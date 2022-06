Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 20-24 czerwca br.

11 bit studios: Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania na kolejną, trzyletnią kadencję zarząd spółki w dotychczasowym składzie: Przemysław Marszał – prezes zarządu; Grzegorz Miechowski – członek zarządu; Michał Drozdowski – członek zarządu, podała spółka.

PlayWay: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 126,85 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. wypłacie 19,22 zł na akcję, podała spółka.

Vivid Games: Zawarło wstępne porozumienie (term sheet) z polską spółką działającą w branży reklamowej dotyczące kluczowych warunków sprzedaży technologii Bidlogic za 10 mln zł, podała spółka.

Games Box: Akcje Games Box (GMB), producenta i wydawcy gier wideo na PC i konsol., zadebiutowały na NewConnect. Do obrotu zostało wprowadzonych w sumie 1 213 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję. Games Box jest 61. spółką notowaną na rynku NewConnect z sektora gry oraz 9. debiutem w 2022 r.

True Games Syndicate: Należąca do grupy kapitałowej Movie Games spółka zapowiedziała grę „Prison King” i opublikowała jej kartę produktową na platformie Steam, wraz z cinematic trailerem. Premiera planowana jest na rok 2023.

Road Studio: Pozyskało 2 mln zł w ramach emisji akcji serii E. Decyzję o emisji podjęto po sukcesie dema „Alaskan Truck Simulator”. Emisja w cenie 51 zł została objęta w całości przez prezesa Road Studio i głównego akcjonariusza, czyli Movie Games. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie prac nad konsolową wersją gry oraz produkcję zawartości dodatkowej (DLC).

Ovid Works: Data premiery gry „Interkosmos 2000” na urządzenia Oculus – Quest 2 została ustalona na 1 września 2022 roku.

Immersion Games: Gra „Divine Duel” – największy do tej pory projekt warszawskiej spółki, który łączy ze sobą elementy sportu i akcji z naciskiem na tryb multiplayer – znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji i zostanie wydana jeszcze w tym roku na najpopularniejszych platformach VR. W promocję tytułu zaangażowany jest czołowy producent urządzeń fitness na świecie – iFIT. W „Divine Duel” gracze wcielą się w rolę wojowniczych istot pojedynkujących się o wyznawców w mitycznej krainie Evergarden.

Pixel Crow Games: Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 2747 mln akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz ustalenia 29 czerwca br. jako dnia prawa poboru akcji serii J, podała spółka.

Pixel Crow Games: Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J w wysokości 0,11 zł za sztukę.

No Gravity Games: Zawarło umowę wydawnicza z Super Rare Games Limited na wydanie przez Super Rare Games Limited gry „Will You Snail” w wersji pudełkowej na platformę Nintendo Switch. Planowana data wydania wersji pudełkowej to IV kw. br. „Will You Snail” to dynamiczna platformówka w której mierzymy się ze złą Sztuczną Inteligencją, która przewiduje nasze ruchy.

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry „Sorcery!” na platformie Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Sony Playstation została ustalona na 23 czerwca 2022 roku. „Sorcery!” 1-4 to złożona z czterech części fabularna gra wideo, stworzona przez znane brytyjskie studio Inkle.

Intermarum: Sprzedaż gry „Shelter 69” po okresie 31 dób od premiery przyniosła 264 181 USD skumulowanego przychodu. Odnotowano 181 tys. zarejestrowanych graczy od startu soft launchu. Platforma Steam odpowiada już blisko za 37% przychodów z gry.

Źródło: ISBnews