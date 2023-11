Strategia Ultimate Games na lata 2024-2028 zakłada m.in. wydanie pełnej wersji gry „Ultimate Fishing Simulator 2” („UFS2”) do końca I półrocza 2024 r., podała spółka. Do „UFS1” obecnie zaplanowanych jest jeszcze 5 dodatków DLC, podano także. Ponadto w 2024 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad grą „Ultimate Fishing Simulator 3”.

„Gra komputerowa pod tytułem: 'Ultimate Fishing Simulator 1′ (dalej: UFS1) jest jednym z najważniejszych produktów w portfolio Spółki. Jest to najwyżej oceniana gra wędkarska na platformie sprzedażowej Steam (https://store.steampowered.com/), a jej sprzedaż przekroczyła 500 tys. kopii. W związku z powyższym spółka zakłada dalszy rozwój gier z serii 'UFS’, m.in. poprzez działania, które będą obejmować:

– wydawnictwo kolejnych dodatków DLC do 'UFS1′ (obecnie zaplanowanych jest jeszcze 5 dodatków);

– wydanie pełnej wersji gry komputerowej pod tytułem „Ultimate Fishing Simulator 2” (dalej: UFS2) do końca I półrocza 2024 r.;

– wydanie UFS2 w wersji na urządzenia mobilne w 2024 r.;

– wydanie UFS2 w wersji na różne konsole do końca 2025 r.;

– wydanie co najmniej 5 dodatków do UFS2 do końca 2026 r.;

– rozpoczęcie w 2024 r. prac nad grą komputerową pod tytułem 'Ultimate Fishing Simulator 3′;

– wydanie gry komputerowej pod tytułem 'Ultimate Fishing Online’ w wersji free to play do końca 2026 r.;

– wydanie kolejnych edycji lub dodatków DLC do wszystkich gier z serii 'UFS’ do końca 2028 r.” – czytamy w Strategii.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

Źródło: ISBnews