca 2021, a plany DLC i nowych wersji gry sięgają do 2022 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: Gra „The Amazing American Circus” zadebiutowała na wszystkich platformach w czwartek, 16 września br. Gra jest największą tegoroczną premierą Klabatera. Cena wersji standardowej to 19,99 euro/USD, zaś „Ringmaster’s Edition” dostępny jest w cenie 29,99 euro/USD. Źródło: ISBnews

Huuuge: Spółka prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji z trzema – czterema podmiotami, które reprezentują zarówno producentów jak i wydawców gier, wynika ze słów prezesa Antona Gauffina.”Jeżeli chodzi o tę część 'kupuj’, to prowadzimy 3-4 rozmowy, które są coraz istotniejsze, ale za wcześnie jest na podanie jakichkolwiek szczegółów. Mamy aktywne rozmowy w obu wymiarach, czyli zarówno producentów jak i po stronie wydawców gier” – powiedział Gauffin. Gauffin przypomniał, że w segmencie wydawniczym spółka dokonała w II kw. inwestycji w 'Traffic Puzzle’, który w tym okresie stał się istotnym źródłem przychodów spółki. Źródło: ISBnews

Huuuge: Spółka odnotowała 9,1 mln USD skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 14,19 mln USD zysku rok wcześniej. Skorygowany wynik netto wyniósł 11,44 mln USD w II kw. wobec 23,9 mln USD rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 11,24 mln USD wobec 25,85 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 13,25 mln USD w II kw. wobec 26,51 mln USD rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w II kw. br. wyniosła 15,59 mln USD wobec 27,92 mln USD rok wcześniej. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka zawarła ze spółką ARP Games sp. z o.o. list intencyjny, który określa ramowe zasady współpracy stron na etapie przygotowawczym, zmierzające do powołania wspólnie nowego podmiotu na rynku gier komputerowych. Rozwój projektu realizowanego przez nowy podmiot będzie finansowany ze środków pozyskanych od inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych. Źródło: ISBnews

Vixa Games: Spółka podtrzymuje termin debiutu na rynku NewConnect w I połowie 2022 r. i rozważa przeprowadzenie wcześniej emisji akcji. Studio podpisało również umowę z Qubic Games na wydanie tytułu „Love Colors” na Nintendo Switch. „Vixa Games rozważa przeprowadzenie emisji akcji, z której chce pozyskać od inwestorów kwotę do 3 mln zł. Środki te przeznaczy m.in. na realizację nowych gier indie premium, sfinalizowanie aktualnych projektów, tzn. 'The Crackpet Show’, 'Horrorchero’ i 'Caravan’ oraz rozbudowę wewnętrznych zespołów studia” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Two Horizons: Spółka zależna od The Dust podpisała umowę dotyczącą współfinansowania produkcji gry pod roboczym tytułem „Projekt No. 8”. „Producentem gry będzie Two Horizons, a wydawcą The Dust, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla określonych rynków i/lub urządzeń w celu zoptymalizowania procesu dystrybucji i monetyzacji będą mogli być dobierani inni wydawcy. Gra będzie realizowana na platformy stacjonarne (PC), przy czym nie wyklucza się jej późniejszego portowania na kolejne urządzenia. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka oraz CherryPick Games podpisały list intencyjny. Oba podmioty zamierzają rozpocząć współpracę, w ramach której CherryPick Games połączy się z jedną ze spółek z rodziny Movie Games. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Gra „Green Hell” w wersji na PlayStation 4 będzie miał swoją premierę na rynku japońskim w środę, 15 września br. Cenę detaliczną ustalono na 2750 jenów (24,99 euro/USD). Premiera gry „Green Hell” na PS4 w Japonii została połączona z wydaniem gry w pozostałych państwach regionu – Hong Kongu, Malezji, Singapurze, Korei Południowej, Tajlandii oraz na Tajwanie Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej Ultimate Games w sklepie Steam (wishlist) wynosi 1,26 mln. „Według stanu na dzień 12.09.2021 r. liczba graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej emitenta w sklepie Steam (’lista życzeń – wishlist’) wynosi 1,261 mln graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań tzw. wishlist additions – 2,378 mln graczy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Immersion Games: Spółka zadebiutowała 13 września na NewConnect. Do obrotu trafiło łącznie 520 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i D, o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję. Immersion Games jest 370 spółką notowaną na NewConnect, w tym 21. debiutantem w tym roku. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka podpisała umowę z G-MODE Corporation z Japonii na stworzenie i wydanie remake’u gry „Night Slashers” na wszystkich wiodących platformach. Za swój udział w projekcie FE otrzyma znaczącą część przychodu (ponad 50%) z każdego sprzedanego egzemplarza gry na wszystkich platformach. Źródło: spółka

No Gravity Games: Na portalu FindFunds.pl uruchomiona została kampania crowdfundingowa spółki zależnej Squibly Interactive sp. z o.o. Celem kampanii crowdfundingowej jest zebranie od 301 tys. zł do 700 tys. zł w zamian za nie więcej niż 9,09% udziałów w kapitale zakładowym Squibly Interactive sp. z o.o. Środki te zostaną przeznaczone na produkcję gier oraz pokrycie kosztów wprowadzenia Squibly Interactive sp. z o.o. na rynek NewConnect. Źródło: spółka

Live Motion Games: Spółka ma umowę o współpracy na wykonanie portów gry komputerowej pt. „Builder Simulator” w technologii VR kompatybilnych ze Steam, Oculus Quest oraz Pico. Wykonawcą przedmiotowej umowy jest Epic VR sp. z o.o. Źródło: spółka

Epic VR: Firma nawiązała współpracę z Toyotą. Spółki podpisały umowę na mocy której Epic VR przygotuje rozwiązanie VR dla znanego koncernu motoryzacyjnego. Aplikacja wykorzystywana będzie do wsparcia wewnętrznych szkoleń pracowników Toyoty. Źródło: spółka

All in! Games: Spółka zawarła z 7 akcjonariuszami, na ich wnioski, aneksy do umów ograniczających rozporządzanie akcjami serii G. Na podstawie aneksów wydłużony został okres obowiązywania umów lock-up o 12 miesięcy, tj. akcjonariusze – będący stronami umów lock-up zobowiązali się, że nie będą dokonywać bez zgody spółki czynności rozporządzających, dotyczących akcji serii G, przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umów lock-up, tj. począwszy od dnia 26 czerwca 2020 r. Źródło: spółka

Drago Entertainment: W ciągu półtorej godziny od premiery gry „Gas Station Simulator” od Drago Entertainment na platformie Steam wygenerowana sprzedaż gry, po uwzględnieniu kosztów prowizji platformy oraz wydawcy, pokryła całkowite łączne koszty produkcji gry wynoszące szacunkowo około 450 tys. zł. Źródło: spółka

T-Bull: Łączna liczba pobrań gier spółki w sierpniu wyniosła 4,5 mln, natomiast łączna skumulowana liczba pobrań do końca sierpnia wyniosła 563 mln. Źródło: spółka

Render Cube: W przyszłym tygodniu zaprezentuje pełną wersję swojej największej produkcji. W czwartek, 23 września, „Medieval Dynasty” opuści early access, w którym spędził ostatnie 12 miesięcy. W tym okresie tytuł został znacząco rozbudowany przy aktywnym wsparciu społeczności graczy, a największa z aktualizacji zadebiutuje równocześnie z premierą pełnej wersji gry. Nowy trailer CGI, zaprezentowany ekskluzywnie na oficjalnym kanale prestiżowego serwisu IGN, posiada już ponad 120 tys. wyświetleń. Źródło: spółka

United Label: Najnowszy projekt wydawniczy spółki „Tails of Iron” zadebiutował 17 września na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC. Za produkcję gry odpowiada angielskie Odd Bug Studio, a sam tytuł wyróżnia się wysoką jakością i ręcznie rysowaną oryginalną grafiką. Źródło: spółka

Techland: Przesunął premierę gry „Dying Light 2 Stay Human” na 4 lutego 2022 roku, podała spółka na swoim profilu Twitter. Źródło: spółka

Surfland Systemy Komputerowe: Akcjonariusze spółki podczas NWZ podjęli uchwałę o połączeniu ze spółką VR Factory Games Sp. z o.o. Po połączeniu spółka zmieni nazwę na VR Factory Games S.A. i będzie prowadziła działalność w zakresie tworzenia, promocji oraz dystrybucji gier rozrywkowych i aplikacji marketingowych wykorzystujących technologię wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości. Źródło: ISBtech

