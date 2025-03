Vivid Games zawarł list intencyjny dotyczący ustalenia wstępnych warunków oraz rozpoczęcia negocjacji co do zawarcia umowy zbycia praw do gry „Real Boxing 2”, podała spółka. Rozmowy prowadzone są z „uznaną i doświadczoną spółką zajmującą się produkcją i dystrybucją gier mobilnych, mającą siedzibę w USA”.

„W wyniku zawarcia umowy ostatecznej emitent może uzyskać korzyści finansowe w znaczącej kwocie, przekraczające 50% przychodów z roku 2024” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, podjęcie przez strony ostatecznej decyzji co do zawarcia ostatecznej umowy oraz jej szczegółowych warunków nastąpi w ciągu 45 dni od daty podpisania listu.

„Zawarcie umowy nie będzie miało wpływu na prawa emitenta do produkcji i dystrybucji pozostałych gier z serii 'Real Boxing’, w szczególności planowanej gry 'Real Boxing 3′. Rozmowy obejmują jedynie nabycie praw do 'Real Boxing 2′ i niewyłączną licencję na posługiwanie się tym tytułem” – czytamy dalej.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit „Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

