Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 21-25 lutego br.

SimFabric: Podjął decyzję o rozszerzeniu Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2027 o 6. filar, polegający na produkcji gier w modelu play to earn, przy wykorzystaniu technologii blockchain, kryptowalut oraz NFT, podała spółka. Źródło: ISBnews

Varsav Game Studios: Przyjęło nową strategię działalności na lata 2022-2023, podała spółka. Zakłada on m.in. główną działalność w postaci projektów własnych oraz bardzo selektywne podejście do nowych inwestycji. Źródło: ISBnews

3R Games: Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji 2 mln szt. akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Emisja akcji ma celu wzmocnienie kapitałowe segmentu produkcji gier VR. Źródło: ISBnews

Gamedev: Podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju odbędzie się Polish Games Show w dniach 1-7 marca br., podał organizator udziału Polski na Wystawie – Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Polska zaprezentuje dokonania polskiej kultury cyfrowej i najciekawsze gry dostępne na rynku. W ramach Polish Games Show zaplanowano również seminarium biznesowe. Agencja ISBnews jest patronem medialnym udziału Polski w Wystawie. Źródło: ISBnews

Gamivo: Właściciel platformy transakcyjnej dla graczy w 2022 roku stawia na zwiększenie rentowności, automatyzację procesów biznesowych oraz szereg dodatkowych działań, które pozwolą na skalowanie działalności spółki. Ponadto w tym roku Gamivo planuje wejść na rynek główny GPW, podała spółka. Źródło: ISBnews

All in! Games: Sprzedało ponad 1 mln egzemplarzy swoich tytułów w 2021 roku, podała spółka. Pozwoliło to osiągnąć firmie pozycję drugiego najlepszego polskiego wydawcy według ocen w serwisie Metacritic. Na 2022 rok spółka zakłada poszerzenie oferty wydawniczej, a także ujawnienie informacji o planowanych tytułach. Źródło: ISBnews

Klabater: Udostępnił demo gry „Moonshine Inc.”, której premiera planowana jest na ten rok, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games i BoomBit: Zawarły umowę o współpracy w ramach spółki Joint Venture. Producenci planują wykorzystać wzajemne synergie oraz know-how, aby wspólnie wydawać przede wszystkim gry typu merge, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Bloober Team: W nadchodzących latach zamierza dokonać kolejnego przełomu jakościowego i organizacyjnego, poinformował prezes Piotr Babieno. W trakcie walnego zgromadzenia zaplanowanego na 17 marca ma zostać uchwalony sposób finansowania dla programu opcji strategicznych, w tym ESOP (Employee Stock Option Plan), podała spółka. Źródło: ISBnews

QubicGames: W ramach kampanii związanej z 18. rocznicą rozpoczęcia działalności spółka przeprowadzi serię dużych ofert promocyjnych w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Japonii od 25 lutego do 31 marca 2022 roku, skierowanych zarówno do posiadaczy wybranych gier z portfolio QubicGames, jak i dostępnych dla wszystkich użytkowników konsoli Nintendo Switch. Jednocześnie zostaną wprowadzone do sprzedaży następujące tytuły na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii: „Pudding Monsters” – 25 lutego, „Om Nom Coloring, Toons and Puzzle” – 11-18 marca, „Chex Quest” – 11-18 marca. Źródło: spółka

Immersion Games: Data premiery gry „Extreme Escape” na platformie App Lab, będącej własnością koncernu Meta (daw. Oculus) została wyznaczona na 24 lutego. Gra dotychczas była dostępna jedynie za pośrednictwem Steam VR, natomiast wraz z premierą na platformie App Lab trafiła również do użytkowników urządzeń Meta Quest. Cena bazowa Extreme Escape została ustalona na poziomie 4,99 USD. Źródło: spółka

Hydra Games: Sprzedaż gry „Don’t Be Afraid” na konsolach Xbox One, Playstation 4 oraz Nintendo Switch od 28 stycznia 2022 r. łącznie przekroczyła 10 000 szt., co jest ponad dwukrotnie lepszym wynikiem niż w pierwszym miesiącu sprzedaży gry na PC. Spółka nie poniosła kosztów portowania gry. Producentem portu Don’t Be Afraid na konsole Xbox, PlayStation i Nintendo jest spółka Drageus Games. Wynagrodzenie spółki wyniesie 50% dochodu uzyskanego ze sprzedaży gry na platformach konsolowych. Źródło: spółka

Incuvo: Udostępniło gameplay trailer „Green Hell VR”. Gracze mogą zapoznać się z tytułem przez grywalne demo, które zostało udostępnione podczas Festiwalu Steam. Tytuł można dodać do wishlisty, gra będzie dostępna na platformy Oculus Quest i PC VR. Źródło: spółka

Movie Games VR: Spółka zawarła z Movie Games Mobile oraz Augmented Robotics GmbH list intencyjny, celem rozpoczęcia negocjacji dotyczących wspólnej produkcji gry mobilnej z wykorzystaniem technologii augmented reality. Źródło: spółka

No Gravity Games: Zawarł umowę wydawniczą dla gry „Cyjin: The Cyborg Ninja” dotyczącą wydania przez spółkę tego tytułu na platformach Switch, Xbox i Playstation. Przewidywana data wydania gry nie została jeszcze ustalona. „Cyjin: The Cyborg Ninja” to gra platformowa przygotowana przez Aiya Games, studio z Tajlandii. Źródło: spółka

Drago entertainment: Kontynuuje działania związane z rozwojem uniwersum do swojej flagowej produkcji „Gas Station Simulator”. Od 21 lutego dostępna jest karta Steam do nowego tytułu z serii – „Motel Simulator”. To projekt, który pozwoli graczom stworzyć i następnie rozwinąć dość niestandardowy motel, niezmiennie usytuowany wzdłuż Route 66. Zadaniem gracza będzie m.in. obsługa gości, którzy posiadać będą własne zadania i historie, a także zarządzanie układem przestrzeni motelu. Produkcja otrzyma też zupełnie nowy system obsługi klienta. Źródło: spółka

Luna: Polskie studio planuje wykorzystać technologię blockchain razem z monethero.com do stworzenia platformy, w której internetowa społeczność grafików 3D, programistów, autorów dialogów, historii oraz każdy zainteresowany współpracą będzie mógł pracować lub udostępniać swoje gotowe już assety. Źródło: ISBtech

PlayWay: Gra „House Flipper 2” została zapowiedziana na 2023 r. Producentem i wydawcą będzie Frozen District, w której spółka posiada 80% udziałów. Źródło: Trigon

