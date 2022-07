Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 11-15 lipca br.

T-Bull: Liczba pobrań gier spółki wyniosła 3,6 mln w czerwcu 2022 r. Łączna, skumulowana liczba pobrań do 30 czerwca 2022 r. wyniosła 598,7 mln.

Klabater: Zawarł ze spółką Studio V5 Corp. aneks do umowy wydawniczej obejmującej wykonanie przez emitenta adaptacji gry „May’s Mysteries: the Secret of Dragonville”. Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie zakresu zawartej umowy wydawniczej o wykonanie oraz wydanie przez spółkę adaptacji gry na platformę PC.

Jujubee: „Kursk” – pierwsza w historii dokumentalna gra wideo zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami – jest już dostępna na konsoli Nintendo Switch.

Kool2Play: Wprowadza zmiany w Uragun w stronę gatunku action roguelite, aby zwiększyć dotarcie do nowych graczy i w efekcie sprzedaż, poinformował prezes Kool2Play Marcin Marzęcki. Mimo zmian w grze, spółka nie planuje zmiany daty premiery pełnej wersji w II kw. 2023 r.

Road Studio: Przekroczyło 250 tys. zapisów na wishlist gry „Alaskan Truck Simulator”, poinformował prezes Maciej Nowak. Po zaprezentowaniu dema gry spółka zaplanowała prace nad finalnym udoskonaleniem tytułu.

Simteract: Ogłosił wybór francuskiej firmy Nacon jako wydawcy do swojego kolejnego tytułu „Taxi Life” (znanego dotychczas jako Urban Venture), podała spółka.

EpicVR: Stworzył symulator czynności magazynowych, który może zmienić branżę e-commerce i 3PL w całej Europie. WSS VR oferuje czterogodzinny trening łączący teorię z praktyką, podczas którego można jednocześnie wyszkolić dziesięcioro pracowników w wirtualnym magazynie. Rozwiązanie proponowane przez EpicVR jest w trakcie testów przeprowadzanych przez jedną z holenderskich firm logistycznych.

TWBS Limited, Razer: Europejski start-up zajmujący się oprogramowaniem do płatności przedpłaconych, ogłosił partnerstwo z firmą Razer, wiodącą na świecie marką lifestylową dla graczy. Celem porozumienia jest zapewnienie powszechnej dostępności Razer Gold podczas zakupów online oraz w sklepach stacjonarnych w całej Europie. Zgodnie z warunkami umowy, TWBS będzie rozwijać, wprowadzać i zarządzać całą usługą Razer Gold e-Voucher na obszarze Europejskiego Obszary Gospodarczego (EOG) i w Wielkiej Brytanii. Razer Gold to wirtualny kredyt, który służy do kupowania gier, dodatków DLC, usług online i przedmiotów w grach znanych wydawców gier i platform, w tym takich firm jak Tencent, PlayStation, Xbox, Activision-Blizzard i wielu innych. Europejski program Razer Gold pozwoli klientom na zakup e-voucherów Razer Gold za pośrednictwem strony internetowej Razera oraz u autoryzowanych zewnętrznych sprzedawców online. Po raz pierwszy, Razer Gold będzie można również kupić osobiście w ponad 300 000 lokalizacjach w Europie, w tym w supermarketach, kioskach i na stacjach benzynowych.

Xbox: As Dusk Falls – interaktywny dramat filmowy, podczas którego gracze będą mieli pełny wpływ na rozwój wydarzeń, zadebiutuje 19 lipca w abonamencie Game Pass. As Dusk Falls umożliwi kreowanie całej fabuły na własnych zasadach, zapraszając do wcielenia się w bohaterów, decydując o ich życiowych zmaganiach i aspiracjach. Produkcja w polskiej wersji językowej (napisy) dostępna będzie na konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Steam oraz w usłudze Cloud Gaming (Beta).

Sony Interactive Entertainment: Rozpoczęła się przedsprzedaż gry tworzonej przez Santa Monica Studio – God of War Ragnarök. Gra zadebiutuje już 9 listopada 2022 roku na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5

Źródło: ISBnews