Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 11-15 kwietnia br. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Jest nadal otwarty na akwizycje, które mają wspierać cele strategiczne grupy, poinformował prezes Adam Kiciński. Z kolei wersja next-gen „Wiedźmina 3” będzie dodatkowo zawierać DLC inspirowane serialem.

Klabater: Podpisał umowy na stworzenie i wydanie adaptacji dwóch gier ukraińskiego studia Starni Games – „Strategic Minds: Spectre of Communism” oraz „Strategic Minds: Fight for Freedom” w wersjach na PlayStation, Xbox i Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Odnotował 6,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 32,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

All In! Games: Złożyło wniosek o zawieszenie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 160 000 akcji serii G oraz 25 531 188 akcji serii H, podała spółka. Związane jest to z zamiarem aktualizacji dokumentu. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Strategiczny cel CD Projektu dotyczący równoległej realizacji dwóch projektów AAA został osiągnięty, poinformował prezes Adam Kiciński. Na początku lutego Kiciński w rozmowie z ISBtech wskazywał, że równoległa realizacja dwóch projektów AAA to strategiczny cel na ten rok. Elementem, który w istotny sposób miał wspomóc ten proces jest trwająca transformacja studia zakładająca m.in. sprawniejszy sposób kontroli postępów developmentu danego produktu dzięki pracy w metodologii agile. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Łączna sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” przekroczyła 18 mln kopii, natomiast sprzedaż wszystkich edycji „Wiedźmina” przekroczyła 65 mln kopii, podał CD Projekt w prezentacji wynikowej. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Pracuje nad dużym dodatkiem do „Cyberpunk 2077” i wierzy w długoterminowy sukces gry, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Odnotował 208,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1150,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

11 bit studios: Będzie wydawcą gry „South of the Circle”, której producentem jest brytyjskie studio State of Play, podała spółka. Źródło: ISBnews

BoomBit: Odnotował 17,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. i 35,02 mln zł EBITDA przy 239 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł w ub.r. 30,04 mln zł. Źródło: ISBnews

Gamedust: Podjął decyzję o przystąpieniu do prac nad wydaniem gry „Yupitergrad 2: The Lost Station”, który ma być „najbardziej ambitnym” tytułem w historii spółki, podał Gamedust. Planowany termin wydania gry to przełom 2022 i 2023 roku. Źródło: ISBnews

Weird Fish: Złożył dokument informacyjny do GPW w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect, podano w komunikacie. Spółka liczy na dołączenie do grona firm publicznych w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Zespół Weird Fish pracuje obecnie nad autorską grą typu sandbox – „Oddyssey: Your Space, Your Way”, której premiera w wersji early access planowana jest jeszcze w tym roku. Źródło: ISBnews

Incuvo: Sprzedaż gry „Green Hell VR” na platformie Oculus Quest 2 pokryła koszt produkcji, podało Incuvo. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Zdecydował o kontynuacji dalszej produkcji gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” na konsole najnowszej generacji i w związku z tym przesunął premierę uprzednio planowaną na II kw. 2022 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów grupy wynosiły 3 536 tys. zł w marcu br. (spadek o 12% r/r), zaś poniesione przez grupę koszty akwizycji nowych graczy (UAC) osiągnęły poziom 1 133 tys. zł (wzrost o 19% r/r). Źródło: ISBnews

Big Cheese Studio: Skupia się obecnie na produkcji „Cooking Simulator VR” oraz nad dwoma innymi projektami: „Cooking Simulator 2” oraz „Pizza Empire”, poinformował CEO Big Cheese Studio Łukasz Dębski. W 2023 roku są planowane kolejne, jeszcze nieogłoszone projekty. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Odnotowało 227 mln zł przychodów całkowitych, 7,8 mln zł zysku brutto i 6,1 mln zł zysku netto w 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane skonsolidowane. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Odnotował 1 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Strata netto za I kw. br. wyniosła 0,02 mln zł przy 7,61 mln zł przychodów (które wzrosły o 48% r/r). Źródło: ISBnews

Manager Games: Wydawca i producent gier wideo, który specjalizuje się w produkcji gier z segmentu manager/ tycoon udostępnił na Steam trailer gry „Bike Mechanic Simulator”. Premiera pełnej wersji planowana jest w 2023 roku. Równocześnie spółka pracuje nad swoim flagowym projektem „Car Mechanic Manager 2023” oraz kilkoma innymi tytułami m.in. grą „City Rebuilder”, a także „Depth Tycoon”. Tegoroczne plany studia zakładają debiut na NewConnect. Źródło: spółka

Ovid Works: Zawarł z Realms Distribution aneks do umowy wydawniczej dotyczącej wydania i promocji gry „Nemesis Distress”. Przedmiotem aneksu jest zmiana zasad dotyczących przeznaczenia środków w ramach finansowego zaangażowania wydawcy poprzez przesunięcie części uprzednio ustalonych kwot w ramach budżetu na cele marketingowe oraz związane z developmentem gry po premierze w wersji early access na cele związane z developmentem gry przed rozpoczęciem jej sprzedaży – wydłużenie prac rozwojowych zwiększa potrzeby finansowe spółki niezbędne do pokrycia wydatków w tej fazie produkcyjnej. W związku z wydłużeniem prac nad grą w wersji early access jej premiera planowana jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2022 r. Źródło: spółka

Ultimate Games: 15 kwietnia br. w ręce użytkowników konsoli Nintendo Switch trafił „Car Mechanic Simulator: Pocket Edition 2”. Rolę producenta oraz wydawcy najnowszej wersji gry pełni Ultimate Games. W najbliższym czasie w sklepie Nintendo eShop pojawi się też gra Mr. Prepper. W 2021 r. grupa kapitałowa Ultimate Games wydała łącznie ponad 80 gier, przeważająca część tytułów dedykowana była na platformy konsolowe. Źródło: spółka

Render Cube: Zawarło umowę nabycia akcji stanowiących 22,55% kapitału zakładowego, co wraz z dotychczas utrzymywanymi akcjami stanowi 25,05% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spectral Games, czyniąc Render Cube największym akcjonariuszem spółki. Spectral Games jest niezależnym studiem deweloperskim, zatrudniającym dwunastu specjalistów i koncentrującym się na tworzeniu gier w technologii VR. Aktualnie pracuje nad należącą do Render Cube grą w uniwersum Medieval Dynasty w wersji na urządzenia VR. Inwestycja ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami. Źródło: spółka

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry „Inner Voices” na platformie Nintendo Switch została ustalona na 14 kwietnia 2022 roku. „Inner Voices” to pierwszoosobowa gra przygodowa z elementami horroru osadzona w krainie inspirowanej mroczną twórczością H. P. Lovecrafta, E. A. Poe i S. Kinga. Zanurz się w wiecznie zmieniającym się labiryncie pokoi i spróbuj rozwiązać zagadkę swojej przeszłości. Źródło: spółka

Drago entertainment: „Can Touch This” – pierwszy DLC do tytułu „Gas Station Simulator” od 12 kwietnia zasila Global Top Wishlist platformy Steam. Wejście do listy miało miejsce dwa tygodnie po publikacji zapowiedzi oraz uruchomieniu oficjalnej karty gry na platformie, co zdaniem zarządu Drago entertainment ukazuje duży potencjał sprzedażowy projektu. Premiera płatnego dodatku już 11 maja br. „Gas Station Simulator” to bestsellerowy symulator odnowy i rozbudowy stacji benzynowej przy „Route 66”. Zaplanowany dodatek do gry „Can Touch This” wprowadzi do gry możliwość całkowitego remontu stacji benzynowej oraz udekorowania pobliskiego warsztatu i magazynu. Źródło: spółka

Ice Code Games: Spółka po raz pierwszy zaprezentowała grę „Hard West 2” podczas odbywających się na początku kwietnia w Londynie targów WASD, gdzie sequel strategicznej gry turowej osadzonej w realiach amerykańskiego Dzikiego Zachodu spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. W wyniku dużego zainteresowania tytułem producent tytułu – Ice Code Games i holenderski wydawca – Good Shepherd Entertainment zdecydowali o zwiększeniu budżetu. Zakończenie prac i premiera pełnej wersji Hard West 2 na PC planowane są jeszcze w tym roku. Źródło: spółka

QubicGames: Zawarło ze spółką Indeep Studios (deweloper) umowę na wykonanie przez dewelopera gry pod roboczą nazwą „Pocket Pool” na platformę Nintendo Switch. Planowany termin zakończenia prac deweloperskich nad grą to 30 czerwca 2022 roku, a wydanie gry jest przewidywane do końca 2022 roku. W roku 2022 planowana jest premiera przynajmniej dwóch nowych tytułów z serii „Pocket”, w tym gry „Pocket Mini Golf 2”. Źródło: spółka

Incuvo: Zawarło pięć umów sprzedaży akcji dotyczących zbycia łącznie 32,14% akcji spółki Spectral Games za łączną cenę 850 942 zł. Po dokonaniu wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spectral Games spółka nie będzie posiadać żadnych akcji Spectral Games. Źródło: spółka

Gaming Factory: Zawarł porozumienie z Titanite Games dotyczące zakończenia współpracy oraz rozwiązania za porozumieniem stron umowy z 2 grudnia 2020 roku, dotyczącej produkcji gry „We are Legion: Rome”. Z chwilą zawarcia porozumienia Gaming Factory przeniesie na Titanite wszelkie prawa do gry, za co otrzyma wynagrodzenia w wysokości 600 tys. zł netto, płatne do dnia 31 grudnia 2024 roku. Powyższa kwota pokryje poniesione dotychczas przez spółkę koszty związane z realizacją powyższego projektu. Zgodnie z postanowieniami porozumienia, Titanite będzie uprawniona do wydania gry i rozpoczęcia jej dystrybucji. Źródło: spółka

Qubic Games: Sprzedał łącznie ponad 340 tys. wszystkich posiadanych akcji spółki Sonka za kwotę 1,3mln zł. Jednocześnie Ragnar Trade zwiększył zaangazowanie do 7,24% kapitału i głosów. Źródło: spółka

Huuuge: Powołano Toma Jacobssona na stanowisko członka rady dyrektorów. Jednoczesnie Rod Cousens zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady dyrektorów. Źródło: spółka

Games Incubator: Larry Kosilla z AMMO NYC wesprze spółkę w tworzeniu dużego DLC do „Car Detailing Simulator”. Źródło: spółka

