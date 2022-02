Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 7- 11 lutego br.

Drago entertainment: Planuje premierę gry „Gas Station Simulator” w wersji na macOS jeszcze w tym półroczu, podała spółka. W 2022 roku na rynku pojawią się także konsolowe wersje tytułu. „Gas Station Simulator” w niespełna cztery miesiące od premiery sprzedał się w ponad 450 tys. egzemplarzy (stan na 31.12.2021), podano także. Źródło: ISBnews

Moonlit: „Model Builder”, gra autorstwa Moonlit, zadebiutowała na platformie Steam we wtorek o godzinie 18:00 czasu polskiego. Z okazji premiery został opublikowany trailer, w którym zaprezentowano szczegóły trybu fabularnego i kolejne narzędzia do tworzenia wymarzonych modeli. Cena gry wynosi 19,99 USD / 16,79 euro. Źródło: spółka

Intermarum: Nutaku Publishing Limited (wydawca) i spółka podpisali aneks do umowy z 3 maja 2019 r. na produkcję gry „Shelter 69”, w którym m.in. uzgodniono warunki finansowania końcowego etapu produkcji gry, warunki rozliczania zysków ze sprzedaży oraz ustalono datę startu „Soft Launch” na 14-16 lutego 2022 roku. Analizowana jest możliwość wydania gry na platformę Switch. Źródło: spółka

EpicVR: Podpisał umowę na finansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W ramach projektu „Innowacyjne samouczące narzędzie ułatwiające projektowanie trybu multiplayer w aplikacjach VR” otrzyma ponad 5 mln zł, które przeznaczy na stworzenie narzędzia dedykowanego twórcom i użytkownikom „Metaverse”. Źródło: spółka

T-Bull: Gra „Interastra” – nowy tytuł studia T-Bull – zadebiutowała we „wczesnym dostępie” na platformie Steam, podała spółka. Wydanie pełnej wersji gry planowane jest na IV kw. 2022 roku. Źródło: ISBnews

3R Games: Spółka zdecydowała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w ramach kapitału docelowego do kwoty 7 563 788 zł w drodze emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Zarząd zwrócił się także do rady nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L w wysokości 0,7 zł za każdą akcję, na co rada nadzorcza także wyraziła zgodę w podjętej uchwale. Źródło: ISBnews

3R Games: Wojciech Czernecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa 3R Games ze skutkiem na 1 marca 2022 r., podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do zarządu Piotra Surmacza, powierzając mu funkcję prezesa od 1 marca 2022 r. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Spółka ustaliła datę premiery gry „Ancient Islands” w wersji na Nintendo Switch na 10 marca 2022 r. Gra zostanie wydana w pełnej wersji przy cenie detalicznej $12,49 USD (Ameryka Północna i Południowa) oraz 12,49 Euro (Europa, Australia i Nowa Zelandia). Źródło: spółka

Techland: BDM ocenia, że premiera „Dying Light 2″ była udana. W niedzielę (6 lutego) gra osiągnęła na Steam peak na poziomie 274,98 tys, co daje jej 23 miejsce w zestawieniu wczech czasów (wyprzedza m.in. takie tytuły jak „Halo Infinite” – największa marka od Microsoftu, wydana w modelu F2P. Trzeba jednak pamiętać, że część graczy była w Game Pass. Dodatkowo w seaquel gra blisko 6x więcej osób niż w pierwszą część. Wynik „Dying Light 2” jest lepszy m.in. od „Wiedźmina 3” CD Projektu, w którego dwa lata temu w szczytowym momencie grało 103 tys. osób. Największa krajowa produkcja w historii, „Cyberpunk 2077”, zebrał jednocześnie przed pecetami 1,05 mln graczy. Wynik DL2 prawdopodobnie pozwoli dowieźć cel spółki, czyli sprzedaż 10 mln sztuk gry w 2022 r., uważa broker. Źródło: BDM

Boombit: Grupa wydała łącznie 26 gry na platformach iOS i Android w ub. roku, w tym 24 gry typu hyper-casual oraz 2 gry w formule mid-core, oraz 22 gry na platformie Nintendo Switch. Aktualnie grupa zamierza kontynuować rozwój w takich obszarach jak: a) produkcja i wydawanie zarówno gier Hyper-Casual, jak i Mid-Core wewnętrznymi zasobami BoomBit; b) wydawanie gier zewnętrznych twórców poprzez spółkę BoomHits; c) rozwój wspólpracy z nowymi studiami poprzez tworzenie podmiotów typu joint venture. Pozostałymi obszarami działalności grupy pozostają: a) utrzymywanie portfolio gier w gatunkach Driving Simulator oraz Bridge; b) wydawanie gier na platformę Nintendo Switch; c) rozwijanie działalności w zakresie gier Casual i Hybrid Casual; d) rozwój kompetencji w obszarze gier w modelu „Play-to-Earn”. Źródło: Trigon

Simfabric: Zmniejszy zaangażowanie w MobileFabric z 61,83% do 59,08% kapitału i głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka zmniejszy zaangażowanie w VRFabric z 51,54% do 48,86% kapitału i głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Źródło: Trigon

Ten Square Games: Wydał w technical launch nową grę „Magical District: Hero’s Story”. Tytuł ten jest testowany na wybranych rynkach (USA). Źródło: Trigon

Polska Liga Esportowa: Zaoferuje w najbliższym roku 1 mln zł we wszystkich swoich rozgrywkach. Źródło: ISBtech

Platige Image: Powołał nową spółkę, której zadaniem jest pozyskiwanie i realizacja zamówień a także budowanie i utrzymywanie relacji z klientami z amerykańskiego rynku reklamowego. Studio od wielu lat intensywnie działa z partnerami biznesowymi zza oceanu, nawiązując stałe współprace, m. in. oferując produkcję najwyższej jakości cinematików gamingowych. Otwarcie nowego przedstawicielstwa w Los Angeles przyczyni się do usprawnienia procesu ofertowania i pozyskania nowych klientów w zakresie produkcji i postprodukcji reklamowej. Spółka już pozyskała pierwsze projekty. Źródło: spółka

Big Cheese Studio: Liczy na lepsze wyniki r./r. w 2022 r. Studio pracuje nad trzema nowymi produkcjami, w tym drugą częścią swojej debiutanckiej gry. Na przełomie półrocza planuje kolejny płatny dodatek do 'Cooking Simulator’/ Spółka ma duże oczekiwania wobec wersji 'Cooking Simulator’ VR na gogle Oculus Quest 2. Załoga studia liczy obecnie 40 osób, spółka chce zwiększać zatrudnienie. Źródło: Trigon

Forever Entertainment: Rozpoczęła się kampania marketingowa gry „Front Mission 1st: Remake” na pokazie Nintendo Direct. Premiera gry zaplanowana jest na ten rok. Źródło: spółka

Simteract: Odnotował prawie 2 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2021, co oznacza wzrost o 125% r/r. Spółka miała łącznie ponad 300 tys. zysku netto w 2021 roku, mimo wysokich inwestycji w rozwój zespołu i otworzenia biura w Warszawie. Na osiągnięte wyniki finansowe wpływ miała m.in. realizacja kontraktu z Nacon SAS, związanego z produkcją grą Train Life: A Railway Simulator. „Ostatni kwartał minionego roku był niezwykle ważnym okresem prac nad Train Life: A Railway Simulator. W omawianym okresie dodaliśmy do gry szereg nowości i usprawnień, a najwięcej z nich wprowadziliśmy w pierwszej dużej aktualizacji. Tytuł cały czas utrzymuje wysoką średnią ocen co niezwykle nas cieszy – zaprezentowaliśmy się fanom gatunku jako developer dbający o nawet najmniejszy detal oraz słuchający ich uwag” – komentuje Marcin Jaśkiewicz, prezes Simteract. Źródło: spółka

Noobz from Poland: Podjął decyzję zmierzającą do tworzenia gry osadzonej w uniwersum „Total Tank Simulator”, opartej o technologię Metavers, podała spółka. Gra będzie zawierała także tokeny NFT, oparte o sieć blockchain. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie angażowała się w kolejne projekty gamingowe, korzystające z technologii Metaverse oraz NFT. Źródło: ISBnews

Skinwallet: Spółka wyznaczyła datę rozpoczęcia sprzedaży tokenów NFT z serii Cyber Warriors Army w formie sprzedaży prywatnej na 15 lutego br., podała spółka. Dzień później tokeny NFT trafią do sprzedaży publicznej. Sprzedaży prywatna kierowana zostanie do osób, znajdujących się na whitelist projektu. Cena tokenu wynosić będzie 0,035 ETH. Obowiązywać będzie limit maksymalnie 5 tokenów na jeden portfel metamask. Sprzedaż publiczna rozpocznie się dnia 16 lutego 2022 r. na stronie internetowej projektu i trwać będzie do momentu całkowitego wyprzedania wszystkich 8 000 tokenów NFT wchodzących w skład serii Cyber Warriors Army. Cena tokenu podczas sprzedaży publicznej wynosić będzie 0,05 ETH. Obowiązywać będzie limit maksymalnie 20 tokenów na jeden portfel metamask. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Szacunkowe przychody netto ze sprzedaży gier w IV kwartale 2021 r. wyniosły ok. 900 tys. zł, oznacza to wzrost o ok. 38% r/r (650,5 tys. zł). zacunkowe przychody netto za cały 2021 r. wyniosły niecałe 4,3 mln zł, co daje wzrost o około 59% r/r (2,69 mln zł). Źródło: ISBnews

