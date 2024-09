Ultimate Games zawarł z President Studio umowę o współpracy w zakresie wykonania i wydania przez Ultimate Games wersji konsolowej gry komputerowej pt. „Crime Scene Cleaner” na platformę Nintendo Switch na konsole wszystkich generacji, w tym Nintendo Switch 2, o ile będzie dostępne, podało Ultimate Games.

W zamian za świadczenie usług objętych umową Ultimate Games przysługiwać będzie 45% udział w dochodach osiąganych z każdej z platform sprzedażowych od chwili rozpoczęcia sprzedaży.

„Gra, od premiery na platformie Steam, która miała miejsce 14 sierpnia 2024 r., do końca sierpnia 2024 roku sprzedała się w nakładzie ok. 226 tysięcy szt., generując około 3 mln USD zysku. Jednocześnie gra jest na listach życzeń kolejnych ok. 700 tys. użytkowników Steam oraz posiada bardzo dobre opinie na platformie Steam, tj. 97 % pozytywnych” – czytamy w komunikacie.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

Źródło: ISBnews