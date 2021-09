Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 20-24 września br.

Klabater: Spółka oraz członkowie jej zarządu Michał Gembicki i Robert Wesołowski zawarli z Domem Maklerskim Navigator umowy lock-up do 30 września 2022 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka ujawniła, że symulator „Ultimate Hunting” znajduje się od kilku miesięcy w zaawansowanej produkcji. W tym roku planowanych jest około 100 premier, poinformował prezes Mateusz Zawadzki.”’Ultimate Hunting’ znajduje się od kilku miesięcy w zaawansowanej produkcji. Pomijając fakt, że nie opublikowaliśmy jeszcze trailera ani strony Steam, pracę idą bardzo dobrze. Intensywnie działamy nad marketingiem tytułu. Niedawno pozyskaliśmy pierwszą licencję i prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami” – powiedział Zawadzki. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka zamierza upublicznić kilka spółek z grupy, z których najbliżej debiutu na NewConnect jest UF Games, a w trakcie procesu są także: Demolish Games, Manager Games, ConsoleWay oraz Games Box, poinformował prezes Mateusz Zawadzki. „UF Games w II połowie sierpnia przesłał poprawiony dokument informacyjny na GPW i obecnie spółka oczekuje na odpowiedź. W trakcie procesu są także spółki Demolish Games, Manager Games i ConsoleWay (wszystkie w Domu Maklerskim INC) oraz Games Box (Blue Oak). Golden Eggs przekształciło się w spółkę akcyjną i obecnie jest na etapie wyboru autoryzowanego doradcy” – powiedział Zawadzki. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Spółka widzi „duże prawdopodobieństwo” zawarcia umowy na wydanie gry „Serial Cleaners” z wydawcą, z którym wszedł w zaawansowane stadium rozmów. „Zarząd Draw Distance informuje, że w wczoraj w godzinach wieczornych zidentyfikował wejście przez spółkę w zaawansowane stadium rozmów z potencjalnym wydawcą gry 'Serial Cleaners’. Aktualny stan rozmów pozwala na wyciągnięcie wniosków o dużym prawdopodobieństwie możliwości zawarcia umowy na wydanie 'Serial Cleaners’ z przedmiotowym wydawcą” – podała spółka. Źródło: ISBnews

The Dust: Spółka zawarła umowę z PRL Studio na realizację nagrań kwestii dialogowych do gry „I, the Inquisitor”. Według umowy, oprócz polskiej wersji językowej, mają powstać także angielska, która zostanie nagrana w studio w Londynie, z udziałem anglojęzycznych aktorów. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka odnotowała 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,54 mln zł wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,28 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 4,76 mln zł rok wcześniej. śniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,68 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 32,39 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

BoomBit: Spółka odnotowała 3,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7 mln zł wobec 2,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,25 mln zł wobec 5,64 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,68 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 32,39 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Spółka ustaliła datę wprowadzenia do sprzedaży gry „Okinawa Rush” na platformie Steam i GOG na 21 października 2021 r., a data premiery na platformę Nintendo Switch na 28 października 2021 r. Źródło: ISBnews

T-Bull: Supernova Studio – spółka zależna od T-Bull – zawarła z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania piątego projektu gry symulatorowej na PC z możliwością portowania na konsole (projektu nr 5), podał T-Bull. Źródło: ISBnews

PunkPirates: Spółka odnotowała 0,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,24 mln zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,55 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 0,04 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Klabater: Spółka pozyskała 3 mln zł z emisji 1 mln akcji serii E informując o skutecznym zamknięciu oferty.”W toku oferty publicznej […] doszło do dokonania przez subskrybentów wpłat na akcje serii E w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł w związku z należytym dokonaniem zapisu i opłaceniem 1 000 000 akcji serii E. W związku z powyższym doszło do skutecznego opłacenia i subskrybowania wszystkich oferowanych przez emitenta akcji serii E” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka rozwiązała umowę wydawniczą z Amuzing Park Corp. z siedzibą w Seulu (Korea Południowa), zawartą 13 stycznia 2020 r. Na podstawie umowy spółka planowała wydać na platformach iOS i Android grę „Mythical Showdown” (pierwotna nazwa „Amusing Heroes”). Źródło: ISBnews

Vivid Games: Gra „Mobbles Cards” zadebiutuje na platformach iOS i Android 24 listopada 2021 roku. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka zaktualizowała roadmapę gry „Green Hell”, przesuwając premierę dodatku „The Spirits of Amazonia 3” na PC ze względu na zwiększenie skali projektu. Kontynuuje także prace nad portem dodatku na konsole. „W związku ze zwiększeniem skali projektu, premiera 'The Spirits of Amazonia 3′ na PC została przesunięta. Jednocześnie spółka kontynuuje także prace nad portem dodatku na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Akcjonariusze zdecydują w sprawie modyfikacji programu motywacyjnego, gdzie warunkiem jego realizacji ma być wejście inwestora na minimum 20% akcji w spółce, podała spółka w komunikacie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 19 października. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka wstępnie odnotowała 4,3 mln zł zysku netto przy 11,8 mln zł przychodów ze sprzedaży w I poł. 2021 r.”Zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu emitenta, szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej spółki za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco: Przychody całkowite: 12,8 mln zł, Przychody ze sprzedaży: 11,8 mln zł, Zysk brutto: 5,5 mln zł, Zysk netto: 4,3 mln zł, Zysk z działalności operacyjnej – 4 mln zł, Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.06.2021 r. – 16,3 mln zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Sylen Studio: Spółka udostępniła demo gry „Komornik: Nieskruszony” na platformie Steam. Premiera pierwszej produkcji studia odbędzie się jeszcze w tym roku. „Komornik: Nieskruszony” jest produkcją na styku gry paragrafowej, gry RPG i visual novel, osadzoną w książkowym świecie Michała Gołkowskiego. Źródło: spółka

Ten Square Games: Fundusze Aviva Investors Poland TFI zmniejszyły udział do 4,93% z 5,07% wcześniej. Źródło: BDM

Electronic Arts, AT&T, WarnerMedia: Ogłosiły zakończenie przejęcia przez EA firmy Playdemic Ltd. za łączną kwotę 1,4 mld USD w gotówce. Playdemic to twórca gier mobilnych, w tym nagradzanego tytułu „Golf Clash”. Przy 80 mln pobrań na całym świecie, „Golf Clash” jest jedną z wiodących gier mobilnych w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Przejęcie jest częścią strategii Electronic Arts, której celem jest wzrost na rynku mobilnym poprzez dostarczenie nowych, interaktywnych form rozrywki ponad pół miliarda graczom mobilnym na całym świecie. Źródło: spółki

Microsoft: Dwie flagowe produkcje od Xbox Game Studios, zapowiadane na koniec bieżącego roku, będą dostępne w polskiej wersji językowej. Chodzi o gry „Forza Horizon 5” i „Halo Infinite”. Oba tytuły otrzymają spolszczenie w wersji kinowej, również menu każdej z gier będzie przygotowane w języku polskim. Źródło: spółka

CD Projekt: Upłynął termin rocznego ograniczenia zbywalności akcji przyznanych w ramach programu motywacyjnego spółki realizowanego w latach 2016-2019. Ustalony został mechanizm umożliwiający uprawnionym zbycie objętych w ramach programu motywacyjnego akcji spółki, w sposób mający ograniczyć potencjalny wpływ na notowania akcji. Transakcje sprzedaży wykonywane będą łącznie za pośrednictwem Trigon, proporcjonalnie do liczby akcji sprzedawanych przez poszczególnych uprawnionych, w trybie jednej lub wielu transakcji sesyjnych lub transakcji pakietowych za pośrednictwem GPW, w terminie do maksymalnie 10 listopada 2021 r., przy zachowaniu dziennego limitu transakcji sprzedaży na poziomie maksymalnie 15% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami spółki. Źródło: BDM

Źródło: ISBnews