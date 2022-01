Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 3-7 stycznia br.

Ten Square Games: Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) grupy kapitałowej Ten Square Games w IV kw. 2021 roku wyniosły 167,5 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games: Rada nadzorcza powołała na stanowisko członka zarządu spółki i chief financial officer (CFO) Ido Hochmana, podała spółka. Jego kadencja rozpocznie się 24 stycznia br. Źródło: ISBnews

Huuuge: Miało 89,1 mln USD skonsolidowanych przychodów, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), w IV kwartale 2021 r., co oznacza spadek o ok. 1,5% w skali roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody grupy z gier wyniosły w grudniu 24,76 mln zł (+14,6% m/m) , podała spółka. Łączna liczba pobrań gier w ostatnim miesiącu wyniosła 24,3 mln. Źródło: ISBnews

Movie Games: Planuje wydanie m.in. trzech gier PC oraz gry mobilnej w I kw. 2022 r., podała spółka. W najbliższym czasie należy spodziewać się zapowiedzi trzech nieujawnionych dotąd tytułów. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Premiera gry „Pangeon”, której współwydawcą jest Gaming Factory, na konsole PS4/PS5 została ustalona na 7 stycznia 2022 roku, podała spółka. Cena gry będzie wynosić 7,99 USD. Źródło: ISBnews

Falcon Games: Zawarł umowę objęcia 75 000 000 akcji serii D w spółce Emarket. Cena emisyjna za 1 akcję wynosi 0,18 zł, a łączna kwota transakcji w wysokości 13 500 000 zł, zgodnie z umową, zostanie uiszczona w terminie 45 dni od daty podpisania umowy. Falcon Games stanie się tym samym znaczącym akcjonariuszem Emarket, celem jest także wejście Emarket na GPW. Źródło: ISBnews

Road Studio: Zadebiutuje na NewConnect w środę 12 stycznia, podała spółka. W dniu debiutu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 1 141 000 akcji spółki serii A, B i C. Road Studio będzie jednocześnie pierwszą spółką, która zadebiutuje na NewConnect w 2022 roku. Road Studio zajmuje się produkcją gier o tematyce motoryzacyjnej, połączonej z motywem podróży i zwiedzania świata. Studio aktualnie prowadzi prace nad sześcioma tytułami, w tym nad wyczekiwanymi przez graczy „Alaskan Truck Simulator” oraz „American Motorcycle Simulator”. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Darmowy prolog „Electrician Simulator” – „First Shock” od 6 stycznia jest dostępny na platformie Steam. Za wydanie projektu odpowiada Ultimate Games oraz Gaming Factory. Premiera pełnej wersji symulatora elektryka od Take IT Studio! planowana jest na 2022 rok. Docelowo tytuł trafi także na główne platformy konsolowe, w tym Nintendo Switch, Xbox i PlayStation. 6 stycznia br. swoją premierę miała także najnowsza odsłona „Theatre of Sorrows”. Wydawcą gry w wersji na Nintendo Switch jest Ultimate Games. Natomiast 7 stycznia na konsoli PS4 zadebiutowała gra „Pangeon”, wydawana wspólnie przez Ultimate Games i Gaming Factory. Źródło: spółka

Ten Square Games: Według portalu Sensor Tower, w grudniu spółka wygenerowała 8 mln USD (vs 7 mln USD w listopadzie vs 8 mln USD w październiku). „Fishing Clash” wygenerował 6 mln USD (pobrany 0,6 mln razy), „Hunting Clash” 1,4 mln USD (pobrany 0,5 mln razy) + inne (>0,2 mln USD). Spółka Rortos wypracowała 0,4 mln USD (vs 0,4 mln USD w listopadzie). „Fishing Clash” w Chinach (iOS) wypracował 0,2 mln USD (pobrany 0,1 mln razy). Łącznie, powyższe przychody składają się na sumę 8,6 mln USD (vs 8,2 mln USD w listopadzie). Źródło: BDM

Huuuge Games: Według portalu Sensor Tower, w grudniu spółka wygenerowała 18 mln USD przychodów (vs 17 USD w listopadzie vs 19 mln USD w październiku). Najbardziej dochodową i aplikacją w poprzednim miesiącu było „Huuuge Casino Slots” (11 mln USD vs 10 mln USD w listopadzie, 240 tys. pobrań). Drugi największy tytuł, „Billionaire Casino”, osiągnął ok. 6 mln USD przychodów, 120 tys. pobrań). Gra „Traffic Puzzle” wypracowała 1,1 mln USD przychodów (0,4 mln pobrań). Źródło: BDM

Noobz from Poland: Zakończył prace nad demem technicznym gry Total Tank Simulator 2. Źródło: spółka

Vivid Games Rada nadzorcza powołała Piotra Gamracego na członka zarządu, podała spółka. Piotr Gamracy posiada szerokie doświadczenie w budowaniu, zarządzaniu oraz rozwoju zespołów oraz strategii produktowej. Źródło: ISBnews

