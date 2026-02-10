Vivid Games chce dopracować ekonomiczne aspekty rozgrywki w produkcji „Real Boxing 3” przed rozpoczęciem dystrybucji na kolejnych rynkach, wynika ze słów prezesa Piotr Gamracego.

Real Boxing 3 trafił do dystrybucji na trzech rynkach w grudniu ubiegłego roku. Zebrane dane pozwoliły zespołowi projektowemu na ocenę kondycji tytułu. Warstwa wizualna i gameplay zbierają wysokie noty od graczy, natomiast głębia ekonomiczna nie jest jeszcze wystarczająca, aby wypuścić grę do globalnej dystrybucji, czytamy w komunikacie spółki.

„Jesteśmy zadowoleni z tytułu. Widzimy dobre parametry gry w obszarze retencji i zaangażowania. Natomiast warstwa monetyzacyjna nie jest jeszcze wystarczająco głęboka, dlatego nie zdecydowaliśmy się na wypuszczenie produktu do odbiorcy globalnego. Teraz przede wszystkim skupimy się na przebudowaniu systemu postaci i przedmiotów oraz zbalansowaniu system progresji w grze, tak aby zwiększyć potencjał monetyzacyjny. Po raz kolejny podkreślę, że globalna dystrybucja gry przedwcześnie byłaby kosztownym błędem i zaprzepaszczeniem momentum. Bez potwierdzenia, że ekonomia w grze działa poprawnie, nie wypuścimy gry do dystrybucji globalnej” – powiedział Gamracy, cytowany w komunikacie.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest „Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Źródło: ISBnews