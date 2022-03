Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 14-18 marca br.

Live Motion Games: Wprowadzi na rynek 3 projekty w I połowie br.: „Train Station Renovation – Germany”, „Builder Simulator” oraz „Bakery Simulator”, podała spółka. Budżet na ich sfinansowanie pochodzi z ubiegłorocznej oferty publicznej, w ramach której spółka pozyskała 4 mln zł. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Podjął decyzję o odwołaniu oferty publicznej ze względu na aktualną sytuację geopolityczną oraz wstrzymanie rozmów z potencjalnymi inwestorami o możliwym uczestniczeniu w emisji akcji, a także w związku z aktualnym kursem notowań akcji, który jest znacznie niższy niż zaproponowana cena emisyjna akcji, podała spółka. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Autorska gra studia „Uragun” ukaże się w usłudze early access na Steam 12 kwietnia, podała spółka. Oznacza to przesunięcie daty premiery o dwa tygodnie. Źródło: ISBnews

Black Rose Projects: Spółka z Grupy Gaming Factory złożyła dokument informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w związku z planowanym debiutem na NewConnect, podała spółka. Źródło: ISBnews

BoomBit: Akcjonariusze zdecydują 21 kwietnia o przyjęciu programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników na lata 2022-2024. Realizacja programu będzie uzależniona od osiągnięcia łącznego skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy spółki w tym okresie, skorygowanego o koszt programu, na poziomie wyższym niż 53 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Zawarł z dotychczasowymi wspólnikami Gamesture umowę inwestycyjną i wspólników, na podstawie której nabył 24,8% kapitału zakładowego w Gamesture – polskiej spółce, wyspecjalizowanej w gatunku RPG, podał Ten Square Games. Całkowita kwota inwestycji emitenta w Gamesture wynosi około 3,5 mln USD. Źródło: ISBnews

Shockwork Games (w trakcie zmiany nazwy na Metaversum): Spółka zrealizowała pierwszy krok na drodze do poszerzenia kompetencji z zakresu decentralized finance (DEFI) oraz decentralized applications (DAPP). Spółka podpisała list intencyjny z myDAPPwallet Ltd. Obie spółki rozpoczęły negocjacje w zakresie wzajemnej współpracy przy realizacji portfela internetowego oraz platformy społecznościowej i sprzedażowej dla aplikacji DAPP/DEFI/NFT. Portfel oraz platforma oparte o technologię blockchain stanowią obok gier play-to-earn filary rozwoju przyszłego Metaversum S.A. na najbliższe lata. Źródło: spółka

Mill Games: Akcelerator rozwoju dla zespołów gamingowych z Europy Wschodniej podpisał umowę na świadczenie usług marketingowych dla gry „Second Hand: Frankie’s Revenge” na konsole Xbox. Spółka, wywodząca się z grupy kapitałowej Movie Games, współpracuje ze studiem Rikodu jako globalny wydawca jego gry w wersjach na PlayStation i Nintendo Switch. Ponadto Mill Games i zespół Movie Games będą odpowiadać za promowanie tytułu. Premiera gry o roboczym tytule „Second Hand: Frankie’s Revenge” zaplanowana jest na II kwartał br. Planowany jest także rebranding tytułu i nowa identyfikacja wizualna, która pozwoli na zwiększenie zasięgów gry. Źródło: spółka

All in! Games: Wyda grę „Red Wings: American Aces” – spin-off gry „Red Wings: Aces of the Sky” na platformy Nintendo Switch i PC 31 marca 2022 roku, podała spółka. All in! Games posiada w obecnie portfolio 14 tytułów na Nintendo. Źródło: spółka

Movie Games: Uruchomił pierwsze strony swoich produktów na Epic Games Store, uważanym za drugą po Steamie największą globalną platformę dystrybucji gier PC. Dzięki temu posunięciu spółka otwiera się na wielomilionowy segment odbiorców. Źródło: spółka

Ice Code Games: Good Shepherd Entertainment (wydawca) rozpoczął 16 marca br. kampanię marketingową gry „Hard West 2”, komunikowanej wcześniej pod roboczą nazwą „Projekt W”. Ice Code Games jest producentem tej gry, a wydawca odpowiedzialny jest za prowadzenie kampanii marketingowej oraz pokrywa koszty produkcji i marketingu gry. „Hard West 2” znajduje się obecnie na etapie tzw. zamkniętej bety. Tytuł ten jest jest sequel’em wydanej w 2015 r. strategicznej gry turowej, która znalazła ponad 500 tys. nabywców. Premiera „Hard West 2” planowana jest w 2022 r. Źródło: spółka

Image Power: Premiera gry pt. „Dieselpunk Wars” w wersji na konsole Xbox One i PlayStation 4 będzie miała miejsce 25 marca 2022 r. Ponadto, na dzień 29 marca 2022 r., została ustalona premiera niniejszej gry w wersji na Nintendo Switch. Pełna wersja gry pt. „Dieselpunk Wars” w wersji na PC, w której grający konstruuje maszyny jeżdżące, latające lub pływające, które następnie walczą w polu, została wydana na platformie Steam w dniu 13 maja 2021 r. Źródło: spółka

True Games Syndicate, Pyramid Games: Dwie spółki notowane na NewConnect podpisały umowę na stworzenie i komercjalizację gry wpisującej się w portfolio True Games Syndicate o roboczym tytule „District”. Za jej produkcję odpowiedzialne będzie studio Pyramid Games, a za komercjalizację – True Games Syndicate. True Games Syndicate sfinalizowała połączenie z True Games. Spółki będą funkcjonować pod nazwą True Games Syndicate. Zgodnie ze strategią, True Games Syndicate produkuje gry o tematyce gangsterskiej. W trakcie rozgrywki gracze poznają blaski i cienie gangsterskiego życia. Do ich zadań należeć będą kradzieże, przekupstwa, czy też dostarczanie podejrzanych paczek. W grach pojawią się również elementy modnego ostatnio parkouru. Źródło: spółka

BluGo (w trakcie zmiany z Yolo): Spółka technologiczna, działająca w branży elektromobilności, za pośrednictwem pełnomocnika – radcy prawnego i doradcy podatkowego Kancelarii PricewaterhouseCoopers Polska odwołała się od decyzji urzędu skarbowego w kwestii spłaty zobowiązań podatkowych oraz odsetek w wysokości 28,26 mln zł. Władze firmy twierdza i posiadają opinie prawną, że czynności podejmowane przez spółkę zależną Presco Investments Ltd w latach 2015-2016 były uzasadnione biznesowo, a także liczą na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Urząd Skarbowy stwierdził, że w rozliczeniu podatkowym za 2016 r. nie zostały uwzględnione przychody od spółki zależnej Presco Investments Limited z siedzibą na Malcie, przez co obciążył BluGo zobowiązaniami w wysokości 28,26 mln zł. Spółka nie zgadza się z decyzją Urzędu i złożyła w tej kwestii odwołanie. Źródło: spółka

11 bit studios, Moonlit: Do gry „Model Builder” 23 marca zostanie dodana kolekcja modeli z gry „Frostpunk”. Premiera bezpłatnego dodatku połączona jest z nadchodzącą premierą planszowej wersji gry „Frostpunk: The Board Game” oraz wydaniem Bundle na platformie Steam. W ramach tego zestawu gracze będą mogli nabyć grę od 11 bit studios i najnowszą produkcję Moonlit aż 20% taniej. Jest to kolejna część nietypowej współpracy z pogranicza gamingu, modelarstwa i gier planszowych. W ramach DLC do „Model Buildera” zostaną dodane 3 modele z bestsellerowej produkcji 11 bit studios: Generator, Automaton i Dreadnought. Zwiększą one łączną liczbę projektów dostępnych w grze do 32 pozycji. Źródło: spółki

Draw Distance: Spółka zdecydowała o spisaniu nakładów na grę „Far Peak” w wysokości 569 434,98 zł oraz grę planszową „Halls of Horrors” w wysokości 240 195,43 zł w pozostałe koszty operacyjne w sprawozdaniu finansowym za rok 2021. Łącznie wartość spisanych nakładów wyniesie 809 630,41 zł. Z uwagi na pozostałe inicjatywy i plany biznesowe Draw Distance w 2022 r. produkcja „Far Peak” nie jest obecnie postrzegana jako priorytetowa. Spowodowało to, że prace nad przedmiotową grą pozostaną nadal zawieszone, wyjaśniono w komunikacie. Źródło: spółka

Mill Games: Akcelerator rozwoju dla zespołów z branży gamedev z Rumunii oraz krajów Europy Wschodniej założył nową spółkę – Black Cage Games, która będzie specjalizować się w produkcji gier m.in. typu symulator. Studio powstało we współpracy z dwoma rumuńskimi game deweloperami: Raulem Gogescu oraz Tiberiu Petcu. Nowa spółka zakończyła już prace koncepcyjne nad pierwszym tytułem i koncentruje się na prototypowaniu produkcji. Źródło: spółka

Grupa STS: Jeden z największych bukmacherów w Europie Środkowej i lider rynku w Polsce wdrożył kolejne innowacyjne rozwiązanie z zakresu odpowiedzialnej gry we współpracy z wiodącą na rynku firmą Neccton. Narzędzie Mentor STS wykorzystuje od początku marca na rynku brytyjskim, a w ciągu kilku kolejnych tygodni wdroży je także w Polsce. Mentor monitoruje potencjalnie budzące wątpliwości zachowania graczy związane z nadmierną liczbą godzin spędzanych na grze czy też wzrostem częstotliwości wpłat oraz innych faktach świadczących o możliwym uzależnieniu. Pomaga zarówno graczom, jak i operatorom we wczesnej identyfikacji tego typu zachowań. Ostrzega operatora oraz bezpośrednio kontaktuje się z graczem, pomagając mu w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących jego przyszłej gry i ewentualnych konsekwencji. Źródło: spółka

Iron Wolf Studio: Zawarł z Daedalic Entertainment GmbH z siedzibą w Hamburgu umowę na wydanie gry pt. „Destroyer: The U-Boat Hunter” w wersji na PC. Strony nie wykluczają również możliwości rozszerzenia umowy o inne platformy. Na podstawie zawartej umowy Iron Wolf Studio zobowiązany jest do stworzenia gry. Wartość umowy wynosi 880 tys. euro. Premiera gry, w trybie wczesnego dostępu (early access), planowana jest na III kwartał 2022 r. Poprzednio planowana premiera na koniec marca 2022 r. została zmieniona w konsultacji z wydawcą na rzecz stworzenia dodatkowego trybu rozgrywki. „Destroyer: The U-Boat Hunter” to strategiczna gra wojenna, wiernie odzwierciedlająca działania alianckich eskort w czasach drugiej wojny światowej podczas Bitwy o Atlantyk. Źródło: spółka

True Games Syndicate i True Games: Spółki produkujące gry wideo dotyczących życia na granicy prawa formalnie zakończyły proces połączenia. Dalsza działalność spółek, wchodzących w skład Rodziny Movie Games, będzie prowadzona pod nazwą True Games Syndicate.

Źródło: spółka

Źródło: ISBnews