Vivid Games odnotowało 2,02 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2025 r. wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,01 mln zł wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 0,98 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,31 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 9,34 mln zł rok wcześniej.

„Pierwsze półrocze 2025 roku było dla Vivid Games okresem intensywnej pracy i strategicznych decyzji. Nasze wysiłki koncentrują się przede wszystkim na rozwoju 'Real Boxing 3′ – projektu, który ma szansę stać się jednym z najważniejszych tytułów w historii spółki. Jesteśmy przekonani, że właściwe przygotowanie gry, także dzięki soft-launchom i testom rynkowym, zaowocuje nie tylko wysoką jakością produktu, ale również wymiernym sukcesem komercyjnym” – napisał prezes zarządu Vivid Games Piotr Gamracy w liście do akcjonariuszy.

„W tym momencie nie koncentrujemy się na bieżącej maksymalizacji zysku – to nie jest etap, na którym znajduje się projekt. Priorytetem pozostaje zapewnienie odpowiednich zasobów oraz skupienie na dopracowaniu wszystkich elementów gry, tak aby jej globalna premiera mogła w pełni wykorzystać potencjał marki Real Boxing. Równolegle konsekwentnie wzmacniamy fundamenty spółki. Zakończyliśmy przegląd opcji strategicznych i pozyskaliśmy finansowanie od głównego akcjonariusza, które pozwala nam spokojnie realizować plany rozwojowe. Podpisaliśmy także nowe umowy wydawnicze, rozwijając portfel gier i partnerstw” – dodał.

Podkreślił, że spółka pracuje również nad pogłębieniem współpracy na kluczowych rynkach, takich jak Chiny czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mają strategiczne znaczenie dla długoterminowego rozwoju Vivid Games.

„Naszą ambicją pozostaje uczynienie z Vivid Games firmy o globalnym zasięgu. Zespół z determinacją pracuje nad tym, by druga połowa roku przyniosła wymierne efekty podjętych działań. Jestem przekonany, że dzięki konsekwencji i koncentracji na jakości dostarczanych produktów uda nam się w pełni wykorzystać nadchodzące szanse” – zakończył prezes.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit „Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Źródło: ISBnews