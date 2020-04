Vivid Games zanotował narastająco 0,98 mln zł zysku netto przy 4,86 mln zł przychodów na koniec I kwartału 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne wyniki.

Pierwszy kwartał 2020 r. jest trzecim kwartałem z rzędu, w którym Vivid Games wykazuje zysk netto, poinformowano.

„Sprzedaż rośne. W pierwszym kwartale bieżącego roku wygenerowaliśmy dwa razy więcej przychodów niż roku temu i trzy razy więcej porównując miesiąc do miesiąca. To m.in. efekt nakładów marketingowych – w pierwszym kwartale zainwestowaliśmy łącznie 0,9 mln zł w Real Boxing 2 oraz oraz Gravity Rider Zero z czego większą część w drugiej połowie marca – zwroty z tego okresu nie są jeszcze widoczne w wynikach. Przejściowo większa sprzedaż to również następstwo większego zainteresowania grami w związku z COVID-19 i korzystnych dla branży kursów walut” – powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Aktualnie Real Boxing 2 zajmuje 1 miejsce w kategorii najczęściej pobieranych gier sportowych w Wielkiej Brytanii i 5 miejsce w USA oraz 8 miejsce wśród wszystkich najczęściej pobieranych gier w Wielkiej Brytanii, podano także.

„Zwiększamy skalę nakładów finansowych, będziemy uruchamiać kolejne kraje, spodziewamy się dalszych wzrostów sprzedaży zarówno w kwietniu jak i całym drugim kwartale” – zapowiedział Kościelny.

Prognoza Vivid Games na 2020 r. zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto.

„Prognozy zakładają dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży na przestrzeni roku, tym niemniej zarówno w lutym jak i w marcu przychody są wyższe od naszych założeń. Po udanej premierze Pocket Mini Golf w kwietniu na Nintendo Switch trafi Gravity Rider, czwarta gra z naszego portfolio. Jesteśmy spokojni o prognozy” – podsumował prezes.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit „Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Źródło: ISBnews