Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 8-12 listopada br.

Cherrypick Games: Spółka prowadzi z kilkoma partnerami rozmowy w ramach przeglądu opcji strategicznych, koncentruje się również na rozmowach dotyczących finansowania bieżących prac. „W ramach przeglądu opcji strategicznych prowadzimy rozmowy z kilkoma partnerami o różnym profilu i skali działalności. Rozmawiamy z nimi o bardzo różnych możliwych scenariuszach. Wszystkie z nich są otwarte” – powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Spółka zgodnie z nowo przyjętą strategią na lata 2021-2023 zamierza m.in. skupić się na produkcji własnych gier, przedstawić jeszcze w tym roku: plan produkcji rozszerzeń, dodatków do „Gas Station Simulator” jak i kolejnych gier z tej samej serii oraz plany związane z przeniesieniem notowań akcji na rynek główny GPW, podała spółka. Docelowo „Gas Station Simulator” ma otrzymać porty na PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, a także do wersji VR. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka odnotowała 0,11 mln zł straty netto w październiku br., zaś przychody ze sprzedaży spodziewane są na poziomie 2,49 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki wynosi 2,9 mln zł. Źródło: ISBnews

Vixa Games: Spółka rozpoczyna publiczną ofertę 183 375 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, z której spółka chce pozyskać do 3 mln zł. Zapisy na akcje oferowane w ramach emisji akcji serii C odbędą się w dniach 15-29 listopada. Cenę emisyjną ustalono na 16,36 zł za jedną akcję. Źródło: ISBnews

Baked Games: Sprzedaż gry „Prison Simulator”, która miała swój debiut 4 listopada br., wyniosła na platformach PC 21,5 tys. kopii. Wishlista Steam outstanding wyniosła 188 tys. sztuk. „Na dzień 7 listopada 2021 r. na godzinę 15:00 na platformach PC sprzedanych zostało łącznie 21,5 tys. kopii gry” – podano. Źródło: ISBnews

Vixa Games: Podpisał umowę licencyjną z Forever Entertainment (FE), podała spółka. W jej ramach FE zostało wyłącznym dystrybutorem gry „Dino Galaxy Tennis” na Nintendo Switch. Premiera tytułu szacowana jest na I kw. 2022 roku. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotował 2 771 tys. zł szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej w październiku 2021 r., zaś poniesione przez grupę koszty akwizycji nowych graczy w przedmiotowym okresie osiągnęły poziom 651 tys. zł. Źródło: ISBnews

Shockwork Games: Nowy zarząd, po dokonaniu analizy posiadanych kompetencji i możliwości, postanowił w szczególności o wzbogacaniu gier tworzonych przez spółkę o elementy NFT oraz o tworzeniu kolejnych gier jako gry NFT, oparte na blockchainie. Docelową ekonomią dla tworzonych gier będzie przy tym model „play-to-earn”. Źródło: spółka

Varsav Game Studios: Gra „Giants Uprising”, która zadebiutowała 2 listopada na platformie steam, została sprzedana łącznie w 1196 kopiach (do 5 listopada). 80% przychodu ze sprzedaży gry to Ameryka Północna oraz Europa Zachodnia. Źródło: spółka

Carbon Studio: Spółka wstępnie zanotowała od stycznia do września br. prawie 3,4 mln zł przychodów netto, czyli o 66% więcej r/r. W samym III kw. przychody wyniosły 0,79 mln zł. Na wypracowane wyniki finansowe spółki wpłynęła rosnąca sprzedaż gier z serii „The Wizards” na platformie Oculus Quest. Źródło: spółka

Console Labs: Spółka wypuściła darmowy patch do gry „Thief Simulator” na platformy Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oraz PC. Do końca roku planowane jest również wydanie płatnego DLC, który ma zapewnić znaczne rozszerzenia fabularne do gry. Console Labs zakłada wydanie łącznie 3 płatnych DLC do gry „Thief Simulator”. Źródło: spółka

Live Motion Games: Od stycznia do września br. spółka wypracowała przychody netto na poziomie prawie 4,2 mln zł, co oznacza dwukrotny wzrost w skali roku. W samym III kw. 2021 r. przychody netto przekroczyły 1,4 mln zł (wzrost o 62% r/r). Na wypracowane wyniki wpływ miała sprzedaż dwóch popularnych tytułów studia – „Car Trader Simulator” i „Train Station Renovation”. Źródło: spółka

Image Power: Zapowiadana pierwotnie na koniec 2021 roku gra „Yacht Mechanic Simulator” ukaże się w I kw. 2022 r. W wyniku rozmów z testerami oraz graczami na targach PGA, zespół deweloperów zdecydował się przesunąć premierę m.in. po to, by dodać nowe mechaniki do gry skierowanej do miłośników tematyki marynistycznej. Źródło: spółka

Gamedust: Spółka specjalizująca się w produkcji gier przeznaczonych na platformy wirtualnej rzeczywistości, rozszerza jeden ze swoich tytułów – „Yupitergrad” – o nowy tryb gry. Studio bezpłatnie udostępniło aktualizację o nazwie „Twisted Levels Update” wszystkim posiadaczom gry wyposażonym w gogle Oculus Quest i PC VR – Oculus Quest i Rift Store, Viveport oraz Steam. Źródło: spółka

Play2Chill: Producent i wydawca gier zwiększył przychody o 16% r/r do ponad 258 tys. zł w III kw. br., zaś narastająco od początku br. – o ponad 33% r/r do 646 tys. zł, podała spółka. Play2Chill przypomina, że 17 listopada do sprzedaży w sklepie Steam trafi największy tytuł studia – „Motorcycle Mechanic Simulator 2021”. Do tej pory gra została dodana do wishlisty przez ponad 132 tys. użytkowników platformy Steam. Współwydawcą Motorcycle Mechanic Simulator 2021 jest PlayWay. Źródło: spółka

Drago entertainment: Zysk netto spółki wyniósł ponad 2,5 mln zł w I-III kw. 2021 r. wobec straty rok wcześniej, przy ponad 7,1 mln zł przychodów, których znacząca część (ponad 6,6 mln zł) wypracowana została w samym III kwartale. EBITDA w ostatnim kwartale wyniosła ponad 2,9 mln zł, podała spółka. Źródło: spółka

Carbon Studio: Jednostkowy zysk netto spółki wzrósł o 83% r/r do prawie 1,5 mln zł w I-III kw. 2021 r., przy wzroście przychodów do 3,4 mln zł z 2 mln zł rok wcześniej, podała spółka. W samym III kw. br. przychody osiągnęły 0,8 mln zł. Na wyniki finansowe Carbon Studio wpłynęła sprzedaż gier z autorskiej serii „The Wizards”, a także rosnąca popularność urządzeń VR. Studio przypomina, że premiera jego największy tytułu – „Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall” zaplanowana jest na 17 listopada. Źródło: spółka

Punch Punk: Producent gier wideo do końca br. otrzyma zwrot kosztów stworzenia gameplayowego prototypu demo gry AIDA. Środki w wysokości ponad 137 tys. euro będą pochodzić z programu unijnego Kreatywna Europa, którego spółka jest beneficjentem. Wersja demonstracyjna projektu od 20 września jest dostępna na platformie Steam. Do końca miesiąca spółka udostępni także prolog przygodowej gry Barn Finders w wersji VR. Źródło: spółka

Baked Games: Po tygodniu od dnia premiery przychody ze sprzedaży gry „Prison Simulator” przekroczyły równowartość połowy kosztów jej produkcji, które wyniosły 1 717 853,82 mln zł, podała spółka. Źródło: spółka

Simteract: Odnotował 1,3 mln zł przychodów netto w III kw. 2021 wobec 0,95 mln zł przychodów w II kw. br., podała spółka. Jednocześnie zysk netto w III kw. br. wyniósł ponad 108 tys. zł zysku netto. „Wyniki osiągnięte przez spółkę związane są z wynagrodzeniem, z tytułu prac nad 'Train Life: A Railway Simulator'” – skomentował prezes Marcin Jaśkiewicz. Simteract kontynuuje pracę nad „Train Life: a Railway Simulator, który 18 listopada otrzyma pierwszą dużą aktualizację – do dyspozycji graczy zostaną oddane m.in. oficjalne pociągi Deutsche Bahn, podano także. „Train Life: a Railway Simulator” zadebiutował pod koniec sierpnia w formule EA na platformach Steam oraz Epic Games Store. Źródło: spółka

