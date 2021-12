Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 27-31 grudnia br.

PunkPirates: Spółka planuje wydać dwa tytuły: „POW POW: Dye it up!” i „Death Manager” w 2022 r. Budżety produkcyjne poszczególnych gier wynoszą około 1 mln zł na tytuł. „Premierę 'POW POW’ planujemy w I połowie 2022 r. Nie będzie to jedyna premiera w nadchodzącym roku, prace nad 'Death Manager’ są zaawansowane. Szacujemy, że oddamy grę w ręce graczy w nadchodzącym roku” – powiedział prezes Leszek Krajewski. Źródło: ISBnews

Gamedust: Spółka, która wchodzi na NewConnect przez odwrotne przejęcie Inwestycje.pl, na przełomie roku chce zaprezentować plany rozwoju, poinformował ISBtech prezes Paweł Flieger. „W 2021 roku spółka intensywnie rozwijała swój flagowy tytuł 'Yupitergrad’ (który pojawił się na platformie Oculus Quest), rozpoczęły się także prace koncepcyjne oraz preprodukcyjne nad nową grą. Rozszerzamy działalność Gamedust o nowe linie biznesowe. Mowa tutaj o usługach wydawniczych (pierwsza umowa wydawnicza na grę 'Best Forklift Operator’) oraz autorskiej linii biznesowej Connected Realities (utworzenie spółki celowej BlueKey). Końcówka roku to dla nas okres intensywnej pracy nad rozwojem nowych linii biznesowych – jeszcze w grudniu będziemy w stanie przedstawić więcej informacji na ten temat, a w najbliższym czasie opowiemy o planach na kolejny rok” – powiedział ISBtech Flieger. Źródło: ISBnews

Plot Twist: Spółka zakończyła emisję, sprzedając 1 257 861 akcji serii C w trybie oferty prywatnej i pozyskując 2 mln zł. Cenę emisyjną ustalono na 1,59 zł. „Inwestycja w naszą spółkę jest potwierdzeniem, że nowi akcjonariusze wierzą w przyjęty przez nas plan rozwoju. Środki od nich przeznaczmy na produkcję nowych gier” – powiedział prezes Paweł Czapla. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Spółka zawarła z włoską spółką 505 Games umowę na wydanie gry „Chernobyl Liquidators Simulator”. W ramach umowy przysługuje jej udział w przyszłych przychodach z tytułu sprzedaży gry oraz wynagrodzenie w kwocie 1,26 mln euro z tytułu udzielenia ww. praw licencyjnych płatne proporcjonalnie do realizacji umowy, przed premierą gry. Umowa przewiduje także możliwość zwiększenia zaangażowania partnera w zakresie udzielonych mu praw o kwoty co najmniej 0,55 mln euro na marketing, lokalizację i testy oraz 1 mln euro za odkupienie pełni praw autorskich. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Akcjonariusze zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 stycznia, o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez publiczną emisję do 339 825 akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 8 zł za sztukę. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dzień prawa poboru: 22 lutego 2022 r.). Źródło: ISBnews

Prime Bit Games: Podpisał umowę z DA Games OÜ z siedzibąw Estonii na wyprodukowanie z użyciem technologii NFT gry karcianej o roboczej nazwie 'The Legends of Elysium’. Wynagrodzenie spółki z tytułu umowy wynosi 900 tys. zł i będzie płatne w 4 ratach. Spółka zobowiązała się do wyprodukowania gry do końca 2022 r. Źródło: spółka

Ditix: Spółka podwyższyła kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 1 920 nowych udziałów w wysokości 96 tys. zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki Ditix Games sp. z o.o. po jego podwyższeniu wynosi 398,8 tys. zł. i dzieli się na 7 970 udziałów. Ditix S.A. posiada 100% udziałów. Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na rozwój i działalność bieżącą związaną z produkcją i wydaniem gier. Źródło: spółka

Games Operators: Spółka podpisała umowy z Walkabout Games sp. z o.o. dotyczącej sprzedaży kluczy Steam gier: „911 Operator”, „112 Operator”, „Radio Commander”. Źródło: spółka

Punch Punk/All in! Games: Spółki podpisały aneks do listu intencyjnego, który przedłuża proces zmierzający do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry komputerowej „Moonshine” do 31 marca 2022 r. Pozostałe postanowienia listu intencyjnego pozostają bez zmian. Źródło: spółka

Noobz from Poland: Spółka zakończyła prace nad demo technicznym gry „Total Tank Simulator 2”. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie procesu opracowania planów finansowana produkcji gry. W procesie tym spółka nie wyklucza współpracy z zewnętrznymi wydawcami. Rozpoczęcie procesu produkcji gry spółka planuje w 2022 r. Źródło: spółka

Gamedust: Zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnej inwestycji w spółkę zależną – Bluekey sp. z o.o., celem realizacji przez Bluekey projektu z zakresu Connected Realities. Udziałowcy Bluekey podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i Gamedust objął 108 udziałów w kapitale zakładowym Bluekey w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw własności intelektualnej o wartości 286 820,93 zł. Źródło: spółka

Carbon Studio: Tytuł The Wizards Enhanced Edition z serii The Wizards piąty rok z rzędu znalazł się w globalnym rankingu najpopularniejszych gier VR Steam. Po raz drugi wyróżniono także najnowszą część serii – The Wizards Dark Times. Oba projekty zostały nominowane w kategorii Brąz. Aktualnie Studio szykuje się do udostępnienia trybu Co-Op Multiplayer do The Wizards Dark Times. Źródło: ISBtech

VRFabric: Udostępnił grę Train Mechanic Simulator VR. Źródło: spółka

Reddev studio: Realizuje grę The Lawyer – Episode 1: The Red Bathtub. Źródło: spółka

Gaming: Newzoo prognozuje, że w 2023 r. wartość rynku gier mobilnych przekroczy 100 mld USD. Top5 gier na smartfony i tablety wygenerowało łącznie aż 10 mld USD w 2021 roku. W sumie 8 tytułów przebiło w ostatnich 12 miesiącach pułap 1 mld USD przychodów. Dane Sensor Tower wskazują, że liderami są produkcje „PUBG Mobile” i „Honor of Kings”, które zebrały po 2,8 mld USD. Kolejny w rankingu jest „Genshin Impact”, który wygenerował aż 1,8 mld USD. Po 1,3 mld USD przyniosły „Roblox” i „Coin Master”. Ponad 1 mld USD przychodów wypracowały znane już od kilku lat „Candy Crash Saga” i „Pokemon GO” oraz „Garen Free Fire”. Źródło: „Rz”

