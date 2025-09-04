3 października 2025 roku na platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch zadebiutuje gra Castle of Heart: Retold – odświeżona edycja pierwszej gry studia 7Levels wydanej w 2018 roku, która w oryginalnej wersji sprzedała się w ponad 300 tys. egzemplarzy wyłącznie na Nintendo Switch.

Castle of Heart: Retold to remaster pierwszego tytułu 7Levels wydanego w 2018 roku na Nintendo Switch. Gra wraca w nowej odsłonie z poprawioną rozgrywką, odświeżoną oprawą graficzną i przeprojektowaną fabułą. Premiera zaplanowana jest na 3 października 2025 r. na wszystkich głównych platformach: PC (Steam, GoG), PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Cena gry została ustalona na poziomie 14,99 EUR/USD, z premierową zniżką w wysokości 15%. Dla posiadaczy oryginalnej wersji na Nintendo Switch przewidziano ofertę specjalną – zakup remastera z 80% rabatem. Tytuł ukaże się także w edycji fizycznej na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch, dzięki współpracy z wydawcą Funbox Media Ltd.

Castle of Heart: Retold jest odpowiedzią na wciąż duże zainteresowanie zarówno samą marką jak również tematyką słowiańskiej mitologii.

– Castle of Heart było naszą pierwszą grą wydaną na konsolę Nintendo Switch. Dziś, po latach doświadczeń i wielu premierach, postanowiliśmy wrócić do tego projektu i nadać mu nową jakość. Castle of Heart: Retold to remaster, który nie tylko odświeża oprawę graficzną i rozgrywkę, ale także przedstawia fabułę w zupełnie nowym świetle. Chcieliśmy stworzyć produkt, który sprosta oczekiwaniom współczesnych graczy, a jednocześnie będzie naturalnym rozwinięciem naszej pierwszej dużej produkcji – powiedział Krzysztof Król, wiceprezes zarządu 7Levels – Drugim powodem powstania remastera było utrzymujące się zainteresowanie grą na wszystkich najważniejszych rynkach, w tym na rynku azjatyckim, który także mamy nadzieję podbić.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Krakowskie studio od 2014 roku opracowuje, testuje i dystrybuuje tytuły na różne platformy (praca na zlecenie dla innych producentów gier), obecnie szczególnie koncentrując się na w pełni autorskich produkcjach skierowanych do fanów platform Nintendo.

