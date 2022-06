Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 13-17 czerwca br.

Wargaming: Po decyzji o wycofaniu się z Rosji i Białorusi, podejmuje kolejny krok w procesie restrukturyzacji, otwierając dwa nowe studia w Warszawie i Belgradzie, czyli siódme i ósme biuro w Europie (po Nikozji, Wilnie, Pradze, Kijowie, Guildford i Berlinie), podała spółka. Oba studia zatrudnią do 400 osób.

11 bit studios: Realizuje zgodnie z harmonogramem produkcje „Frostpunk 2” i „The Alters”, natomiast opóźnienie ma projekt „P8”, poinformował game designer 11bit studios Jakub Stokalski.

11 bit studios: Celuje w podpisanie dwóch kolejnych umów wydawniczych w tym roku, poinformował external development director Marek Ziemak.

Drago entertainment: Liczy, że podpisanie umowy dystrybucyjnej z Epic Games pozwoli spółce znacznie przyspieszyć proces monetyzacji projektów, poinformowała ISBnews prezes Drago entertainment Joanna Tynor.

Illusion Ray: Niezależne studio deweloperskie specjalizujące się w tworzeniu autorskich gier grozy (survival horror) oraz casualowych gier z gatunku action adventure rozpoczęło publiczną emisję akcji o wartości 718 tys. zł na platformie Navigator Crowd, podano w komunikacie. W połowie 2023 roku Illusion Ray planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

Drago entertainment: Zawarło umowę dystrybucyjną z Epic Games dotyczącą sprzedaży jej obecnych i przyszłych gier na platformie Epic Games Store, podała spółka.

Gamedust: Akcjonariusze zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 11 lipca o emisji do 30 mln akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka w projektach uchwał. Tym samym kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony do kwoty nie większej niż 26 444 859 zł z kwoty 23 444 859 zł.

Live Motion Games: Sprzedaż gry „Builder Simulator”, która miała premierę na platformie Steam 9 czerwca o godz. 18:00, osiągnęła wysokość 26,5 tys. szt., w tym 3 459 sztuk bundle z grą „House Flipper”, podało Live Motion Games. Spółka zapowiedziała też, że rozpoczyna pracę nad portowaniem gry na konsole Xbox, PlayStation oraz Nintendo Switch we współpracy z Frozen Way oraz planuje wydanie DLC.

Draw Distance: Wydawca ustalił datę premiery gry „Serial Cleaners” na 22 września 2022 r., podało Draw Distance.

Starward Industries: Zawarł z 11 bit studios porozumienie o współpracy w zakresie wydania gry oraz inwestycji w akcje Starward Industries, podały spółki. W ramach porozumienia, 11 bit studios zobowiązał się do wsparcia produkcji gry „The Invincible” („Niezwyciężony”) produkowanej przez Starward Industries; strony ustaliły, że premiera gry nastąpi w 2023 r. Ponadto 11 bit studios zobowiązał się m.in. objąć akcje nowej emisji Starward Industries za kwotę 5,93 mln zł.

Detalion Games: Spółka wraz z Movie Games oraz PlayWay zawarła umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami. Na mocy zawartej umowy Movie Games zobowiązało się do niezbywania posiadanych akcji spółki w okresie 365 dni. Umową objętych zostało 655 400 akcji, stanowiących 32,77% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz tyle samo w głosach na walnym zgromadzaniu.

Jujubee: Data premiery gry „Deep Diving Adventures” na platformie PlayStation została ustalona na 17 czerwca 2022 r. Podstawowa cena za grę została ustalona na poziomie 19,99 euro/19,99 USD. Za konwersję odpowiedzialny jest wykonawca No Gravity Development.

Artifex Mundi: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów grupy wynosiły 3,39 zł mln w maju br. (spadek o 4% r/r), zaś poniesione przez grupę koszty akwizycji nowych graczy (UAC) osiągnęły poziom 1,28 mln zł (wzrost o 26% r/r).

Bloober Team: Spółka zależna – Feardemic zawarła umowę wydawniczą z deweloperem Péter Ifju z siedzibą w Dunakeszi, Węgry. Na podstawie tej umowy Feardemic stał się wyłącznym wydawcą gry „Remorse: The List” na platformach Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Premiera gry na platformie Nintendo Switch planowana jest w 2022 r.

Road Studio: Liczba pobrań demo gry „Alaskan Truck Simulator” w ciągu pierwszej pełnej doby (wieczór premierowy oraz kolejny pełny dzień) od premiery, która miała miejsce 11 czerwca 2022 r. podczas Future Games Show, przekroczyła 20 tysięcy, co jest najwyższym wynikiem spośród gier publikowanych przez grupę kapitałową Movie Games, do której należy spółka.

Drago entertainment: Autorska gra studia „Winter Survival” trafi do sprzedaży we wczesnym dostępie 27 października br. Produkcja jest już praktycznie w całości ukończona, trwają ostatnie szlify oraz przygotowania do jej dalszego rozwoju. Survivalowy projekt powstaje w ramach bieżących konsultacji zespołu produkcyjnego ze znanym podróżnikiem i zdobywcą obu biegunów Ziemi – Markiem Kamińskim. Współwydawcą gry jest Movie Games.

Netflix: W ramach Geeked Week, ogłosił listę nowych gier mobilnych oraz seriali inspirowanych kultowymi grami, m.in. „Tekkenem” czy „DOTA”. Niedługo na platformie pojawią się gry inspirowane serialami „Dom z papieru” czy „Gambit królowej”, zapowiedziano także.

Grupa Santander: Ogłosiła zawarcie wieloletniej umowy, na mocy której zostanie głównym sponsorem e-sportowych wydarzeń League of Legends European Championship (LEC) i Liga Latinoamérica (LLA).

PixelAnt Games: Otworzyło nowe studio w Czechach. Będzie ono działać według sprawdzonego w firmie modelu biznesowego, który opiera się na prowadzeniu co-developmentu gier z segmentu AAA i AA+ oraz równoległym tworzeniu własnych gier. Ponadto, będzie funkcjonować według założeń zgodnych ze stworzoną przez założycieli PixelAnt Games koncepcją Gamedev 2.0, której celem jest stworzenie przyjaznego i dającego możliwość rozwoju środowiska pracy. „Wierzymy, że dzięki otwarciu nowego studia w Czechach będziemy w stanie urosnąć w sposób nie zaburzający naszej kultury, a jednocześnie na tamtym rynku pojawi się kolejna, inna i ciekawa oferta dla ludzi. Oddział otrzyma bardzo dużą autonomię w działaniu, a kierujący nim sami będą podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia, projektów, w których będą uczestniczyć, a także o pracach nad własnymi tytułami” – powiedział współzałożyciel PixelAnt Games Adam Lasoń.

Frying Jelly: To nowy gracz na polskim rynku gamedev. Polsko- amerykańska spółka z finansowaniem od SMOK Ventures tworzy grę Frying Jelly, Neebota: 99 Fails. Premiera tytułu ma odbyć się w III kwartale 2022. Z kolei już obecnie gra 99 Fails Lite dostępna jest na PC oraz urządzenia mobilne.

Źródło: ISBnews